Israel lädt westliche Rechtsextreme zu einer Konferenz über die Bekämpfung des Antisemitismus ein

16. März 2025

Der Vorsitzende der Partei „Nationale Einheit“ (RN), Jordan Bardella, spricht am 1. Juli 2024 in der Parteizentrale in Paris, Frankreich, vor der Presse [Mohamad Salaheldin Abdelg Alsayed/Anadolu Agency]

Israel lädt westliche rechtsextreme Persönlichkeiten und Parteien zu einer Konferenz gegen Antisemitismus ein, während sich die politischen Konservativen in Tel Aviv weiter etablieren.

Laut israelischen Medienberichten wurden zu der „Internationalen Konferenz zur Bekämpfung des Antisemitismus“, die diesen Monat in der besetzten Stadt Jerusalem stattfindet und vom israelischen Ministerium für Diaspora-Angelegenheiten organisiert wird, rechtsextreme und konservative Persönlichkeiten aus ganz Europa und dem Westen eingeladen.

Zu diesen Persönlichkeiten gehören Jordan Bardella, der Vorsitzende der rechtsextremen französischen Partei „Rassemblement National“, der argentinische Präsident Javier Milei, der Europaabgeordnete Hermann Tertsch von der rechtsextremen spanischen Partei Vox, der Europaabgeordnete Charlie Weimers von der rechtsextremen Partei der Schwedendemokraten, die französische Europaabgeordnete Marion Maréchal und die Europaabgeordnete Kinga Gál von der regierenden ungarischen Partei Fidesz.

Ebenfalls eingeladen sind religiöse Persönlichkeiten und Vordenker des rechten Flügels, darunter der Oberrabbiner des Vereinigten Königreichs, Ephraim Mirvis, und der französische Philosoph Bernard-Henri Lévy.

Die Konferenz zur Bekämpfung des Antisemitismus, die am 26. und 27. März im Rahmen der Diaspora-Woche stattfindet, umfasst auch ein Programm mit Aktivitäten wie einer Auswahl an geführten Touren nach Judäa und Samaria oder zur Grenze zum Gazastreifen, einem Galaabend in der Residenz des israelischen Präsidenten sowie Diskussionsrunden und Podiumsdiskussionen zu verschiedenen Themen.

Die Einladung der rechtsextremen Persönlichkeiten und Parteien zu der Konferenz durch das Ministerium für Diaspora-Angelegenheiten kommt zu einem Zeitpunkt, an dem Israel seine Kampagne fortsetzt, konservative Bewegungen in ganz Europa und im weiteren Westen anzuziehen, mit ihnen zusammenzuarbeiten und sie zu kooptieren, da es sie und ihre Anhänger offenbar als tragfähige Unterstützer Israels und des Zionismus ansieht.

Die Liste dieser Persönlichkeiten soll sogar den israelischen Präsidenten Isaac Herzog überrascht haben. Die Zeitung Haaretz erfuhr aus dem Umfeld des Präsidenten, dass man „überrascht war, wer zu den Eingeladenen gehört“, insbesondere da sich die Konferenz auf die Bekämpfung von Antisemitismus konzentriert.

