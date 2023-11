https://www.middleeastmonitor.com/20231116-qatar-emirs-mother-steps-down-as-unesco-ambassador-due-to-inability-to-protect-gaza-children/



Sheikha Mozah bint Nasser am 4. Juni 2016 in Vatikanstadt, Vatikan [Vatican Pool/Getty Images]

Mutter des Emirs von Katar tritt als UNESCO-Botschafterin zurück, weil sie nicht in der Lage war, Kinder im Gazastreifen zu schützen

November 16, 2023

Die Mutter des Emirs von Katar, Tamim Bin Hamad Al-Thani, ist von ihrer Rolle als UNESCO-Botschafterin zurückgetreten, weil die Organisation nicht in der Lage ist, ihre Aufgabe zu erfüllen und palästinensische Kinder in Gaza zu schützen.

Sheikha Moza Bint Nasser ist Vorsitzende der Education Above All Foundation (EAA) und hat sich von ihrer Rolle in der Organisation, die Kinder schützen soll, zurückgezogen. Während der jüngsten israelischen Bombardierung und militärischen Invasion des Gazastreifens sind fast 5.000 palästinensische Kinder getötet worden. Die Ankündigung machte sie während ihrer Teilnahme am Gipfel der First Ladies in Istanbul in Anwesenheit von Emine Erdogan, der Frau des türkischen Präsidenten.

Scheicha Moza ist seit 2003 Sonderbeauftragte für Grund- und Hochschulbildung der UNESCO und hat mehrere wichtige Projekte auf den Weg gebracht. Dr. Hamad Abdul Aziz Al-Kawari, katarischer Staatsminister und Leiter der Nationalbibliothek von Katar, lobte ihre Position zu X.

„Dies ist nicht nur eine beiläufige Äußerung, die das Versagen der UNESCO bei der Rettung der Kinder von Gaza vor ihrer Tragödie verurteilt, die die Welt nicht zu lösen vermag“, schrieb Al-Kawari, „es ist vielmehr eine echte Position zu Fragen der Kindheit, der Ihre Hoheit die Bildungsinitiativen ‚Educate a Child‘ und ‚Education Above All‘ gewidmet hat, denn welche Bedeutung hat eine Rolle, wenn sie die Opfer nicht unterstützt?“

Im Jahr 2012 gründete Sheikha Moza die Education Above All Foundation, aus der die Programme Educate a Child, Al-Fakhoora, Protecting Education in Conflict and Insecurity und Reach Out to Asia hervorgegangen sind. Diese Programme setzen sich dafür ein, dass rund 59 Millionen Kinder, die nicht zur Schule gehen, eine Grundschulausbildung erhalten. Education Above All fördert eine Bildungspolitik, die darauf abzielt, das Risiko künftiger Konflikte zu verringern und Stabilität und Frieden in von Konflikten betroffenen Gebieten zu schaffen, in denen das verfallene Bildungssystem auch lange nach Beendigung der Kämpfe nicht in der Lage ist, die Fähigkeit des Landes zum Wiederaufbau zu verbessern.

Das Programm Educate a Child arbeitet mit einer Vielzahl internationaler und nationaler Organisationen und lokaler Partner zusammen, um die ärmsten und am meisten ausgegrenzten Kinder der Welt zu erreichen. Scheicha Moza setzt sich für den Schutz des Rechts auf Bildung in Konfliktgebieten ein und betrachtet Bildung als einen grundlegenden Baustein, um Gesellschaften dabei zu helfen, sich von den Auswirkungen von Kämpfen zu erholen.

