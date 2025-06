https://english.almayadeen.net/news/politics/ex-israeli-general-warns-of-strategic-defeat-in-war-with-ira



Ehemaliger israelischer General warnt vor strategischer Niederlage im Krieg mit dem Iran

Von Al Mayadeen English

Quelle: Al Mayadeen English + israelische Medien

Heute 14:57

15. Juni 2025

Der ehemalige israelische General Amos Gilad warnt davor, dass der Krieg mit dem Iran für „Israel“ in einer strategischen Niederlage enden könnte, und verweist dabei auf den Rückzug der USA.

Ein ehemaliger hochrangiger Beamter des israelischen Sicherheitsministeriums, Generalmajor a. D. Amos Gilad, warnte, dass die anhaltende Aggression gegen den Iran für „Israel“ in einer strategischen Niederlage enden könnte. Im Gespräch mit Channel 12 äußerte Gilad sich alarmiert über die sich verschlechternde Lage und stellte die Weisheit einer Kriegserklärung ohne solide Rückendeckung durch die USA in Frage.

Gilad äußerte sich besorgt über die Vergeltungsmöglichkeiten des Iran und erklärte: „Wir könnten in eine Situation geraten, in der sie uns weiterhin angreifen. Sie verstehen aufgrund der Äußerungen des Konsuls in New York, der Israel vertreten soll, dass die Vereinigten Staaten nicht auf unserer Seite stehen.“

Er warnte, dass der Iran sein Atomprogramm beschleunigen könnte, sollte „Israel“ isoliert werden. „Letztendlich wird der Iran sagen, Israel habe uns angegriffen, sodass wir keine andere Wahl hätten, als Atomwaffen zu entwickeln. Unsere Belohnung wird unsere Niederlage sein.“

Der Iran wird zurückschlagen, warnt Gilad

Gilad betonte, dass der Iran nicht so leicht nachgeben werde, und wies darauf hin, dass die Konfrontation lange dauern und der strategischen Position „Israels“ Schaden zufügen könnte. „Die Iraner werden kämpfen, und das kann lange dauern. Aus ihrer Sicht haben wir ihre nationale Ehre verletzt“, sagte er.

Er argumentierte, dass „Israel“ die nuklearen Fähigkeiten des Iran nicht allein zerschlagen könne. „Da ist die Anlage in Fordow, die tief unter der Erde liegt und amerikanische Hilfe erfordert“, erklärte er.

Kritik an der politischen Führung, Trumps Strategie

Gilad kritisierte das Fehlen einer kohärenten politischen Führung und stellte deren Vorgehen in Frage. „Was macht die politische Führung? Wir haben den Krieg begonnen, und jetzt bitten wir Trump um Intervention? Warum sollte er das tun? Ist Trump uns gegenüber verpflichtet?“

Er wies auf das Fehlen wirksamer staatlicher Institutionen hin. „Wir haben kein Außenministerium oder andere Behörden, es gibt nur Netanjahu und Dermer! Haben Sie sich mit Trump abgestimmt?“

Gilad wies auch Charakterisierungen Trumps als unberechenbar zurück. „Das stimmt nicht – er hat eine Methode. Er ist sehr glücklich, wenn andere den Beitrag leisten. Er wird bis zum letzten Israeli kämpfen“, warnte er. „Er könnte sich anschließen, aber er hat es selbst gesagt: nur wenn amerikanische Soldaten angegriffen werden. Und das sind sie nicht.“

Strategische Isolation, globale Dynamik

Gilad kam zu dem Schluss, dass „Israel“ auf ein kontraproduktives Ergebnis zusteuert. „Die Iraner beabsichtigen, weiterhin Raketen abzufeuern, und sie könnten diese Fähigkeit behalten. Länder wie China und Russland könnten sich ebenfalls auf ihre Seite stellen“, sagte er.

Er betonte die strategische Gefahr einer Fortsetzung des Krieges ohne internationale Koordination und warnte, dass eine falsch kalkulierte Aggression „Israel“ diplomatisch isolieren und strategisch schwächen könnte.

Wo steht die USA?

Unterdessen bleibt das Pentagon gespalten über das Engagement der USA in Konflikten im Nahen Osten, wobei viele die Umsetzung der „America First“-Politik anstelle einer verstärkten militärischen Unterstützung für „Israel“ fordern.

Der ehemalige Pentagon-Berater und pensionierte US-Oberst Douglas MacGregor warnte am Sonntag eindringlich, dass ein Krieg mit dem Iran die Vereinigten Staaten in einen globalen Konflikt stürzen könnte.

„Ein Krieg mit dem Iran würde die Vereinigten Staaten wahrscheinlich direkt in den Dritten Weltkrieg führen. Lasst uns das vermeiden!“, schrieb MacGregor auf X, als die Spannungen nach einer erheblichen Eskalation zwischen der israelischen Besatzungsmacht und der Islamischen Republik Iran einen neuen Höhepunkt erreichten.

Unterdessen hat Präsident Donald Trump wiederholt Drohungen gegen den Iran ausgesprochen und geschworen, „Israel“ zu verteidigen.

Übersetzt mit Deepl.com

