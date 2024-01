Unmitigated Horror: Guernica, the Warsaw Ghetto, and Now Gaza The Nazi bombing of Guernica, a Basque town in northern Spain, took place in 1937 during the Spanish civil war. The Germans were testing their new air force, and their bombs killed or wounded one-third of Guernica’s five thousand residents.



Unverminderter Schrecken: Guernica, das Warschauer Ghetto und jetzt Gaza

von Melvin Goodman

1. Januar 2024

„Die Hamas muss zerstört, der Gazastreifen entmilitarisiert und die palästinensische Gesellschaft deradikalisiert werden.“

– Premierminister Benjamin Netanjahu, The Wall Street Journal, 26. Dezember 2023.

„Die schmerzliche Gemeinsamkeit zwischen den Tragödien von Gaza und dem Warschauer Ghetto ist die völlige Missachtung von Menschenleben in einer Kriegssituation durch die Bürger selbst der aufgeklärtesten Länder. Diese Missachtung ist umso schmerzhafter, wenn sie von „unseren eigenen Leuten“ begangen wird, ob es sich nun um amerikanische Soldaten in Vietnam und im Irak oder um israelische Soldaten in Gaza handelt.“

– Alex Hershaft, Ein Überlebender des Warschauer Ghettos, The Washington Post, 22. Dezember 2023

„Ja, wie viele Tote wird es brauchen, bis er weiß, dass zu viele Menschen gestorben sind?“

– Bob Dylan, „Blowing in the Wind“, 1962

Die Bombardierung von Guernica, einer baskischen Stadt in Nordspanien, durch die Nazis fand 1937 während des spanischen Bürgerkriegs statt. Die Deutschen testeten ihre neue Luftwaffe, und ihre Bomben töteten oder verwundeten ein Drittel der fünftausend Einwohner Guernicas. Der spanische Künstler Pablo Picasso hielt die Qualen von Guernica in einem Gemälde fest, das als das bewegendste und kraftvollste Antikriegsbild der Geschichte gilt. Das Gemälde zeigt das durch den modernen Krieg verursachte Leid und machte die Gräueltaten des spanischen Bürgerkriegs einem internationalen Publikum bekannt.

In Bezug auf Gaza würde ein Picasso vermutlich die Zerstörung der Krankenhäuser in Gaza durch Israel nutzen, um den Terror und das Grauen des israelischen Einsatzes schwerer Geschütze darzustellen. Genauso wie die Bombardierung Guernicas durch die Nazis einen beiläufigen Aspekt hatte, ist Israels Einsatz seiner Luftwaffe bei der Zerstörung der Infrastruktur des Gazastreifens, ja des Gazastreifens selbst, beiläufig. Der Einsatz von ein- und zweitausend Pfund schweren Bomben, die von den USA geliefert wurden, widerlegt die Behauptung Israels, das Hauptziel des Krieges sei die Zerstörung der Hamas. Das Hauptziel des israelischen Krieges ist die Zerstörung des Gazastreifens selbst; es ist der jüngste Schritt in den seit 75 Jahren andauernden israelischen Bemühungen, die palästinensische Bevölkerung vom Fluss bis zum Meer zu vertreiben. Das rechtsgerichtete israelische Kriegskabinett und die israelischen Verteidigungskräfte zielen nicht auf das Westjordanland, wo die Zahl der Toten steigt.

Das Warschauer Ghetto beherbergte 350.000 Juden, die – wie die Menschen im Gazastreifen – Hunger und Krankheiten überlebten, als die Nazis mit ihrer Vernichtungsaktion begannen. Nach der Zusammenrottung der Juden setzten die Nazis Panzer und schwere Artillerie ein, um die verbliebenen 50 000 Überlebenden zu vernichten und alle Gebäude dem Erdboden gleichzumachen, bis das Warschauer Ghetto nicht mehr existierte. Die israelische Zerstörung des Gazastreifens soll dafür sorgen, dass die Palästinenser keinen Platz zum Leben haben werden.

Die New York Times und die Washington Post haben Israels Behauptung widerlegt, das Al-Shifa-Krankenhaus in Gaza sei direkt in die Aktivitäten der Hamas verwickelt gewesen und die Gebäude des Al-Shifa-Komplexes befänden sich über unterirdischen Tunneln, die für die Leitung von Raketenangriffen und das Kommando über Kämpfer genutzt würden. Die Analyse der Post zeigte, dass „die mit dem Tunnelnetz verbundenen Räume … keine unmittelbaren Anzeichen für eine militärische Nutzung durch die Hamas aufwiesen“; „keines der fünf Krankenhaus

Gebäude … schien mit dem Tunnelnetz verbunden zu sein“, und es gab „keine Hinweise darauf, dass die Tunnel von den Krankenstationen aus zugänglich waren.“ Die Israelis haben gelogen, und die Central Intelligence Agency hat die Lügen bestätigt.

Insgesamt unterstützen die Mainstream-Medien die israelischen Propagandisten weiterhin dabei, ihre Argumente vor einem internationalen Publikum vorzubringen. Die US-Medien bezeichnen die Tötung von drei israelischen Geiseln durch israelische Verteidigungskräfte im vergangenen Monat durchweg als „Unfall“. Die Tötung war nicht „zufällig“, sondern vorsätzlich, denn die Geiseln waren ohne Hemd, trugen eine weiße Kapitulationsflagge, hielten die Hände hoch, sprachen Hebräisch und schrieben SOS-Hinweise sowie „Hilfe! 3 Geiseln“ auf Hebräisch an nahe gelegene Wände gekritzelt. Die Schießerei mag „versehentlich“ gewesen sein, aber sie war nicht „zufällig“. Die israelischen Soldaten hatten die Absicht, die drei Männer zu töten; sie wussten nur nicht, dass sie Israelis waren. Der Vater eines der Opfer fragte rührend, warum die IDF seinem Sohn nicht einfach ins Bein geschossen hätten.

Die Tötung deutet auf ein ethisches Versagen der IDF hin, so Ron Ben-Yishal, leitender Kolumnist für nationale Sicherheit bei der Zeitung Yediot Ahronot, der über alle israelischen Kriege seit dem Sechstagekrieg von 1967 berichtet hat. Diese Misserfolge sind angesichts des israelischen Rassismus gegenüber den Palästinensern vorhersehbar. Die ehemalige Premierministerin Golda Meir bezeichnete die Palästinenser vor dem Krieg im Oktober 1973 als „Kakerlaken“. Verteidigungsminister Yoav Gallant bezeichnete die Palästinenser als „menschliche Tiere“, und „wir handeln entsprechend“. Auf diese Weise rechtfertigt Gallant das israelische Kriegsverbrechen, den Bewohnern des Gazastreifens Nahrung und Wasser abzusperren.

US-Medien haben Israels Argumentation unterstützt, dass die Erschießung der Geiseln auf die „Angst und Verwirrung“ zurückzuführen sei, die durch den „Krieg der Fallen und Tricks“ der Hamas verursacht worden sei, was dazu geführt habe, dass die israelischen „Truppen verängstigt und zu schnell zum Feuern waren.“ (The Washington Post, 24. Dezember 2023, S. 1) Zumindest untersuchen die Israelis die Tötung und werden dabei von einem IDF-Kampfhund mit einer GoPro-Kamera unterstützt, der die Stimmen der drei Opfer aufgenommen hat. Wären die Opfer Palästinenser gewesen, hätte es natürlich keine Öffentlichkeit, geschweige denn eine Untersuchung gegeben. Wir werden nie erfahren, wie viele unschuldige palästinensische Männer auf ähnliche Weise ermordet worden sind.

Die Vereinigten Staaten selbst unterstützen Israel, indem sie gegen jede israelkritische Resolution des UN-Sicherheitsrates ein Veto einlegen oder sich der Stimme enthalten. Seit dem Oktoberkrieg 1973 haben die Vereinigten Staaten gegen mehr als 50 Maßnahmen ihr Veto eingelegt. Als sich die Obama-Regierung 2017 bei einer Resolution, die israelische Siedlungen im Westjordanland für illegal erklärte, der Stimme enthielt, gab es im Kongress erhebliche Kritik. Letzten Monat enthielten sich die Vereinigten Staaten sogar bei einer UN-Resolution, die lediglich zusätzliche humanitäre Hilfe für den Gazastreifen befürwortete.

In der Zwischenzeit haben die Vereinigten Staaten keine Kritik an Israels Tötung von mehr als 70 Journalisten und Medienmitarbeitern, die meisten von ihnen Palästinenser, geäußert, was den tödlichsten Konflikt für Journalisten darstellt, den das Komitee zum Schutz von Journalisten je verzeichnet hat. Die Israelis haben auch mehr als ein Dutzend palästinensische Schriftsteller und Dichter getötet. Mehr als hundert internationale Mitarbeiter von Hilfsorganisationen wurden ebenfalls getötet – einige von ihnen zusammen mit ihren Familienangehörigen.

Außenminister Antony Blinken, einer der führenden Apologeten Israels, hat lediglich erklärt, dass „wir sicherstellen wollen, dass das untersucht wird, dass wir verstehen, was passiert ist, und dass es eine Rechenschaftspflicht gibt.“ Die Tötung von Journalisten ist ein israelischer Versuch, sicherzustellen, dass der grobe Entwurf des israelischen Krieges nicht genau aufgezeichnet wird. Sogar die Post bezeichnete Blinkens Äußerungen als „nichts weiter als eine Antwort“.

Netanjahus Erbe ist gesichert. Wenn Guernica, das Warschauer Ghetto und Gaza in Zukunft diskutiert und analysiert werden, werden die Nazis und Benjamin Netanjahu in gleicher Weise verurteilt werden.

In der Zwischenzeit gibt es für alle Amerikaner viel zu lernen. Präsident Biden sollte daran denken, dass Vizepräsident Hubert Humphrey bei den Präsidentschaftswahlen 1968 gegen Richard Nixon verlor, weil er sich zu spät gegen den Vietnamkrieg ausgesprochen hatte. Und um die israelische Apartheid und das elende Leben der Palästinenser im Westjordanland besser zu verstehen, sollten Sie Nathan Thralls „A Day in the Life of Abed Salama: Autonomy of a Jerusalem Tragedy“ lesen.

Melvin A. Goodman ist Senior Fellow am Center for International Policy und Professor für Regierungslehre an der Johns Hopkins University. Als ehemaliger CIA-Analyst ist Goodman der Autor von Failure of Intelligence: The Decline and Fall of the CIA und National Insecurity: The Cost of American Militarism und A Whistleblower at the CIA. Seine jüngsten Bücher sind „American Carnage: The Wars of Donald Trump“ (Opus Publishing, 2019) und „Containing the National Security State“ (Opus Publishing, 2021). Goodman ist der Kolumnist für nationale Sicherheit bei counterpunch.org.

