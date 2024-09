Israel-Libanon-Krieg: Warum sind Israel und Taiwan enge Verbündete?

Von Joseph Massad

26. September 2024

Die mögliche Rolle Taiwans beim Pager-Angriff Israels ist nur das Neueste in einer langen Geschichte militärischer Beziehungen zwischen den beiden Siedler-Kolonialstaaten

Das Logo von Gold Apollo, einem taiwanesischen Unternehmen, das mit dem Pager-Angriff der letzten Woche im Libanon in Verbindung gebracht wird, zeigt die taiwanesische Flagge in diesem Foto, das am 19. September aufgenommen wurde (Reuters/Dado Ruvic/Illustration)

Ein Unternehmen für Pager aus Taiwan wurde letzte Woche im Zusammenhang mit dem terroristischen Angriff Israels auf den Libanon identifiziert, bei dem mit Sprengsätzen präparierte Pager gezündet wurden, wodurch mindestens 32 Menschen getötet und Tausende weitere verletzt wurden.

Die mögliche Rolle Taiwans bei diesen tödlichen Explosionen ist nur das Neueste in einer langen Geschichte militärischer Beziehungen und Zusammenarbeit zwischen den beiden Siedler-Kolonialstaaten, die mindestens ein halbes Jahrhundert zurückreicht.

In den 1970er Jahren, als Israel, das Apartheid-Regime in Südafrika und Taiwan als „Paria-Staaten“ bezeichnet wurden, war ihre Allianz und Zusammenarbeit im Waffenhandel ein wichtiger Schwerpunkt ihrer Freundschaft.

Das Kuomintang-Regime (KMT) in Taiwan und davor in China war seit dem Ersten Weltkrieg dem Zionismus zugeneigt und unterstützte die Balfour-Deklaration.

Die israelisch-taiwanesischen Beziehungen erwärmten sich beträchtlich, nachdem Israel im vergangenen Oktober seinen völkermörderischen Krieg gegen das palästinensische Volk in Gaza begann.

Taiwan verurteilte die palästinensische Operation vom 7. Oktober umgehend und spendete mehr als eine halbe Million Dollar zur Finanzierung von Dienstleistungen für israelische Soldaten und ihre Familien.

Der anschließende Völkermord änderte nichts an Taiwans Haltung, wie Außenminister Joseph Wu bei einem Treffen mit israelischen Akademikern in Taipeh im März zum Ausdruck brachte: „Wir verurteilen den Terroranschlag der Hamas und stehen solidarisch an der Seite Israels. Unsere Position hat sich nicht geändert.“

Das taiwanesische Außenministerium unterstützte den Besuch.

Nach dem Vergeltungsschlag des Iran vom 13. April gegen Israel für dessen Angriffe auf das iranische Konsulat in Damaskus verurteilte Taiwan den Iran umgehend.

Zwei Tage später traf die taiwanesische Präsidentin Tsai Ing-wen mit einer Delegation israelischer Knesset-Mitglieder unter der Leitung von Boaz Toporovsky, dem Leiter der interparlamentarischen Freundschaftsgruppe Israel-Taiwan, zusammen und brachte die Solidarität ihres Landes mit Israel zum Ausdruck.

Während des Treffens sprach Tsai der Delegation ihr tief empfundenes Beileid und ihre Solidarität aus. Toporovsky bekräftigte: „In diesen schrecklichen Zeiten hat Israel die Unterstützung Taiwans gesehen und wird sich immer daran erinnern.“

Grundlagen des Imperialismus

Die Beziehungen zwischen Taiwan und Israel haben eine interessante Geschichte, die sich nicht nur auf eine antikommunistische Allianz im Kalten Krieg beschränkt, sondern hauptsächlich auf ihre diplomatische und politische Isolation in weiten Teilen der Welt zurückzuführen ist.

„Der Imperialismus hat Angst vor China und den Arabern. Israel und Formosa [Taiwan] sind Stützpunkte des Imperialismus in Asien“

– Mao Zedong, 1965

Es war Mao Zedong, der 1965 als erster die Natur beider Regime erkannte.

Anlässlich des Empfangs einer Delegation der Palästinensischen Befreiungsorganisation erklärte Mao: „Der Imperialismus hat Angst vor China und den Arabern. Israel und Formosa [Taiwan] sind Stützpunkte des Imperialismus in Asien. Ihr seid das Tor zum großen Kontinent, und wir sind der Rücken. Sie haben Israel für euch und Formosa für uns geschaffen. Ihr Ziel ist dasselbe.“

Die Insel Formosa – die von den Portugiesen im 16. Jahrhundert Taiwan genannt wurde – gewann nach 1947 an Bedeutung und noch mehr nach 1949.

Die chinesische Revolution gewann an Boden und besiegte schließlich die nationalistische, rechtsgerichtete Kuomintang-Partei unter der Führung von Chiang Kai-shek. Die Führung der KMT und mehr als eineinhalb Millionen ihrer Anhänger zogen nach Taiwan, das zu dieser Zeit über sechs Millionen Einwohner hatte.

Die KMT übernahm die Insel, verhängte für die nächsten drei Jahrzehnte das Kriegsrecht und regierte sie bis zum Jahr 2000 als ihr persönliches Lehen. Sie gaben Taiwan den Namen „Republik China“ (ROC), da dies das einzige Gebiet war, über das sie die Kontrolle hatten, als im Oktober 1949 ganz China zur Volksrepublik (VR China) erklärt wurde.

Die Präsidentin von Taiwan, Tsai Ing-wen, überreicht dem Vorsitzenden der Freundschaftsgruppe Taiwan der Knesset, Boaz Toporovsky, am 15. April in Taipeh ein Geschenk (Pressemitteilung)

Die KMT-Regierung enthielt sich zwar bei der UN-Resolution zur Teilung Palästinas von 1947 der Stimme, erkannte Israel jedoch im März 1949, wenige Monate vor ihrem Sturz, offiziell an. Sie stimmte auch für die UN-Mitgliedschaft Israels und erlaubte Israel sogar, ein Konsulat in Shanghai einzurichten.

Aufgrund der Hegemonie der USA und der imperialistischen Kontrolle globaler Institutionen im Kalten Krieg bestanden die westlichen Mächte darauf, dass Taiwan die einzige anerkannte legitime Regierung von ganz China bleibt, und besetzten daher weiterhin den UN-Sitz, den China seit 1945 innehatte, auch im Sicherheitsrat, wo China das einzige nichteuropäische Mitglied mit Vetorecht war.

Mit Unterstützung der in den USA ansässigen China-Lobby hielten die nicht gewählten KMT-Kolonisten Taiwans bis 1971, dem Vorabend der Normalisierung der Beziehungen zwischen den USA und China im Jahr 1972, an ihrem UN-Sitz fest.

Tatsächlich stimmte Israel von 1965 bis 1971 ebenso wie die USA in den Vereinten Nationen kontinuierlich gegen die vorgeschlagene Ausweisung Taiwans und dessen Ersetzung durch die Volksrepublik China. Erst 1979 erkannten die USA die Volksrepublik China an.

China-Lobby

Die China-Lobby wurde von Chiangs Schwager, dem reichen Geschäftsmann T.V. Soong, finanziert.

Sie wurde 1952 vom amerikanischen antikommunistischen Aktivisten Marvin Liebman gegründet, der die Organisation „Aide Chinese Refugee Intellectuals (ACRI)“ ins Leben rief, die ihm als Instrument für die Durchführung von Kampagnen zur Unterstützung des taiwanesischen Siedler-Kolonialregimes diente.

Liebman war ein jüdischer, rechtsgerichteter zionistischer Fanatiker, der mit Irgun Zvai Leumi zusammenarbeitete, der zionistischen Terrorgruppe, die im April 1948 das Massaker von Deir Yassin verübte, bei dem Hunderte von Palästinensern getötet wurden. (Später konvertierte er zum Katholizismus und wurde 1978 im Alter von 55 Jahren getauft.)

Er wurde zu einem internationalen antikommunistischen Kalten Krieger und diente bis 1969 als Sekretär des Komitees der Eine Million gegen die Aufnahme Rotchinas in die Vereinten Nationen, das er 1953 gründete.

Liebman wurde 1965 auch Lobbyist für das rassistische Siedler-Kolonialregime von Ian Smith in Rhodesien und gründete 1966 die Lobbygruppe „Friends of Rhodesian Independence“.

Für sein Eintreten für Taiwan gewann Liebman die Hilfe des damaligen republikanischen Kongressabgeordneten Walter Judd, der in den 1930er Jahren als protestantischer Missionar in China die sogenannte „Republik China“ unterstützt hatte.

Ebenso wie evangelikale Christen schon immer die größten Unterstützer des Zionismus im Westen waren, waren sie auch glühende Anhänger des taiwanesischen Regimes, insbesondere da Chiang 1927 zum Protestantismus konvertiert war.

ACRI erhielt Finanzierung von der Ford Foundation, der Rockefeller Foundation und später vom Außenministerium und der CIA.

Die Pro-Israel-Lobby, die in den 1970er Jahren enorm an Stärke gewinnen sollte, betrachtete die China-Lobby als hervorragendes Vorbild und Modell, dem man folgen sollte.

Militärische Zusammenarbeit

Obwohl Taiwan ein enger Freund aller konservativen antikommunistischen arabischen Regime war, insbesondere Saudi-Arabiens und Jordaniens, übertrug Israel 1975 heimlich US-Raketentechnologie an Taiwan und begann, israelische Raketen im Wert von einer halben Milliarde Dollar zu verkaufen.

Tatsächlich gründete das israelische Verteidigungsministerium eine ständige Station in Taipeh, um die militärische Zusammenarbeit zu erleichtern. Die Zusammenarbeit und der Verkauf von Waffen umfassten Artilleriegeschütze, Mörser, Raketenboote, Gewehre und Maschinenpistolen.

Berichten zufolge hat Israel Taiwan neben nachrichtendienstlicher Ausbildung auch nukleare und chemische Kriegsführungstechnologie zur Verfügung gestellt. Ein Großteil dieses Handels wurde auf Geheiß der USA abgewickelt, für die Israel als Stellvertreter fungiert.

Diese Waffentransfers dauerten mindestens bis 1992 an, als die Volksrepublik China diplomatische Beziehungen zu Israel aufnahm. Im selben Jahr richtete Israel Kultur- und Handelsbüros in Taipeh ein, wodurch die nichtmilitärischen Handelsbeziehungen ausgebaut wurden.

Während die Zusammenarbeit in der Rüstungsindustrie zwischen den beiden Ländern fortgesetzt wurde, war es Taiwans Anmietung eines israelischen Satellitenspionagesystems – Earth Remote Observation System-A – im Jahr 2001, das dazu beitrug, die Spionage und Überwachung Chinas auszuweiten. Allein im Jahr 2022 belief sich der israelisch-taiwanesische Handel auf mehr als 2,67 Milliarden US-Dollar.

Das israelische Verteidigungsministerium richtete eine ständige Station in Taipeh ein, um die militärische Zusammenarbeit zu erleichtern

Sowohl Israel als auch Taiwan sind Frontstaaten gegen von den USA erklärte Feinde – den arabischen Widerstand gegen den US-Imperialismus und den zionistischen Siedlerkolonialismus sowie China – und werden beide beschuldigt, ihre Regionen zu destabilisieren und mögliche regionale Kriege zu entfachen, um die Gegner der USA zu schwächen.

Dass die Flotten und Arsenale der US-Marine im letzten Jahr zwischen den beiden Pariah-Staaten hin- und herpendelten, ist nur die sichtbare Spitze des Eisbergs der laufenden US-Pläne, ihre Gegner zu bedrohen.

In diesem Sinne können sowohl Israel als auch Taiwan mit der Ukraine verglichen werden, die die USA auf Kosten von Hunderttausenden ukrainischen Leben in einen von der NATO unterstützten Rammbock gegen Russland verwandeln wollen – was Washington als eine gewaltige Herausforderung für seine imperiale Hegemonie ansieht.

Im April genehmigte der US-Senat mit überwältigender Mehrheit den Auslandshilfeantrag von Präsident Joe Biden in Höhe von 95 Milliarden US-Dollar zur Aufrüstung der Ukraine, Israels und Taiwans.

Trotz offizieller Dementis ist es kaum überraschend, dass die USA anscheinend über die israelische Operation zur Explosion der Pager im Libanon informiert waren, ebenso wenig wie über die mögliche Beteiligung Taiwans an dieser barbarischen Operation, obwohl das Land selbst weiterhin offiziell bestreitet, daran beteiligt gewesen zu sein.

Die in diesem Artikel geäußerten Ansichten gehören dem Autor und spiegeln nicht unbedingt die redaktionelle Politik von Middle East Eye wider.

Joseph Massad ist Professor für moderne arabische Politik und Geistesgeschichte an der Columbia University in New York. Er ist Autor zahlreicher Bücher sowie akademischer und journalistischer Artikel. Zu seinen Büchern gehören Colonial Effects: The Making of National Identity in Jordan; Desiring Arabs; The Persistence of the Palestinian Question: Essays on Zionism and the Palestinians und zuletzt Islam in Liberalism. Seine Bücher und Artikel wurden in ein Dutzend Sprachen übersetzt.

Übersetzt mit Deepl.com