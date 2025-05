Israel in Wut über Idan Alexander, kritisiert Begünstigung von „Doppelstaatsbürgern“

https://english.almayadeen.net/news/politics/-israel–in-fury-over-idan-alexander–slam-favoring–dual-na



Nachdem Al-Qassam bekannt gegeben hat, dass der US-amerikanisch-israelische Soldat Idan Alexander freigelassen wird, wächst in „Israel“ die öffentliche Empörung über die vermeintliche Vernachlässigung von Gefangenen, die nur die „israelische Staatsbürgerschaft“ besitzen.

Die erwartete Freilassung des Soldaten mit doppelter Staatsbürgerschaft Idan Alexander hat in den israelischen Medien eine Welle der Wut und Frustration ausgelöst. Führende Kommentatoren werfen der Regierung vor, Gefangene mit ausländischen Pässen zu bevorzugen und diejenigen mit „nur israelischer Staatsbürgerschaft“ im Stich zu lassen.

In einer scharf formulierten Kolumne schrieb Raanan Shaked von Yedioth Ahronoth: „Das Abkommen zwischen der Hamas und den Vereinigten Staaten bedeutet, dass man, wenn man nur die israelische Staatsbürgerschaft besitzt, nichts von seiner Regierung erwarten kann, oder, um es mit einem mittlerweile gängigen Ausdruck zu sagen: sterben muss.“

Er fuhr fort: “Man wird nicht gerettet, wenn man keine zusätzliche Staatsangehörigkeit besitzt, insbesondere unter der Herrschaft von Netanjahu. Das ist nicht meine Meinung, sondern das hat der amerikanische Präsident klar zum Ausdruck gebracht.“

Die Kritik spiegelt die wachsende Unzufriedenheit innerhalb „Israels“ wider, nachdem der Sprecher der al-Qassam-Brigaden, Abu Obeida, bekannt gegeben hatte, dass die Gruppe beschlossen habe, den israelischen Soldaten mit amerikanischer Staatsbürgerschaft, Edan Alexander, heute freizulassen.

Unterdessen werfen Familienangehörige anderer Gefangener der Regierung Diskriminierung und Vernachlässigung vor.

Der israelische Sender Kan zitierte Minister Avi Dichter, einen engen Verbündeten Netanjahus, mit den Worten: „Wir sind nicht der 51. Stern auf der amerikanischen Flagge, und die Ziele des Krieges haben sich nicht geändert.“

Unterdessen berichtete Channel 12, dass die Familie des israelischen Gefangenen Alon Ohil von der Regierung einen Beitrag zu seiner Freilassung und der Freilassung aller Gefangenen forderte, die ‚nur die israelische Staatsbürgerschaft besitzen‘. Die Forderung kam inmitten wachsender Besorgnis über die Bevorzugung von Gefangenen mit doppelter Staatsbürgerschaft, insbesondere im Zusammenhang mit der erwarteten Freilassung von Idan Alexander.

Die Tante der israelischen Gefangenen Ziv und Gali Berman äußerte ähnliche Bedenken: „Trump rettet Idan Alexander, aber wer rettet Gali und Ziv?“

Der Vater des gefangenen Soldaten Itay Hin sagte, Minister Dermer, der für die Gefangenenakte zuständig ist, habe ihm vor 14 Monaten gesagt: „Die Chancen für ihre Freilassung sind über die Vereinigten Staaten höher als über ihn.“

Der Bruder des israelischen Soldaten Ingrist brachte die weit verbreitete Wut zum Ausdruck: “Israel hat entschieden, dass Soldaten mit ausländischer Staatsbürgerschaft mehr wert sind als seine eigenen verwundeten Soldaten.“

Unterdessen wächst der öffentliche Druck auf die Regierung weiter. Während die Koordinierung mit den Vermittlern und dem Roten Kreuz fortgesetzt wird, haben die Unklarheiten und der Anschein einer Bevorzugung die Kritik an der Politik der israelischen Regierung in Bezug auf „Kriegsgefangene“ verschärft.

Die erwartete Freilassung eines US-amerikanisch-israelischen Gefangenen durch die Hamas würde nicht zu einem Waffenstillstand im Gazastreifen oder zur Freilassung palästinensischer Gefangener führen, erklärte der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu am Montag.

Die Verhandlungen über ein umfassenderes Abkommen zur Freilassung aller israelischen Gefangenen im Gazastreifen würden fortgesetzt, erklärte Netanjahu, jedoch „unter Beschuss und während der Vorbereitungen für eine Verschärfung der Kämpfe“, wie aus einer Erklärung seines Büros hervorgeht.

Die Hamas kündigte am Sonntag an, dass sie Edan Alexander, einen in Gaza festgehaltenen US-amerikanisch-israelischen Soldaten, freilassen werde, und bestätigte direkte Gespräche mit den Vereinigten Staaten über einen möglichen Waffenstillstand in dem vom Krieg zerrütteten palästinensischen Gebiet.

Obwohl kein konkretes Datum genannt wurde, teilte die Familie des 21-jährigen Soldaten mit, sie sei darüber informiert worden, dass seine Freilassung „in den kommenden Tagen“ erfolgen könnte.

US-Präsident Donald Trump begrüßte die Ankündigung der Hamas, den amerikanisch-israelischen Gefangenen freizulassen, als „Geste des guten Willens“ und äußerte die Hoffnung auf ein Ende des „brutalen Konflikts“ im Gazastreifen.

Netanjahu betonte jedoch, dass „Israel sich zu keinem Waffenstillstand oder zur Freilassung von Terroristen verpflichtet hat, sondern nur zu einem sicheren Korridor, der die Freilassung von Edan ermöglicht“.

Er behauptete, die Zusage zur Freilassung Alexanders sei durch „militärischen Druck“ im Gazastreifen erreicht worden.

Auf der anderen Seite hat der US-Sonderbeauftragte für den Nahen Osten, Steve Witkoff, Berichten zufolge seine Ablehnung gegenüber der Vorgehensweise „Israels“ im Krieg gegen den Gazastreifen zum Ausdruck gebracht und betont, dass ein neues Waffenstillstandsabkommen für den Gazastreifen und eine Vereinbarung über die Freilassung von Gefangenen der nächste Schritt nach vorne sein sollten.

Die am Sonntag veröffentlichten Äußerungen unterstreichen die wachsenden Spannungen zwischen Washington und Tel Aviv, während die diplomatischen Bemühungen fortgesetzt werden.

