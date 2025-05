Israel interessiert sich nicht wirklich für das Schicksal der Drusen in Syrien Gideon Levy

Solidarität mit Haaretz. Abonnieren sie, Haaretz unbedingt , so wie ich es getan habe. Haaretz ist eine der letzten wenigen glaubhaften medialen Informationsquellen. Evelyn Hecht-Galinski

Meinung |

Israel interessiert sich nicht wirklich für das Schicksal der Drusen in Syrien

Ein drusischer Geistlicher (links), der am Freitagmorgen aus Syrien nach Israel geflohen ist, wird von einem israelischen Soldaten im Nabi-Shuaib-Schrein im Norden Israels begrüßt. Bildnachweis: Leo Correa/AP

Gideon Levy

4. Mai 2025

Manchmal kann man kaum glauben, was man liest: Außenminister Gideon Sa’ar fordert die internationale Gemeinschaft auf, „ihre Rolle beim Schutz von Minderheiten in Syrien, insbesondere der drusischen Gemeinschaft, vor dem Regime und seinen terroristischen Banden zu erfüllen und nicht die Augen vor den schweren Vorfällen dort zu verschließen“.

Israel hat sich längst einen Ruf als unverschämtes Land erworben, aber diesmal scheint es sich selbst übertroffen zu haben. Der Außenminister fordert die Welt auf, einzugreifen und einer Minderheit zu helfen, die von einer Regierung in einem anderen Land unterdrückt wird, während andere politische Führer in dieser Angelegenheit bereits Maßnahmen ergreifen.

Premierminister Benjamin Netanjahu hat Anweisungen gegeben, Eyal Zamir von den israelischen Streitkräften hat die Armee angewiesen, bestimmte Ziele anzugreifen, und Verteidigungsminister Israel Katz hat bereits gedroht, dass Israel „hart“ reagieren werde; die IDF hat bereits Bombenangriffe geflogen. Eine regelrechte Heilsarmee zur Verteidigung der unterdrückten Drusen.

Israels Außenminister hat kein moralisches Recht, den Mund aufzumachen und auch nur ein einziges Wort über die Unterdrückung einer Nation oder Minderheit zu sagen, geschweige denn die Welt zu ihrer Verteidigung aufzurufen. Israel, das nach seinem Verhalten während des Bürgerkriegs in Syrien nun auch die Augen vor der Ukraine verschließt, hat auch kein Recht, die Welt aufzufordern, ihre Augen für die Ereignisse in Syrien zu öffnen.

Mitglieder der israelisch-drusischen Gemeinschaft stehen in der Nähe der Grenze und warten auf Busse, die syrische drusische Geistliche aus Syrien in die Stadt Majdal Shams in den von Israel kontrollierten Golanhöhen bringen, am Freitag. Bildnachweis: Maya Alleruzzo/AP

Die mangelnde Selbsterkenntnis der israelischen Führung bricht alle Rekorde. Wenn Gideon Sa’ar von einem unterdrückerischen Regime und Terrorbanden spricht, sollte er in erster Linie über sein eigenes Land sprechen. Es gibt nicht viele Länder auf der Welt, in denen ein unterdrückerisches Regime und terroristische Schlägertrupps so florieren wie in Israel und Angehörige einer anderen Nation quälen. Und wie reagiert Israel auf Forderungen der Welt, sich für die hier lebende unterdrückte Nation einzusetzen? Mit Antisemitismusvorwürfen.

Und wie würde Israel auf eine militärische Intervention eines anderen Staates oder Akteurs reagieren, der den Unterdrückten zu Hilfe kommt? Genau das haben arabische Länder in der Vergangenheit gesagt, und genau das sagen die Hisbollah und die Houthis heute – sie intervenieren gegen Israel, um die Palästinenser zu schützen.

So wie die lokalen Drusen jetzt fordern, dass Israel ihren Brüdern in Syrien zu Hilfe kommt, so fordert die Öffentlichkeit in den arabischen Ländern, dass ihre Regierungen zugunsten ihrer Brüder intervenieren, die unter israelischer Besatzung leben.

Und was ist mit den Blutsbrüdern der israelischen Araber, die in Gaza, Syrien und im Libanon massakriert wurden? Hat Israel jemals auch nur in Erwägung gezogen, ihnen zu Hilfe zu kommen?

Ein Mann hält ein Baby, das aus den Trümmern gerettet wurde und einen Luftangriff der Truppen von Syriens Präsident Baschar al-Assad in Aleppo 2014 überlebt hat. Bildnachweis: Hosam Katan/Reuters

Im Libanon hat Israel die Phalangisten gegen die Palästinenser aufgehetzt. Als der in Haifa lebende palästinensische Maler Abed Abadi 2014 versuchte, seine in diesem Land geborene Schwester aus dem belagerten Flüchtlingslager Yarmouk in Syrien zu befreien, lehnte Israel dies ab. Aber um die „Drusen zu retten“, ist Israel bereit zu bombardieren.

Stellen Sie sich vor, Frankreich würde israelische Siedlungen in den besetzten Gebieten bombardieren, weil es sie als „Terroristenbasen“ betrachtet, aus denen Terroristen hervorgehen, um Palästinensern Schaden zuzufügen. Was für ein Aufschrei würde hier losbrechen!

Die Forderung ist zynisch. Schließlich interessiert sich Israel nicht wirklich für das Schicksal der Drusen in Syrien, genauso wenig wie es sich um die Opfer des früheren syrischen Regimes gekümmert hat. Nach der Verabschiedung des Nationalstaatsgesetzes ist es offensichtlich, dass die Regierung sich nicht einmal um die Rechte der drusischen Bevölkerung Israels schert.

Drusen protestieren 2019 gegen das Nationalstaatsgesetz. Bild: Tomer Appelbaum

Die Mobilisierung zur Verteidigung der Drusen in Syrien ist nichts weiter als ein zynischer Trick, ein weiterer Vorwand, um Syrien in seiner Schwäche anzugreifen, möglicherweise auch ein Zugeständnis an die drusischen Wähler des Likud. Anstatt dem neuen Regime eine Chance zu geben, schürt Israel Kriegsstimmung. Das ist die einzige Sprache, die es in den letzten Jahren gesprochen hat: schlagen, bombardieren, beschießen, töten, zerstören, so viel wie möglich und an allen Orten.

Wenn Israel irgendwo Gerechtigkeit fördern will, dann sollte es damit zu Hause beginnen, wo immer mehr schreckliche Verbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit begangen werden.

Selbst Israels Bitte an die Welt, Feuerlöschgeräte zur Bekämpfung der Waldbrände in der Nähe von Jerusalem in der vergangenen Woche zu schicken, während es seit über zwei Monaten Lebensmittel und humanitäre Hilfe aus Gaza fernhält, ist eine unverschämte Forderung, die hätte abgelehnt werden müssen. Ein Land, das zwei Millionen Menschen hungern lässt, hat keinen Anspruch auf Hilfe von der internationalen Gemeinschaft – ja, selbst wenn Brände seine Gemeinden bedrohen. Weiterlesen in haaretz. com

Übersetzt mit Deepl.com

