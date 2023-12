Israel-Palestine live: Israeli jets carpet bomb Khan Younis Fierce gun battles are reported across Gaza’s north and south as Israel expands invasion

Live

Israel-Palästina live: Israelische Armee umzingelt Krankenhaus in Jabalia, bombardiert Schule in Khan Younis

Panzer belagern das letzte funktionsfähige Krankenhaus im nördlichen Gazastreifen, während schwere Luftangriffe die südlichen Gebiete unter Beschuss nehmen

Wichtigste Punkte

Schwere Straßenkämpfe im gesamten Gazastreifen gemeldet

Zahl der Todesopfer steigt seit Ende der Waffenruhe an

Nirgendwo sicher“ für Palästinenser in Gaza, UN sagt

Live-Updates

Drittes Krankenhaus im nördlichen Gazastreifen wird von Israel belagert und angegriffen

vor 23 Minuten

Israelische Panzer umzingeln das Kamal Adwan Krankenhaus und greifen dessen Umgebung an, eine der letzten noch funktionierenden Gesundheitseinrichtungen im nördlichen Gazastreifen.

Die Angriffe auf das Krankenhaus folgen einem ähnlichen Muster wie die Belagerung und Bombardierung der wichtigsten Gesundheitseinrichtungen in Gaza-Stadt, des medizinischen Komplexes al-Shifa und des indonesischen Krankenhauses in den letzten Wochen.

Journalisten, die vom Ort des Geschehens berichteten, berichteten, dass die Umgebung des Kamal-Adwan-Krankenhauses in Jabalia in der Nacht kontinuierlich mit Artillerie beschossen wurde.

Ein Drohnenangriff auf das Nordtor des Krankenhauses kurz nach Mitternacht tötete nach lokalen Berichten vier Menschen.

Der Generaldirektor des palästinensischen Gesundheitsministeriums in Gaza, Dr. Munir al-Borsh, sagte, dass 7.000 Menschen im Krankenhaus Schutz suchen.

Er erklärte gegenüber Al Jazeera, er befürchte, dass es in dem Krankenhaus zu einem weiteren „Massaker“ kommen werde, ähnlich wie in al-Shifa und den indonesischen Krankenhäusern.

Israelische Luftangriffe auf Schule in Khan Younis töten mindestens 30 Menschen, medizinische Quelle

vor 44 Minuten

Anmerkung des Herausgebers: Diese Aktualisierung enthält Bildmaterial, das manche als beunruhigend empfinden könnten

Israelische Kampfjets haben am Dienstag mindestens 30 Palästinenser getötet, die sich in einer Schule in Khan Younis verschanzt hatten, berichtet Al Jazeera Arabic unter Berufung auf eine medizinische Quelle.

Zahlreiche weitere Personen wurden dem Bericht zufolge verwundet.

Andernorts wurden nach einem Luftangriff im Lager Nusairat im zentralen Gazastreifen mindestens 10 Tote gemeldet.

Fotos: Verwundete Palästinenser werden in das Krankenhaus von Khan Younis gebracht

vor 50 Minuten

Ströme von verwundeten Palästinensern wurden am Dienstag in das Nasser-Krankenhaus in Khan Younis gebracht, während der intensive israelische Beschuss bis zum Morgen anhielt.

Eine Schule, die Hunderte von vertriebenen Familien beherbergt, war das jüngste Ziel, wobei zahlreiche Menschen getötet und verwundet wurden.

Ein verwundetes palästinensisches Kind wird nach den israelischen Angriffen auf die Ma’an-Schule östlich von Khan Younis ins Nasser-Krankenhaus gebracht (Reuters)

Ein verletztes palästinensisches Kind wird nach den israelischen Angriffen auf die Ma’an-Schule östlich von Khan Younis in das Nasser-Krankenhaus gebracht (Reuters)

Verwundete Palästinenser liegen im Nasser-Krankenhaus nach israelischen Angriffen in Khan Younis auf dem Boden (Reuters)

Verwundete Palästinenser liegen nach den israelischen Angriffen in Khan Younis im Nasser-Krankenhaus auf dem Boden (Reuters)

Palästinensische Krankenschwester hilft einem verletzten Kind im Nasser-Krankenhaus nach israelischen Angriffen auf die Ma’an-Schule in Khan Younis (Reuters)

Palästinensische Krankenschwester versorgt ein verletztes Kind im Nasser-Krankenhaus nach den israelischen Angriffen auf die Ma’an-Schule in Khan Younis (Reuters)

Ein palästinensisches Kind sieht sich im Nasser-Krankenhaus um (Reuters)

Verbindung nach schwerer Bombennacht teilweise wiederhergestellt

vor 1 Stunde

Nach einer Nacht mit schwerem israelischem Bombardement, die als eine der heftigsten bisher bezeichnet wurde, konnten die Internetverbindungen in einigen Gebieten des Gazastreifens am Dienstagmorgen teilweise wiederhergestellt werden.

Das Ausmaß der Schäden und Opfer ist noch nicht ganz klar, da der Zugang zu vielen Zielgebieten aufgrund der Anwesenheit israelischer Panzer weiterhin eingeschränkt ist.

Iran bestreitet Rolle bei Angriffen auf US-Streitkräfte

vor 1 Stunde

Der Iran hat bestritten, an den jüngsten Angriffen auf die Streitkräfte der Vereinigten Staaten beteiligt gewesen zu sein.

Der UN-Beauftragte des Landes, Amir Saeid Iravani, sagte, Teheran sei an keiner dieser Aktionen beteiligt gewesen, berichtete die Nachrichtenagentur Tasnim am Dienstag.

Jake Sullivan, der nationale Sicherheitsberater der USA, sagte am Montag, Washington habe „allen Grund zu der Annahme“, dass die Angriffe der jemenitischen Houthis auf Schiffe im Roten Meer „vollständig vom Iran ermöglicht wurden“.

Bericht: Israel erwägt Flutung von Gaza-Tunneln mit Meerwasser

vor 2 Stunden

Das Wall Street Journal zitiert US-Beamte mit der Aussage, Israel erwäge, die Tunnel im Gazastreifen mit Meerwasser zu fluten.

Das israelische Militär habe im vergangenen Monat nördlich des Flüchtlingslagers al-Shati im Gazastreifen große Pumpen aufgestellt, heißt es in dem Bericht.

Dem Bericht zufolge könnten die Pumpen Wasser aus dem Mittelmeer entnehmen und die Tunnel innerhalb von Wochen fluten, was die Wasserversorgung des Gazastreifens gefährden würde.

Middle East Eye konnte die Einzelheiten des Berichts vom Montag nicht unabhängig überprüfen.

Palästinenser von Israelis bei nächtlichen Razzien im Westjordanland getötet

vor 2 Stunden

Israelische Streitkräfte haben am Dienstagmorgen bei einer Razzia im besetzten Westjordanland einen Palästinenser getötet und vier weitere verwundet.

Mohammad Yousef Manasara, 25, wurde in Qalandiya, einem Dorf zwischen Ramallah und Jerusalem, erschossen, wie das palästinensische Gesundheitsministerium mitteilte.

Im Flüchtlingslager Dheisheh in Bethlehem wurden vier Menschen verletzt, einer davon lebensgefährlich. Israelische Streitkräfte griffen in der Nacht auch Dschenin an.

Nach Angaben des palästinensischen Gesundheitsministeriums haben israelische Truppen und Siedler in diesem Jahr über 460 Palästinenser im Westjordanland getötet, mehr als die Hälfte davon allein in den letzten zwei Monaten.

Drei israelische Soldaten bei verschärften Kämpfen im Gazastreifen getötet

vor 2 Stunden

Drei israelische Soldaten wurden am Montag inmitten von Berichten über schwere Kämpfe im Norden und Süden des Gazastreifens getötet, teilte das israelische Militär am Dienstag mit.

Die israelischen Truppen, die in den Gazastreifen einmarschieren, stoßen Berichten zufolge auf heftigen Widerstand von palästinensischen Kämpfern in Khan Younis im Süden sowie in Jabalia und Shujaiya im Norden.

Bei der Bodeninvasion im Gazastreifen wurden seit ihrem Beginn Ende Oktober insgesamt 80 Soldaten getötet.

Abendlicher Rückblick

vor 7 Stunden

Guten Abend, liebe MEE-Leser,

Der Palästinensische Rote Halbmond hat Videoaufnahmen veröffentlicht, die zeigen, wie die israelischen Streitkräfte den Süden der belagerten Enklave mit einem Bombenteppich bombardieren, dessen Explosionen den Nachthimmel erhellen.

Die Angriffe erfolgten, als Israel tiefer in den südlichen Gazastreifen vordrang, obwohl es weiterhin Hamas-Kämpfer in den nördlichen und zentralen Gebieten des Streifens angriff.

Sowohl die Hamas als auch Israel veröffentlichten Erklärungen, in denen sie die Verluste dokumentierten, die sie den Kriegsparteien inmitten von Berichten über heftige Nahkämpfe zugefügt hatten.

Die al-Qassam-Brigaden der Hamas erklärten, sie hätten in den letzten 24 Stunden 28 israelische Militärfahrzeuge im Gazastreifen vollständig oder teilweise zerstört, während das israelische Militär erklärte, seine Streitkräfte hätten Hamas-Kämpfer getötet, die die Truppen aus einem Tunnelschacht und mit einer Panzerfaust angegriffen hätten.

Israelische Beamte erklärten, ihre Truppen seien auf dem Weg nach Süden, während die Hamas und die Demokratische Front für die Befreiung Palästinas, eine säkulare, linksgerichtete palästinensische Kampfgruppe, erklärten, sie hätten israelische Truppen am Stadtrand von Khan Younis angegriffen.

Die erneute israelische Offensive hat einen brutalen Tribut an die Zivilbevölkerung gefordert.

Nach Angaben von Ärzte ohne Grenzen ist die Zahl der verwundeten und toten Palästinenser seit dem Scheitern des fragilen Waffenstillstands im Gazastreifen in der vergangenen Woche sprunghaft angestiegen. In den letzten 48 Stunden wurden allein im Al-Aqsa-Krankenhaus im Zentrum des Gazastreifens über 100 tote Palästinenser und über 400 Verletzte eingeliefert.

Unterdessen ordnete Israel weiterhin die Zwangsumsiedlung von Palästinensern an, obwohl die UNO erklärte, dass es in der belagerten Enklave „nirgendwo sicher“ sei.

Weitere wichtige Ereignisse der letzten Stunden:

Die USA lobten Israel zurückhaltend, weil ihr Verbündeter im südlichen Gazastreifen „viel gezielter um Evakuierungen“ gebeten habe als im Norden, und nannten dies „eine Verbesserung“.

Eine von der Hamas am 7. Oktober abgefeuerte Rakete hat einem Bericht der New York Times zufolge wahrscheinlich eine israelische Militärbasis getroffen, in der viele der nuklearfähigen Raketen des Landes stationiert sind.

Unrwa-Generalkommissar Philippe Lazzarini bekräftigte, dass es für die Palästinenser im Gazastreifen nirgendwo sicher sei und dass die Zahl der von Israel getöteten palästinensischen Zivilisten „rapide ansteige“.

Der Nationale Sicherheitsberater der USA, Jake Sullivan, sagte, der Iran habe Angriffe auf Handelsschiffe im Roten Meer durch die jemenitischen Houthis „ermöglicht“.

50 gepanzerte Fahrzeuge strömen bei massivem israelischen Angriff nach Dschenin

vor 8 Stunden

Israel hat einen neuen Angriff auf das Flüchtlingslager Dschenin im besetzten Westjordanland gestartet und dabei 50 gepanzerte Fahrzeuge und vier Bulldozer eingesetzt, wie die palästinensische Nachrichtenagentur Wafa berichtet.

Während des Angriffs der israelischen Streitkräfte auf Dschenin kam es laut Wafa zu Schießereien zwischen Palästinensern und den israelischen Streitkräften, die zu „Konfrontationen“ führten.

Ein Video in den sozialen Medien zeigte einen Bulldozer, der Infrastruktur in der Stadt Dschenin zerstörte.

Israel setzte ein Aufklärungsflugzeug über der Stadt ein und postierte Scharfschützen auf den Dächern mehrerer Häuser, berichtete Wafa.

Israelische Streitkräfte rückten in der Nähe des Al-Amal-Krankenhauses aus und postierten ebenfalls Scharfschützen in der Nähe der medizinischen Einrichtung, während sie Krankenwagen anhielten und durchsuchten, so Wafa.

Britischer Staatsbürger unter den drei am Sonntag getöteten israelischen Soldaten

vor 8 Stunden

Unter den drei israelischen Soldaten, die am Sonntag im Gazastreifen getötet wurden, ist auch ein 19-jähriger Brite, wie das israelische Militär mitteilte.

Binyamin Needham war einer der drei Soldaten, die am Sonntag bei Kämpfen im nördlichen Gazastreifen getötet wurden, teilte das israelische Militär mit.

Needham, der im 601. Bataillon diente, stammte aus Zichron Yaakov. Er wurde in England geboren, wanderte aber im Alter von acht Jahren mit seiner Familie, darunter vier Geschwister, nach Israel aus, wie die israelische Nachrichtenseite Haaretz berichtet.

Neriya Shaer, 36, vom 6655. Bataillon der 55. Reserve-Fallschirmjägerbrigade und Sergeant First Class Ben Zussman, 22, vom 601. Bataillon des Combat Engineering Corps wurden ebenfalls bei Kämpfen in Gaza getötet.

WHO sagt, Israel habe sie gezwungen, medizinische Hilfsgüter aus dem Gaza-Lager zu entfernen

vor 8 Stunden

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat erklärt, Israel habe sie gezwungen, medizinische Hilfsgüter aus einem Lagerhaus im südlichen Gazastreifen zu entfernen, während es die belagerte Enklave mit Luftangriffen bombardiert.

„Die @WHO hat heute von den israelischen Streitkräften die Mitteilung erhalten, dass wir unsere Vorräte innerhalb von 24 Stunden aus unserem medizinischen Lager im südlichen Gazastreifen entfernen müssen, da es durch die Bodenoperationen unbrauchbar wird“, sagte Tedros Adhanom Ghebreyesus, der Generaldirektor der WHO, in einem Beitrag auf X.

Das israelische Büro für die Koordinierung in den palästinensischen Gebieten, COGAT genannt, dementierte die Behauptung in einer Erklärung.

Shannon Barkley, eine Mitarbeiterin der WHO im besetzten Westjordanland und im Gazastreifen, sagte jedoch, die Arbeiter hätten „einen Teil der Evakuierung des Lagers in eine neue Einrichtung“ abgeschlossen.

Die WHO warnte auf der Social-Media-Plattform X eindringlich davor, dass Tausende von Palästinensern durch den anhaltenden Angriff Israels auf den Gazastreifen von der medizinischen Versorgung abgeschnitten werden könnten.

„Wir haben gesehen, was im nördlichen Gazastreifen passiert ist. Das kann nicht die Blaupause für den Süden sein. Gaza kann es sich nicht leisten, ein weiteres Krankenhaus zu verlieren, da der Bedarf an medizinischer Versorgung weiter ansteigt“, heißt es in der Erklärung.

Nach Angaben der WHO ist die Zahl der einsatzfähigen Krankenhäuser im Gazastreifen in weniger als 60 Tagen von 36 auf 18 gesunken, wobei drei Krankenhäuser nur eine grundlegende Erstversorgung bieten und andere nur Teilleistungen erbringen.

Zwölf Krankenhäuser im südlichen Teil des Gazastreifens sind nach Angaben der WHO noch betriebsbereit.

Die WHO warnte, dass der Zugang zu den Lagereinrichtungen in den kommenden Tagen schwierig werden könnte, da Israel seine Bodenoffensive im südlichen Gazastreifen ausweitet.

„Da immer mehr Zivilisten im südlichen Gazastreifen sofortige Evakuierungsanweisungen erhalten und gezwungen sind, sich zu bewegen, werden immer mehr Menschen auf kleinere Gebiete konzentriert, während die verbleibenden Krankenhäuser in diesen Gebieten ohne ausreichenden Treibstoff, Medikamente, Lebensmittel, Wasser oder Schutz für das medizinische Personal auskommen müssen.“

Centcom veröffentlicht Bilder des Raketenwerfers, der beim Angriff auf den US-Stützpunkt verwendet wurde

vor 9 Stunden

Das US-Zentralkommando hat neue Einzelheiten über einen Raketenangriff auf die Landezone Rumalyn in Syrien bekannt gegeben.

Nach Angaben der USA wurden am Sonntag 15 122-mm-Raketen aus dem Irak auf den US-Stützpunkt abgefeuert.

„Es gab keine Verletzten oder Schäden an der Ausrüstung“, so Centcom in einem Beitrag auf X.

Das Zentralkommando veröffentlichte Fotos eines Tanklastwagens, der nach eigenen Angaben modifiziert wurde, um bis zu 20 Raketen von einem Standort im Irak auf den Stützpunkt abzuschießen.

Die USA gaben an, dass sie den Standort mit unbemannten Überwachungs- und Aufklärungsmitteln lokalisiert hätten. Daraufhin rückten irakische Sicherheitskräfte an, um den Standort zu untersuchen.

Seit dem Zusammenbruch des Waffenstillstands zwischen der Hamas und Israel haben die vom Iran unterstützten Kräfte in der Region ihre Angriffe auf US-Stützpunkte verstärkt.

Israel bombardiert Khan Younis mit Teppich, während das Militär nach Süden vordringt

vor 10 Stunden

Israel bombardiert den Gazastreifen mit einem intensiven Bombenteppich, während palästinensische Kämpfer berichten, dass sie in der Nähe von Khan Younis in Gefechte mit israelischen Streitkräften verwickelt sind, was ein Zeichen dafür ist, dass die israelische Militäroffensive nach Süden vordringt.

Am Montagabend veröffentlichte der Palästinensische Rote Halbmond ein Video, das intensive Bombenteppiche mit wiederholten massiven Explosionen im südlichen Gazastreifen zeigt.

Die Organisation erklärte, die Angriffe seien nur 500 Meter von ihrem Hauptquartier und dem al-Amal-Krankenhaus entfernt gewesen.

Jan Egeland, der Generalsekretär des norwegischen Flüchtlingsrats, erklärte, die Organisation habe „erschütternde Berichte“ von Mitarbeitern von Hilfsorganisationen im südlichen Gazastreifen erhalten, wonach „der wahllose israelische Bombenangriff auf die dicht gedrängte Zivilbevölkerung ein neues Ausmaß erreicht hat“.

Unterdessen erklärten sowohl Israel als auch die Hamas am Montag, dass sie sich im zentralen und nördlichen Gazastreifen engagierten, während Israel tiefer in den Süden der belagerten Enklave vordrang.

Der militärische Flügel der Hamas, die al-Qassam-Brigaden, erklärten, sie hätten nördlich von Khan Younis zwei israelische Armeefahrzeuge und einen Panzer beschossen, was ein Zeichen dafür sei, dass das israelische Militär nach Süden vorrücke. Nach Angaben der Gruppe setzten ihre Kämpfer Yasin 105 Panzerabwehrwaffen gegen die israelischen Streitkräfte ein.

Kämpfer der Demokratischen Front für die Befreiung Palästinas, einer säkularen linken Gruppe palästinensischer Kämpfer, erklärten, sie hätten sich am Montag in al-Qarara, einer Stadt in der Nähe von Khan Younis, ebenfalls Gefechte mit israelischen Streitkräften geliefert.

PalTel, das wichtigste Telekommunikationsunternehmen im Gazastreifen, meldete einen totalen Stromausfall.

Fünf getötete Palästinenser im besetzten Westjordanland an einem Tag

vor 11 Stunden

Die israelischen Streitkräfte haben am Montag im besetzten Westjordanland mindestens fünf Palästinenser getötet, und zwar an einem besonders blutigen Tag, während sie ihre Offensive im Gazastreifen fortsetzten.

Das palästinensische Gesundheitsministerium gab am späten Montagabend (Ortszeit) den Tod von Muhammad Saadi al-Faroukh, 22, und Anas Ismail al-Faroukh, 23, infolge von Schüssen der israelischen Streitkräfte in Sa’ir, nordöstlich von Hebron, bekannt.

Die Todesfälle ereigneten sich, als das israelische Militär seine Angriffe im besetzten Westjordanland verstärkte. Zuvor hatten sie das Flüchtlingslager Qalandia in der Nähe der Stadt Ramallah angegriffen und dabei mindestens 22 weitere Palästinenser verletzt, wie der Palästinensische Rote Halbmond mitteilte.

Middle East Eye berichtete zuvor über den Tod eines palästinensischen Mannes in Qalandia durch israelische Streitkräfte und zweier weiterer palästinensischer Männer in Qalqilya im besetzten Westjordanland.

Mehr laden

Übersetzt mit Deepl.com



Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …