Israel-Palestine live: At least 201 Palestinians killed over past day in Gaza Gaza municipality announces complete collapse of services amid relentless bombardment

Israel-Palästina live: Mindestens 201 getötete Palästinenser in Gaza

Die Stadtverwaltung von Gaza verkündet den völligen Zusammenbruch der Dienstleistungen inmitten des unerbittlichen Bombardements

Wichtigste Punkte

Zahl der Todesopfer in Gaza übersteigt 20.200

Israelische Bombardierungskampagne ist eine der „zerstörerischsten in der Geschichte“.

Die Zahl der getöteten Journalisten ist so hoch wie nie zuvor: CPJ

Live-Updates

Palästinensische Patienten mit chronischen Krankheiten sind durch den Krieg ohne Zugang zur Behandlung

vor 10 Minuten

Mehr als 70 Tage nach dem israelischen Angriff auf den Gazastreifen haben die Krankenhäuser in der gesamten Enklave ihren Betrieb eingestellt.

Vertriebene Palästinenser, die mit chronischen Krankheiten zu kämpfen haben, mussten aufgrund der katastrophalen Situation tiefe und tragische Verluste hinnehmen.

Khalil Abu Dalfa, 68, starb am 19. Dezember, nachdem er einem völligen Nierenversagen erlegen war, das sich noch dadurch verschlimmerte, dass er sich keiner regelmäßigen Nierendialyse unterziehen konnte.

„Mit Mitte 20 wurde bei ihm chronischer Bluthochdruck und Typ-2-Diabetes diagnostiziert“, sagte Abu Dalfas Schwiegertochter Noor.

„Vor drei Jahren erkrankte er an einem Hautgeschwür am Fuß, das sich zu einem Wundbrand entwickelte und zur Amputation seines Zehs führte. In der Folge verschlechterte sich sein Gesundheitszustand weiter, da er zu viele Schmerzmittel und Antibiotika einnahm. Später traten Komplikationen auf, die sich auf sein Herz und seine Nieren auswirkten. Vor zwei Jahren wurde bei ihm Nierenversagen diagnostiziert.

Lesen Sie mehr: Konflikt führt dazu, dass Patienten mit chronischen Krankheiten keinen Zugang zur Behandlung haben

Khalil Abu Dalfa palästinensischer Dialysepatient

Khalil Abu Dalfa, ein Dialysepatient, der am 19. Dezember verstorben ist (MEE/Walaa Sabah)

Mindestens 201 Tote an einem Tag, die Zahl der Toten in Gaza steigt

vor 35 Minuten

Nach Angaben des palästinensischen Gesundheitsministeriums wurden in den letzten 24 Stunden mindestens 201 Palästinenser durch israelischen Beschuss getötet.

Weitere 368 Palästinenser seien im gleichen Zeitraum in der Enklave verwundet worden, hieß es am Samstag weiter.

Damit stieg die Gesamtzahl der seit dem 7. Oktober von israelischen Streitkräften in Gaza getöteten Menschen auf 20.258 und die Zahl der Verwundeten auf 53.688.

Hamas: „Wir haben den Kontakt zu fünf Gefangenen durch israelischen Beschuss verloren

vor 41 Minuten

Die Hamas erklärte am Samstag in einer Erklärung, dass sie aufgrund des israelischen Bombardements den Kontakt zu der Gruppe verloren habe, die für fünf israelische Gefangene im Gazastreifen verantwortlich ist.

Abu Ubaida, der Sprecher des bewaffneten Flügels der Hamas, der al-Qassam-Brigaden, sagte, die Hamas gehe davon aus, dass die Gefangenen bei einer israelischen Razzia getötet worden seien.

Iran droht wegen Gaza-Krieg mit Schließung des Mittelmeeres

vor 3 Stunden

Ein iranischer Kommandeur des Korps der Islamischen Revolutionsgarden (IRGC) sagte, das Mittelmeer könne geschlossen werden, wenn die USA und ihre Verbündeten weiterhin „Verbrechen“ in Gaza begehen, berichteten iranische Medien am Samstag,

„Sie werden bald die Schließung des Mittelmeers, (der Straße von) Gibraltar und anderer Wasserstraßen erwarten“, zitierte Tasnim Mohammad Reza Naqdi, den koordinierenden Kommandeur des IRGC.

Der Kommandeur erläuterte nicht, wie dies geschehen soll.

Der Iran hat keinen direkten Zugang zum Mittelmeer, aber Naqdi sprach von der „Geburt neuer Widerstandskräfte und der Schließung anderer Wasserstraßen“.

Damit könnte er sich auf die iranischen Verbündeten in Syrien und die libanesische Hisbollah bezogen haben, die ebenfalls Zugang zum Mittelmeer haben.

„Gestern wurden der Persische Golf und die Straße von Hormuz zu einem Albtraum für sie, und heute sitzen sie im Roten Meer fest“, wird Naqdi zitiert, der sich auf die Angriffe der jemenitischen Houthis auf Schiffe mit israelischer Beteiligung bezog.

Stadtverwaltung von Gaza kündigt „Zusammenbruch“ der Dienstleistungen an

vor 5 Stunden

Das offizielle Büro der Stadtverwaltung von Gaza hat den vollständigen Zusammenbruch seiner Dienstleistungen angekündigt.

„Nach 78 Tagen Arbeit unter Beschuss und aufgrund der anhaltenden Aggression und des vollständigen Treibstoffmangels geben wir mit Bedauern den Zusammenbruch des kommunalen Dienstleistungssystems bekannt“, schrieb die Stadtverwaltung von Gaza am Samstag auf X.

Das Hauptgebäude der Stadtverwaltung von Gaza, das sich am Palästina-Platz in Gaza-Stadt befindet, wurde in den letzten Wochen durch israelischen Beschuss dezimiert.

Die Bombardierung hat nationale und städtische Dokumente und Archive zerstört, die über 100 Jahre alt sind.

Im vergangenen Monat beschuldigte die Stadtverwaltung Israel, die Archive absichtlich ins Visier zu nehmen, um „die Stadt ins Chaos zu stürzen und alles zu zerstören, was die Geschichte und die Zivilisation der Stadt symbolisiert“.

Drohnenangriff auf ein mit Israel verbundenes Schiff in der Nähe von Indien, sagt ein Seefahrtsunternehmen

vor 5 Stunden

Ein mit Israel verbundenes Handelsschiff wurde vor der Westküste Indiens von einer unbemannten Drohne getroffen und verursachte einen Brand, teilte das britische Seesicherheitsunternehmen Ambrey am Samstag mit.

Das Feuer auf dem unter liberianischer Flagge fahrenden Chemikalientanker wurde gelöscht, ohne dass die Besatzung zu Schaden kam, so das Unternehmen.

„Es wurden auch einige strukturelle Schäden gemeldet und es wurde etwas Wasser an Bord genommen. Das Schiff stand unter israelischer Flagge. Es hatte zuletzt Saudi-Arabien angelaufen und war zu diesem Zeitpunkt für Indien bestimmt“, teilte Ambrey auf seiner Website mit und fügte hinzu, dass die indische Marine reagierte.

Bisher hat sich noch keine Gruppe zu dem Angriff bekannt.

In den letzten Wochen haben die jemenitischen Houthis mehrere Drohnen- und Raketenangriffe auf Schiffe durchgeführt, die das Rote Meer durchqueren und angeblich mit Israel in Verbindung stehen.

Die Gruppe erklärte, sie werde weiterhin Schiffe mit Verbindungen zu Israel angreifen, „bis die israelische Aggression gegen unsere standhaften Brüder im Gazastreifen aufhört“.

Israelische Streitkräfte führen Razzien im Westjordanland durch

vor 6 Stunden

Israelische Streitkräfte haben am Samstagmorgen Razzien in mehreren Städten im besetzten Westjordanland durchgeführt, wie die Nachrichtenagentur Wafa berichtet.

Wie die Agentur mitteilte, drangen israelische Truppen noch vor Sonnenaufgang in Dschenin ein, begleitet von einem Bulldozer und Militärfahrzeugen.

Berichten zufolge stürmten die Soldaten mehrere Häuser in der Nähe des Flüchtlingslagers Jenin, setzten Scharfschützen ein und nahmen mehrere Personen fest. Nach Angaben von Wafa wurde während des Einmarsches der Strom im Flüchtlingslager und in den umliegenden Gebieten abgestellt.

Übergriffe wurden auch aus Bethlehem, Jericho, dem Flüchtlingslager Qalandia, Hebron, Yatta und den Städten Beita und Qaryout südlich von Nablus gemeldet.

In mehreren Gebieten kam es zu Zusammenstößen, aber es gab keine Berichte über Verletzte.

Update am Abend

vor 16 Stunden

Guten Abend, Middle East Eye-Leser,

Seit Beginn des israelischen Krieges gegen den Gazastreifen sind nun mehr als 77 Tage vergangen, und gestern hat die Zahl der von Israel getöteten Palästinenser die 20.000 überschritten, darunter mehr als 8.000 Kinder.

Experten zufolge gilt die israelische Militäroperation in Gaza als eine der tödlichsten und verheerendsten der letzten Zeit.

Seit Beginn des Krieges wurden 20.057 Palästinenser im Gazastreifen und 301 Palästinenser im Westjordanland getötet.

Nach einer Woche verzögerter Abstimmungen nahm der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen einen gemäßigten Vorschlag an, der auf eine Verstärkung der humanitären Hilfe für den Gazastreifen und dringende Schritte zur Schaffung der Voraussetzungen für eine dauerhafte Einstellung der Feindseligkeiten“ abzielt. Die USA und Russland enthielten sich bei der Abstimmung.

Weitere Entwicklungen:

Reporter ohne Grenzen (RSF) hat beim Internationalen Strafgerichtshof (IStGH) eine zweite Klage wegen Kriegsverbrechen gegen Journalisten im Gazastreifen seit dem 7. Oktober eingereicht.

Mindestens 18 Menschen wurden am Freitagabend bei einem Luftangriff israelischer Militärflugzeuge auf das Lager Nuseirat im Zentrum des Gazastreifens getötet, wie lokale Berichte zeigen.

Starbucks hat sich in einem Schreiben für den Frieden eingesetzt und den Vandalismus in seinen Filialen auf „falsche Darstellungen“ seiner Haltung zurückgeführt.

Einer kürzlich durchgeführten Umfrage zufolge sind 96 Prozent der saudischen Bürger der Meinung, dass die arabischen Staaten aufgrund des Konflikts im Gazastreifen die Beziehungen zu Israel abbrechen sollten.

Die israelische Armee hat am Freitag die Bewohner des Lagers Al-Buriej und einiger Bereiche des Lagers Al-Nuseirat im Zentrum des Gazastreifens aufgefordert, in das nahe gelegene Lager Deir Al-Balah zu evakuieren.

Wir werden unsere Live-Berichterstattung unterbrechen, aber Sie können sich über die neuesten Entwicklungen in Gaza und Israel auf dem Laufenden halten.

Israelischer Luftangriff tötet 18 Menschen im Nuseirat Camp in Gaza, lokale Berichte sagen

vor 17 Stunden

Mindestens 18 Menschen wurden am Freitagabend bei einem Luftangriff israelischer Militärflugzeuge auf das Lager Nuseirat im zentralen Gazastreifen getötet, wie lokale Berichte zeigen.

In der Stadt Jabalia, im nördlichen Teil des Gazastreifens, führte ein Angriff von Militärflugzeugen auch zur Zerstörung einer Wasserentsalzungsanlage in der Old Gaza Street.

Umfrage zeigt: Die meisten Saudis sind der Meinung, dass die arabischen Staaten ihre Beziehungen zu Israel abbrechen sollten

vor 18 Stunden

Eine aktuelle Umfrage zeigt, dass 96 Prozent der saudischen Bürger der Meinung sind, dass die arabischen Staaten aufgrund des Konflikts in Gaza die Beziehungen zu Israel abbrechen sollten.

Krieg in Gaza: Saudis sind mit überwältigender Mehrheit der Meinung, dass die arabischen Staaten die Beziehungen zu Israel abbrechen sollten

Die vom Washingtoner Institut für Nahostfragen, einer israelfreundlichen Denkfabrik mit Sitz in Washington, durchgeführte Umfrage zeigt auch, dass die Unterstützung für die Hamas während der anhaltenden intensiven Militäraktionen Israels in dem belagerten Gebiet erheblich gestiegen ist.

Die am Freitag durchgeführte Umfrage ergab, dass 40 Prozent der Saudis die Hamas jetzt positiv sehen, ein bemerkenswerter Anstieg gegenüber nur 10 Prozent bei einer Umfrage vor Kriegsbeginn.

Auch in Jordanien, Libanon und Ägypten äußerte sich die Mehrheit der Befragten positiv über die Hamas.

Die Umfrage ergab ferner, dass 87 Prozent der Saudis glauben, dass „Israel so schwach und innerlich gespalten ist, dass es eines Tages besiegt werden kann“.

USA behaupten, der Iran sei tief in die Angriffe auf das Rote Meer verwickelt

vor 19 Stunden

Das Weiße Haus hat am Freitag behauptet, dass der Iran eine „tiefgreifende“ Rolle bei der Orchestrierung von Operationen gegen Handelsschiffe im Roten Meer gespielt hat und dass seine Geheimdienstinformationen für die Unterstützung der jemenitischen Houthi-Bewegung bei den Angriffen auf Seeschiffe entscheidend waren.

Die Houthis haben Handelsschiffe im Roten Meer mit Drohnen und Raketen angegriffen. Dies hat die Schifffahrtsunternehmen gezwungen, ihre Routen zu ändern und die Südspitze Afrikas zu umfahren, was zu längeren Fahrzeiten führt, wie Reuters berichtet.

„Wir wissen, dass der Iran maßgeblich an der Planung der Operationen gegen Handelsschiffe im Roten Meer beteiligt war. Dies steht im Einklang mit der langfristigen materiellen Unterstützung und Ermutigung der destabilisierenden Aktionen der Houthis in der Region durch den Iran“, sagte die Sprecherin für nationale Sicherheit des Weißen Hauses, Adrienne Watson, in einer Erklärung.

„Dies ist eine internationale Herausforderung, die gemeinsames Handeln erfordert“, sagte Watson. „Wir haben keinen Grund zu der Annahme, dass der Iran versucht, die Houthis von diesem rücksichtslosen Verhalten abzubringen.“

RSF reicht ICC-Klage wegen Kriegsverbrechen gegen palästinensische Journalisten in Gaza ein

vor 19 Stunden

Reporter ohne Grenzen (RSF) hat beim Internationalen Strafgerichtshof (IStGH) eine zweite Klage wegen Kriegsverbrechen gegen Journalisten in Gaza seit dem 7. Oktober eingereicht.

Die Beschwerde, die am 22. Dezember eingereicht wurde, bezieht sich insbesondere auf den Tod von sieben palästinensischen Journalisten in den acht Wochen vor dem 15. Dezember.

Laut RSF gibt es zahlreiche Hinweise darauf, dass die in der Beschwerde genannten Journalisten Angriffen ausgesetzt waren, die als Kriegsverbrechen eingestuft werden könnten.

Auf der Grundlage der von RSF gesammelten Informationen besteht die Möglichkeit, dass diese Journalisten aufgrund ihrer beruflichen Tätigkeit gezielt angegriffen wurden. RSF bezeichnet diese Todesfälle auch als vorsätzliche Tötung von Zivilisten.

Zu den in der Beschwerde genannten Journalisten gehören Asem Al-Barsh, Bilal Jadallah, Montaser Al-Sawaf, Rushdi Al Siraj, Hassouna Salim, Sari Mansour und Samer Abu Daqqa.

„Angesichts des Massakers an Journalisten im Gazastreifen und der gezielten Angriffe auf sie fordern wir den Ankläger des Internationalen Strafgerichtshofs, Karim Khan, auf, deutlich zu machen, dass er der Aufklärung der gegen Journalisten im Gazastreifen begangenen Verbrechen und der strafrechtlichen Verfolgung der Verantwortlichen Priorität einräumt“, so Christophe Deloire, Generalsekretär des RSF.

Hamas bezeichnet UN-Resolution zur Gaza-Hilfe als „unzureichend

vor 19 Stunden

In einer Erklärung vom Freitag bezeichnete die Hamas die jüngste UN-Resolution zur Aufstockung der humanitären Hilfe für den Gazastreifen als „unzureichenden Schritt“, um den erheblichen Bedarf des wirtschaftlich angeschlagenen Gebiets zu decken.

„In den vergangenen fünf Tagen hat die US-Regierung hart daran gearbeitet, diese Resolution ihrer Essenz zu berauben und sie in dieser schwachen Form zu veröffentlichen… Sie widersetzt sich dem Willen der internationalen Gemeinschaft und der Generalversammlung der Vereinten Nationen, Israels Aggression gegen unser wehrloses palästinensisches Volk zu stoppen“, hieß es in der Erklärung.

Palästinensischer UN-Gesandter begrüßt Hilfsresolution als positiv und drängt auf sofortigen Waffenstillstand

vor 21 Stunden

Der palästinensische Gesandte bei den Vereinten Nationen bezeichnete am Freitag die Resolution des Sicherheitsrates zur Aufstockung der Hilfe für den Gazastreifen als „einen Schritt in die richtige Richtung“, forderte aber gleichzeitig einen sofortigen Waffenstillstand.

„Diese Resolution ist ein Schritt in die richtige Richtung – sie muss umgesetzt werden und von massivem Druck für einen sofortigen Waffenstillstand begleitet sein. Ich wiederhole: sofortiger Waffenstillstand“, sagte Riyad Mansour nach der Abstimmung im UN-Sicherheitsrat am Freitag.

UN-Chef: Israelische Militäraktionen in Gaza behindern humanitäre Hilfe

vor 21 Stunden

Am Freitag erklärte der Generalsekretär der Vereinten Nationen, Antonio Guterres, dass die Art und Weise, wie Israel seine Militäroperation im Gazastreifen durchführt, „massive Hindernisse für die Verteilung humanitärer Hilfe“ innerhalb der palästinensischen Enklave mit 2,3 Millionen Einwohnern schafft.

Außerdem forderte er die israelischen Behörden auf, die Beschränkungen für kommerzielle Aktivitäten unverzüglich aufzuheben.

