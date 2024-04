Across the Western world, public opinion on Palestine is finally shifting The brutality of Israel’s war on Gaza has opened Western eyes to the suffering of the Palestinian people.

Demonstranten halten Fahnen und Plakate während einer Demonstration zur Unterstützung der palästinensischen Bevölkerung in Gaza in London, Samstag, 17. Februar 2024 [AP Photo/Alberto Pezzali].

Die Brutalität des israelischen Krieges gegen den Gazastreifen hat der Gleichgültigkeit gegenüber dem Leiden des palästinensischen Volkes im Westen ein Ende gesetzt.

In der gesamten westlichen Welt ändert sich endlich die öffentliche Meinung über Palästina.

Othman Moqbel

26 Apr 2024

Lange Zeit haben sich viele in der westlichen Welt überhaupt nicht mit den Problemen befasst, die mit der Besetzung Palästinas zusammenhängen. Die Besatzung war etwa jedes Jahr für ein oder zwei Tage in den Nachrichten, und dann war sie wieder verschwunden. Sie war zu „kompliziert“, und diejenigen, die die Zusammenhänge kannten – auf beiden Seiten – waren zu leidenschaftlich. So entschieden sich viele, neutral zu bleiben. Viele andere glaubten den Verleumdungen gegen das palästinensische Volk.

Das Ausmaß und die Schwere der Brutalität, die die letzten sechs Monate des Konflikts bestimmt haben, haben jedoch der weit verbreiteten Gleichgültigkeit gegenüber dem Leiden des palästinensischen Volkes ein Ende gesetzt. Die flächendeckende Medienberichterstattung, dank der furchtlosen Berichterstattung von Organisationen wie Al Jazeera und palästinensischen Journalisten vor Ort, hat den Menschen die Augen für die Realität geöffnet, die die Menschen in Gaza und im übrigen Palästina seit Generationen ertragen müssen.

Action For Humanity, eine der führenden Nichtregierungsorganisationen, die im Gazastreifen arbeiten und Einfluss auf die politischen Entscheidungsträger im Vereinigten Königreich nehmen, hat eine Umfrage bei YouGov in Auftrag gegeben und festgestellt, dass 56 Prozent der Briten für einen Stopp der Waffenexporte nach Israel sind. Nur 17 Prozent sind dagegen und der Rest ist sich nicht sicher.

Das ist enorm. Wir befragen die Öffentlichkeit seit Jahren zu Konflikten wie Syrien und Jemen, und noch nie war sich die britische Öffentlichkeit eines Konflikts nicht nur so bewusst, sondern hat auch so leidenschaftlich über ihn gefühlt.

Darüber hinaus gaben 59 Prozent der Befragten an, dass sie der Meinung sind, dass Israel im Gazastreifen Menschenrechtsverletzungen begeht – das sind fast drei von fünf Personen, während nur 12 Prozent der Meinung sind, dass dies nicht der Fall ist.

Es ist erwähnenswert, dass diese Umfrage vor der Ermordung der Mitarbeiter der World Central Kitchen am 1. April durchgeführt wurde – eine Gräueltat, die die Welt, sogar die Regierungen des Vereinigten Königreichs und der USA, entsetzt hat. Aufgrund der weit verbreiteten Verurteilung dieses Ereignisses gehen wir nun davon aus, dass die Zahl der Menschen, die wissen, welche Gräueltaten begangen werden, und sich nicht daran beteiligen wollen, höher ist.

Andere Umfragen von YouGov haben gezeigt, dass je länger der Krieg gegen Gaza andauert, desto mehr Menschen einen Waffenstillstand befürworten (von 59 Prozent im November auf 66 Prozent im Februar), den Angriff auf Gaza für ungerechtfertigt halten (von 44 Prozent im November auf 45 Prozent im Februar) und Friedensgespräche wünschen (61 Prozent im November auf 66 Prozent im Februar).

Und dies ist ein Muster, das wir in der gesamten westlichen Welt beobachten können. In den Vereinigten Staaten, dem größten Unterstützer Israels auf der Weltbühne, hat nicht nur die Regierung im Weißen Haus Mühe, die zunehmende Zahl von Todesopfern unter der Zivilbevölkerung zu rechtfertigen, auch die Öffentlichkeit zeigt ihre Missbilligung. Eine CBS/YouGov-Umfrage ergab, dass im Oktober 47 Prozent – also fast die Hälfte der US-Amerikaner – Waffenlieferungen an Israel befürworteten. In diesem Monat ist die Zahl auf nur noch 32 Prozent – weniger als ein Drittel – gesunken, und die Unterstützung für einen Waffenstillstand wächst.

Wir glauben, dass dies im gesamten Westen der Fall ist, und jetzt, da die überwältigende Mehrheit der westlichen Öffentlichkeit sich immer mehr der Verbrechen gegen die Menschlichkeit bewusst wird, die im Gazastreifen, im Westjordanland und in Jerusalem begangen werden, sind immer mehr Menschen völlig entsetzt. Und selbst diejenigen, die einst der Meinung waren, dass die riesige Zahl der zivilen Todesopfer im Gazastreifen gerechtfertigt sei, erkennen immer mehr, dass nichts auf der Welt das rechtfertigen kann, was dort geschieht.

Doch leider sind die Politiker der westlichen Regierungen mit der Stimmung in der Bevölkerung völlig überfordert. Das ist nicht nur moralisch verwerflich, es ist auch politisch kurzsichtig.

Das Jahr 2024 wurde als „das Jahr der Wahlen“ bezeichnet. Mindestens 49 Prozent der Weltbevölkerung werden in diesem Jahr zur Wahl gehen, und Politiker, die nicht begreifen, dass ihre Öffentlichkeit von ihnen verlangt, dass sie die Menschenrechtsverletzungen im Gazastreifen nicht länger unterstützen, müssen mit einer Wahlniederlage rechnen – selbst wenn sie sich weigern, sich ihrem Gewissen zu stellen.

Hier im Vereinigten Königreich hat sich die Labour Party, von der viele glauben, dass sie die nächste Regierung bilden wird, auch hinter die wachsende Forderung der Öffentlichkeit gestellt, die Bewaffnung Israels einzustellen – obwohl unsere Umfrage ergab, dass riesige 71 Prozent derjenigen, die beabsichtigen, bei der nächsten Wahl Labour zu wählen, der Meinung sind, dass die britische Regierung die Finanzierung Israels einstellen sollte.

Jahrzehntelang konnten westliche Staaten die Übergriffe auf die Palästinenser ungestraft unterstützen, weil die Öffentlichkeit das Thema nicht kannte – weil die Menschen nicht aufpassten und den Lügen Glauben schenkten. Dies ist nun vorbei, und die schreckliche Art und Weise, wie Israel seinen Krieg gegen Gaza geführt hat, ist der Grund dafür. Die Menschheit, in all ihren Formen und überall, ist im Grunde genommen gut. Die meisten Menschen glauben in ihrem Innersten an Frieden und Gerechtigkeit. Sie wissen, dass die Ermordung Unschuldiger falsch ist. Jetzt, da die Welt auf Gaza aufmerksam geworden ist, kann jeder sehen, welche unnatürliche, entsetzliche Realität die Palästinenser ertragen müssen, und sie wollen nichts mehr davon wissen.

Othman Moqbel ist Geschäftsführer von Action For Humanity, der Mutterorganisation von Syria Relief, der größten auf Syrien fokussierten NRO in Großbritannien. Er ist eine britisch-palästinensische NGO-Führungspersönlichkeit mit einer langjährigen Erfahrung in der Arbeit und ethischen Führung im humanitären Sektor. Im Jahr 2015 wurde er als einer der besten CEOs mit dem ACEVO-Stipendium ausgezeichnet. Im Jahr 2017 wurde er für den BOND Humanitarian Award nominiert.

Übersetzt mit deepl.com



