Warum Israels Krieg zur Regimewechsel im Iran seinen eigenen Untergang bedeuten könnte – Analyse

Von Robert Inlakesh

18. Juni 2025

Der iranische Oberste Führer Ali Khamenei (rechts) und der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu. (Design: Palestina Chronicle)

Ich habe zwar argumentiert, dass Israel einen Angriff auf das iranische Atomwaffenprogramm starten und gleichzeitig Attentate auf hochrangige Beamte verüben würde, aber ihr erster Angriff ging weit über das hinaus, was man sich hätte vorstellen können.

Ende letzter Woche hat Israel einen unprovozierten, illegalen Angriffskrieg gegen den Iran begonnen. Das ursprüngliche Ziel war wahrscheinlich, einen Kampf auszulösen, der unter Kontrolle gehalten werden konnte, aber nun scheint es, als sei das Ziel ein Versuch, das Regime zu stürzen. Wenn die Allianz zwischen den USA und Israel wirklich die Zerstörung des Iran anstrebt, bahnt sich eine unvorstellbare Situation an.

Da sich die Lage ständig weiterentwickelt, sind genaue Vorhersagen sinnlos, doch alle Anzeichen, die zu dem Krieg geführt haben, den wir heute erleben, können uns helfen, das Gesamtbild besser zu verstehen.

In den letzten Monaten habe ich hier für Palestine Chronicle Artikel geschrieben, in denen ich argumentierte, dass Israel einen Angriff auf das iranische Atomwaffenprogramm anführen würde, und darauf hinwies, dass die angebliche „Fehde“ zwischen Donald Trump und dem israelischen Premierminister Benjamin Netanjahu nichts weiter als Theater sei.

Ich erwähne dies nicht, um mit einer Vorhersage zu prahlen, denn ich bin bei weitem nicht der Einzige, der zu diesem Schluss gekommen ist, sondern um meine Argumentation hervorzuheben, die auch etwas Klarheit in den andauernden Krieg gegen den Iran bringen könnte.

Wenn man die Äußerungen der kriegsbefürwortenden Thinktanks in Washington DC liest, wird deutlich, dass die Botschaft durchweg mehr oder weniger einheitlich ist: Der Iran ist schwach, jetzt ist der richtige Zeitpunkt, um seine Nuklearstandorte in einer überschaubaren Schlacht anzugreifen.

Die Heritage Foundation, der einflussreichste Think Tank der Trump-Regierung, veröffentlichte am 22. Mai einen sechsseitigen Bericht, in dem sie erklärte, dass Israel und die USA „das iranische Atomprogramm ohne nennenswerte zivile Opfer effektiv beenden“ und „erhebliche Vergeltungsmaßnahmen verhindern“ können.

Es ist kein Zufall, dass im Titel des Berichts der Ausdruck „Frieden durch Stärke“ verwendet wurde, der genau der Rhetorik der heutigen Trump-Regierung entspricht.

Dann gab es noch die pro-israelischen Thinktanks wie das Washington Institute for Near East Policy (WINEP) und die Foundation for Defense of Democracies (FDD), die beide maßgeblich daran beteiligt waren, die USA 2003 in den illegalen Krieg zur Regimewechsel im Irak zu treiben.

Beide Thinktanks sagten im Grunde dasselbe. Sogar der Atlantic Council betrieb Anti-Iran-Propaganda, die darauf abzielte, die Atomverhandlungen zwischen den USA und dem Iran zum Scheitern zu bringen.

Darüber hinaus wurde zwischen den Zeilen der Erklärungen von Trump und Netanjahu deutlich, dass die USA den Israelis erlauben würden, den Angriff auf den Iran anzuführen. Andererseits hatte sich die Bodenoffensive Israels im Gazastreifen als Flop erwiesen und einen Mangel an Bodenkapazitäten offenbart.

Die Israelis wollten ihren „7-Fronten-Krieg“ führen, den Benjamin Netanjahu zum „vollständigen Sieg“ führen wollte, doch er hatte es nicht geschafft, einen einzigen seiner Kriegsgegner zu vernichten, und sah sich stattdessen starkem innerem Druck ausgesetzt.

Der israelische Premierminister verdrängte alle Neinsager aus den Machtkreisen und ersetzte sie durch Ja-Sager und persönliche Verbündete, um sicherzustellen, dass er die exekutive Entscheidungsgewalt behält.

Wie könnte es nun weitergehen?

Ich hatte zwar argumentiert, dass Israel einen Angriff auf das iranische Atomwaffenprogramm starten und gleichzeitig Attentate auf hochrangige Beamte verüben würde, doch der erste Angriff ging weit über das hinaus, was man sich hätte vorstellen können. Daher ist meine vorherige Analyse in ihren Schlussfolgerungen falsch.

In dem Bestreben, einen ersten Propagandaerfolg zu erzielen und gleichzeitig die Befehlskette des iranischen Militärs zu destabilisieren, sprengte Israel zivile Infrastruktureinrichtungen in Teheran in die Luft. Tel Aviv gelang es, hochrangige iranische Kommandeure und bislang zehn Atomwissenschaftler zu ermorden, beging dabei jedoch auch Massaker an der Zivilbevölkerung. Das hat alles verändert.

Die Bilder von Frauen und Kindern, die unter Trümmern begraben sind, das Video eines toten Kleinkindes, das auf den Straßen Teherans liegt – all das wird das iranische Volk nie vergessen.

Damals sprach ich mit vier Militäranalysten, von denen drei früher beim US-Militär waren. Alle schätzten, dass Iran konservativ geschätzt zwei bis fünf Tage brauchen würde, um sich von dem ersten Schlag zu erholen.

Erstaunlicherweise gelang es den Iranern jedoch nicht nur, ihre getöteten Anführer zu ersetzen und ihre Luftabwehr wieder in Betrieb zu nehmen, sondern auch innerhalb von 15 Stunden einen verheerenden Raketenangriff auf Tel Aviv zu starten.

Die wahllosen Angriffe Israels haben rund 400 Iraner getötet, darunter überwiegend Zivilisten. Dies hat innerhalb des Iran eine Reaktion ausgelöst, sogar von Gegnern der Regierung, wo sich die Bevölkerung nun gegen den israelischen Angriff stellt.

Bereits zweimal hat der Sohn des 1979 in einer Volksrevolution gestürzten Schahs von Iran in Ansprachen verzweifelt die Iraner zum Sturz der Regierung aufgerufen. Bislang sind trotz zahlreicher alter Videos, die online geteilt werden, keine regierungsfeindlichen Proteste ausgebrochen.

Der Sohn des Schahs schockierte sogar die BBC, indem er die Bombardierung seines eigenen Volkes verteidigte und einfach behauptete, Israel habe nicht die Absicht gehabt, Zivilisten zu töten. Er ist ganz offen eine Marionette Israels und der USA. Die meisten seiner Anhänger konzentrieren sich auf die iranische Diaspora und einige wohlhabende Vororte von Teheran.

Es scheint, als hätten die ersten Angriffe des Iran gegen Israel das Land bis ins Mark erschüttert, da alle bisherigen Einschätzungen von Zurückhaltung des Iran ausgegangen waren, die jedoch mit dem Tod der zweiten Zivilisten in Teheran offenbar über Bord geworfen wurde.

Obwohl die Israelis vor Ort in Iran durchaus weitere taktische Siege erringen könnten, hat dieser Konflikt bisher gezeigt, dass die Islamische Republik militärisch überlegen ist. Ohne die ständigen Lieferungen von Waffen und logistischer Unterstützung aus den USA wären die Israelis nicht in der Lage, ihre Offensive fortzusetzen.

Der einzige Bereich, in dem das Regime in Tel Aviv zweifellos erfolgreich ist, ist jedoch der Geheimdienstbereich. Tausende von Spionen und bezahlten Agenten scheinen auf der Gehaltsliste des Mossad zu stehen, was seit Beginn des Krieges bekannt ist.

Diese iranischen Kollaborateure Israels haben Drohnen-, Spike-Raketen- und sogar Autobombenanschläge verübt. Eine weitere Aktivität dieser Agenten besteht darin, während israelischer Angriffe Brände zu legen, um den Eindruck zu erwecken, dass die Luftangriffe größer und erfolgreicher sind, als sie tatsächlich sind.

Was als Nächstes geschieht, ist in seinem Umfang kaum absehbar, aber es ist wichtig zu beachten, dass eine Beteiligung der USA möglicherweise nicht zu entscheidenden Schlägen gegen den Iran führen wird. Tatsächlich deuten alle Anzeichen darauf hin, dass sich Teheran schnell von einem amerikanischen Angriff erholen könnte.

Als die USA ihre B-2-Bomber einsetzten, um bunkerbrechende Munition auf Raketenbasen im Jemen abzuwerfen, konnten sie diese nicht zerstören. Im Iran werden diese B-2-Bomber mit weitaus ausgefeilteren Luftabwehrsystemen konfrontiert sein, die sie zwingen könnten, ihre Raketen aus größerer Entfernung abzufeuern, wodurch die Angriffe weniger effektiv wären. Im Jemen sind die USA trotz fehlender Gefahr, ihre Flugzeuge abgeschossen zu werden, gescheitert.

Der Iran hingegen hat noch viele Karten in der Hand, die er noch nicht ausgespielt hat. Die Hisbollah und die irakische PMU sind noch nicht in den Krieg eingetreten, das Öl wird weiterhin durch die Straße von Hormus transportiert, und die amerikanischen Stützpunkte in der Region sind von iranischen Raketen unversehrt geblieben.

Es besteht immer noch die Möglichkeit, dass dies durch eine diplomatische Lösung beendet werden könnte, aber die Chancen dafür sind aus einer Reihe von Gründen derzeit sehr gering. Stattdessen scheint eine Eskalation der aktuelle Kurs zu sein.

Entweder befindet sich Israel in einer totalen Krisensituation oder es ist bereit, gemeinsam mit den USA die nächsten Schritte eines gut geölten Plans umzusetzen. Alle Anzeichen deuten derzeit auf die erste Option hin, weshalb auch die USA in den Konflikt hineingezogen werden könnten.

Die Iraner verfügen über enorme Bestände an ballistischen Raketen und können notfalls einen langen, zermürbenden Krieg führen. Israel hingegen wird innerhalb von zwei Wochen fast vollständig ohne Luftabwehrraketen sein und damit völlig ungeschützt vor einer Welle nach der anderen neuer ballistischer Raketen stehen.

Die Islamische Revolutionsgarde (IRGC) veröffentlicht bereits Erklärungen, in denen sie behauptet, auf die Massaker an der Bevölkerung von Gaza zu reagieren. Sollte es zu einer Verhandlungslösung kommen, ist es sehr wahrscheinlich, dass Teheran einen Waffenstillstand in Gaza als eine seiner Bedingungen stellen wird.

Sollte sich dies zu einem größeren regionalen Krieg ausweiten, würden sowohl die Hamas als auch die Hisbollah eine größere Rolle spielen, ebenso wie die jemenitische Ansarallah und die irakische PMU. Es ist keine Übertreibung zu sagen, dass statt eines Regimewechsels in Teheran das Regime in Tel Aviv vor dem Zusammenbruch stehen könnte. Auf der anderen Seite besteht auch die Gefahr, dass Israel plötzlich Atomwaffen einsetzt.

Das eigentliche Ziel Israels war schon immer ein Regimewechsel im Iran. Doch die regionalen und internationalen Mächte werden dies nicht unterstützen. Russland, China, die Türkei und Pakistan haben ein starkes Interesse daran, zu verhindern, dass der Iran zu einem neuen Syrien oder Libyen wird.

Anstatt den Iran daran zu hindern, Atomwaffen herzustellen, könnte dieser Konflikt genau das Gegenteil bewirken und eine Nation, die nicht nach der Atombombe strebt, dazu treiben, sie zu Verteidigungszwecken zu erwerben. So oder so war dies ein rücksichtsloser und gefährlicher illegaler Angriffskrieg der Israelis, der für sie wahrscheinlich kein gutes Ende nehmen wird.

(The Palestine Chronicle)

– Robert Inlakesh ist Journalist, Autor und Dokumentarfilmer. Er beschäftigt sich vor allem mit dem Nahen Osten und ist auf Palästina spezialisiert. Er hat diesen Artikel für The Palestine Chronicle verfasst.

Übersetzt mit Deepl.com

