Israel nimmt den Direktor des wichtigsten Krankenhauses im nördlichen Gazastreifen fest, während die WHO die Angriffe verurteilt

Israelische Streitkräfte stürmen das Kamal Adwan Krankenhaus und setzen damit die letzte verbliebene medizinische Einrichtung im nördlichen Gazastreifen außer Betrieb.

Krankenhaus in Gaza brennt: Israelische Streitkräfte greifen Kamal Adwan an

Veröffentlicht am 28. DEZEMBER 2024

Die israelische Armee hat den Direktor eines der letzten funktionierenden Krankenhäuser im nördlichen Gazastreifen festgenommen, während die Weltgesundheitsorganisation erklärte, israelische Angriffe auf medizinische Einrichtungen seien ein „Todesurteil“ für Tausende von Palästinensern.

Ein israelischer Militärangriff auf das Kamal-Adwan-Krankenhaus am Freitag hat nach Angaben der WHO die letzte größere Gesundheitseinrichtung im nördlichen Gazastreifen außer Betrieb gesetzt.

„Erste Berichte deuten darauf hin, dass einige wichtige Abteilungen während des Angriffs schwer verbrannt und zerstört wurden“, teilte die WHO am Freitagabend in einer Erklärung auf X mit.

Das israelische Militär erklärte in einer Erklärung, es habe das Kamal Adwan Krankenhaus angegriffen, da es „als terroristische Hochburg der Hamas“ diene, legte aber keine Beweise für diese Behauptung vor. Die Hamas wies diese Behauptung „kategorisch“ zurück.

Beamte des Gesundheitswesens im Gazastreifen erklärten am Samstag, die israelischen Streitkräfte hätten den Direktor des Krankenhauses festgenommen.

„Die Besatzungstruppen haben Dutzende medizinisches Personal des Kamal Adwan Krankenhauses zum Verhör in ein Gefängnis gebracht, darunter auch den Direktor Hussam Abu Safia“, teilte das palästinensische Gesundheitsministerium in dem von der Hamas regierten Gebiet in einer Erklärung mit.

Das Ministerium hatte Abu Safia zuvor mit den Worten zitiert, das Militär habe „alle chirurgischen Abteilungen des Krankenhauses in Brand gesetzt“ und es habe „eine große Anzahl von Verletzten“ unter dem medizinischen Personal gegeben.

Am Freitagmorgen waren in dem Krankenhaus etwa 350 Personen untergebracht, darunter 75 Patienten und 180 medizinische Mitarbeiter.

Nach Angaben der WHO befinden sich noch 25 Patienten in kritischem Zustand, darunter auch solche, die an ein Beatmungsgerät angeschlossen sind, sowie 60 medizinische Mitarbeiter im Krankenhaus.

Die Patienten, die sich in einem mittelschweren bis schweren Zustand befanden, mussten in das zerstörte und nicht mehr funktionsfähige indonesische Krankenhaus evakuiert werden, so die Gesundheitsorganisation der Vereinten Nationen, die sich „große Sorgen um ihre Sicherheit“ machte.

Die WHO bekräftigte ihre Forderung nach einem Waffenstillstand.

„Der Überfall auf das Kamal Adwan Hospital erfolgt, nachdem der Zugang für die WHO und ihre Partner zunehmend eingeschränkt wurde und es seit Anfang Oktober wiederholt zu Angriffen auf die Einrichtung oder in deren Nähe kam“, so die WHO.

„Diese Feindseligkeiten und die Angriffe machen all unsere Bemühungen und Unterstützung zunichte, die Einrichtung minimal funktionsfähig zu halten. Die systematische Demontage des Gesundheitssystems im Gazastreifen ist ein Todesurteil für Zehntausende von Palästinensern, die eine medizinische Versorgung benötigen.

„Dieser Horror muss ein Ende haben und die Gesundheitsversorgung muss geschützt werden.“

Das israelische Militär hat im Oktober eine erneute Bodenoffensive im nördlichen Gazastreifen begonnen und behauptet, das Krankenhaus sei „zu einer wichtigen Hochburg für terroristische Organisationen geworden und wird weiterhin als Versteck für terroristische Aktivitäten genutzt“.

Vor dem jüngsten Angriff auf das Krankenhaus erklärte das israelische Militär, seine Soldaten hätten „die sichere Evakuierung von Zivilisten, Patienten und medizinischem Personal ermöglicht“.

Die Hamas bestritt, dass sich ihre Kämpfer in dem Krankenhaus aufhielten, und forderte die Vereinten Nationen auf, einen Untersuchungsausschuss einzusetzen, der das Ausmaß der im nördlichen Gazastreifen begangenen Verbrechen untersuchen soll“.

„Wir bestreiten kategorisch die Anwesenheit von militärischen Aktivitäten oder Widerstandskämpfern in dem Krankenhaus“, erklärte die Hamas in einer Erklärung.

„Die Lügen des Feindes über das Krankenhaus zielen darauf ab, das abscheuliche Verbrechen zu rechtfertigen, das die Besatzungsarmee heute begangen hat und das die Evakuierung und Verbrennung aller Krankenhausabteilungen als Teil eines Plans zur Ausrottung und Zwangsumsiedlung beinhaltet.“

Hamdah Salhut von Al Jazeera sagte, das israelische Militär habe Hamas-Kämpfer oft beschuldigt, von medizinischen Einrichtungen aus zu operieren, habe diese Behauptungen aber nie bewiesen.

„Am bemerkenswertesten war die Razzia im al-Shifa-Krankenhaus im Jahr 2023, als das Militär behauptete, die Hamas nutze al-Shifa als Kommando- und Kontrollzentrum, Behauptungen, die bis heute nie bewiesen wurden“, sagte sie, die aus Amman, Jordanien, berichtet, da Al Jazeera in Israel und im besetzten Westjordanland nicht arbeiten darf.

„Kamal Adwan war das letzte funktionierende Krankenhaus im nördlichen Gazastreifen, aber auch hier funktionierte es aufgrund der Belagerung durch die israelischen Streitkräfte kaum noch – eine Belagerung von Lebensmitteln, Wasser und allen Arten von medizinischer Versorgung.“

Der Direktor des Krankenhauses hatte sich in den letzten Tagen wiederholt besorgt über die Situation geäußert.

„Die Welt muss verstehen, dass unser Krankenhaus mit der Absicht angegriffen wird, die Menschen darin zu töten und zu vertreiben“, sagte Abu Safia am Montag in einer Erklärung.

Israels Angriffe haben seit Oktober letzten Jahres mehr als 45.300 Palästinenser getötet, die meisten davon Kinder und Frauen, wie Gesundheitsbeamte in der Enklave berichten. Die meisten der 2,3 Millionen Einwohner des Gazastreifens wurden vertrieben und ein Großteil des Gazastreifens liegt in Trümmern.

Quelle: Al Jazeera und Nachrichtenagenturen

Übersetzt mit Deepl.com

