Israel-Palestine war: For UK mainstream media, what Israel says goes The media coverage of the genocidal war on Gaza shows that it is still ingrained in the western psyche that Israel, not its Palestinian victims, has the benefit of the doubt

Demonstranten versammeln sich am 14. Oktober 2023 in Glasgow vor dem Gebäude der BBC Scotland, um ihre Solidarität mit dem palästinensischen Volk zu bekunden (AFP)

Israelisch-palästinensischer Krieg: Für die britischen Mainstream-Medien gilt, was Israel sagt

Von Tim Llewellyn

29. Oktober 2023

Die Medienberichterstattung über den völkermörderischen Krieg gegen Gaza zeigt, dass es in der westlichen Psyche immer noch tief verwurzelt ist, dass Israel und nicht seine palästinensischen Opfer den Vorteil des Zweifels haben

Israel kappt nach dem Krieg die Verbindungen zum Gazastreifen, so lautete eine Schlagzeile der Financial Times am vergangenen Wochenende, ohne Namensnennung oder Anführungszeichen. Als ob eine solche Kürzung möglich wäre.

Was Israel sagt, gilt.

So lässt sich ein Großteil der westlichen Mainstream-Medienberichterstattung über Israel und Palästina in den letzten 22 Jahren zusammenfassen, insbesondere die der BBC. Das liegt daran, dass seit der zweiten Intifada im Jahr 2001 die Realitäten und Ursprünge von Israels 75-jährigem Feldzug zur Vertreibung und Unterwerfung der Palästinenser nie richtig erklärt wurden.

Die lange Verdrängung der palästinensischen Nation und ihre Reduzierung durch Vertreibung, Zermürbung, Eindämmung und Gewalt wurde in unseren Medien selten in einen korrekten Kontext gestellt.

Jetzt scheinen die BBC und andere verzweifelte Versuche zu unternehmen, dies zu korrigieren, mit Hintergrundanalysen und erklärenden Sendungen, wie die letzte Woche auf BBC Radio 4 ausgestrahlte Serie Understand: Israel und die Palästinenser. Aber es ist alles viel zu spät.

Nach dem Angriff palästinensischer Kämpfer am 7. Oktober konnte Israel die moralische Überlegenheit für sich beanspruchen und den Ausbruch und die Tötungen als „unprovoziert“ darstellen, was von den westlichen Reportern akzeptiert wurde. In den Augen des Westens handelte es sich lediglich um eine robuste Reaktion auf den Terrorismus.

In derselben FT wird HA Hellyer vom Royal United Services Institute, einer militärischen Denkfabrik in London, zitiert, der die Aussagen von Analysten wie Greg Philo und Mike Berry in ihren beiden Büchern Bad News from Israel und More Bad News from Israel sowie von mir selbst im Guardian und anderswo während und nach der Zweiten Intifada wiederholt.

„Es gibt Dutzende von internationalen Journalisten in Israel, die über jedes Detail jeder Gräueltat berichten können“, so Hellyer. „Aber es gibt nichts von ähnlicher Tiefe, wenn es um die unglaubliche zivile Katastrophe geht, die sich in Gaza abspielt.“

Dies habe zur Folge, dass die palästinensischen Opfer entmenschlicht werden. „This means… „, sagte er, „dass Westler immuner gegen das Leiden der palästinensischen Zivilbevölkerung sind als gegen das israelische Leiden.“

Im Grunde genommen sind die Israelis also „Menschen wie wir“ und die Palästinenser sind eine zusammenhanglose und anonyme Masse.

Die globale Reichweite der BBC

Die BBC-Nachrichten-Teams und ihre Produzenten und Redakteure müssen auch gegen eine allgegenwärtige und oft bösartige Kampagne von pro-zionistischen Interessen und einer fast durchweg pro-israelischen Presse ankämpfen.

Pro-Israel-Gruppen ziehen es vor, die Tragödien in Palästina und Israel durch die Brille der Gräueltaten gegen Israelis zu sehen. Aus verschiedenen Gründen sind diese Gruppen darauf erpicht, die BBC zu Fall zu bringen, wenn möglich zu zerstören, so dass die Debatte darüber, ob die BBC Hamas-Kämpfer als „Terroristen“ bezeichnen sollte oder nicht, stets von weitaus größerer Bedeutung war als das beispiellose Abschlachten von gefangenen Zivilisten in Gaza.

Man geht davon aus, dass das Unternehmen auf diese Weise unter dem Gewicht der öffentlichen und politischen Schande zusammenbrechen wird. Das tut es auch oft.

Die BBC ist aufgrund ihrer europäischen und globalen Reichweite und ihres Rufs für faire und objektive Nachrichten und Analysen von entscheidender Bedeutung für die Medienlandschaft.

Ich kritisiere die Israel/Palästina-Berichterstattung der BBC seit 23 Jahren, seit dem Ausbruch der zweiten Intifada, und zwar nicht so sehr wegen der Berichterstattung, sondern wegen der Art und Weise, wie die Berichterstattung von London aus gestaltet und eingeführt wird.

Diese Manipulation, die manchmal unbewusst und kulturell bedingt ist, aber oft unter großem politischem Druck erfolgt – und von ITN, Sky und in geringerem Maße auch von Channel 4 aufgegriffen wird -, hat im Großen und Ganzen den Eindruck erweckt, dass die Gewalt in der Region eine israelische Antwort auf palästinensische Angriffe ist. Die Berichterstattung über diese jüngste katastrophale Wendung der Ereignisse begann auf diese Weise, und Israel hat weitgehend die Initiative behalten. Aber beginnt sich das nun zu ändern?

Journalisten der BBC und anderer Fernseh- und Radiosender haben begonnen, israelische Sprecher zu befragen.

Mishal Husain hat in der BBC-Sendung Radio 4 Today am 18. Oktober um 08:16 Uhr gegenüber einem israelischen Oberst darauf bestanden, dass eine unabhängige Untersuchung der beste Weg wäre, um herauszufinden, wer das arabische Krankenhaus al-Ahli in Gaza-Stadt am 17. Oktober wirklich angegriffen hat (er war empört).

In den BBC-Sendungen kamen starke und fundierte palästinensische Stimmen zu Wort, wie Mustafa Barghouti von der Palästinensischen Nationalen Initiative, der palästinensische Botschafter im Vereinigten Königreich, Husam Zomlot, und Ghada Karmi, die britisch-palästinensische Wissenschaftlerin und Aktivistin, die als Kind zu Beginn der Nakba aus Westjerusalem vertrieben wurde.

Nour Odeh aus Ramallah erklärte wortgewandt, warum sie sich nicht zu einer Verurteilung der Hamas-Anschläge vom 7. Oktober drängen lassen wollte, eine Lieblingsformel westlicher Interviewer.

Überwältigender Druck

Der Bombenanschlag auf das al-Ahli-Krankenhaus ist ein Paradebeispiel für den überwältigenden israelischen und innerzionistischen Druck, dem die BBC ausgesetzt ist.

Als ehemaliger Nahost-Korrespondent der BBC, der oft auf der Grundlage von Wissen, Erfahrung und Beobachtung sofortige Entscheidungen treffen musste, hielt ich es für gerechtfertigt, dass der BBC-Reporter Jon Donnison berichtete: „Die Israelis ermitteln… aber es ist schwer vorstellbar, dass es sich um etwas anderes handeln könnte [als einen israelischen Angriff]… angesichts der Größe der Explosion… wenn wir Raketen aus dem Gazastreifen abgefeuert haben, haben wir nie Explosionen dieses Ausmaßes gesehen… aber das muss noch überprüft werden“.

Was er sagte, hatte das Gewicht der verfügbaren Beweise und wurde sorgfältig mit Vorbehalten versehen.

Die BBC kritisierte Donnison sofort nach dem Aufschrei der Zionisten und der Regierung.

Hätte Donnison gesagt, dass die Hamas entgegen aller Erfahrung das Krankenhaus versehentlich getroffen haben könnte, hätte niemand ein Wort darüber verloren. Es ist immer noch in der westlichen Psyche verankert, dass letztlich der Staat, in diesem Fall Israel, den Vorteil des Zweifels genießt, nicht seine Opfer.

Es ist in der westlichen Psyche immer noch tief verwurzelt, dass letztlich der Staat, in diesem Fall Israel, den Vorteil des Zweifels hat, nicht seine Opfer.

Sogar während einer im Großen und Ganzen vernünftigen Untersuchung der Berichterstattung in der BBC Radio 4’s The Media Show am 18. Oktober schimmerte die Voreingenommenheit der BBC durch.

Der Moderator fragte eine Journalistin, der es in der Vergangenheit gelungen war, die Hamas im Inneren des Gazastreifens in ihren Tunneln zu filmen, ob sie dies auch nach „den Schrecken des 7. Oktober“ tun würde? Die Implikation war, dass nur die Hamas für Schrecken sorgt. Warum hat er nicht sein eigenes Nachrichtenteam, z.B. Jeremy Bowen, gefragt, ob er nach dem, was Israel seit 2007 wiederholt in Gaza getan hat, immer noch bereit wäre, mit einem israelischen Militärsprecher zu sprechen?

Die Erklärungen der britischen Regierung und der Opposition, Israel uneingeschränkt zu unterstützen – „Wir wollen, dass Sie gewinnen“, sagte Premierminister Rishi Sunak dem israelischen Premierminister Benjamin Netanjahu vor laufender Kamera in Jerusalem – gaben den britischen rechtsgerichteten Printmedien Rückendeckung, da sie sich weitgehend an diese Linie hielten.

Die eher liberale Presse schwankte. Die I brachte einen Artikel, in dem es hieß, Regierungsminister seien der Meinung, die BBC untergrabe die Diplomatie im Nahen Osten (die Geschichte mit dem al-Ahli Krankenhaus).

Beklemmung bleibt

Der Guardian veröffentlichte palästinensische Reaktionen sowie unterstützende Analysen und Kommentare und brachte wie die FT bewegende Berichte über die Fernsehreporterinnen, die unter enormer Gefahr die Geschichten der notleidenden Menschen in Gaza auf die Bildschirme von Al Jazeera und des arabischsprachigen, in US-Besitz befindlichen Fernsehsenders Alhurra brachten.

Die BBC berichtete auch ausführlich und anschaulich über die zunehmenden Morde und Angriffe von Siedlern und der israelischen Armee auf Zivilisten im Westjordanland, darunter in Qusra in der Nähe von Nablus, wo vier Palästinenser erschossen wurden und die anschließende Beerdigung angegriffen wurde. In der Woche nach dem 7. Oktober wurden fünfundsiebzig Palästinenser im Westjordanland getötet.

Aber die Befürchtungen bleiben. Der Guardian hat Berichten zufolge einen Beitrag des US-Anwalts Dylan Saba über die Unterdrückung und Zensur der palästinensischen Stimme in den USA in Auftrag gegeben und dann fallen gelassen. Saba erhielt keine Erklärung. Der Beitrag wurde schließlich von N+1 veröffentlicht.

Das Royal Institute of International Affairs, Chatham House, in London bat Mandy Turner, Professorin für Konflikt-, Friedens- und humanitäre Angelegenheiten an der Universität Manchester und Palästina-Israel-Expertin, um einen Artikel über die Frage, „warum der ‚Frieden‘ zwischen Palästinensern und Israelis zerbrochen ist“ (als ob es „einen Frieden“ gäbe). Unzufrieden mit den Änderungen, auf die diese „unabhängige Stimme“ bestanden hatte, zog Turner ihren Artikel zurück.

Sie veröffentlichte ihn schließlich an anderer Stelle.

Dann entließ der Guardian Steve Bell, seinen seit über 40 Jahren bekannten Karikaturisten, wegen einer Karikatur, die zeigt, wie Netanjahu sich anschickt, chirurgisch ein Stück Fleisch aus seinem Bauch herauszuschneiden, dessen Umriss die Form des Gazastreifens hat.

Als ich die Karikatur sah, dachte ich an David Levines Cartoon aus dem Jahr 1966 in der New York Review of Books, in dem der damalige US-Präsident Lyndon Johnson eine Vietnam-Narbe auf seinem Bauch zeigte. Dies war genau das, wovon sich Bell nach eigenen Angaben inspirieren ließ.

Doch der Guardian sah darin eine Anspielung auf Shylock, den viel gescholtenen Juden in Shakespeares Der Kaufmann von Venedig, oder wollte dies unter Druck sehen. Wie dies als antisemitisch angesehen werden kann, ist eine lange Diskussion für einen anderen Artikel. Wie dem auch sei, Bell verlor das Argument in einem Anfall von Guardian-artiger Beklommenheit.

Ermutigende Zeichen

Es ist nicht der richtige Zeitpunkt, um die Tendenzen in den britischen Mainstream-Medien zusammenzufassen, aber es gibt Anzeichen dafür, dass sich zumindest in einigen Kreisen die Vernunft durchzusetzen beginnt.

Am 20. Oktober fragte Philip Stephens (der dem BBC-Gouverneursrat angehörte, der im April 2006 einen sehr fairen Bericht über die Unparteilichkeit der BBC-Berichterstattung über Israel und Palästina verfasste) in einem Meinungsartikel in der Financial Times: „Wann führt die Entschlossenheit, die Hamas zu zerstören, zu wahlloser Gewalt gegen die eingeschlossenen Palästinenser? Anders als die Gebäude in Gaza kann das palästinensische Streben nach Staatlichkeit nicht zu Staub zerbombt werden. Israels langfristige Sicherheit verlangt, dass es sich wieder auf den Weg zu einer politischen Lösung macht.“

Für unsere Medien haben die Sicherheit Israels und seine Allianz mit dem Westen immer Vorrang vor den Rechten der Palästinenser

In einem Leitartikel warf dieselbe Zeitung die Frage auf, ob es eine „schwere Verletzung des Völkerrechts“ sei, eine Bevölkerung unter Belagerung zu halten. Andere angesehene Stimmen sprachen von „kollektiver Bestrafung“. All dies und mehr sind Kriegsverbrechen.

Dies sind keine Fragen, die seit dem faktischen Zusammenbruch jeder Chance auf eine Zweistaatenlösung vor 23 Jahren im Vordergrund der britischen Medienberichterstattung standen. Auch über die vielen Gewaltexzesse und Enteignungen, die die Palästinenser seit 1948 durch Israel und seine westlichen Unterstützer erdulden mussten, wurde kaum ehrlich berichtet.

Für unsere Medien haben die Sicherheit Israels und sein Bündnis mit dem Westen immer Vorrang vor den Rechten, der Freiheit, der Gerechtigkeit und der Selbstbestimmung der Palästinenser.

Es könnte ein paar ermutigende Zeichen geben, wenn die britischen Medien endlich fragen: Wie hat das angefangen? Was kommt danach? Übersetzt mit Deepl.com

Tim Llewellyn ist ein ehemaliger BBC-Nahost-Korrespondent, der von 1976-80 in Beirut und 1987-92 in Nikosia lebte und bis 2002 als Freiberufler für die BBC über Nahost-Themen berichtete. Seitdem hat er unter anderem ein Buch geschrieben, Spirit of the Phenix: Beirut and the Story of Lebanon, das von I.B.Tauris veröffentlicht wurde, und ist ein ständiger Kritiker der britischen Mainstream-Medien, insbesondere der Fernseh- und Radioberichterstattung der BBC über die israelisch-palästinensische Frage. Llewellyn ist außerdem Mitglied des Exekutivausschusses des Balfour-Projekts, das sich für gleiche Rechte für alle in Israel und Palästina einsetzt.



