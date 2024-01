US Citizens Push Embassies to Back SA’s Genocide Charge A coalition of ‚grassroots diplomats‘ are taking the lead on international solidarity with South Africa in the absence of diplomacy and accountability from U.S. officials, writes Melissa Garriga. By Melissa Garriga Codepink.org Peace activists across the United States have embarked on a c



Mitglieder von Code Pink und andere Friedensaktivisten setzen sich am 5. Januar vor der kolumbianischen Botschaft für die Unterstützung der Klage Südafrikas vor dem Internationalen Gerichtshof ein. (Code Pink)

Eine Koalition von „Basisdiplomaten“ übernimmt die Führung bei der internationalen Solidarität mit Südafrika, da es an Diplomatie und Verantwortlichkeit seitens der US-Beamten mangelt, schreibt Melissa Garriga.

US-Bürger drängen Botschaften zur Unterstützung von Südafrikas Völkermord-Klage

Von Melissa Garriga

Codepink.org

7. Januar 2024

Friedensaktivisten in den Vereinigten Staaten haben eine Kampagne gestartet, um weltweite Unterstützung für die Klage Südafrikas gegen Israel wegen Völkermordes vor dem Internationalen Gerichtshof (IGH) zu mobilisieren.

Die Kampagne, die von CODEPINK, World Beyond War und RootsAction angeführt wird, zielt darauf ab, Nationen zu versammeln, die eine Interventionserklärung zur Unterstützung der Klage Südafrikas vor dem IGH einreichen.

Der Schwerpunkt liegt darauf, Israel für den mutmaßlichen Völkermord im Gazastreifen zur Rechenschaft zu ziehen und dem tragischen Leiden einer gefangenen Bevölkerung ein Ende zu setzen. Delegationen aus Großstädten sprachen mit UN-Vertretungen, Botschaften und Konsulaten aus der ganzen Welt und forderten die Länder auf, die Völkermordkonvention beim Rechtsprechungsorgan der Vereinten Nationen geltend zu machen.

[Bislang haben sich Malaysia, die Türkei, Jordanien und die Organisation für Islamische Zusammenarbeit (OIC) der Klage Südafrikas gegen Israel angeschlossen. Der IGH wird den Fall diesen Donnerstag und Freitag in Den Haag verhandeln. Die Anhörungen werden live und auf Abruf auf der Website des IGH und im UN-Web-TV übertragen].

Die Kampagne begann vor zwei Wochen mit einem offenen Aufruf zur Teilnahme an einer Petitions- und Briefkampagne, in der Länder aufgefordert wurden, sich auf die Völkermordkonvention zu berufen und Israel vor dem Internationalen Gerichtshof des Völkermordes anzuklagen.

Seitdem haben über 30.000 Menschen die Petition unterschrieben, begleitet von beeindruckenden 118.290 Briefen, die an verschiedene Länder geschickt wurden, um die Sache zu unterstützen.

Die landesweiten Delegationen von „Basisdiplomaten“ haben diese Kampagne übernommen, weil die offiziell ernannten US-Diplomaten weiterhin darauf bestehen, Israels anhaltenden Völkermord an den Palästinensern im Gazastreifen zu unterstützen, und damit die Meinung der Mehrheit der Menschen in den USA und auf der ganzen Welt ablehnen, die einen Waffenstillstand und ein Ende des Gemetzels wollen.

Der Sprecher des Nationalen Sicherheitsrates des Weißen Hauses, John Kirby, bezeichnete die 84-seitige Klage Südafrikas, in der Israel des Völkermordes beschuldigt wird, als „unverdient, kontraproduktiv und völlig ohne jede Grundlage“. Bemerkenswert ist, dass die Vereinigten Staaten im vergangenen Jahr die Ukraine dabei unterstützt haben, sich vor dem Internationalen Gerichtshof auf die Völkermordkonvention zu berufen, und zwar mit weit weniger Beweisen.

In der ersten Januarwoche starteten Delegationen von Basisdiplomaten eine Petitions- und Briefübergabekampagne in den gesamten USA, um die Vertretungen, Konsulate und Botschaften aufzufordern, die Klage Südafrikas gegen Israel vor dem Internationalen Gerichtshof (IGH) im Rahmen der UN-Konvention über Völkermord zu unterstützen.

Während die Besuche und Übergaben von Stadt zu Stadt unterschiedlich ausfielen, war der Empfang durch die Mitarbeiter und Vertreter in den einzelnen UN-Missionen, Botschaften und Konsulaten insgesamt ermutigend und unterstützend, wobei einige Delegationen direkt mit Vertretern der Länder zusammentreffen konnten.

Die Delegation aus NYC besuchte rund 30 UN-Missionen und unternahm dabei bedeutende diplomatische Anstrengungen. Sie hatten ein positives Treffen mit der kolumbianischen UN-Botschafterin Arlene Tickner, bei dem die Möglichkeit einer Interventionserklärung zur Unterstützung der rechtlichen Schritte Südafrikas erörtert wurde. Ein weiteres Treffen fand mit dem stellvertretenden Ständigen Vertreter Pakistans bei der UNO statt. In der bolivianischen Vertretung wurde die Delegation herzlich empfangen und übergab ein Schreiben und eine Petition.

Südafrikanischer Vertreter schätzt die Bemühungen

Friedensaktivisten wurden in der Botschaft von Honduras herzlich empfangen. (Code Pink)

Ein produktives Treffen fand mit dem UN-Konsul von Bangladesch statt, der sein Interesse an einer Zusammenarbeit mit Rechtsexperten bekundete. Das NYC-Team traf sich mit Diplomaten der Afrikanischen Union, die ihre Unterstützung anboten und zusätzliche Bemühungen für Südafrika vorschlugen.

Bei einem Treffen in der südafrikanischen Mission fanden Gespräche mit dem Berater und dem stellvertretenden ständigen Vertreter statt. Die Delegation sprach der südafrikanischen Regierung ihre Dankbarkeit und Unterstützung aus. Der südafrikanische Vertreter würdigte die Arbeit der Delegation in ihrer Friedensarbeit.

Das D.C.-Team unternahm diplomatische Bemühungen und traf sich mit dem stellvertretenden Minister in der kolumbianischen Botschaft, um die kolumbianische Regierung zu ermutigen, ihre Haltung gegenüber den israelischen Aktionen beizubehalten und sich dem Fall Südafrikas anzuschließen.

Sie besuchten die Botschaften von Ghana, Chile und Äthiopien und reichten dort ihre Petition ein, in der sie um Unterstützung für Südafrikas Klage gegen Israel baten. Das Team führte auch Gespräche mit der bolivianischen Botschaft. Derzeit wird ein Treffen mit dem türkischen Botschafter arrangiert, um die diplomatischen Initiativen voranzutreiben.

Drei Delegationen aus Miami teilten sich auf und besuchten 10 Konsulate, darunter die von Belize, Bolivien, Brasilien, Kolumbien, Dänemark, Frankreich, Honduras, der Republik Irland, Spanien und der Türkei. Die Delegationen hatten Gelegenheit, mit den Generalkonsularbeamten von Bolivien, Honduras und der Türkei zusammenzutreffen, die alle ausgesprochen freundlich und aufgeschlossen waren.

Darüber hinaus nahm das Team aus Miami Kontakt mit dem türkischen Botschafter in Washington D.C. auf, um seine diplomatischen Bemühungen weiter auszubauen. Das türkische Konsulat in Miami hob den Besuch auf seiner Social-Media-Plattform hervor.

Das Team in Tampa konzentrierte sich auf einen einzigen Besuch im griechischen Konsulat, begleitet von einem Vertreter von CAIR Florida mit Sitz in Tampa. CAIR ist ein landesweiter Zusammenschluss rechtlich unabhängiger Ortsverbände, die sich für den Schutz der bürgerlichen Freiheiten der Amerikaner einsetzen.

Das griechische Konsulat empfing die Delegation sehr herzlich und bedankte sich für ein Geschenk in Form von Olivenöl. Außerdem versicherten sie dem Team, dass sie die Petition und das Schreiben an die griechische Botschaft in Washington, D.C., weiterleiten würden.

Die Delegation aus Los Angeles mit der bolivianischen Konsulin Gabriella Silva. (Code Pink)

Orlando traf sich mit fünf Konsulaten aus Mexiko, Italien, Brasilien, Haiti und Kolumbien. Das Treffen mit dem haitianischen Konsulat verlief überwiegend positiv, und es kam zu einer produktiven Diskussion mit einem stellvertretenden Konsul, der auf die Unterstützung Südafrikas im Verfahren gegen Israel drängte.

In ähnlicher Weise traf sich die Delegation mit dem Vizekonsul von Kolumbien, übergab eine Petition und bat um Unterstützung für die Klage Südafrikas gegen Israel, was auf einen proaktiven Ansatz zur Förderung ihrer diplomatischen Bemühungen hindeutet.

In Houston berichtete die Delegation von erfolgreichen Begegnungen während ihrer Besuche. Sie trafen sich mit Mitarbeitern des Konsulats von Belize und sprachen mit dem Generalkonsul Francisco Leal aus Chile. Im Rahmen ihrer diplomatischen Bemühungen besuchten die Delegationen auch das pakistanische Konsulat.

Delegation an der Einreise gehindert

Der Friedenspalast, Sitz des Internationalen Gerichtshofs, in Den Haag, Niederlande. (UN Photo/ICJ/Jeroen Bouman, Flickr, CC BY-NC-ND 2.0)

Die Delegation aus San Francisco besuchte drei Konsulate – Chile, Brasilien und Kolumbien. Sie unterhielten sich mit den Mitarbeitern des chilenischen und brasilianischen Konsulats und übergaben die Petition und den Brief im kolumbianischen Konsulat, das sich im selben Gebäude wie das israelische Konsulat befindet.

Der Sicherheitsdienst des Gebäudes wies die Delegation an, draußen auf einen Vertreter zu warten. Die Türen wurden jedoch verschlossen, so dass der Zutritt nicht möglich war. Daraufhin befestigte die Delegation die Petition und den Brief an der Tür des Gebäudes, um ihre Botschaft zu übermitteln.

Die Delegation in Los Angeles besuchte neun ausländische Konsulate in der Stadt, darunter Belize, Belgien, Bolivien, Brasilien, die Türkei, Chile, Kolumbien und Kuwait. Die Delegation bedankte sich bei den Mitarbeitern des südafrikanischen Konsulats für die Klage Südafrikas vor dem Internationalen Gerichtshof, in der Israel des Völkermordes beschuldigt wird.

Als Geste des guten Willens brachten die Aktivisten Blumen mit, ein einfaches, aber gut aufgenommenes Zeichen des Friedens und der Einheit. Sie hatten auch ein ermutigendes Treffen mit der bolivianischen Konsulin Gabriella Silva, die die Bemühungen der Delegation unterstützte.

U.S.-Aktivisten stehen vor der südafrikanischen Botschaft in Los Angeles. (Code Pink)

Delegationen aus Detroit, Chicago, Boston und San Antonio besuchten ebenfalls ihre örtlichen Konsulate. Vor den Lieferungen hatten sich die Türkei, Malaysia und die Slowakei öffentlich für den Antrag Südafrikas ausgesprochen. Inzwischen hat Jordanien angekündigt, dass es eine „Interventionserklärung“ zur Unterstützung der Klage Südafrikas einreichen wird.

Diese diplomatische Basisarbeit ist ein einheitlicher Appell für Gerechtigkeit und fordert weltweite Solidarität gegen Israels Völkermord an den Palästinensern in Gaza. Die unermüdliche Advocacy-Arbeit soll eine Brücke zwischen den Nationen schlagen, um das Streben Südafrikas nach Gerechtigkeit vor dem Internationalen Gerichtshof zu unterstützen.

Melissa Garriga ist eine Mitarbeiterin von Code Pink mit einem Hintergrund in Kommunikation. Sie war an der Medienarbeit einer Gruppe beteiligt, die sich für öffentliche Bildung einsetzt, und gehörte zu einem nationalen Kommunikationsteam für die Poor People’s Campaign: Ein nationaler Aufruf für eine moralische Erweckung.

