Koffer voller katarischem Geld: Die Rolle Israels bei der „Finanzierung der Hamas“

Sie haben vielleicht gehört, dass der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu die Hamas im Gazastreifen unterstützt hat … aber steckt mehr hinter der Geschichte?

Einige argumentieren, dass Netanjahu eine „Allianz“ oder zumindest eine gegenseitige Abhängigkeit mit der Hamas eingegangen ist, um seine eigenen Ziele zu erreichen, aber ist das wirklich wahr?

In den ersten beiden Teilen dieser Serie haben wir untersucht, ob Israel zur Gründung der Hamas beigetragen hat und ob sie die Hamas benutzt haben, um den Oslo-Friedensprozess zum Scheitern zu bringen. Jetzt tauchen wir in eine andere Frage ein: Hat Netanjahu Hilfsgelder aus Katar zur Unterstützung der Hamas verwendet, um eine tatsächliche Lösung des Konflikts zu blockieren?

Beginnen wir also mit einem Zitat aus dem Jahr 2019, das Netanyahu zugeschrieben wird und aus einer privaten Sitzung der Likud-Partei stammt:

„Jeder, der die Gründung eines palästinensischen Staates vereiteln will, muss die Stärkung der Hamas und die Überweisung von Geld an die Hamas unterstützen … Dies ist Teil unserer Strategie, die Palästinenser im Gazastreifen von den Palästinensern im Westjordanland zu isolieren.“

Obwohl Netanjahu bestreitet, dies gesagt zu haben, nehmen wir einmal an, er hätte es getan.

Er bezog sich auf die fortgesetzte Umsetzung einer Entscheidung, die erstmals im August 2018 getroffen wurde, als das israelische Sicherheitskabinett die Überweisung von Bargeld an die Hamas aus Katar genehmigte, das in echten Koffern geliefert werden sollte.

Warum, werden Sie sich fragen? Um dies besser zu verstehen, müssen wir etwas weiter ausholen.

Im Jahr 2017 verhängten Saudi-Arabien und eine Koalition pro-amerikanischer arabischer Staaten eine Blockade gegen Katar, beschuldigten das Land, „Extremismus“ zu unterstützen, und forderten Doha auf, seine finanzielle Unterstützung für die Hamas einzustellen. Diese Kürzung belastete die Hamas finanziell, ging aber letztendlich nach hinten los – sie brachte die Hamas noch näher an den Iran, ihren anderen wichtigen Verbündeten.

Im selben Jahr veröffentlichte die Hamas eine neue Charta, in der sie eine Zweistaatenlösung akzeptierte und Antisemitismus ablehnte. Sie unterzeichnete sogar ein Abkommen mit der Palästinensischen Autonomiebehörde, um die zivile Kontrolle über Gaza zu übernehmen. Der Druck Israels und der USA auf die Palästinensische Autonomiebehörde verhinderte jedoch, dass dieses Abkommen in Kraft trat.

Ein verheerender Schlag für die bereits angeschlagene Wirtschaft des Gazastreifens war, dass die Palästinensische Autonomiebehörde Ende 2017 die Zahlung von Gehältern an ihre Mitarbeiter in Gaza einstellte.

Am 30. März 2018 befürwortete die Hamas die Proteste des „Great Return March“, bei denen Tausende von Menschen aus Gaza friedlich entlang des Grenzzauns demonstrierten. Israels Reaktion? Seine Streitkräfte erschossen Hunderte unbewaffnete Demonstranten und verletzten Zehntausende.

Da die Hamas ihre Taktik änderte, engere Beziehungen zum Iran knüpfte und feststellte, dass Israel nicht auf gewaltfreie Aktionen reagierte, genehmigte Israel die Hilfe Katars, um die Spannungen abzubauen. Dieser Schritt sollte keine „Allianz“ schaffen, sondern einen bewaffneten Konflikt verhindern.

Netanjahu verteidigte diesen Schritt mit dem Argument, er ziele darauf ab, „die Ruhe in die Dörfer des Südens zurückzubringen“. Diese Hilfe aus Katar wurde auch nach Netanyahus Abwahl unter den Premierministern Naftali Bennett und Yair Lapid in den Jahren 2021 und 2022 fortgesetzt. Benny Gantz, heute ein prominenter Gegner Netanyahus, war Verteidigungsminister, während die Hilfe aus Katar Gaza erreichte.

Ein weiterer Aspekt dieses Arguments einer Hamas-Netanyahu-Allianz ist, dass Netanyahu das Westjordanland absichtlich gegen Gaza ausgespielt habe. Diese Spaltung begann jedoch bereits 2006, als die Hamas die palästinensischen Parlamentswahlen gewann, während der Regierungszeit des israelischen Premierministers Ariel Sharon, der 2005 auch den Rückzug aus dem Gazastreifen und dessen Belagerung beschloss.

Die Vorstellung, dass Netanjahu die Hamas plötzlich „unterstützt“ hat, übersieht auch frühere israelische Maßnahmen, die darauf abzielten, die Spaltungen zwischen den palästinensischen Fraktionen zu vertiefen. Bereits 2007 brach ein palästinensischer Bürgerkrieg zwischen der Hamas und der Fatah aus. Damals unterstützten der israelische Premierminister Ehud Olmert und die Regierung der Arbeitspartei einen verdeckten Putschplan, der von der Bush-Regierung finanziert und bewaffnet wurde, damit die Fatah die Hamas in Gaza stürzen konnte. Als die Hamas diese Verschwörung aufdeckte und den Putschversuch vereitelte, übernahm sie die vollständige Kontrolle über Gaza und verdrängte die von der Fatah geführte Palästinensische Autonomiebehörde.

Daraufhin unternahm Israel wiederholt Anstrengungen, um eine Wiedervereinigung zwischen der Palästinensischen Autonomiebehörde im Westjordanland und der Hamas in Gaza zu verhindern. Israel verschärfte seine Blockade gegen Gaza und 2008–2009 startete die Regierung Olmert den ersten größeren Militärangriff auf das Gebiet, wodurch eine Politik der Trennung zwischen Gaza und dem Westjordanland durchgesetzt wurde. Katar unterstützte die Hamas unterdessen weiterhin.

Zu dieser Zeit enthüllte ein durchgesickertes diplomatisches Telegramm der USA vom März 2008 eine israelische Strategie, den Gazastreifen „am Rande des Zusammenbruchs“ zu halten. Das Ziel war es, die Zivilbevölkerung im Gazastreifen so stark auszuhungern, dass sie sich gegen die Hamas wenden würde, und auch hier war Netanjahu nicht im Spiel.

Was bedeutet das alles? Nun, es ist unbestreitbar, dass Netanjahu daran gearbeitet hat, die Gründung eines palästinensischen Staates zu verhindern, und er hat die Bemühungen um die palästinensische Einheit sowohl 2014 als auch 2017 direkt untergraben. Aber es ist eine enorme Übertreibung zu sagen, er habe die Hamas „gestützt“.

Letztendlich beruht die Idee einer Abhängigkeit zwischen Netanjahu und der Hamas auf zwei Annahmen: Erstens, dass Netanjahu allein für die Unterdrückung der Palästinenser verantwortlich ist, wobei die umfassendere Rolle Israels ignoriert wird. Zweitens operiert die Hamas auf der Grundlage der orientalistischen Darstellung der Gruppe durch den Westen, dass sie eine Ansammlung muslimischer Stereotypen sei, was ihre Motivation mit dem „uralten Wunsch, Juden zu töten“ erklärt, wie US-Präsident Joe Biden behauptet.

Diese Annahmen ermöglichen ein pro-israelisches Argument, das Netanjahu zum Sündenbock für alle israelischen Verbrechen macht, während die Hamas jeglichen historischen Kontext verliert und stattdessen argumentiert wird, dass ihre Mitglieder von einer genetischen Veranlagung getrieben werden, die sie zu Terrorakten gegen das jüdische Volk zwingt, und dass sie intellektuell unterlegen sind, da sie sich leicht zu einem Bündnis mit ihrem Feind verleiten lassen.

Der Gründer der Hamas, Scheich Ahmad Yassin, der 1988 bei einem israelischen Luftangriff ermordet wurde, sagte einmal:

„Die beste Lösung ist, alle – Christen, Juden und Muslime – in Palästina in einem islamischen Staat leben zu lassen.“

Diese Aussage widerspricht vielen der in der ursprünglichen Charta der Bewegung dargelegten Vorstellungen, die oft so zitiert werden, als ob sie die heutige Gruppe repräsentieren würden.

Obwohl viele mit der Hamas und ihren Taktiken nicht einverstanden sind, wird sie heute von der überwiegenden Mehrheit der Palästinenser als Widerstandsbewegung gegen die Besatzung angesehen. Unter der Vielzahl palästinensischer bewaffneter Bewegungen, von säkularen und marxistischen bis hin zu islamischen, die alle ähnliche Taktiken gegen Israel anwenden, ging die Hamas als die mächtigste aus der Geschichte hervor.

Israel hat zwar die Uneinigkeit der Palästinenser für seine Interessen instrumentalisiert, aber seine Maßnahmen konzentrierten sich darauf, den bewaffneten Widerstand zu schwächen, anstatt eine Gruppe direkt zu unterstützen. Und Behauptungen, Israel habe die Hamas „ins Leben gerufen“ oder Netanjahu habe sie „unterstützt“, entsprechen nicht den Tatsachen.

Robert Inlakesh ist ein politischer Analyst, Journalist und Dokumentarfilmer, der derzeit in London, Großbritannien, lebt. Er hat aus den besetzten palästinensischen Gebieten berichtet und dort gelebt und moderiert die Sendung „Palestine Files“. Er ist der Regisseur von „Steal of the Century: Trump’s Palestine-Israel Catastrophe“. Folgen Sie ihm auf Twitter @falasteen47