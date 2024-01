Israel-Palestine live: Scores of Palestinians killed by Israel in Gaza, West Bank At least 15 Palestinians were also killed in an overnight Israeli strike in central Gaza and at least five in the West Bank

Israel-Palästina live: Hisbollah schwört Antwort auf Ermordung von al-Arouri

Israel sagt, es sei „auf jedes Szenario vorbereitet“, nachdem der stellvertretende Hamas-Chef bei einem Angriff getötet wurde

UN-Übergangstruppe im Libanon ruft zur Zurückhaltung auf

Israel bombardiert Gebäude des Roten Halbmonds in Gaza

Malaysia unterstützt Völkermordklage gegen Israel

Generalstreik im Westjordanland wegen der Ermordung von al-Arouri

vor 29 Minuten

Nach der Ermordung des Hamas-Führers Saleh al-Arouri bei einem Anschlag in Beirut am Dienstag haben palästinensische Städte einen Handelsstreik ausgerufen.

Im gesamten besetzten Westjordanland blieben die Geschäfte am Mittwochmorgen geschlossen, während in den Stadtzentren Proteste erwartet wurden.

„Hier in Hebron, wie auch anderswo in der Heimat, bringen wir unsere Trauer über das feige Verbrechen der Ermordung von Saleh al-Arouri zum Ausdruck, der hier studiert und lange Zeit in der Stadt gelebt hat“, erklärte Mofeed al-Sharabati, ein Aktivist, gegenüber Middle East Eye.

„Seine Ermordung ist ein klares Zeichen dafür, dass die israelische Armee in Gaza versagt und deshalb in den Libanon gegangen ist.“

Im Westjordanland herrschte eine düstere Stimmung, aber die Bewohner werden durch die Ermordung nicht den Willen des palästinensischen Volkes brechen.

„Die Besatzer gehen davon aus, dass sie durch die Tötung von Führern unsere Seelen töten und den Widerstand beenden können“, sagte Suhail Naser al-Din, ein Einwohner von Hebron.

„Aber solange es eine Besatzung gibt, wird es immer Widerstand geben“.

Bericht von Mosab Shawer

Im Rahmen eines landesweiten Streiks blieben die Geschäfte in Hebron am 3. Januar 2023 geschlossen (Mosab Shawer/MEE)

Die Zahl der palästinensischen Todesopfer übersteigt 22.313

vor 1 Stunde

Israelische Streitkräfte haben in den vergangenen 24 Stunden mindestens 128 Palästinenser bei Luftangriffen im Gazastreifen getötet, teilte das Gesundheitsministerium am Mittwoch mit.

Damit stieg die Zahl der Todesopfer seit dem 7. Oktober auf mindestens 22.313. Hinzu kommen 57.296 Verletzte und 7.000 Vermisste, von denen man annimmt, dass sie tot oder unter Trümmern begraben sind.

Insgesamt wurden in den weniger als drei Monaten der Bombardierung rund vier Prozent der Bevölkerung des Gazastreifens getötet, verwundet oder vermisst.

Nach Angaben der Gesundheitsbehörden handelt es sich bei den meisten Opfern um Kinder und Frauen.

Bericht: Israel führt Gespräche mit dem Kongo über die Aufnahme palästinensischer Flüchtlinge

vor 1 Stunde

Israel führt Gespräche mit der Demokratischen Republik Kongo und anderen Ländern, um palästinensische Flüchtlinge aus dem Gazastreifen aufzunehmen, berichtete Zman Yisrael am Mittwoch.

Die Nachrichten-Website zitierte eine ungenannte Quelle aus dem Sicherheitskabinett mit den Worten: „Der Kongo wird bereit sein, Migranten aufzunehmen, und wir sind in Gesprächen mit anderen Ländern.“

Am Dienstag sagte Israels Geheimdienstministerin Gila Gamliel, das „Gaza-Problem ist nicht nur unser Problem“ und dass „die Welt die humanitäre Auswanderung unterstützen sollte“, so der politische Analyst von Zman Yisrael, Shalom Yerushalmi.

Der Bericht kommt inmitten eines Vorstoßes israelischer Beamter für eine, wie sie es nennen, „freiwillige Migration“ von Palästinensern aus dem Gazastreifen, die nach Ansicht von Experten eine Form der Zwangsvertreibung darstellt.

UN-Übergangstruppe im Libanon ruft zur Zurückhaltung auf

vor 1 Stunde

Die Interimstruppe der Vereinten Nationen im Libanon (Unifil) ist zutiefst besorgt über jede mögliche Eskalation, die verheerende Folgen für die Menschen auf beiden Seiten der Blauen Linie haben könnte, sagte Sprecherin Kandice Ardiel am Mittwoch.

„Wir appellieren weiterhin an alle Parteien, das Feuer einzustellen, und an alle Gesprächspartner mit Einfluss, auf Zurückhaltung zu drängen“, fügte sie hinzu.

Berichte von Reuters.

Wird Südafrika seine Bürger, die für die israelische Armee in Gaza kämpfen, strafrechtlich verfolgen?

vor 2 Stunden

Analysten und Rechtsexperten bezweifeln, dass Südafrika seine Zusage einhalten und Staatsbürger, die im belagerten Gazastreifen für Israel kämpfen, strafrechtlich verfolgen wird, da Pretoria seit Jahren nicht in der Lage ist, Doppelstaatler für ihren Dienst in ausländischen Armeen zur Rechenschaft zu ziehen.

Anfang letzten Monats erklärte das südafrikanische Außenministerium, es sei „sehr besorgt“ über Berichte, wonach einige südafrikanische Staatsangehörige in der israelischen Armee kämpften, obwohl dies nach südafrikanischem Recht verboten ist.

In einer Erklärung, die als Wendepunkt bezeichnet wurde, erklärte das Ministerium, dass die Staatssicherheitsbehörde (SSA) Personen aufspüre, von denen angenommen werde, dass sie für Israel kämpften, und dass eingebürgerte Staatsbürger, die nicht gebürtige Südafrikaner seien, Gefahr liefen, ihre Staatsbürgerschaft zu verlieren, weil sie sich an einem Krieg beteiligten, den das Land „weder unterstützt noch gutheißt“.

Mehrere Analysten und Experten erklärten jedoch gegenüber Middle East Eye, dass sie zwar von der ersten Erklärung der Regierung ermutigt worden seien, das Ministerium sich jedoch nicht dazu verpflichtet habe, Personen, die für Israel kämpfen, strafrechtlich zu verfolgen, sondern sie lediglich vor der Möglichkeit gewarnt habe, dass dies geschehen könnte.

Den Experten zufolge wurde in der Erklärung des Ministeriums auch nicht erläutert, ob die südafrikanischen Behörden die Männer strafrechtlich verfolgen würden oder ob dies in der Verantwortung privater Kläger und Anwaltsteams läge.

Lesen Sie mehr: Wird Südafrika seine Bürger, die für die israelische Armee in Gaza kämpfen, strafrechtlich verfolgen?

Israelische Soldaten, die im Gazastreifen operieren, auf einem von der israelischen Armee veröffentlichten Bild, 2. Januar 2024 (AFP)

Israelische Befehle fahren fort, Palästinenser von einem Gebiet in ein anderes zu vertreiben

vor 2 Stunden

Die israelische Armee befiehlt den Palästinensern weiterhin, aus ihren Häusern im Gazastreifen zu fliehen, und zwingt viele dazu, ständig umzuziehen.

Am Dienstag warfen israelische Kampfflugzeuge Flugblätter ab, in denen die Zivilbevölkerung in mehreren Gebieten von Khan Younis aufgefordert wurde, umzuziehen.

„Ich bin nach Beginn der Bodeninvasion aus dem Gazastreifen in das Gebiet Qizan Al-Najjar geflohen. Qizan Al-Najjar, zwischen Rafah City und Khan Younis gelegen, war zuvor als sicher eingestuft worden“, sagte Younus, ein Palästinenser, gegenüber Middle East Eye.

„Vor drei Tagen erhielten wir ein weiteres Flugblatt mit der Aufforderung, Block 87 zu verlassen. Heute haben sie die Blöcke 83, 84 und 86 hinzugefügt. Ich befinde mich in Block 85. Er stand nicht auf der Liste der zu fliehenden Blöcke, aber wir sind nur eine Straße von Block 86 entfernt, was es sehr schwierig macht, inmitten des Bombardements zu bleiben.

„Gleichzeitig haben wir keinen anderen Ort, an den wir umziehen könnten. Viele Menschen sind aus Al-Batn Al-Sameen, in der Nähe des Nasser-Krankenhauses, geflohen. Wir glauben, dass Israel eine Bodeninvasion in der Nähe des Nasser-Krankenhauses plant, und deshalb zwingen sie die Menschen zum Verlassen.

Bericht von Walaa Sabah.

Iran sagt, Israel habe nach der Niederlage im Gazastreifen ein Attentat auf al-Arouri verübt

vor 3 Stunden

Das iranische Außenministerium hat Israel nach der Ermordung des stellvertretenden Hamas-Chefs Saleh al-Arouri am Dienstag im Libanon verurteilt.

Der Sprecher des Außenministeriums, Nasser Kanaani, sagte laut der Nachrichtenagentur Tasnim, Israel habe zu der gezielten Tötung gegriffen, nachdem es eine „schwere und irreparable Niederlage“ gegen den palästinensischen Widerstand erlitten habe.

Er fügte hinzu, die Ermordung sei ein weiterer Beweis dafür, dass Israel „auf Mord und Verbrechen gegründet“ sei und die Souveränität des Libanon verletze.

Israelische Streitkräfte stürmen Tulkarm und Qalqilya im Westjordanland

vor 3 Stunden

Israelische Streitkräfte haben am Mittwoch Razzien in den besetzten Städten Tulkarm und Qalqilya im Westjordanland durchgeführt, wie lokale Medien berichten.

In Tulkarm waren Explosionen und Schusswechsel zu hören, was wahrscheinlich auf Zusammenstöße zwischen palästinensischen Kämpfern und israelischen Truppen hindeutet.

Übersetzung: Der Moment, in dem ein Sprengsatz in der Nähe eines Fahrzeugs der Besatzungsarmee im Lager Tulkarm gezündet wurde

Schwere Bombardierung im zentralen Gaza-Flüchtlingslager gemeldet

vor 5 Stunden

Israelische Kampfjets haben am Mittwochmorgen schwere Luftangriffe auf das Flüchtlingslager Nuseirat geflogen, wie lokale Medien berichten.

Die Bombardierung zerstörte Wohntürme östlich von Nuseirat, das im zentralen Gazastreifen liegt.

Übersetzt mit Deepl.com



