Islamophobie nimmt zu, da die USA „Antisemitismus“ nutzen, um die Solidarität mit Gaza zu unterdrücken

11. März 2025

Hunderte von Studenten und Aktivisten demonstrierten am Dienstag vor der Columbia University in den USA aus Protest gegen den Besuch von Naftali Bennett. (Foto: via CPSC X page)

Von Palestina Chronicle Staff

Die Behauptung der US-Regierung, „Antisemitismus“ zu nutzen, um die Solidarität mit Gaza zu unterdrücken, schürt die zunehmende Islamophobie und schränkt die akademische Freiheit im ganzen Land ein.

Der Council on American-Islamic Relations (CAIR), eine der größten muslimischen Bürgerrechtsgruppen in den USA, meldete einen Anstieg von 7,4 % bei Vorfällen von Diskriminierung und Angriffen gegen Muslime nach Israels völkermörderischem Krieg gegen Gaza.

In einem am Dienstag veröffentlichten Bericht über Vorfälle im vergangenen Jahr stellte CAIR fest, dass 2024 mit insgesamt 8.658 Beschwerden die höchste Zahl an Beschwerden über antimuslimische und antiarabische Vorfälle verzeichnet wurde. „Der von den USA unterstützte Völkermord in Gaza hat zum zweiten Mal in Folge eine Welle der Islamophobie in den USA ausgelöst“, heißt es in dem Bericht.

Diskriminierung am Arbeitsplatz machte 15,4 % der Beschwerden aus, gefolgt von Einwanderungs- und Asylfragen mit 14,8 %. Beschwerden über Diskriminierung muslimischer und palästinensischer Studenten machten 9,8 % aus, während Hassverbrechen gegen Muslime und Araber 7,5 % ausmachten.

Der Bericht identifizierte die Angriffe Israels auf Gaza als Hauptgrund für die Zunahme der Vorfälle. Er hob auch hervor, dass Islamophobie, anti-arabische Stimmung und Antisemitismus in den USA stark zugenommen haben. Es wurden Fälle angeführt, in denen Akademiker unter Druck zurücktraten und gegen Studenten wegen der Teilnahme an pro-palästinensischen Protesten ermittelt wurde, mit der Begründung, dass diese Aktionen die Meinungsfreiheit bedrohten.

Die Verhaftung von Mahmoud Khalil, einem US-Bürger mit ständigem Wohnsitz und frischgebackenen Absolventen der Columbia University, der im April 2024 ein pro-palästinensisches Anti-Kriegs-Camp auf dem Campus leitete, wurde als ein weiterer Fall von islamophoben und anti-arabischen Aktionen hervorgehoben.

Der Bericht bezog sich auch auf den Tod eines 6-jährigen palästinensisch-amerikanischen Kindes durch Messerstiche im Oktober 2023, wobei der Täter wegen eines Hassverbrechens verurteilt wurde.

„Antisemitismus“ als Waffe

Unterdessen setzte die US-Regierung ihre Angriffe auf akademische Plattformen fort, die Raum für Kritik an Israel bieten. Kritiker argumentieren, dass dies die Instrumentalisierung des Antisemitismus in einer ideologischen Kampagne gegen die Hochschulbildung darstellt. Die Regierung hat 60 Universitäten und Colleges gewarnt, dass ihnen wegen des Vorwurfs, jüdische Studenten nicht vor angeblicher antisemitischer Belästigung zu schützen, Kürzungen der Bundesmittel drohen könnten.

Diese Maßnahme erfolgt vor dem Hintergrund zunehmender Spannungen an den Universitäten im ganzen Land, wobei Einrichtungen wie Columbia, Harvard, Yale und Berkeley wegen Vorwürfen des Antisemitismus unter die Lupe genommen werden.

In Briefen an die Universitäten warnte die US-Bundesregierung vor „potenziellen Zwangsmaßnahmen“, falls die Einrichtungen keine ausreichenden Maßnahmen ergreifen würden, um die Sicherheit jüdischer Studenten zu gewährleisten und ihnen einen ununterbrochenen Zugang zu Bildung zu ermöglichen. In einer Erklärung des Büros für Bürgerrechte hieß es: „US-amerikanische Hochschulen und Universitäten profitieren von enormen öffentlichen Investitionen, die von US-Steuerzahlern finanziert werden. Diese Unterstützung ist ein Privileg und an die gewissenhafte Einhaltung der Antidiskriminierungsgesetze des Bundes gebunden.“

Die Finanzierungsdrohung kommt kurz nachdem die Regierung von Präsident Donald Trump angekündigt hat, die Bundeszuschüsse für die Columbia University um etwa 400 Millionen US-Dollar zu kürzen, und dies mit der ‚anhaltenden Untätigkeit angesichts der anhaltenden Belästigung jüdischer Studenten‘ begründet.

Die Columbia University war ein Brennpunkt pro-palästinensischer Proteste, bei denen Demonstranten den Völkermord Israels in Gaza kritisierten. Am Wochenende verhafteten Bundesagenten Mahmoud Khalil, einen palästinensischen Doktoranden an der Columbia University. Khalil, ein prominenter Organisator von Campus-Protesten, wurde „Aktivitäten im Einklang mit der Hamas“ beschuldigt, eine Behauptung, die von Beamten der Trump-Regierung, einschließlich des Präsidenten selbst, wiederholt wurde.

Kritiker haben die Finanzierungsdrohungen und Verhaftungen scharf verurteilt und argumentiert, dass sie Teil eines umfassenderen rechtsgerichteten Angriffs auf die Hochschulbildung sind. Peter Beinart, Journalist und Akademiker, sagte: „Jeder, der Augen hat, kann sehen, dass die Trump-Regierung den Vorwurf des Antisemitismus benutzt, um Universitäten – und unabhängige Medien – zu lähmen, weil sie Zentren des Widerstands gegen ihre Bemühungen um eine autoritäre Herrschaft sind.“

Er argumentierte weiter, dass diese Instrumentalisierung des Antisemitismus die liberale Demokratie untergrabe und paradoxerweise die jüdischen Gemeinden einem größeren Risiko aussetze.

Sheldon Pollock, emeritierter Professor an der Columbia University, wies auf die Heuchelei der Maßnahmen der Regierung hin. „Die Leitung der Columbia hat sich alle Mühe gegeben, die Trump-Regierung zufrieden zu stellen, unter anderem durch die Einrichtung eines riesigen neuen Büros für institutionelle Gleichstellung und neuer Schulungsprotokolle“, erklärte er.

„Nichts hat dazu beigetragen, denn dieser Angriff hat nichts mit tatsächlichem Antisemitismus zu tun. Völlig legitime Kritik an Israels Handlungen wird als Vorwand benutzt, um die amerikanische Universität und ihre Grundprinzipien der akademischen Freiheit und der Redefreiheit zu zerstören.“

(PC, Anadolu, MEMO)

