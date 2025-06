Solidarität mit Haaretz. Abonnieren sie, Haaretz unbedingt , so wie ich es getan habe. Haaretz ist eine der letzten wenigen glaubhaften medialen Informationsquellen. Evelyn Hecht-Galinski

https://www.haaretz.com/israel-news/2025-06-12/ty-article/israel-ready-to-attack-iran-u-s-officials-say-as-iran-prepares-retaliatory-strikes/00000197-62b0-d2f0-afff-e7b649700000

Israel ist laut US-Beamten „vollständig bereit“, Iran in den kommenden Tagen anzugreifen

Der israelische Angriff wird Berichten zufolge ohne Unterstützung der USA vorbereitet, während Iran angeblich einen Vergeltungsschlag mit Hunderten von ballistischen Raketen auf Israel plant.

Per E-Mail sendenPer E-Mail senden

Die iranische Flagge weht über dem Atomreaktor in Bushehr, Iran. Bildnachweis: Atta Kenare/AFP

Ben Samuels

Jonathan Lis

Haaretz

Reuters

12. Juni 2025, 10:25 Uhr IDT Aktualisiert: 12. Juni 2025, 20:40 Uhr IDT

Israel ist „vollständig bereit“, einen Militärschlag gegen den Iran durchzuführen, wie US-Beamte bestätigten, während Teheran sich auf einen groß angelegten Vergeltungsschlag vorbereitet, bei dem Hunderte von ballistischen Raketen auf israelisches Gebiet abgefeuert werden könnten. Unterdessen warnte US-Präsident Donald Trump, dass ein israelischer Angriff „durchaus möglich“ sei und die Bemühungen um ein neues Atomabkommen mit dem Iran zum Scheitern bringen könnte.

Trump sagte, er würde „gerne einen Konflikt mit dem Iran vermeiden“, fügte jedoch hinzu, dass Teheran in den laufenden Verhandlungen über sein Atomprogramm größere Zugeständnisse machen müsse. „Es ist ganz einfach, nicht kompliziert. Der Iran darf keine Atomwaffen haben“, sagte er während einer Unterzeichnungszeremonie im Weißen Haus. „Der Iran muss uns einige Dinge geben, die er uns derzeit nicht geben will.“

Auf die Frage, ob er versuche, den israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu von einer Militäroperation abzuhalten, sagte Trump, die USA hätten „sehr gute Gespräche“ mit dem Iran geführt und deutlich gemacht, dass er einen israelischen Angriff derzeit ablehne. „Das würde alles zunichte machen. Es könnte sogar helfen, aber es könnte auch alles zunichte machen“, sagte er über die möglichen Auswirkungen auf die Diplomatie.

Ein hochrangiger iranischer Beamter sagte am Donnerstagmorgen, dass ein „befreundetes“ Land in der Region Teheran vor einem möglichen israelischen Angriff gewarnt habe.

Israel im Krieg: Erhalten Sie täglich eine

Laut der New York Times haben sich hochrangige iranische Militärs und Regierungsvertreter bereits getroffen, um eine Reaktion zu planen, die den Abschuss von Hunderten ballistischer Raketen auf Israel beinhalten könnte.

Am Mittwoch warnte der Kommandeur der Revolutionsgarden, Hossein Salami, dass der Iran auf jede israelische Aktion „mit mehr Gewalt und Zerstörung“ reagieren werde als in früheren Konflikten. Die iranischen Staatsmedien zitierten einen hochrangigen Sicherheitsbeamten mit den Worten, das Land sei in der Lage, „tödliche Präventivschläge“ durchzuführen.

Verteidigungsminister General Aziz Nasirzadeh fügte hinzu, dass jeder militärische Konflikt die US-Streitkräfte in der Region gefährden würde, und warnte: „Amerika wird die Region verlassen müssen, weil alle seine Militärstützpunkte in unserer Reichweite liegen und wir sie ohne Rücksicht auf Verluste in den Gastländern angreifen werden.”

Trotz der Bereitschaft Israels zu einem möglichen Angriff haben US-Beamte keine Absicht signalisiert, sich an einer Militäroperation gegen den Iran zu beteiligen.

NBC News berichtete, dass den Quellen keine Pläne für eine Beteiligung der USA bekannt seien und dass Israel möglicherweise einseitig handeln werde, obwohl es in der Regel auf US-Geheimdienstinformationen und logistische Unterstützung angewiesen sei.

CBS News fügte hinzu, dass Washington davon ausgehe, dass der Iran mit Vergeltungsmaßnahmen gegen US-Stellungen im benachbarten Irak reagieren könnte. Als Reaktion auf die wachsenden Spannungen habe die US-Botschaft im Irak laut irakischen und amerikanischen Quellen, die von Reuters zitiert wurden, mit Evakuierungsvorbereitungen begonnen.

Das Außenministerium hat laut Associated Press ebenfalls mit der Planung der Evakuierung von nicht unbedingt benötigtem Personal und deren Familien aus seinen Botschaften in Bahrain und Kuwait begonnen.

Als Reaktion auf die Evakuierungsvorbereitungen der US-Botschaften und -Einrichtungen im Nahen Osten fügte Trump hinzu: „Wir haben viele amerikanische Bürger in dieser Region, und ich habe gesagt: ‚Wir müssen ihnen sagen, dass sie das Land verlassen sollen, weil bald etwas passieren könnte.‘ Ich möchte nicht derjenige sein, der keine Warnung gegeben hat und dann Raketen auf ihre Gebäude fliegen. Das ist möglich.“

Dieses Satellitenfoto von Planet Labs PBC zeigt das Isfahan Nuclear Technology Center im Iran im letzten Monat. Bildquelle: Planet Labs PBC/AP

Angesichts der zunehmenden Spannungen hat der Gouverneursrat der Internationalen Atomenergiebehörde am Donnerstag offiziell den Iran wegen Nichteinhaltung seiner nuklearen Verpflichtungen gerügt. Dies ist die erste Resolution dieser Art seit über zwei Jahrzehnten. Der Schritt könnte den Weg für umfassendere diplomatische Bemühungen ebnen, um noch in diesem Jahr die Sanktionen der Vereinten Nationen gegen Teheran wieder in Kraft zu setzen.

„Die deutlich erhöhte Produktion und Anhäufung von hochangereichertem Uran durch den Iran, den einzigen Nicht-Atomwaffenstaat, der solches Kernmaterial herstellt, gibt Anlass zu großer Sorge“, erklärte die Atomenergiebehörde in einem Bericht von Ende letzten Monats.

Während die militärischen Spannungen eskalieren, werden parallel dazu die diplomatischen Bemühungen fortgesetzt. Der US-Sonderbeauftragte Steve Witkoff wird am Sonntag in Oman mit dem iranischen Außenminister Abbas Araghchi zusammentreffen, um über die Reaktion Teherans auf einen jüngsten Vorschlag der USA zur Wiederbelebung des Atomabkommens zu sprechen, teilte ein US-Beamter am Mittwoch mit. Vor den Gesprächen wird Witkoff auch mit dem israelischen Minister für strategische Angelegenheiten, Ron Dermer, und dem Chef des Mossad, David Barnea, zusammentreffen.

Trump äußerte wachsende Zweifel daran, dass der Iran einer Einschränkung seines Atomprogramms im Rahmen eines neuen Abkommens zustimmen werde. „Ich habe das gedacht, aber ich bin immer weniger davon überzeugt“, sagte Trump diese Woche in einem Podcast-Interview. Er fügte hinzu, dass die Region „ein gefährlicher Ort sein könnte“, und bekräftigte, dass die Vereinigten Staaten dem Iran nicht erlauben würden, Atomwaffen zu erwerben.Weiterlesen in haaretz.com

Übersetzt mit Deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …