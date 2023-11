Israel-Palästina live: Mossad und CIA besprechen Geisel-Deal in Doha

Israel-Palestine live: Gaza food running out as fresh raids destroy mosques Access to food and water weighs heavy on minds of Palestinians as bombing becomes fact of life

Hochrangiger US-Beamter deutet an, dass die Zahl der Todesopfer im Gazastreifen höher sein könnte als die Zahlen des palästinensischen Gesundheitsministeriums

Wichtigste Punkte

Mindestens 14 Palästinenser bei Razzia in Dschenin im Westjordanland getötet

Weißes Haus: Israel will tägliche vierstündige Kampfpausen einführen

1.350 palästinensische Kinder liegen unter Trümmern

Der stellvertretende US-Finanzminister Wally Adeyemo kündigte am Donnerstag an, dass die USA und ihre Verbündeten in Kürze weitere Sanktionen verhängen wollen, um die finanzielle Unterstützung der Hamas zu unterbinden.

„Wir werden sehen, welche Maßnahmen unsere Verbündeten und Partner ergreifen werden“, sagte Adeyemo.

„Einige davon werden öffentlich bekannt gegeben werden, andere wird man nicht sehen, wenn es darum geht, Wohltätigkeitsorganisationen und Einzelpersonen zu schließen, die möglicherweise dazu beitragen, Zahlungen für die Hamas zu erleichtern.“

Er fügte hinzu, dass die Hamas zunehmend Kryptowährungen nutzen werde, um „ihre illegalen Aktivitäten zu verbergen“.

Houthis schießen Raketen auf israelisches Ziel ab

vor 1 Minute

Die vom Iran unterstützte Houthi-Bewegung im Jemen hat eine Reihe von ballistischen Raketen auf verschiedene Orte in Israel abgefeuert, darunter auch auf militärische Einrichtungen in Eilat, wie ein Sprecher der Houthis am Donnerstag mitteilte.

Das israelische Militär bestätigte, dass eine nicht identifizierte Drohne ein ziviles Gebäude in der südisraelischen Hafenstadt Eilat getroffen hat.

In einem anderen Fall erklärte das israelische Militär, dass sein „Pfeil“-Luftabwehrsystem im Gebiet des Roten Meeres, zu dem Israel über den Hafen von Eilat Zugang hat, erfolgreich eine Rakete abgefangen hat, die auf israelisches Gebiet abgeschossen wurde.

Dutzende von Experten bezeichnen Israels Vorgehen als „Völkermord

vor 30 Minuten

Eine Gruppe von 41 Experten für Staatsverbrechen sagt, Israels „Völkermord“ an den Palästinensern habe nicht am 7. Oktober begonnen.

In einer Erklärung behauptet die Gruppe von Wissenschaftlern, dass die Reaktion Israels auf die Vorfälle am 7. Oktober auf das hinweist, was sie als Völkermord bezeichnen, und zwar sowohl auf der Grundlage rechtlicher als auch kriminologischer Definitionen und in Verbindung mit breiteren historischen Zusammenhängen.

Sie beschreiben Israels jüngste Aktionen, einschließlich der totalen Belagerung des Gazastreifens, als Teil eines völkermörderischen Prozesses, der auf die Vernichtung des palästinensischen Volkes abzielt.

In der Erklärung wird darauf hingewiesen, dass das Völkerrecht derzeit nicht ausreicht, um gegen staatliche Verbrechen vorzugehen, während Aktionen der Zivilgesellschaft und Bewegungen wie Boykott, Desinvestition und Sanktionen (BDS) entscheidend sind, um Staaten zur Rechenschaft zu ziehen.

„Jeder Bürger kann heute eine entscheidende Rolle bei der Verurteilung und Unterbrechung der israelischen Staatsverbrechen spielen“, heißt es in der Erklärung.

Drei Anschläge auf US-Streitkräfte im Irak

vor 1 Stunde

Die US-Streitkräfte wurden am Donnerstag bei drei Anschlägen im Irak angegriffen, erlitten aber keine Verluste, wie Sicherheitsquellen gegenüber Reuters erklärten.

Ein Sprengsatz in der Nähe der nordirakischen Stadt Mosul habe eine gemeinsame Patrouille der US-Streitkräfte und des irakischen Anti-Terror-Dienstes angegriffen und ein Fahrzeug beschädigt, so die Quellen.

Bewaffnete Drohnen griffen auch einen Luftwaffenstützpunkt in Erbil und den Luftwaffenstützpunkt Ain al-Asad westlich von Bagdad an, in denen amerikanische und internationale Streitkräfte stationiert sind. Die Drohnen wurden von der Luftabwehr abgeschossen, berichtete Reuters.

Ein US-Beamter sagte, in den vergangenen 24 Stunden habe es vier Angriffe auf US-Personal im Irak und in Syrien gegeben. Drei US-Soldaten hätten leichte Verletzungen erlitten, seien aber in den Dienst zurückgekehrt, fügte der Beamte hinzu.

Seit dem 7. Oktober sind US- und Koalitionstruppen im Irak und in Syrien mindestens 40 Mal angegriffen worden. Washington macht vom Iran unterstützte Gruppen für die Angriffe verantwortlich.

Die vom Iran unterstützten Milizen im Irak haben erklärt, dass amerikanische Einrichtungen angegriffen würden, solange Washington Israel in seinem Krieg gegen den Gazastreifen unterstützt.

Am Donnerstag erklärte das US-Militär, es habe Ziele in Syrien angegriffen, um Waffen zu zerstören und die vom Iran unterstützten Separatistengruppen davon abzuhalten, amerikanisches Personal anzugreifen.

Video: Tausende Palästinenser aus dem nördlichen Gazastreifen gewaltsam vertrieben

vor 1 Stunde

Mindestens 18 Palästinenser an einem Tag im Westjordanland getötet

1 Stunde zuvor

Mindestens 18 Palästinenser sind am Donnerstag im besetzten Westjordanland getötet worden, wie das Gesundheitsministerium mitteilte.

Vierzehn von ihnen wurden von israelischen Streitkräften bei einer groß angelegten Militärrazzia und Drohnenangriffen auf die Stadt Jenin und das Flüchtlingslager getötet.

Mehr als 20 weitere Personen wurden bei der Militäroperation in der Stadt, die etwa 12 Stunden dauerte, verwundet.

Andernorts im Westjordanland wurden vier Menschen, darunter ein 15-jähriger Junge, bei Razzien in Bethlehem, Nablus, Hebron und Ramallah getötet.

Seit dem 7. Oktober sind im Westjordanland mindestens 178 Palästinenser getötet worden.

„Die blutige Aggression der israelischen Besatzung gegen das Gouvernement Dschenin ist eine bewusste Eskalation, um die Situation im Westjordanland zu verschärfen“, erklärte das palästinensische Außenministerium in einer Erklärung.

Israel sagt, nicht identifizierte Drohne habe südliche Stadt getroffen

vor 1 Stunde

Das israelische Militär teilte am Donnerstag mit, dass eine nicht identifizierte Drohne ein ziviles Gebäude in der südisraelischen Stadt Eilat getroffen hat, wobei leichte Schäden entstanden sind und niemand verletzt wurde.

„Die Identität der Drohne und die Einzelheiten des Vorfalls werden derzeit untersucht“, teilte das Militär in einer Erklärung mit.

Bei einem weiteren Vorfall im Roten Meer, zu dem Israel über den Hafen von Eilat Zugang hat, hat das israelische Luftabwehrsystem „Arrow“ eine Rakete abgefangen, die auf israelisches Gebiet abgefeuert wurde.

Israelische Luftangriffe in der Nähe eines indonesischen Krankenhauses fordern mehrere Tote und Verletzte

vor 2 Stunden

Nach einem israelischen Luftangriff auf das indonesische Krankenhaus im nördlichen Gazastreifen wurden am Donnerstagabend mehrere Zivilisten getötet und verwundet, wie die Nachrichtenagentur Wafa berichtet.

Die von Al Jazeera ausgestrahlten Bilder zeigten panische Szenen im Krankenhaus, als in der Nähe Luftangriffe stattfanden. Die Bombardierungen haben Berichten zufolge schwere Schäden an den Krankenhauseinrichtungen verursacht.

Meinung: Warum müssen sich die Palästinenser selbst verurteilen, weil sie es wagen, sich zu wehren?

vor 2 Stunden

In einer Kolumne für Middle East Eye argumentieren der Autor Geo Maher und die Redakteurin und Schriftstellerin Nicki Kattoura, dass die Palästinenser „zur Hölle auf Erden“ verdammt sind und nicht erwarten dürfen, dass sie die Hamas verurteilen.

Sie schreiben: „Auf der Straße, auf dem Campus oder in den seltenen Momenten, in denen ein Palästinenser oder ein Unterstützer der palästinensischen Befreiung von einem Mainstream-Medium interviewt wird, kommt unweigerlich die Frage auf. Auf einer Ebene wissen wir, warum: Indem alle Palästinenser für die Hamas verantwortlich gemacht werden, kann der palästinensische Widerstand als Ganzes stellvertretend diskreditiert werden.

Wenn israelische Militärs und Politiker, die buchstäblich militärische Gewalt gegen Palästinenser ausüben, auf CNN vorgeführt werden, werden sie nicht aufgefordert, Teppichbombardements, kollektive Bestrafung oder die gezielte Tötung von Zivilisten als Vorbedingung für den Beginn eines Gesprächs zu verurteilen.

Der palästinensische Interviewpartner ist jedoch mit einer anderen Realität konfrontiert. Wenn sie sich zu Recht darauf konzentrieren, eine brutale, militärische Besatzung anzuprangern, werden sie schnell abgewiesen und gezwungen, sich wieder auf die obligatorische Anfangsaufgabe zu konzentrieren: die Verurteilung.

Sie können die vollständige Kolumne lesen, indem Sie auf den unten stehenden Link klicken.

jabalia flüchtlingslager israelischer streik

Ein Mann sitzt inmitten der Trümmer nach israelischen Luftangriffen auf das Flüchtlingslager Jabalia im nördlichen Gazastreifen am 1. November 2023 (Reuters)

Jede Kriegspause muss mit der UN koordiniert werden, sagt ein Sprecher

vor 3 Stunden

Jede Pause der Feindseligkeiten zu humanitären Zwecken müsse mit den Vereinten Nationen koordiniert und von allen Konfliktparteien gebilligt werden, „um wirklich effektiv zu sein“, sagte UN-Sprecher Stephane Dujarric.

Zuvor hatte das Weiße Haus am Donnerstag erklärt, Israel werde im nördlichen Gazastreifen eine vierstündige Feuerpause einlegen, um Zivilisten die Flucht in den Süden zu ermöglichen.

Hamas-Beamter: Verhandlungen laufen, noch keine Einigung erzielt

vor 3 Stunden

Taher al-Nono, ein Hamas-Beamter und Berater des Führers Ismail Haniyeh, sagte, die Verhandlungen mit Israel liefen, aber es sei noch keine Einigung erzielt worden.

In einer Erklärung, die am Donnerstag auf Telegram veröffentlicht wurde, nannte er keine weiteren Einzelheiten.

Vertrieben, hungrig und verlassen – die Odyssee einer Frau in Gaza

vor 4 Stunden

Als Israel mehr als eine Million Bewohner des nördlichen Gazastreifens zur Evakuierung in den Süden aufforderte, beschloss Alaas Familie, ihr Haus nicht zu verlassen, da sie befürchtete, dass dies eine zweite Nakba wäre und sie nie wieder zurückkehren dürften.

Doch die unerbittlichen Bombardierungen zwangen sie schließlich dazu, das Gebiet zu verlassen und einen sichereren Ort zu suchen.

Die Familie ging zunächst in das Haus von Alaas Großmutter im Zentrum von Gaza-Stadt, blieb dort aber nur zwei Nächte und verließ es dann, nachdem ein angrenzendes Haus bei einem Angriff zerstört worden war.

Nachdem sie stundenlang durch die leeren Straßen im Zentrum von Gaza gelaufen waren, fanden sie ein Taxi, das sie in den Süden brachte, während israelische Kampfflugzeuge über ihnen kreisten und nach ihrem nächsten Ziel Ausschau hielten.

„Wir warteten viele Stunden lang. Die Straße wurde bombardiert. Wir waren umgeben von massiver Zerstörung, getrocknetem Blut und unablässigem Kugelhagel“, sagte der 28-jährige Alaa.

Lesen Sie mehr: Vertrieben, hungrig und verlassen – die Odyssee einer Frau in Gaza

karitative küche rafa gaza

Palästinenser sammeln am 8. November 2023 in einer behelfsmäßigen Wohltätigkeitsküche in Rafah Lebensmittel ein (AFP)

Hochrangiger US-Beamter deutet an, dass die Zahl der Todesopfer im Gazastreifen höher sein könnte als behauptet

vor 4 Stunden

Barbara Leaf, stellvertretende US-Außenministerin für den Nahen Osten, hat vor einem Ausschuss des Repräsentantenhauses erklärt, dass die Zahl der Todesopfer im Gazastreifen höher sein könnte als die vom palästinensischen Gesundheitsministerium genannte Zahl von fast 11.000, wie The Hill zuerst berichtete.

„In dieser Zeit des Konflikts und unter den Bedingungen des Krieges ist es für uns alle sehr schwierig, die Zahl der Opfer einzuschätzen“, sagte Leaf vor dem Außenpolitischen Ausschuss des Repräsentantenhauses. „Wir glauben, dass sie sehr hoch ist, und es könnte sein, dass sie noch höher ist als angegeben.

„Wir werden es erst wissen, wenn die Waffen schweigen. Wir nehmen Informationen von verschiedenen Leuten auf, die vor Ort sind“, fügte sie hinzu. „Ich kann mich weder auf die eine noch auf die andere Zahl festlegen, es ist sehr gut möglich, dass sie noch höher sind, als berichtet wird.“

Eine hochrangige israelische Sicherheitsquelle gab Anfang dieser Woche bekannt, dass schätzungsweise 20.000 Menschen bei Luftangriffen im Gazastreifen getötet wurden, so der diplomatische Korrespondent von Yedioth Ahronoth.

Vor zwei Wochen veröffentlichte das palästinensische Gesundheitsministerium die Namen, das Alter, das Geschlecht und die Ausweisnummern aller durch israelische Luftangriffe im Gazastreifen Getöteten, einen Tag nachdem US-Präsident Joe Biden diese Zahlen in Frage gestellt hatte.

Islamischer Dschihad erklärt sich bereit, zwei Gefangene aus humanitären Gründen freizulassen

vor 4 Stunden

Die Al-Quds-Brigaden, der militärische Zweig des palästinensischen Islamischen Dschihad, haben sich bereit erklärt, zwei Geiseln freizulassen, wenn die Lage vor Ort in Gaza dies zulässt.

Die beiden Gefangenen, eine ältere Frau und ein kleiner Junge, würden aus humanitären und medizinischen Gründen freigelassen, sagte ein Sprecher der Gruppe am Donnerstag.

Israel kündigt Angriffspausen im nördlichen Gazastreifen „drei Stunden im Voraus“ an

vor 5 Stunden

Das Weiße Haus teilte am Donnerstag mit, dass die Ankündigung einer vierstündigen Pause der Kampfhandlungen im nördlichen Gazastreifen nach Gesprächen zwischen US-amerikanischen und israelischen Regierungsvertretern, einschließlich Gesprächen zwischen US-Präsident Joe Biden und dem israelischen Premierminister Benjamin Netanjahu, erfolgt sei.

„Die Israelis haben uns mitgeteilt, dass es während der Dauer der Pause keine militärischen Operationen in diesen Gebieten geben wird und dass dieser Prozess heute beginnt“, sagte der Sprecher für nationale Sicherheit des Weißen Hauses, John Kirby.

Kirby fügte hinzu, dass Israel die Pausen drei Stunden im Voraus ankündigen werde.

„Wir denken, dass dies wichtige erste Schritte sind, und wir wollen natürlich, dass sie so lange wie nötig fortgesetzt werden“, sagte er.

