Israel-Palestine live: UN Security Council passes resolution calling for ‚extended humanitarian pauses‘ Israeli troops remain near al-Shifa Hospital after carrying out interrogations inside, searching rooms and forcing people out

Israel-Palästina live: Israelische Razzia verwandelt al-Shifa-Krankenhaus in „großes Gefängnis

Ärzte im belagerten Krankenhaus sprechen zum ersten Mal nach stundenlangem Kommunikationsstopp

Wichtigste Punkte

UN-Beamter: Krankheit und Hunger in Gaza unvermeidlich

Armee fordert Bewohner des südlichen Gazastreifens auf, ihre Häuser zu verlassen

Mindestens 50 israelische Soldaten bei Bodenangriff getötet

Frankreich hat am Donnerstag die israelische Siedlergewalt im besetzten Westjordanland verurteilt. Es bezeichnete sie als eine „Politik des Terrors“, die darauf abziele, Palästinenser zu vertreiben, und forderte die israelischen Behörden auf, die Palästinenser vor der Gewalt zu schützen.

Die Sprecherin des Außenministeriums, Anne-Claire Legendre, sagte vor Reportern, dass etwa die Hälfte der 100 Tonnen Hilfsgüter, die Frankreich nach Gaza geschickt hat, in die Enklave gelangt seien.

Sie fügte hinzu, es sei nicht Sache Israels, über die künftige Verwaltung des Gazastreifens zu entscheiden, der ihrer Meinung nach Teil eines künftigen palästinensischen Staates sein sollte.

Israelische Soldaten eröffnen das Feuer im Al-Shifa-Krankenhaus

vor 4 Minuten

Quellen innerhalb des al-Shifa-Krankenhauses in Gaza berichteten Al Jazeera Arabic, dass israelische Soldaten das Feuer innerhalb des Gebäudes eröffnet haben und verschiedene Abteilungen stürmen.

Die Quelle sagte, dass sich derzeit „Hunderte“ von Soldaten im Krankenhaus befinden.

Al-Shifa Razzia: Israelische Truppen verwandeln Krankenhaus in ein „großes Gefängnis

vor 37 Minuten

Der Angriff der israelischen Armee auf das Al-Shifa-Krankenhaus im Gazastreifen, den größten medizinischen Komplex in den palästinensischen Gebieten, dauert nun schon den zweiten Tag an, während Tausende von Zivilisten weiterhin im Krankenhaus eingeschlossen sind.

Das Krankenhaus sei in ein „großes Gefängnis“ verwandelt worden, sagte der Direktor des Krankenhauses, Dr. Muhammad Abu Salmiya, am Donnerstagnachmittag im al-Shifa-Krankenhaus.

„Die Besatzungssoldaten laufen im Krankenhaus frei herum und wollen nur töten, töten und nochmals töten“, sagte Abu Salmiya gegenüber Al Jazeera Arabic.

„Nicht einmal das Dschungelgesetz erlaubt die derzeitigen unmenschlichen Bedingungen in al-Shifa. Wir kämpfen Minute für Minute gegen den Tod.“

In einem Telefoninterview mit Al Jazeera, 35 Stunden nach dem Einmarsch der Truppen in al-Shifa, gab Abu Salmiya die folgenden Informationen:

Israelische Panzer haben das Krankenhaus umzingelt, während Soldaten im Inneren umherstreifen, auch in der Notaufnahme.

Die Soldaten haben alle Abteilungen durchsucht, die Leichen toter Patienten mitgenommen und Wasserleitungen gesprengt.

Einige vertriebene Familien werden von Soldaten in Lagerräumen festgehalten.

Innerhalb des Krankenhauses fanden keine Kämpfe statt, und es wurden keine Schüsse auf Soldaten innerhalb des Komplexes abgefeuert.

Die Kommunikation zwischen den Ärzten der verschiedenen Abteilungen ist unterbrochen.

Der Sauerstoff ist vollständig ausgegangen.

Das Krankenhaus hat keine Lebensmittel, kein Wasser und keinen Strom.

Die Ärzte können die Patienten, die jeden Moment zu sterben drohen, nicht mehr behandeln.

Die Ärzte haben beschlossen, bis zum Ende bei ihren Patienten zu bleiben, tot oder lebendig.

HRW: Stromausfälle wie in Gaza könnten „Deckmantel für Gräueltaten“ sein

vor 1 Stunde

Kommunikationsbeschränkungen, wie sie von Israel im Gazastreifen verhängt wurden, könnten zur Vertuschung von Gräueltaten genutzt werden, warnt Human Rights Watch.

In einer Erklärung vom Mittwoch erklärte die Organisation, dem belagerten palästinensischen Gebiet drohe ein Stromausfall aufgrund von Treibstoffmangel, der durch Israels anhaltende Angriffe und Blockade verursacht werde.

Ein totaler Stromausfall würde die schwere humanitäre Krise im Gazastreifen weiter verschärfen, fügte die NGO hinzu.

„Vorsätzliche, flächendeckende Abschaltungen oder Einschränkungen des Internetzugangs verletzen zahlreiche Rechte und können in Krisenzeiten tödlich sein“, sagte Deborah Brown, eine leitende Technologieforscherin bei Human Rights Watch.

„Längere und vollständige Kommunikationsausfälle, wie sie im Gazastreifen zu beobachten waren, können Gräueltaten verdecken und Straflosigkeit fördern, während sie die humanitären Bemühungen weiter untergraben und Menschenleben in Gefahr bringen“.

HRW forderte Israel auf, seine Blockade zu beenden, die Einfuhr von Treibstoff in den Gazastreifen zuzulassen und „die absichtliche Abschaltung oder Zerstörung von Telekommunikationssystemen zu unterlassen, die der Zivilbevölkerung unverhältnismäßig großen Schaden zufügen“.

Südafrikas regierender African National Congress unterstützt Antrag auf Schließung der israelischen Botschaft

vor 3 Stunden

Die südafrikanische Regierungspartei African National Congress (ANC) hat am Donnerstag erklärt, dass sie einen parlamentarischen Antrag unterstützen wird, der die Schließung der israelischen Botschaft in Südafrika fordert.

Die Oppositionspartei Economic Freedom Fighters (EFF) wird den Antrag im Laufe des Donnerstags einbringen, in dem auch die Aussetzung aller diplomatischen Beziehungen zu Israel aus Solidarität mit den Palästinensern gefordert wird.

„Der Afrikanische Nationalkongress wird einem parlamentarischen Antrag zustimmen, der die Regierung auffordert, die israelische Botschaft in Südafrika zu schließen und alle diplomatischen Beziehungen zu Israel auszusetzen, bis Israel einem Waffenstillstand zustimmt“, erklärte der ANC in einer Erklärung.

Israelische Luftstreitkräfte werfen Flugblätter über Khan Younis ab und fordern die Bürger auf, die Stadt zu verlassen

vor 3 Stunden

Die israelische Luftwaffe hat in der Nacht in den östlichen Gebieten von Khan Younis im Süden des Gazastreifens Flugblätter abgeworfen, in denen die Menschen aufgefordert werden, ihre Häuser und Unterkünfte „zu ihrer eigenen Sicherheit“ zu verlassen, was auf eine bevorstehende Militäroperation in dem Gebiet hindeutet.

Es ist nicht das erste Mal, dass solche Flugblätter in Gaza abgeworfen werden. In den ersten Wochen des Krieges warfen israelische Drohnen Flugblätter über dem nördlichen Gazastreifen ab, in denen die Menschen aufgefordert wurden, sich in den Süden zu begeben, ohne eine Garantie für ihre Rückkehr zu haben.

Israelische Streitkräfte führen Massenverhaftungen im besetzten Westjordanland durch

vor 4 Stunden

Die israelischen Streitkräfte haben am Donnerstag eine groß angelegte Verhaftungskampagne im besetzten Westjordanland durchgeführt, wie die in Ramallah ansässige Kommission für Angelegenheiten der Inhaftierten und die Nachrichtenagentur Wafa berichten.

Mindestens 85 Bürger im besetzten Westjordanland wurden festgenommen, womit sich die Zahl der Verhaftungen seit Beginn des Krieges am 7. Oktober auf 2.735 erhöhte.

Lokale Medien berichteten auch von israelischen Razzien in al-Mughayyir, östlich von Ramallah.

UN-Chef: Krankheit und Hunger in Gaza sind unvermeidlich

vor 4 Stunden

Der Menschenrechtsbeauftragte der Vereinten Nationen sagte am Donnerstag, dass Ausbrüche von Krankheiten und Hunger im Gazastreifen nach den wochenlangen israelischen Angriffen auf die dicht besiedelte Enklave „unvermeidlich“ zu sein scheinen.

„Massive Ausbrüche von Infektionskrankheiten und Hunger scheinen unvermeidlich“, sagte Volker Turk bei einem informellen Briefing für Staaten bei der UNO in Genf nach einem Besuch im Nahen Osten.

Alle Bäckereien im Gazastreifen sind nach den israelischen Luftangriffen nun außer Betrieb.

Mindestens neun Tote bei israelischer Bombardierung des zentralen Gazastreifens

vor 4 Stunden

Mindestens neun Palästinenser sind am frühen Donnerstag bei israelischen Bombenangriffen auf das Zentrum des Gazastreifens getötet worden, berichtet die Nachrichtenagentur Wafa.

Dutzende von Menschen wurden bei den Luftangriffen auf eine Tankstelle im Zentrum des Gazastreifens und eine Moschee in Khan Younis, in der viele Menschen Zuflucht gesucht hatten, verletzt.

Unterdessen berichteten Augenzeugen im al-Shifa-Krankenhaus, dass die israelischen Streitkräfte Kameras zur Gesichtserkennung und elektronische Tore im Innenhof des medizinischen Komplexes angebracht haben.

Palästinensische Quellen berichteten der Nachrichtenagentur außerdem, dass israelische Bulldozer das südliche Tor durchbrochen und zerstört hätten.

Kommunikationsausfälle in al-Shifa während der Razzia

vor 5 Stunden

Mohammed Zakkout, der Generaldirektor der Krankenhäuser im Gazastreifen, sagte am Donnerstag, dass im al-Shifa-Krankenhaus derzeit ein „fast vollständiger Kommunikationsausfall“ herrscht, da die Eingeschlossenen nicht mit anderen kommunizieren können.

Der Stromausfall ist die Folge der israelischen Militärangriffe auf das Krankenhaus, die nun schon seit über 24 Stunden andauern.

„Die israelische Armee feuert mit scharfer Munition auf jeden, der versucht, das Krankenhaus zu verlassen“, sagte er in einem Live-Telefonat mit Al Jazeera Arabic.

Er fügte hinzu, dass die israelische Armee darum gebeten habe, alle verwundeten Patienten nach Ägypten zu verlegen, da die Krankenhäuser in Gaza zusammengebrochen seien.

Islands Premierminister „entsetzt“ über die Tötung von Zivilisten in Gaza

vor 5 Stunden

Die isländische Premierministerin zeigte sich am Mittwoch „entsetzt“ über das anhaltende Töten von Zivilisten im Gazastreifen und forderte einen Waffenstillstand.

„Ich bin entsetzt über das anhaltende Töten von Zivilisten in Gaza. Island verurteilt alle Verstöße gegen das humanitäre Völkerrecht“, schrieb Katrin Jakobsdottir auf X.

„Nichts darf Vorrang vor der Pflicht haben, Menschen in Not medizinische Hilfe zu leisten. Island unterstützt die Forderung nach einem humanitären Waffenstillstand“, fügte sie hinzu.

Saudi-Arabien verurteilt israelische Erstürmung eines Krankenhauses

vor 6 Stunden

Das saudi-arabische Außenministerium hat die Erstürmung des Al-Shifa-Krankenhauses im Gazastreifen durch die israelischen Besatzungstruppen und die Bombardierung der Umgebung anderer Krankenhäuser scharf verurteilt.

Die Erklärung, die auf der Social-Media-Plattform X veröffentlicht wurde, lautete: „Das Königreich unterstreicht die Notwendigkeit, internationale Mechanismen der Rechenschaftspflicht in Bezug auf diese anhaltenden Verstöße und brutalen und unmenschlichen Praktiken der israelischen Besatzungstruppen gegen Kinder, Frauen, Zivilisten, Gesundheitseinrichtungen und Hilfsteams zu aktivieren.“

Drei getötete Palästinenser und ein lebensgefährlich verletzter Israeli bei mutmaßlicher Schießerei in Jerusalem

vor 6 Stunden

Bei einer mutmaßlichen Schießerei in Jerusalem sind am Donnerstag drei Palästinenser getötet worden, berichtet Al Jazeera Arabic.

Israelische Medien berichteten außerdem, dass fünf Israelis verwundet wurden, von denen sich einer nach Angaben des Rettungsdienstes in kritischem Zustand befindet.

Die Schießerei ereignete sich an einem Kontrollpunkt zwischen Bethlehem und Jerusalem.

Israelischer Abgeordneter „wütend auf Netanjahu“, sagt, die Tage der Regierung seien gezählt

vor 6 Stunden

Israels ehemalige Ministerin für öffentliche Diplomatie und jetzige Likud-Abgeordnete, Galit Distal Atbaryan, sagte am Mittwoch, sie sei „wütend auf Netanjahu“ und dass diese Wut „sie von innen heraus verbrennt“.

„Die Tage dieser Regierung sind gezählt“, sagte sie laut israelischen Medien in einem SMS-Gespräch mit einer sozialen Aktivistin.

Israelische Armee zerstört bei Razzia Gebäude des Al-Shifa-Krankenhauses und nimmt Palästinenser fest

vor 6 Stunden

Die israelische Armee hat das Gebäude der Spezialchirurgie des Al-Shifa-Krankenhauses in Gaza schwer beschädigt, wie Al Jazeera English berichtet.

Bei der gestrigen Razzia sprengte die israelische Armee auch einen Lagerraum für Medikamente und zerstörte medizinische Geräte.

Etwa 200 Menschen wurden mit verbundenen Augen verhört und in unbekannte Bereiche des al-Shifa gebracht.

Einige Personen wurden nackt ausgezogen und in den Innenhof des Krankenhauses gezwungen, bevor sie verhört wurden.

Übersetzt mit Deepl.com



Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …