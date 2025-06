https://www.commondreams.org/opinion/israel-iran-war-machine



Ein Blick auf ein beschädigtes Gebäude in der iranischen Hauptstadt Teheran nach einem israelischen Angriff am 13. Juni 2025. Feuerwehrteams werden in das Gebiet entsandt. Der israelische Verteidigungsminister Israel Katz hat bekannt gegeben, dass Israel Angriffe auf den Iran durchgeführt hat.

(Foto von Fatemeh Bahrami/Anadolu via Getty Images)

Israel, Iran und die globale Gier der Kriegsmaschinerie nach der Entrückung

Donald Trump war ebenso wie Joe Biden vor ihm nicht in der Lage – oder nicht willens –, Israel von Völkermord, Gesetzlosigkeit und Massakern abzuhalten.

Richard Eskow

Common Dreams

15. Juni 2025

Zumindest eine Zeit lang Donald Trump sprach viel über Diplomatie, einschließlich Verhandlungen mit dem Iran und Israel. Aber Israel ist Amerikas Id. Wir können Israel nicht zurückhalten, weil Israel der Schädel unter der amerikanischen Maske ist.

Das „Es“ war Sigmund Freuds Begriff für das verborgene Reservoir an Leidenschaften und Begierden, das die Persönlichkeit antreibt. Das Ich – „das, was wir Vernunft und Verstand nennen“, wie Freud es formulierte – versucht, diese Leidenschaften zu zügeln, indem es sie „wie ein Reiter sein Pferd“ reitet.

Das Pferd hat seinen Reiter erneut abgeworfen.

Lesen Sie die Zeitung von heute. Schauen Sie heute Abend die Nachrichten im Kabelfernsehen. Achten Sie darauf, ob die offensichtliche Tatsache erwähnt wird, dass Israels Angriff ein Verstoß gegen das Völkerrecht ist.

„Monster aus dem Es!“ Das ruft Dr. Morbius am Ende des Science-Fiction-Films „Forbidden Planet“ aus dem Jahr 1956, als er versucht, die allmächtigen außerirdischen Maschinen abzuschalten, die er mit seinen Gedanken zu kontrollieren gelernt hat. Seine unterbewussten Triebe und Wünsche haben begonnen, sein Paradies im Weltraum zu zerstören, und er ist machtlos, sie aufzuhalten. Die riesige Maschinerie dient seinem wahren Selbst, nicht der zivilisierten Fassade, die er sich selbst und anderen präsentiert.

So verhält es sich auch mit militärischer Macht. So wie Israel das amerikanische Es ist, ist Amerika das Es eines finanzialisierten Planeten, der von Gier und Ausbeutung angetrieben wird. Die amerikanische Kriegsmaschinerie ist die Manifestation globaler Begierden: Machtgier, Reichtumsgier, Gier nach mehr.

Donald Trump war ebenso wie Joe Biden vor ihm nicht in der Lage, Israel von Völkermord, Gesetzlosigkeit und Massakern abzuhalten. Beide Präsidenten haben Gewalt in Snuff-Filmen in großem Stil unterstützt und begünstigt, weil diese Gewalt das Schattenbild der Nation widerspiegelt, die sie repräsentieren.

Wenn „der Schlaf der Vernunft Monster hervorbringt“, dann liegen wir schon lange im Koma.

John F. Kennedy mag ein unvollkommener Träger des Wandels gewesen sein, aber er sprach oft und gut über die Notwendigkeit von internationalem Recht und Weltinstitutionen. „Wir müssen schaffen, während wir zerstören (Atomwaffen)“, sagte er, „wir müssen weltweite Gesetze und deren Durchsetzung schaffen, während wir weltweite Kriege und Waffen verbieten.“

Lesen Sie die Zeitung heute. Schauen Sie heute Abend die Nachrichten im Kabelfernsehen. Achten Sie darauf, ob die offensichtliche Tatsache erwähnt wird, dass der Angriff Israels ein Verstoß gegen das Völkerrecht ist. Die Massenmorde an den Führern eines anderen Landes und die kaum beachteten Todesfälle unter der Zivilbevölkerung werden taktisch diskutiert werden, während moralische und rechtliche Fragen wenig (wenn überhaupt) Beachtung finden werden.

Diese Angriffe mögen vorübergehend den Interessen Israels und der USA dienen, aber ihr Nutzen wird nicht von Dauer sein. Der Iran ist nicht Gaza, verarmt und wehrlos und hauptsächlich von Frauen und Kindern bevölkert. Der Iran hat 91 Millionen Einwohner und verfügt über beträchtliche Ressourcen. Trump war bereits gezwungen, von einer Konfrontation mit den mit dem Iran verbündeten Ansar Allah (den Houthis) im Roten Meer zurückzutreten, und das sind im Wesentlichen Wüstenkämpfer. Dieser Angriff mag den Iran schwächen, aber was wird passieren, wenn und sobald er sich neu formiert und Vergeltung übt?

Der israelische Staat handelt nicht rational, ebenso wenig wie der amerikanische nationale Sicherheitsstaat. Aber wie könnte es auch anders sein?

Wie die Leidenschaften von Dr. Morbius wird auch der Drang zu töten unweigerlich selbstzerstörerisch. „In 20 der 24 untersuchten Länder“, berichtet Pew Research, „hat etwa die Hälfte der Erwachsenen oder mehr eine negative Meinung von Israel.“ Das geht aus einer Umfrage vom 3. Juni hervor. Diese Zahlen könnten inzwischen sogar noch niedriger sein. Pew fährt fort: „In Australien, Griechenland, Indonesien, Japan, den Niederlanden, Spanien, Schweden und der Türkei vertreten etwa drei Viertel oder mehr diese Ansicht.“

In den Vereinigten Staaten ist der Anteil der Erwachsenen mit einer negativen Meinung zu Israel seit März 2022 um 11 Prozentpunkte gestiegen; 53 % der befragten Amerikaner haben nun „eine eher oder sehr ungünstige Meinung von Israel“.

Dieser Trend stellt eine existenzielle Bedrohung sowohl für den jüdischen Staat als auch für das amerikanische Militärimperium dar. Der politische Konsens in Washington bleibt jedoch unverändert.

Der israelische Staat handelt nicht rational, ebenso wenig wie der amerikanische nationale Sicherheitsstaat. Aber wie könnte es auch anders sein? Sie sind die Manifestation unserer eigenen Sehnsüchte. Unsere kriegerischen Impulse führen uns auf den Weg des Konflikts und der Konfrontation, scheinbar blind für friedliche Alternativen. Indem wir uns weigern, mit China und den aufstrebenden Nationen zusammenzuarbeiten, überlassen wir ihnen unsere Zukunft.

Das heißt, wenn wir überhaupt noch eine Zukunft haben.

Der Chef der Internationalen Atomenergiebehörde versuchte, die Welt daran zu erinnern, dass „bewaffnete Angriffe auf kerntechnische Anlagen zu radioaktiven Freisetzungen mit schwerwiegenden Folgen innerhalb und außerhalb der Grenzen des angegriffenen Staates führen können“.

Die Welt schien nicht sonderlich interessiert zu sein.

Evangelikale Christen – zumindest einige von ihnen – sind zweifellos begeistert. Mit dieser Entwicklung aus der Bibel (Matthäus 24:6-7):

Und ihr werdet von Kriegen und Kriegsgerüchten hören; seht zu, dass ihr euch nicht beunruhigt, denn all dies muss geschehen, aber das Ende ist noch nicht da.

Denn es wird sich Nation gegen Nation erheben und Königreich gegen Königreich, und es wird Hungersnöte und Seuchen und Erdbeben an verschiedenen Orten geben.

Unterdessen haben die Amerikaner die Worte ihres verstorbenen Präsidenten vergessen. „Die Menschheit muss dem Krieg ein Ende bereiten“, sagte John Kennedy, „oder der Krieg wird der Menschheit ein Ende bereiten.“

Einige Amerikaner betrachten Matthäus‘ Prophezeiung als Vorboten der Erlösung – für sie selbst, nicht für den Rest von uns. Sie hoffen auf eine letztendliche, wenn auch selektive Erlösung durch die Entrückung.

Der Rest von uns, Gläubige wie Ungläubige, muss sich mit dem folgenden Vers zufrieden geben:

All dies ist der Anfang der Wehen.

Übersetzt mit Deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …