Israel ist wie die Sowjetunion in ihren letzten Tagen geworden

Abed Abou Shhadeh

9. April 2025

Wir erleben eine Hypernormalisierung in Israel, das sich angesichts des Gemetzels in Gaza immer mehr von der Realität entfernt

Ein Porträt des israelischen Premierministers Benjamin Netanjahu, aufgenommen während eines Protestes gegen die Regierung in Tel Aviv am 29. März 2025 (Jack Guez/AFP)

Vor zwei Jahrzehnten prägte der amerikanische Anthropologe Alexei Yurchak aus Russland den Begriff „Hypernormalisierung“, um die absurde und surreale Realität der Sowjetunion in den letzten zwei Jahrzehnten zu beschreiben.

In dieser Zeit wussten sowohl die Bürger als auch die Beamten, dass das sowjetische System dysfunktional war und nicht mehr der Realität entsprach – dennoch machten alle so weiter, als wäre alles in Ordnung.

Nur wenige hätten sich vorstellen können, dass die Berliner Mauer einstürzen würde oder dass die mächtige Sowjetunion in 15 unabhängige Staaten zerfallen würde, wobei Russland in den 1990er Jahren auf Weizenimporte aus den USA angewiesen war.

Rückblickend ist es einfach, die Schwachstellen dieses Systems zu erkennen und zu verstehen, wie surreal und unhaltbar – was Yurchak als hypernormalisiert bezeichnete – es wirklich war.

Bedenken Sie nun Folgendes: 15 Sanitäter und Rettungskräfte wurden kürzlich von der Armee Israels in Gaza hingerichtet, und nachdem einer den Moment auf Video festgehalten hat – und damit die offizielle Darstellung der israelischen Armee widerlegt hat – stellt die Welt Fragen.

In Israel hat die Geschichte jedoch kaum Wellen geschlagen. Es gab keine öffentliche Abrechnung, keine moralische Selbstreflexion – außer von den Familien der Geiseln, die sich weiterhin für ihre Angehörigen einsetzen, ohne das katastrophale Leid anzuerkennen, das in ihrem Namen zwei Millionen Palästinensern in Gaza zugefügt wird.

Die Tatsache, dass Rettungskräfte auf eine Art und Weise hingerichtet wurden, die an dystopische Filme erinnert – ohne jegliche Rechtfertigung –, während die israelische Gesellschaft so tut, als wäre dies auf einem anderen Planeten geschehen, ist erschütternd.

Kein einziger israelischer Politiker hat eine Anfrage eingereicht oder den Vorfall kritisiert. Inmitten dieses Wahnsinns scheint sich die israelische Gesellschaft in einem Zustand kognitiver Dissonanz zu befinden, losgelöst von der Realität selbst.

Zerstörung staatlicher Institutionen

Ende letzten Jahres lehnte es der israelische Zweig von Amnesty International ab, den eigenen Bericht der Organisation über den Völkermord in Gaza zu akzeptieren. Dies, obwohl Amnesty Israel – das daraufhin von der internationalen Organisation suspendiert wurde – am unmittelbarsten mit den Schrecken in Gaza und dem öffentlichen Diskurs, der sie legitimiert, konfrontiert ist.

Der Krieg Israels hat mehr als 50.800 Menschen in Gaza getötet und eine Hungersnot großen Ausmaßes verursacht. Die hypernormalisierte Akzeptanz dieser Gewalt durch die israelische Gesellschaft kommt daher, dass die Nation immer weiter in die Absurdität versinkt und ihr Premierminister die Institutionen des Staates selbst demontiert.

Während seines jüngsten Besuchs in Ungarn wurde dem israelischen Premierminister Benjamin Netanjahu von der Universität für den öffentlichen Dienst in Budapest die Ehrendoktorwürde verliehen. Offenbar qualifiziert einen die Organisation eines Völkermords und die Tatsache, dass man vom Internationalen Strafgerichtshof gesucht wird, für akademische Ehren.

Noch erstaunlicher ist, dass Netanjahu in einer Einrichtung, die Beamte ausbilden soll, den öffentlichen Dienst selbst angriff und dabei die Warnung seines Vaters vor der Macht des „tiefen Staates“ ins Feld führte.

Dieser Begriff soll in den 1990er Jahren in der Türkei entstanden sein, um verdeckte Netzwerke von Generälen und hochrangigen Bürokraten zu beschreiben, die außerhalb der demokratischen Kontrolle agieren. Netanjahu weiß jedoch genau, dass es in Israel keinen „tiefen Staat“ gibt – weil es keinen braucht.

Was derzeit in Israel geschieht, ist alles andere als normal. Die Vorstellung, dass dieser Wahnsinn auf unbestimmte Zeit weitergehen kann, ist nicht nur absurd, sondern auch gefährlich

Nehmen wir drei der zentralsten Institutionen Israels: das Militär, die Polizei und den Obersten Gerichtshof.

Die Armee befindet sich in einem Umbruch, wobei eine große Anzahl von Kommandeuren nach den Misserfolgen vom 7. Oktober 2023 entweder zurückgetreten sind oder entlassen wurden. Die Polizeidienste zerfallen unter dem Einfluss des rechtsextremen Nationalen Sicherheitsministers Itamar Ben Gvir, wobei der Shin Bet angeblich „Unterwanderung durch Kahanisten“ untersucht.

Und der Oberste Gerichtshof, dem oft vorgeworfen wird, eine linke oder liberale Agenda zu fördern, ist in Wirklichkeit mehr damit beschäftigt, Israel international abzuschirmen. Selbst wenn es um Kernfragen der Identität geht – wie das umstrittene Nationalstaatsgesetz, das die jüdische Überlegenheit gegenüber den palästinensischen Bürgern festschreibt – erteilt das Gericht die volle rechtliche Bestätigung. Es ist dasselbe Gericht, das die Landnahme durch Siedler im besetzten Westjordanland legitimiert.

Anders als in normalen Demokratien werden israelische Sicherheitsbeamte nicht nur bewundert, sondern auch gezielt in die Politik gelenkt. Von Moshe Dayan bis Yitzhak Rabin, Ariel Sharon, Shaul Mofaz, Benny Gantz und vielen anderen sind Sicherheitsreferenzen ein direkter Weg zur Macht.

Während Netanjahu gegen bürokratische Kontrolle wettert, wurden seine Frau und sein Sohn gleichzeitig beschuldigt, sich in die Besetzung von Führungspositionen im Staat einzumischen, obwohl sie keine rechtliche Befugnis dazu haben. Beide sind zu polarisierenden Figuren geworden – von Teilen der Bevölkerung verehrt und von anderen verachtet.

Ablehnung von Soft Power

Abgesehen von Israels innenpolitischem Zusammenbruch verfolgt Netanjahu weiterhin seine gefährlichen regionalen Ambitionen. Nach seiner Rückkehr von einem kürzlichen Besuch im Weißen Haus soll er Washington angeblich gedrängt haben, einen Angriff auf den Iran in Betracht zu ziehen, falls bestimmte Bedingungen in den Verhandlungen zwischen den USA und dem Iran nicht erfüllt würden. Gleichzeitig drängt er auf eine Fragmentierung Syriens, die den strategischen Interessen Israels dient – als hätten die Syrer kein Mitspracherecht bei ihrer eigenen Zukunft.

Netanjahu spricht weiterhin von einem Plan zur Übergabe des Gazastreifens, obwohl die arabische Welt und die internationale Gemeinschaft diesen Plan als gefährliche Bedrohung für die globale Stabilität ablehnen.

Und doch findet man auf israelischen Autobahnen immer noch riesige Werbetafeln von US-Präsident Donald Trump und dem Kronprinzen von Saudi-Arabien, Mohammed bin Salman, mit dem Slogan: „Israel ist bereit für eine Normalisierung mit Saudi-Arabien.“

Im Gegensatz zu dem, was Netanjahu und viele Israelis glauben wollen, kann Israel kein regionaler Hegemon sein. Das liegt nicht daran, dass es an militärischer Macht mangelt; im Gegenteil, mit der Unterstützung der USA und des Westens verfügt es über beträchtliche Macht. Vielmehr liegt es daran, dass Israel Soft Power grundsätzlich ablehnt.

Nuklearmächte auf der ganzen Welt halten sich mit harter und sanfter Macht die Waage, wohl wissend, dass sich nicht alles mit Panzern und Sanktionen kontrollieren lässt. Auch Kultur, sozialer Wandel, Klima und Menschen prägen das Weltgeschehen.

Darüber hinaus sind die demografischen und geografischen Bedingungen für Israel in Bezug auf die Gebiete, die es halten möchte, und die Millionen Syrer, Libanesen und Palästinenser, die es kontrollieren möchte, nicht günstig.

Israels alleiniges Vertrauen in Gewalt zeigt bereits erste Anzeichen eines Zusammenbruchs. Die politischen Spannungen zwischen verschiedenen israelischen Gruppen – insbesondere in Bezug auf die Geiselnahme – beginnen sich auf die Armee selbst auszuwirken, da bei den Reservesoldaten ein weit verbreitetes Burnout-Syndrom auftritt. Die langfristigen psychologischen Auswirkungen des Krieges auf die Soldaten sind real, und der soziale Preis beginnt sich erst abzuzeichnen.

Was derzeit in Israel geschieht, ist alles andere als normal. Die Vorstellung, dass dieser Wahnsinn endlos weitergehen kann, ist nicht nur absurd, sondern auch gefährlich.

Netanyahus rücksichtsloses regionales Abenteurertum destabilisiert nicht nur den Nahen Osten, sondern zerreißt auch die israelische Gesellschaft selbst.

Die in diesem Artikel geäußerten Ansichten gehören dem Autor und spiegeln nicht unbedingt die redaktionelle Politik von Middle East Eye wider.

Abed Abou Shhadeh ist ein politischer Aktivist aus Jaffa. Abou Shhadeh war von 2018 bis 2024 Stadtrat der palästinensischen Gemeinde in Jaffa-Tel Aviv und hat einen Master-Abschluss in Politikwissenschaft von der Universität Tel Aviv.

