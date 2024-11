https://mondoweiss.net/2024/11/ucsf-health-professionals-charge-leadership-with-complicity-in-genocide/

UCSF-Gesundheitsexperten beschuldigen die Führung der Komplizenschaft beim Völkermord

Von UC People’s Tribunal for Palestine

November 2024

Medizinische Fachkräfte, Mitarbeiter und Studenten der University of California, San Francisco, im gesamten UC-System berufen das UC People’s Tribunal for Palestine ein, um die UC-Führung der Komplizenschaft beim Völkermord und der anhaltenden Nakba zu beschuldigen.

Dr. Jess Ghannam spricht sich am 2. Dezember 2023 bei einer palästinensischen Befreiungsdemonstration in San Francisco für das palästinensische Volk und die Beschäftigten im Gesundheitswesen aus.

Vor fast einem Jahr, am 31. Oktober 2023, hielt die Fakultät eine Pressekonferenz vor dem Helen Diller Medical Center der University of California, San Francisco (UCSF) ab, um die Warnungen palästinensischer Kollegen des al-Ahli-Krankenhauses zu bekräftigen, die voraussagten, dass die Bombardierung des Krankenhauses durch Israel der erste Angriff einer Kampagne sein würde, die die Gesundheitsinfrastruktur des Gazastreifens zerstören würde. Zu diesem Zeitpunkt wandte sich der britisch-palästinensische Chirurg Dr. Ghassan Abu-Sittah, der zwischen den Toten stand, an die Welt und erklärte, dass die Angriffe Israels auf das al-Ahli-Krankenhaus eine entscheidende Wende darstellten und den Moment markierten, in dem der Angriff auf Gaza „aufhörte, ein Krieg zu sein, und zu einem Völkermord wurde“.

Seitdem hat die Welt miterlebt, wie Israel bei seinem gnadenlosen Angriff auf das palästinensische Volk keinerlei Hemmungen zeigt, auch vor dem Überschreiten jeglicher roter Linien nicht haltzumachen. Israel hat eine systematische Vernichtungskampagne gegen das Gesundheitssystem im Gazastreifen geführt, wodurch die meisten der 36 Krankenhäuser im Gazastreifen außer Betrieb gesetzt wurden und Orte lebensspendender Pflege in Zonen vorzeitigen Massensterbens verwandelt wurden. Israel hat über 42.000 Palästinenser in Gaza ermordet, den Zugang zu sauberem Wasser und humanitärer Nahrungsmittelhilfe zerstört und alle Bewohner von Gaza der Gefahr des Hungers und der Ansteckung mit Infektionskrankheiten ausgesetzt. Weiterlesen bei mondoweiss

