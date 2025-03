https://www.middleeasteye.net/opinion/israel-can-ban-all-films-it-wants-palestinian-voice-cannot-be-silenced



Israel kann so viele Filme verbieten, wie es will. Die palästinensische Stimme kann nicht zum Schweigen gebracht werden

.

David Hearst

11. März 2025

Angesichts des massiven Rückgangs der weltweiten Unterstützung sind Israel und seine Unterstützer in Panik und leisten Überstunden, um die Beweise für seine Verbrechen zu vertuschen

Demonstranten hissen am 10. Juni 2022 im südlichen Bezirk von Hebron im besetzten Westjordanland palästinensische Flaggen (Ahmad Gharabli/AFP)

In der ganzen Debatte um die BBC-Dokumentation Gaza: How to Survive a Warzone wurde kein Wort darüber geschrieben, was dieser Film uns darüber erzählt, wie Palästinenser einen Krieg überleben, der sich über anderthalb Jahre erstreckt hat.

Keine der folgenden Stimmen scheint in der Kontroverse um die Vorführung dieses Films gehört worden zu sein.

Eine Frau, die nach einem weiteren Evakuierungsbefehl der Israelis mit einer leeren Wasserflasche auf der Flucht war, rief niemandem Bestimmten zu: „Gott verdamme euch alle. Möge Gott euch [den Hamas-Führer Yahya] Sinwar verfluchen.“

Ein Junge sagte mit ausdrucksloser Stimme in die Kamera: „Wir haben Menschen tot vor uns gesehen. Bei einem quollen die Eingeweide aus dem Bauch. Sind wir an einem sicheren Ort?“

Zakaria, ein 11-jähriger Straßenverkäufer, der seinen Lebensunterhalt mit dem Reinigen von Krankenwagen im Al-Aqsa-Krankenhaus verdient, erklärte, wie er gemeinsam mit Medienvertretern, Ärzten und Sanitätern einen Beitrag leistete: „Ich bin gerne ein Freiwilliger. Ich möchte mich für eine Ambulanzgruppe melden.“

Ein Sanitäter, der Kopfhörer trug, um die Hölle um sich herum auszublenden, dachte nach: „Ich muss dieses Hemd waschen. Kinder sind so rein und unschuldig. Sie verletzt zu sehen, ist eines der schwersten Dinge, die man mit ansehen muss. Kopfhörer sind das Wichtigste. Sie helfen mir, dem Krieg, der Tristesse des Krankenhauses, den Bombenanschlägen, den Toten und den Verletzten zu entkommen.“

Mohammed Tahir, ein Orthopäde und Chirurg für periphere Nerven aus London, hielt einen Arm hoch, den er gerade einem zehnjährigen Jungen amputiert hatte. „Sehen Sie, was die Israelis den Kindern von Gaza antun“, sagte er. „Darauf läuft es hinaus. Es gibt keine Macht oder Stärke außer durch Allah.“

Aber das ist natürlich der ganze Zweck der Absage einer Dokumentation, die für Israel so schädlich ist wie diese.

Es geht nicht nur darum, die Dokumentation abzusagen, sondern auch darum, den Palästinensern jede Möglichkeit zu nehmen, die außerordentliche Brutalität auszudrücken, die sie durch eine Nation erleiden, deren Existenzberechtigung im Opferdasein besteht – Opfer des jahrhundertelangen europäischen Antisemitismus, des Holocaust und des Hamas-Angriffs vom 7. Oktober 2023.

Die BBC gibt auf

Der Aufruhr hat sich wie ein Laser auf Abdullah al-Yazuri gerichtet, den 13-jährigen Erzähler, der in den Augen der israelischen Propaganda-Industrie drei Kapitalverbrechen begangen hat: Zuallererst ist er am Leben. Mehr als 14.500 Kinder sind es nicht.

Sein zweites Vergehen besteht darin, fließend Englisch zu sprechen und damit für ein westliches Publikum glaubwürdig zu sein. Dieses Monopol wird von den Unterstützern Israels eifersüchtig gehütet.

Abdullahs drittes Vergehen besteht darin, objektiv und unpolitisch zu sein. Er ist derjenige, der nach jedem Massaker an Zivilisten, das seine Soldaten begehen, Erklärungen der israelischen Armee abgibt.

Die einzige redaktionelle Aussage, die Abdullah macht, ist für jeden außerhalb von Gaza schwer zu widerlegen: „Haben Sie sich jemals gefragt, was Sie tun würden, wenn Ihre Welt zerstört würde?“

Die Rettung und das Ende des Albtraums, glaubwürdige palästinensische Stimmen aus Gaza im Hauptprogramm des BBC-Fernsehens zu haben, kam mit der Information, dass Abdullahs Vater stellvertretender Landwirtschaftsminister in der von der Hamas geführten Regierung war.

Die BBC klappte zusammen wie ein Kartenhaus.

Wenn dieser Konflikt endlich vorbei ist und die Palästinenser den Staat haben, den sie so sehr verdienen, wird man auf diese Zeit als die dunkelste Stunde Israels und der westlichen liberalen Medien zurückblicken

Der Vater des Jungen, Ayman al-Yazuri, ist ein Technokrat. Er wurde von Kommentatoren und Nachrichtenorganisationen in Großbritannien weithin als „Hamas-Chef“, „Hamas-Beamter“ und „Terrorchef“ bezeichnet.

Wie Middle East Eye jedoch letzten Monat enthüllte, hat Yazuri eher einen wissenschaftlichen als einen politischen Hintergrund. Er arbeitete zuvor für das Bildungsministerium der VAE, das mit der Muslimbruderschaft in Verbindung stehende Personen weder mag noch als Arbeitgeber in Betracht zieht, und er promovierte an einer britischen Universität.

Wenn nach diesem Krieg in Gaza eine Regierung gebildet wird, wird sie von Technokraten wie Yazuri geführt werden.

Für das israelische Militär ist jeder, der in Gaza einen Beitrag leistet – ob Technokrat, Professor, Mediziner, Journalist oder Helfer – ein Ziel. Diese Fachleute wurden von den israelischen Soldaten absichtlich getötet. Dafür gibt es zahlreiche Beweise.

Aber für die internationale Gemeinschaft, zu der auch Großbritannien gehört, sind Technokraten wie Yazuri die einzige Lösung für die Nachkriegsregierung von Gaza. Und weder die BBC noch Channel 4 sollten, wenn sie ihren öffentlich-rechtlichen Statuten treu bleiben, ihre redaktionellen Urteile auf die Propaganda und die Falschmeldungen des israelischen Militärgeheimdienstes stützen.

Absurde Behauptung

Keiner der beiden Sender teilt die Ansicht, dass alle Palästinenser in Gaza schuldig sind und vernichtet werden sollten, was in Israel mittlerweile eine weit verbreitete Meinung ist. Beide Sender sollten in der Lage sein, zwischen einem Regierungsmitarbeiter und einem Mitglied der Hamas oder sogar einem Mitglied ihres bewaffneten Flügels, der Al-Qassam-Brigaden, zu unterscheiden, die im Vereinigten Königreich und in anderen Ländern als terroristische Vereinigung verboten sind.

Channel 4 interviewte auch Abdullah.

„Das erfahrene Auslandsteam von Channel 4 News erfuhr im Sommer 2024, dass sein Vater eine technokratische Rolle innerhalb der Hamas-Regierung innehatte, und sie beschlossen, ihn nicht erneut zu erwähnen“, so der Sender in einer Erklärung in diesem Monat.

„Nachdem das Führungsteam von Channel 4 News kürzlich davon erfahren hatte, wurden Maßnahmen ergriffen, um der archivierten Online-Kopie der Berichte, in denen Abdullah erwähnt wird, zusätzlichen Kontext zu geben.“

Auch hier werden Abdullah und sein Vater wie ein übler Geruch behandelt. Aber keiner von beiden hat etwas falsch gemacht.

Es gibt auch keine Beweise dafür, dass die Hamas die BBC-Dokumentation, deren Drehbuch in London geschrieben wurde, gefärbt oder beeinflusst hat. Wenn die Hamas etwas damit zu tun gehabt hätte, wäre Folgendes sicherlich nicht erschienen: „Sie haben unsere Kinder getötet, unsere Frauen getötet, während [Sinwar] sich unter der Erde versteckt.“

Wir kennen die Ansichten des Vaters über die Hamas nicht, aber nehmen wir an, dass er ihre Ziele unterstützt. Disqualifiziert dies automatisch seinen Sohn für die Teilnahme an einer Dokumentation, die die palästinensische Sichtweise darstellen soll, insbesondere da die israelische Sichtweise jeden Tag so ausführlich und wiederholt zum Ausdruck gebracht wird?

In der palästinensischen Gesellschaft ist es eine bekannte Tatsache, dass Kinder nicht blind den politischen Überzeugungen ihrer Eltern folgen. Es ist üblich, Söhne in der Fatah und Väter in der Hamas zu finden.

Der Bruder des Fatah-Führers Jibril Rajoub, Nayef Rajoub, ist in der Hamas eine bekannte Persönlichkeit. Der Sohn des bekannten Hamas-Führers Hassan Yousef, Mosab Yousef, wird von den Israelis dafür gefeiert, dass er sich von der Bewegung abgewandt hat, und wird häufig zitiert.

Zu behaupten, dass der Beitrag des Vaters den Sohn kompromittiert, ist absurd.

Unterschiedliche Maßstäbe

Sowohl die BBC als auch Channel 4 haben die öffentliche Pflicht, in all ihren redaktionellen Beiträgen unparteiisch zu sein. Das bedeutet, dass sie für Israelis und Palästinenser die gleichen redaktionellen Standards anwenden müssen.

Aber das tun sie offensichtlich nicht.

Am ersten Jahrestag des Hamas-Angriffs vom 7. Oktober strahlte die BBC eine Dokumentation über die Aussagen der Überlebenden des Nova-Musikfestivals aus. We Will Dance Again war herzzerreißend anzusehen.

Aber niemand hätte es gewagt, die Glaubwürdigkeit der Zeugen, die sie bezeugten, in Frage zu stellen, indem er auf das verwies, was ihre Familien und Väter getan hatten. Keiner der männlichen Zeugen im wehrfähigen Alter wurde zu dem befragt, was sie als Soldaten getan hatten.

Stattdessen hieß es: „Rund 3.500 Partygänger besuchten das Universo Paralello – Nova Music Festival. 364 wurden ermordet und 44 weitere als Geiseln genommen.“

Das Wort ‚ermordet‘ ist als Beschreibung dessen, was am 7. Oktober mit unbewaffneten Zivilisten, die ein Rockfestival besuchten, geschah, völlig gerechtfertigt, aber in der Dokumentation über Gaza heißt es nur, dass mehr als 46.800 Palästinenser in Gaza ‚gestorben‘ seien.

Offensichtlich wurden unterschiedliche Maßstäbe angelegt, nicht zuletzt aufgrund der Tatsache, dass Gaza: How to Survive a Warzone nur vier Tage auf Sendung war, bevor es abgesetzt wurde.

Wir müssen uns darüber im Klaren sein, was hier vor sich geht.

Israels Kriegführung, die regelmäßig, offen und dreist mit Kriegsverbrechen einhergeht – wie die derzeitige Einstellung der Hilfslieferungen, der Strom- und Wasserversorgung nach Gaza, um die Hamas zur Freilassung aller Geiseln zu zwingen – wäre ohne das Schweigen der Mainstream-Medien nicht möglich.

Dieses Schweigen erkauft sie sich, indem sie über Jahrzehnte hinweg eine beträchtliche Anzahl von Redakteuren umwirbt und pflegt, in der Erwartung, dass einer oder zwei von ihnen in Schlüsselpositionen der redaktionellen Kontrolle gelangen. Dasselbe macht sie mit allen aufstrebenden politischen Stars in jeder größeren politischen Partei.

Und sie schüchtert sie ein, wann immer die palästinensische Stimme aus ihrem kollektiven Knebel ausbricht.

In den seltenen Fällen, in denen dies geschieht, ist die palästinensische Stimme so eloquent, maßvoll und gerecht wie die jedes anderen unterdrückten Volkes in der Geschichte.

„Wir haben kein anderes Land“

Ich habe aus Masafer Yatta berichtet, einer Ansammlung von Weilern in den südlichen Hebron-Bergen im besetzten Westjordanland, die von der israelischen Armee wie viele andere zu einem Schießstand erklärt wurde, als die Geschichte der fortwährenden Vertreibung der Palästinenser keine weltweite Aufmerksamkeit erregte.

In Masafer Yatta werden die Dorfbewohner in Höhlen gedrängt, während ihre Häuser mit Bulldozern plattgewalzt werden.

Es bedurfte eines Dokumentarfilms wie „No Other Land“, der von einem Team produziert wurde, dem der palästinensische Filmemacher Basel Adra und der israelische Journalist Yuval Abraham angehörten, um diesem Dorf die Aufmerksamkeit zu verschaffen, die es verdient. Ihr Film wurde auf der Berlinale ausgezeichnet und erhielt später einen Oscar.

Die Filmemacher Basel Adra und Yuval Abraham nehmen am 2. März 2025 an der Oscar-Verleihung in Hollywood teil (Angela Weiss/AFP)

Es dauerte Jahre, bis dieses Zeugnis der stillen, friedlichen Entschlossenheit von etwa 1.000 Palästinensern (die Hälfte davon Kinder) in acht Dörfern, auf ihrem Land zu bleiben, ans Licht kam. Die Dreharbeiten begannen 2019.

Frauen stellen sich Soldaten entgegen. Schulkinder sind im Unterricht, als ein Bulldozer die Seite ihrer Hütte angreift und sie zwingt, durch die Fenster zu springen, um zu entkommen.

Eine palästinensische Frau fragt einen Soldaten, ob er sich schäme, ihr Haus abzureißen. Er antwortet: „Das ist das Gesetz. Warum sollte ich mich schämen?“

Eine andere Dorfbewohnerin wird gefragt, warum sie nicht geht. ‚Wir haben kein anderes Land‘, antwortet sie.

Der Film wurde vor dem Angriff der Hamas im Oktober 2023 aufgenommen. Die gesamte darin gezeigte Gewalt geht vom israelischen Staat aus. Die Palästinenser in den südlichen Hebron-Bergen haben nichts als Worte und ihr moralisches Recht, auf ihrem Land zu sein, um der unaufhörlichen Expansion des israelischen Staates im besetzten Westjordanland entgegenzutreten.

Propaganda scheitert

Was Israel tut, verstößt gegen das Völkerrecht.

Und doch löste dieser Film, als er einen der Hauptpreise der Berlinale gewann, einen großen politischen Sturm in Deutschland aus.

Die deutsche Kulturstaatsministerin Claudia Roth rechtfertigte ihr Klatschen für das Filmemacher-Duo, das den Preis entgegennahm, damit, dass sie nur für den Israeli geklatscht habe, nicht für den Palästinenser. Ihr rassistisches Eingeständnis entwickelte sich zu einer PR-Katastrophe.

Abraham beendete seine Dankesrede mit einem Aufruf zu einem Waffenstillstand in Gaza und zu einer „politischen Lösung zur Beendigung der Besatzung“ – mehr nicht.

Der Berliner Bürgermeister Kai Wegner bezeichnete die Reden auf der Abschlussfeier der Berlinale als „unerträgliche Relativierung“ und schrieb auf X: „Die volle Verantwortung für das tiefe Leid in Israel und im Gazastreifen liegt bei der Hamas.“

Ein Abgeordneter der Christlich Demokratischen Union forderte Roth zum Rücktritt auf, während ein Politiker der Freien Demokratischen Partei vorschlug, das Filmfestival solle keine staatlichen Mittel mehr erhalten.

Der scheidende italienische Kurator des Festivals, Carlo Chatrian, kritisierte das deutsche politische Establishment dafür, dass es antisemitische Rhetorik „als Waffe einsetzt“, um politische Vorteile zu erlangen. Die diesjährige Berlinale sah sich sowohl wegen ihres Schweigens zu Gaza als auch wegen ihres Umgangs mit der Gegenreaktion gegen No Other Land einem weit verbreiteten Boykottaufruf ausgesetzt.

Die gute Nachricht ist, dass Israels Propaganda nicht den gewünschten Beitrag leistet. Die öffentliche Meinung in allen westlichen Nationen, deren Medien und Festivals diese Zensur praktizieren, wendet sich schnell gegen Israel und den Palästinensern zu.

Wo waren Sie und was haben Sie getan, als Gaza und das besetzte Westjordanland in Schutt und Asche gelegt wurden, wird eine zukünftige Generation ihre Eltern fragen

Am stärksten ist dieser Trend in den USA, wo 59 Prozent der Demokraten mit dem palästinensischen Volk sympathisieren – ein Anstieg um 16 Prozentpunkte im letzten Jahr –, während nur 21 Prozent mit Israel sympathisieren, was einem Rückgang von 14 Prozentpunkten entspricht. In den USA insgesamt ist der Anteil der Amerikaner, die mit den Palästinensern sympathisieren, im Vergleich zum Vorjahr um sechs Prozentpunkte auf 33 Prozent gestiegen, während die Unterstützung für Israel auf dem niedrigsten Stand seit 24 Jahren liegt. Nur 46 Prozent der befragten Amerikaner gaben an, dass sie mit Israel sympathisieren.

Diese Verschiebung der öffentlichen Unterstützung ist in all den Jahrzehnten dieses Konflikts beispiellos. Kein Wunder, dass Israel und seine Armee von Unterstützern in Panik geraten; sie stehen auf der falschen Seite der Geschichte.

Wenn dieser Konflikt endlich vorbei ist und die Palästinenser den Staat haben, den sie so sehr verdienen, wird auf diese Zeit als die dunkelste Stunde Israels und der westlichen liberalen Medien zurückgeblickt werden.

Wo waren Sie und was haben Sie getan, als Gaza und das besetzte Westjordanland in Schutt und Asche gelegt wurden, wird eine zukünftige Generation ihre Eltern fragen. Die Antwort wird interessant zu hören sein.

David Hearst ist Mitbegründer und Chefredakteur von Middle East Eye. Er ist Kommentator und Redner zu Themen aus der Region und Analyst für Saudi-Arabien. Er war Leitartikler für Außenpolitik beim Guardian und Korrespondent in Russland, Europa und Belfast. Vor seiner Tätigkeit beim Guardian war er Bildungskorrespondent bei The Scotsman.

