https://www.wsws.org/en/articles/2025/05/04/c66b-m04.html



Maikundgebungen: Deutscher Gewerkschaftsbund schließt Reihen hinter neuer rechter Bundesregierung

Christoph Vandreier

4. Mai 2025

DGB-Vorsitzende Yasmin Fahimi [Foto: Raimond Spekking / wikimedia / CC BY-SA 4.0]

Bei den Maikundgebungen an diesem Wochenende haben der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) und seine Mitgliedsgewerkschaften ihre uneingeschränkte Unterstützung für die neue rechte Koalitionsregierung – bestehend aus Sozialdemokratischer Partei (SPD), Christlich-Demokratischer Union (CDU) und Christlich-Sozialer Union (CSU) – und deren wahnsinnige Aufrüstungspolitik bekundet.

Während die Arbeiter auf dieses Spektakel mit weit verbreiteter Empörung reagierten und größtenteils fernblieben, jubelten verschiedene pseudolinke Gruppen den Gewerkschaftsbürokraten zu – was jedoch nichts an der geringen Beteiligung an den Kundgebungen änderte.

Die DGB-Vorsitzende Yasmin Fahimi, ehemalige Generalsekretärin der SPD, sprach am Karl-Marx-Denkmal in Chemnitz vor weniger als tausend Gewerkschaftsfunktionären und Rentnern. Sie begrüßte ausdrücklich den „Sonderfonds“ der neuen Regierung, der Deutschland „kriegsfähig“ machen soll. „Die Entscheidung, das Grundgesetz zu ändern, um dafür finanziellen Spielraum zu schaffen, war richtig und notwendig“, erklärte Fahimi.

Der 500-Milliarden-Euro-„Sonderfonds“ für Infrastruktur sowie unbegrenzte Summen für Krieg und Aufrüstung werden keine Arbeitsplätze schaffen oder das Leben der Arbeiter verbessern, wie die DGB-Vorsitzende behauptet. Vielmehr zielen diese Mittel darauf ab, Deutschland erneut zu einer Großmacht zu machen, die in der Lage ist, „innerhalb von drei bis fünf Jahren“ Krieg gegen Russland zu führen, wie Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) angekündigt hat.

Die Arbeiter werden für diese Pläne mit ihren Arbeitsplätzen, Löhnen und letztlich mit ihrem Leben bezahlen. Die Gewerkschaften gehören zu den Haupttriebkräften des Handelskriegs und Militarismus und verwandeln den internationalen Kampftag der Arbeiterklasse in ein nationalistisches Spektakel.

In den USA unterstützen die Gewerkschaften Trumps Zollpolitik, in Deutschland fordern sie von der Regierung Vergeltungsmaßnahmen und von den Konzernen „Standorttreue“, wie Fahimi es ausdrückte. „Die Antwort auf ‚America First‘ kann nur ‚Europe United‘ lauten!“, erklärte sie vor ihrem Publikum.

Die Gewerkschaftsbürokraten begnügten sich nicht damit, ihre Unterstützung für die neue Bundesregierung unter dem ehemaligen BlackRock-Manager Friedrich Merz (CDU) zuzusichern, sondern boten auch zahlreichen Vertretern der beiden Regierungsparteien eine Plattform.

Bundesentwicklungsministerin Svenja Schulze (SPD) sprach in Hamm, Potsdams Wirtschaftsminister Jörg Steinbach (SPD) in Potsdam, SPD-Bürgermeister Mike Josef in Frankfurt, Ministerpräsident Mario Voigt (CDU) in Erfurt und Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) in Siegburg.

In den letzten Tagen haben sich SPD und CDU auf eine Koalition geeinigt, die sich dem Krieg gegen die Arbeiterklasse verschrieben hat. Um mehr als eine Billion Euro an Kriegskrediten zurückzuholen, bereiten sie massive Angriffe auf Arbeitsplätze, Löhne und Sozialleistungen vor.

Die Gewerkschaften stehen bereit, dieses Sparprogramm gegen die Arbeiter durchzusetzen. Das haben sie bereits durch die Vernichtung von Zehntausenden Arbeitsplätzen in der Autoindustrie und der Zulieferindustrie sowie durch den Verrat an Tarifkämpfen im öffentlichen Dienst und bei der Post bewiesen. Diese Ziele wurden auf den Maikundgebungen bekräftigt.

Die Arbeiter wenden sich zu Recht von diesem reaktionären Spektakel ab. Nach Angaben des DGB nahmen nur 310.000 Menschen an allen 420 Kundgebungen und Veranstaltungen teil – eine Zahl, die eindeutig übertrieben ist. Was einst mächtige Maikundgebungen waren, bei denen Millionen auf die Straße gingen, um für ihre Rechte und gegen den Kapitalismus zu kämpfen, sind längst zu Bratwurstfesten für Gewerkschaftsbürokraten verkommen.

Die Gewerkschaften erhalten Unterstützung von der Linkspartei und den verschiedenen pseudolinken Gruppen in und um ihre Reihen. Die Vorsitzende der Linkspartei, Ines Schwerdtner, trat neben Fahimi auf der zentralen Kundgebung in Chemnitz auf, während der Linksparteivorsitzende Gregor Gysi in Solingen sprach.

Die Linkspartei selbst trägt die direkte Verantwortung für umfassende Sozialkürzungen auf Landesebene und hat im Bundesrat die Billionen-Kriegskredite gebilligt.

Ab dem 2. Mai veranstaltet die der Linkspartei nahestehende Rosa-Luxemburg-Stiftung in Berlin eine dreitägige Konferenz mit dem Titel „Gewerkschaftskämpfe als Antwort auf Rechtsruck, Umwälzungen und Sparpolitik“. Bei dieser Veranstaltung werden gewerkschaftsnahe Vertreter der Linkspartei und verschiedener pseudolinker Gruppen zusammenkommen, um Strategien zu entwickeln, wie die Bürokratie intakt gehalten, mit einem linken Deckmantel versehen und die Arbeiter daran gehindert werden können, sich unabhängig zu organisieren.

Mehrere Dutzend Arbeitsgruppen werden Themen diskutieren wie: „Sichtbar werden! Wie man eindrucksvolle Aktionen inszeniert“, „Warum Gewerkschaften?“, „Aufschwung trotz Gegenwind: Die Erneuerung der US-Gewerkschaften“, „Mit (Zukunfts-)Verträgen den Wandel gestalten?“, „Druck auf die Politik ausüben“ und „Nachhaltige Entwicklung von Betriebsgruppen und Vertrauenslehrerstrukturen“.

Die verschiedenen pseudolinken Gruppen innerhalb und um die Linkspartei spielen eine besonders doppelzüngige Rolle, indem sie das rechte Spektakel mit linker Rhetorik verschleiern.

Die Revolutionäre Internationale Organisation (RIO) ruft Arbeiter*innen und Jugendliche dazu auf, an den DGB-Kundgebungen teilzunehmen, den Reden von Regierungsvertretern und Gewerkschaftsbürokraten zuzuhören, und behauptet, dies sei der Weg, um „gegen Aufrüstung, Rassismus und Kürzungen“ zu kämpfen. Die RIO ist die deutsche Organisation der morenistischen „Trotzkistischen Fraktion“, die sich vor Jahrzehnten vom Trotzkismus losgesagt hat.

Die Sozialistische Alternative (SAV), die dem Committee for a Workers‘ International (CWI) angehört, behauptet sogar, die Gewerkschaften könnten wie die Bolschewiki in der Oktoberrevolution den Krieg stoppen und den Kapitalismus stürzen. Der Schlüssel dazu liege laut SAV darin, dass die Arbeiter wieder in die Gewerkschaften eintreten. „In der gegenwärtigen Situation ist die Organisierung der Nichtorganisierten eine zentrale Aufgabe der Gewerkschaften“, schreibt sie und fügt hinzu, dass „Vollzeit-Organisatoren in Schlüsselbetrieben“ dabei eine „wichtige Rolle“ spielen könnten.

Die Sozialistische Organisation Solidarität (SOL) hat sich ebenfalls zum Ziel gesetzt, den Rückgang der Gewerkschaftsmitgliedschaft aufzuhalten. Sie argumentiert, dass die Linkspartei dabei eine Schlüsselrolle spielen müsse, indem sie die „sozialpartnerschaftliche Ausrichtung“ der „Gewerkschaftsbürokratie an der Spitze“ kritisiere. Nur so könne verhindert werden, dass „immer mehr Mitglieder aus Enttäuschung den Gewerkschaften den Rücken kehren“.

In diesem Prozess kommt der Linkspartei die Aufgabe zu, die Drecksarbeit zu erledigen. Dieselbe Partei, die die Restauration des Kapitalismus in Ostdeutschland überwacht hat, Israels sogenanntes „Recht auf Selbstverteidigung“ verteidigt und den Krieg gegen Russland unterstützt, wird nun als die Kraft präsentiert, die die kriegs- und austeritätspolitischen Gewerkschaften in Organe des Klassenkampfs verwandeln wird!

In Wirklichkeit ist das Bündnis zwischen den Gewerkschaften und der Regierung nicht einfach das Ergebnis der unbestreitbaren Korruption der „Spitzenbürokraten“. Die Gewerkschaften standen schon immer auf der rechten Seite der Arbeiterbewegung und reagierten auf die Krise des Kapitalismus, indem sie sich mit der herrschenden Klasse verbündeten.

1914 riefen sie einen „Bürgerfrieden“ aus, um den Widerstand der Arbeiterklasse gegen den Ersten Weltkrieg zu unterdrücken, und schickten ihre eigenen Mitglieder an die Front. Am 1. Mai 1933 marschierten sie sogar unter dem Hakenkreuz und boten Hitler ihre Zusammenarbeit an – der, durch ihre Feigheit ermutigt, gleich am nächsten Tag die Sturm auf die Gewerkschaftszentralen anordnete.

Seit den 1980er-Jahren hat die Globalisierung der Produktion den Gewerkschaften ihre frühere Handlungsbasis genommen – Kompromisse mit dem Kapital innerhalb nationaler Rahmenbedingungen. Als Reaktion darauf haben sie sich von reformistischen, prokapitalistischen Arbeiterorganisationen zu Mitverwaltern und Vollstreckern von Konzernen und Regierungen gewandelt. Infolgedessen werden sie von weiten Teilen der Arbeiterklasse zunehmend verachtet.

Um ihre Grundrechte zu verteidigen und den Kriegstreiberei Einhalt zu gebieten, müssen die Arbeiter mit dem Gewerkschaftsapparat brechen und eigene unabhängige Aktionskomitees aufbauen. Diese Komitees müssen sich international in der Internationalen Arbeiterallianz der Basisausschüsse (IWA-RFC) zusammenschließen, um dem wachsenden Nationalismus und der Handelskriegspolitik mit der internationalen Einheit der Arbeiterklasse entgegenzutreten.

Dies ist jedoch nicht nur eine organisatorische Frage. Der Bruch mit den Gewerkschaften und prokapitalistischen Parteien wie der Linkspartei erfordert eine politische Klärung und eine sozialistische Perspektive.

Übersetzt mit Deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …