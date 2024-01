Israel closes in on Gaza hospital during Blinken visit UN warns that young children „are at high risk of severe malnutrition.“

Ein palästinensisches Kind, das bei einem israelischen Luftangriff verletzt wurde, wird am 7. Januar im Al-Aqsa-Märtyrer-Krankenhaus in Deir al-Balah, im Zentrum des Gazastreifens, behandelt. Ali Hamad APA-Bilder

Israel nähert sich während des Blinken-Besuchs dem Krankenhaus in Gaza

Von Maureen Clare Murphy

Rechte und Rechenschaftspflicht

10. Januar 2024

Israel behauptet, dass es in eine dritte und „gezieltere“ Phase seiner Militärkampagne in Gaza eingetreten ist. Nach mehr als drei Monaten unerbittlichen Bombardements und wiederholter Vertreibung hat sich für die Palästinenser jedoch bisher wenig geändert.

Während die US-Außenministerin mit Washingtons Verbündeten in der Region zusammentraf, verstärkte Israel seine Angriffe auf Krankenhäuser im zentralen und südlichen Gazastreifen.

Das palästinensische Gesundheitsministerium teilte am frühen Dienstag mit, dass in den letzten 24 Stunden 126 Menschen getötet wurden. 57 Leichen und 65 Verletzte wurden in das Al-Aqsa-Märtyrer-Krankenhaus in Deir al-Balah im Zentrum des Gazastreifens gebracht, wo Israel seine Operationen intensiviert hat, nachdem es den Norden verwüstet hatte.

Seit dem 7. Oktober wurden im Gazastreifen mehr als 23.210 Menschen getötet, wie das Medienbüro der palästinensischen Regierung in dem Gebiet am Dienstag mitteilte.

Unter den Getöteten sind nach Angaben des Medienbüros mehr als 10.000 Kinder und 7.000 Frauen sowie 326 medizinische Mitarbeiter, 45 Mitglieder der palästinensischen Zivilverteidigung und 112 Journalisten.

Mehr als 7.000 weitere werden unter den Trümmern der zerstörten Gebäude vermisst.

Etwa 2 Millionen Palästinenser sind innerhalb des Gazastreifens vertrieben worden.

Neun israelische Soldaten wurden am Montag in Gaza getötet, wie das israelische Militär am Dienstag mitteilte. Seit Beginn der Bodenoperationen Ende Oktober hat das Militär 183 Soldaten in Gaza getötet.

Das UN-Büro für die Koordinierung humanitärer Angelegenheiten (OCHA) teilte am Dienstag mit, dass bewaffnete palästinensische Gruppen im Gazastreifen weiterhin Raketen auf Israel abfeuern und dass „Bodenoperationen und Kämpfe zwischen israelischen Streitkräften“ und palästinensischen Gruppen aus weiten Teilen des Gazastreifens gemeldet wurden, insbesondere aus der Gegend um Deir al-Balah und Khan Younis.

OCHA erklärte, dass „die Offensive in diesen Gebieten zur Tötung und Verletzung vieler Menschen führt und verheerende Folgen für Zehntausende von Zivilisten hat, von denen viele bereits aus Gaza-Stadt und dem Norden in den zentralen und südlichen Gazastreifen geflohen sind“.

Krankenhäuser von Schließung bedroht

Das Al-Aqsa-Märtyrer-Krankenhaus ist das einzige funktionierende Krankenhaus im Zentrum des Gazastreifens und hat Mühe, die hohe Zahl der Opfer der israelischen Luft-, Land- und Seeangriffe zu bewältigen.

Sowohl die Bereiche des Al-Aqsa-Krankenhauses in Deir al-Balah als auch das Gaza European Hospital in Khan Younis wurden am Sonntag und Montag wiederholt angegriffen.

Die verschärften Feindseligkeiten und die zunehmenden israelischen Evakuierungsbefehle in dem Gebiet zwangen viele Mitarbeiter des Gesundheitswesens und Patienten, das Al-Aqsa-Krankenhaus zu verlassen, so dass nur fünf Ärzte übrig blieben, die sich um Hunderte dringender Fälle kümmern konnten, so ein Vertreter der Weltgesundheitsorganisation.

Das im Al-Aqsa-Krankenhaus verbliebene Gesundheitspersonal hat nach Angaben von Tedros Adhanom Ghebreyesus, dem Direktor der WHO, nichts zu essen. Er sagte, dass die Vertreter der Organisation, die die Einrichtung am Sonntag besuchten, von den Mitarbeitern erfuhren, dass ihr größtes Bedürfnis darin bestehe, das Krankenhaus „vor Streiks und Feindseligkeiten zu schützen“.

Ghebreyesus fügte hinzu, dass die Mitarbeiter der UN-Gesundheitsorganisation „erschütternde Szenen von Menschen aller Altersgruppen sahen, die auf blutverschmierten Böden und in chaotischen Korridoren behandelt wurden. “

Er sagte, dass „ein nicht identifiziertes Kind tot, teilweise von einem Laken bedeckt, auf einem Bett lag“, während das Gesundheitspersonal und die Familien der Patienten über Verletzte traten, die „auf dem Boden lagen“.

Ein medizinisches Notfallteam der Medizinischen Hilfe für Palästinenser und des Internationalen Rettungskomitees war gezwungen, das Al-Aqsa-Krankenhaus zu verlassen, nachdem das israelische Militär Flugblätter abgeworfen hatte, die das Gebiet zur Kampfzone erklärten.

Einer der Ärzte des Notfallteams sagte, dass „in der Notaufnahme des Al-Aqsa-Krankenhauses eindeutig Patienten im Sterben liegen, die gerettet werden könnten, wenn es genügend Personal gäbe“.

Der Nasser Medical Complex und das Gaza European Hospital im Gebiet von Khan Younis im südlichen Gazastreifen sind von der Schließung bedroht, da in den nahegelegenen Gebieten Evakuierungsbefehle erteilt wurden und die Feindseligkeiten in der Nähe andauern“, erklärte das UN-Büro für die Koordinierung humanitärer Angelegenheiten am Montag.

Nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation sind nur 15 der 36 Krankenhäuser im Gazastreifen teilweise funktionsfähig.

Die sechs Krankenhäuser, die im Norden noch in Betrieb sind, bieten Entbindungs-, Trauma- und Notfallbehandlungen an“, haben aber zu wenig Personal und medizinisches Material und benötigen dringend Treibstoff, Lebensmittel und Trinkwasser“, so das UN-Büro für die Koordinierung humanitärer Angelegenheiten.

Die neun Krankenhäuser, die in der südlichen Hälfte des Gazastreifens noch in Betrieb sind, „arbeiten mit der dreifachen Kapazität, während sie mit einem kritischen Mangel an Grundversorgungsgütern und Treibstoff konfrontiert sind“, so OCHA weiter.

Am Dienstag erlag ein fünfjähriges Mädchen seinen Verletzungen, nachdem am Vortag eine Granate eine Unterkunft von Ärzte ohne Grenzen in der Nähe des Gaza European Hospital getroffen hatte.

„Die Granate ist beim Einschlag nicht detoniert, sonst wären wahrscheinlich noch mehr unserer Mitarbeiter und ihrer Familien getötet worden“, sagte Thomas Lauvin, Koordinator der internationalen Hilfsorganisation in Gaza.

Die Granate, die die Einrichtung getroffen hat, „scheint denen ähnlich zu sein, die von israelischen Panzern verwendet werden“, fügte Ärzte ohne Grenzen hinzu.

Israel hat in der Zwischenzeit wiederholt Anfragen nach koordinierten Transporten für die dringende Lieferung von medizinischen Hilfsgütern nach Gaza-Stadt und zum Al-Awda-Krankenhaus in Jabaliya im Norden des Gazastreifens abgelehnt.

Israel lehnte auch koordinierte Anfragen für die Lieferung von Treibstoff an Wasser- und Abwassereinrichtungen in Gaza-Stadt und im Norden des Landes ab.

Aufgrund der israelischen Verweigerung haben fünf Krankenhäuser im nördlichen Gazastreifen keinen Zugang zu lebensrettenden medizinischen Gütern und Ausrüstungen“, so OCHA.

Zehntausende von Menschen haben keinen Zugang zu sauberem Wasser, und die Gefahr des Überlaufens von Abwässern erhöht „das Risiko der Ausbreitung übertragbarer Krankheiten“, so OCHA weiter.

„Hohes Risiko für schwere Unterernährung“

Die UN warnten, dass alle Kinder unter fünf Jahren im Gazastreifen „einem hohen Risiko schwerer Unterernährung und eines vermeidbaren Todes ausgesetzt sind, da die Gefahr einer Hungersnot weiter zunimmt“.

„Um den Kindern die lebensrettende Unterstützung zukommen zu lassen, die sie dringend benötigen, brauchen wir einen humanitären Waffenstillstand“, erklärte das UN-Kinderhilfswerk UNICEF.

Experten zufolge steigt das Risiko einer Hungersnot mit jedem Tag intensiver Feindseligkeiten und eingeschränktem Zugang für humanitäre Hilfe, so die UN.

Schätzungsweise eine halbe Million Menschen im Gazastreifen leiden unter katastrophalen Bedingungen“ und haben regelmäßig bis zu drei Tage lang nichts zu essen“, berichtete die britische Zeitung The Telegraph.

Die Publikation fügte hinzu, dass „Experten befürchten, dass eine ganze Generation Gefahr läuft, zu verkümmern“ – ein Zustand, der eintritt, wenn ein Kind in den ersten 1.000 Lebenstagen nicht ausreichend mit Energie versorgt wird und „irreversible körperliche und kognitive Schäden verursacht“.

Nasser Bulbul, der Leiter der Neugeborenen-Intensivstation des Al-Shifa-Krankenhauses in Gaza-Stadt, der jetzt im Gaza European Hospital arbeitet, sagte, dass die Fälle von schwerer Unterernährung bei Kindern täglich zunehmen und dass Jungen und Mädchen „zu Skeletten werden“.

Tlaleng Mofokeng, der UN-Sonderberichterstatter für das Recht auf Gesundheit, wies auf eine Politik des „absichtlichen Aushungerns, nicht der Hungersnot“ in Gaza hin und fügte hinzu, dass „wir einen sofortigen Waffenstillstand brauchen“.

Die israelische Menschenrechtsgruppe B’Tselem erklärte ebenfalls, dass die akute Nahrungsmittelkrise im Gazastreifen „kein Nebenprodukt des Krieges, sondern ein direktes Ergebnis der erklärten Politik Israels“ sei.

Die Gruppe fügte hinzu, dass die Palästinenser in dem Gebiet „jetzt vollständig von Nahrungsmittellieferungen von außerhalb des Gazastreifens abhängig sind, da sie fast keine Nahrungsmittel mehr selbst produzieren können“.

Trotzdem lässt Israel nur einen Bruchteil der Lebensmittel zu, die zur Deckung des Bedarfs der Bevölkerung in Gaza benötigt werden.

„Die wenigen Lebensmittel, die in den Gazastreifen gelangen, sind aufgrund der ständigen Bombardierungen, der zerstörten Straßen, der häufigen Stromausfälle und der überfüllten Notunterkünfte mit Hunderttausenden von [Binnenflüchtlingen], die sich in immer kleineren Gebieten drängen, sehr schwer zu verteilen“, so B’Tselem.

Blinken-Besuch zielt auf Kriegsverlängerung

Antony Blinken, der US-Außenminister, reiste in den letzten Tagen zum vierten Mal seit dem 7. Oktober in den Nahen Osten.

Bei seinem Treffen mit dem israelischen Premierminister am Dienstag betonte er, wie wichtig es sei, zivile Schäden zu vermeiden, die zivile Infrastruktur zu schützen und die Verteilung humanitärer Hilfe im Gazastreifen sicherzustellen.

Die Regierung Biden, die nach wie vor gegen einen Waffenstillstand ist und Israels erklärtes Ziel, die Hamas handlungsunfähig zu machen, unterstützt, hat auf eine Phase geringerer Intensität der Kämpfe mit gezielteren Operationen gedrängt.

Israels Verteidigungsminister sagte Blinken, dass die Militäroperationen in Khan Younis im südlichen Gazastreifen „intensiviert und fortgesetzt“ werden, bis die Hamas-Führung erreicht ist „und die israelischen Geiseln sicher nach Hause zurückkehren“, so das Ministerium.

Die New York Times berichtete am Sonntag, dass Daniel Hagari, der Chefsprecher des israelischen Militärs, sagte, die neue Phase der Kampagne umfasse weniger Truppen und Luftangriffe“ und werde sich auf den südlichen und zentralen Gazastreifen konzentrieren.

„US-Beamte sagten, sie erwarteten, dass sich der Übergang mehr auf chirurgische Einsätze kleinerer Gruppen israelischer Elitetruppen stützen würde, die sich in und aus den Bevölkerungszentren des Gazastreifens bewegen würden, um Hamas-Führer zu finden und zu töten, Geiseln zu befreien und Tunnel zu zerstören“, fügte die Zeitung hinzu.

Vor seinem Besuch in Israel traf Blinken mit Beamten in Jordanien, Katar, den Vereinigten Arabischen Emiraten und Saudi-Arabien zusammen, um die Nachkriegsverwaltung des Gazastreifens zu planen und weitere regionale Eskalationen zu verhindern, nachdem letzte Woche ein Hamas-Führer im Libanon ermordet worden war.

Blinken versuchte, dem jordanischen König Abdullah zu versichern, dass die USA die gewaltsame Vertreibung der Palästinenser aus dem Gazastreifen und dem Westjordanland ablehnen.

„Palästinensische Zivilisten müssen in ihre Heimat zurückkehren können, sobald es die Umstände erlauben. Sie können und dürfen nicht gezwungen werden, den Gazastreifen zu verlassen“, sagte Blinken nach einem Treffen mit katarischen Vertretern in Doha.

Diese Zusagen werden viele in der Region nicht überzeugen, solange die USA Israel weiterhin mit Waffen und diplomatischem Rückhalt versorgen, um die Gewalt fortzusetzen, die einen Großteil der Bevölkerung des Gazastreifens aus ihren Häusern vertrieben hat, von denen viele inzwischen zerstört sind.

Mohammed Al-Bukaiti, Mitglied des Politbüros der jemenitischen Ansarullah, sagte, Blinkens Besuch ziele darauf ab, den Krieg zu verlängern und damit „die Voraussetzungen dafür zu schaffen, dass Israel in Gaza weitere Verbrechen begehen kann“.

Al-Bukaiti fügte hinzu, dass die aktuelle Situation einen Waffenstillstand und eine Aufhebung der Belagerung des Gazastreifens erfordere. Stattdessen sei Blinken gekommen, um Pläne „für eine kommende Phase zu schmieden, die den Sieg Israels voraussetzt“, sagte er.

Israel eskaliert im Libanon

Israels Verteidigungsminister warnte die Hisbollah erneut davor, im Libanon die Zerstörung zu wiederholen, die sie in Gaza angerichtet hat.

Die Hisbollah feuerte am Samstag ein Sperrfeuer von Raketen auf den israelischen Militärstützpunkt Mount Meron ab, was sie als „vorläufige Reaktion“ auf die Ermordung von Saleh al-Arouri, dem stellvertretenden Leiter des Politbüros der Hamas, in Beirut in der vergangenen Woche bezeichnete.

Diese Ermordung wurde am Dienstag von UN-Menschenrechtsexperten verurteilt. Sie erklärten, dass „Tötungen auf fremdem Territorium willkürlich sind, wenn sie nach internationalem Recht nicht erlaubt sind“.

Ben Saul und Morris Tidball-Binz fügten hinzu, dass „Israel keine Selbstverteidigung ausübte, weil es keine Beweise dafür vorlegte, dass die Opfer einen bewaffneten Angriff auf Israel von libanesischem Gebiet aus verübten“.

Die Experten fügten hinzu, dass es „keine Rechtsgrundlage für geografisch unbegrenzte Angriffe gegen Mitglieder einer bewaffneten Gruppe gibt, egal wo sie sich befinden“.

Israel hat am Montag den Hisbollah-Kommandeur Wissam Tawil im Südlibanon getötet.

Amal Saad, ein Experte für die libanesische Widerstandsorganisation, sagte, dass die Tötung von Tawil, dem ranghöchsten Hisbollah-Kommandeur, der seit dem 8. Oktober getötet wurde, „als ein weiterer Versuch Israels gesehen werden kann, sein Gesicht zu wahren, um sein Image nach dem Vergeltungsschlag der Hisbollah auf den strategischen Luftwaffenstützpunkt Meron wiederherzustellen.“

Saad sagte, dass „der Schlag qualitativ anders war und nach Israels eigenem Eingeständnis ‚erheblichen Schaden‘ verursacht hat“.

Sie fügte hinzu, dass „Israels ‚Phase 3‘-Strategie der gezielten Tötungen“ – einschließlich des hochrangigen Offiziers des iranischen Korps der Revolutionsgarden, Reza Mousavi, der in Syrien getötet wurde, sowie al-Arouri und Tawil – „sich als Israels gewählte Methode herausstellt, um einen breiteren Konflikt zu entfachen, der die USA mit hineinziehen könnte.“

Die Hisbollah griff am Dienstag einen israelischen Armeestützpunkt in Safed mit Sprengstoffdrohnen an und „traf die Stellung zum ersten Mal“, berichtete Reuters.

Naim Qassem, der stellvertretende Führer der Hisbollah, sagte in einer im Fernsehen übertragenen Rede, die libanesische Widerstandsgruppe strebe keine Eskalation an, „aber wenn Israel die [Feindseligkeiten] ausweitet, ist die Antwort unvermeidlich, und zwar in dem Maße, wie es zur Abschreckung Israels erforderlich ist.“

Übersetzt mit Deepl.com



Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …