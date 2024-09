https://www.middleeasteye.net/live/gaza-israel-war-lebanon-hezbollah-attacks-updates



Live: Bei israelischen Angriffen auf den Libanon sterben mindestens 72 Menschen

Mehr als 90.000 Menschen im Libanon auf der Flucht, da Israel Reservisten für eine mögliche Bodeninvasion einberuft

Wichtige Punkte

Israel versetzt Truppen in Alarmbereitschaft für einen möglichen Bodenangriff auf den Libanon

USA drängen auf 21-tägige Waffenruhe zwischen Hisbollah und Israel

Die Zahl der Todesopfer im Gazastreifen steigt auf 41.495

Der israelische Sender Channel 12 hat berichtet, dass der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu die Armee angeblich angewiesen hat, die Angriffe im Libanon im Rahmen der laufenden Gespräche über einen Waffenstillstand zurückzufahren.

vor 30 Minuten

Der israelische Sender Channel 12 hat berichtet, dass das Büro von Premierminister Netanjahu „grünes Licht für einen Waffenstillstand“ mit der Hisbollah gegeben hat.

Rechtsextreme israelische Politiker und Koalitionspartner fordern Ministerpräsident Benjamin Netanjahu auf, jeden Vorschlag für eine 21-tägige Waffenruhe im Libanon abzulehnen.

Israels Militärchef Herzi Halevi hat die Truppen entlang der Grenze angewiesen, sich auf eine „mögliche“ Bodeninvasion im Libanon vorzubereiten

Die Vereinigten Staaten, Frankreich, Kanada, Australien, Japan, Katar, die Vereinigten Arabischen Emirate und Saudi-Arabien haben sich alle für eine 21-tägige Waffenruhe im Libanon ausgesprochen.

vor 49 Minuten

Um die öffentliche Diskussion von der Befreiung der Gefangenen in Israel und dem offenen Krieg gegen Gaza abzulenken, war ein Krieg gegen den Libanon für Premierminister Benjamin Netanjahu der ideale Schachzug.

Die Eskalation, die letzte Woche mit der Explosion von Pagern und Funkgeräten im Libanon begann, war in dieser Hinsicht bisher ein Erfolg.

Die Frage der Gefangenen wurde von der öffentlichen Tagesordnung in Israel gestrichen, obwohl unklar ist, wie diese Eskalation zu ihrer Rückkehr beitragen wird – oder zur Rückkehr der Bewohner des Nordens in ihre Häuser. Darüber hinaus hat das heftige Bombardement des Libanons durch das Militär Netanjahu der Armee näher gebracht.

Die israelische Verteidigungsphilosophie basiert seit Jahrzehnten auf „Abschreckung“. Dies war die Philosophie hinter Israels Politik gegenüber der Hamas in den letzten 15 Jahren: die palästinensische Bewegung jedes Mal hart zu treffen, wenn sie den von Israel festgelegten Status quo durchbricht.

vor 1 Stunde

Rechtsextreme israelische Politiker und Koalitionspartner fordern Premierminister Benjamin Netanjahu auf, jeden Vorschlag für eine 21-tägige Waffenruhe im Libanon abzulehnen, da dies der Hisbollah Zeit geben würde, sich von den jüngsten Rückschlägen zu erholen.

Der israelische Finanzminister Bezalel Smotrich postete auf X, dass „die Kampagne im Norden in einem Szenario enden sollte – der Zerschlagung der Hisbollah und der Verweigerung ihrer Fähigkeit, den Bewohnern des Nordens Schaden zuzufügen.“ Er warnte davor, dem Feind Zeit zu geben, „sich von den schweren Schlägen zu erholen und sich für die Fortsetzung des Krieges nach 21 Tagen neu zu organisieren“, und bestand darauf, dass nur die Kapitulation der Terrorgruppe den Konflikt im Norden beenden könne.

Medienberichten zufolge soll ein Waffenstillstand unmittelbar bevorstehen. Diese Berichte basieren auf einem einzigen Bericht des britischen Senders Sky News, in dem nicht namentlich genannte US-Regierungsbeamte zitiert werden, die „erwarten“, dass in den kommenden Stunden eine dreiwöchige Waffenruhe in Kraft tritt. Israelische Beamte wurden jedoch mit den Worten zitiert, dass die Wahrscheinlichkeit eines Waffenstillstands sehr gering sei.

vor 1 Stunde

Bei einem israelischen Luftangriff auf Aita al-Shaab im Südlibanon wurden nach Angaben des Gesundheitsministeriums drei Menschen getötet.

Bei einem weiteren Angriff wurde in der Stadt Qana ein syrischer Staatsbürger getötet und ein weiterer verletzt.

vor 2 Stunden

Bei einem israelischen Luftangriff auf ein Haus östlich von Khan Younis im südlichen Gazastreifen wurden mindestens drei Palästinenser getötet und mehrere weitere verletzt.

Zuvor wurde bei einem separaten Angriff auf das Zentrum von Khan Younis mindestens eine Person als tot bestätigt, während die Zahl der Opfer des Angriffs im Osten noch ermittelt wurde.

vor 2 Stunden

Senator Bernie Sanders hat zusammen mit den demokratischen Senatoren Peter Welch und Jeff Merkley offiziell ein Gesetz eingebracht, um Waffenverkäufe der USA an Israel im Wert von über 20 Milliarden US-Dollar zu stoppen.

Sanders beschuldigte die Regierung des israelischen Premierministers Netanjahu, einen „totalen Krieg gegen das palästinensische Volk“ zu führen, der zu über 41.000 palästinensischen Toten und 95.000 Verletzten geführt habe, darunter ein hoher Anteil an Frauen, Kindern und älteren Menschen.

Sanders argumentierte, dass der Einsatz von US-Waffen durch Israel im Gazastreifen gegen das Foreign Assistance Act von 1961 und das Arms Export Control Act verstoße, und führte umfangreiche Beweise für den illegalen Einsatz an. Er bezeichnete die fortgesetzte Lieferung von Waffen als „unmoralisch“ und „illegal“.

vor 2 Stunden

Der libanesische Premierminister Najib Mikati beschuldigte Israel während einer Dringlichkeitssitzung des UN-Sicherheitsrats der „Verbreitung von Terror und Angst unter libanesischen Bürgern“.

Er verurteilte Israel wegen der Verletzung der libanesischen Souveränität durch Luft- und Drohnenangriffe, die zum Tod hunderter Zivilisten und zur Überlastung der Krankenhäuser geführt hätten.

Mikati warnte, dass der Libanon mit einer elektronischen, luft- und seegestützten Aggression konfrontiert sei, die zu einer Bodeninvasion eskalieren und möglicherweise einen regionalen Krieg auslösen könnte. Er forderte die 15 Mitglieder des UN-Sicherheitsrats auf, eine klare Haltung einzunehmen, um die Aggression zu beenden und die Souveränität und Sicherheit des Libanon zu wahren.

vor 3 Stunden

Der libanesische Premierminister Najib Mikati hat den Sicherheitsrat der Vereinten Nationen aufgefordert, von Israel „eine sofortige Waffenruhe an allen Fronten“ zu verlangen. Unterdessen verteidigte der israelische UN-Botschafter Danny Danon die anhaltenden Angriffe gegen die Hisbollah und behauptete, sie seien mit Präzision durchgeführt worden.

Übersetzt mit Deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …