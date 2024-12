Zionistische Weihnachtsgrüße, brüsten sich nicht nur mit der Lizenz zum ungezügelten töten, sondern kündigen auch die nächsten Morde an und die westliche „Werte“-Gemeinschaft schweigt. Evelyn Hecht-Galinski



Israel räumt erstmals Ermordung von Ismail Haniyeh ein

24. Dezember 2024

Dateifoto des ehemaligen palästinensischen Ministerpräsidenten und Leiters des politischen Büros der Hamas, Ismail Haniyeh, in Gaza. (Foto: The Palestina Chronicle)

Von Mitarbeitern der Palestina Chronicle

Der israelische Verteidigungsminister Israel Katz hat zum ersten Mal bestätigt, dass Israel den Hamas-Führer Ismail Haniyeh in Teheran ermordet hat.

In einer Rede am Montag drohte Katz der Ansarallah-Bewegung im Jemen , Israel werde „die Führer der Houthis (Ansarallah – PC) köpfen, so wie wir es mit Haniyeh, Sinwar und Nasrallah getan haben“.

Sein Eingeständnis bei einer Veranstaltung des Verteidigungsministeriums erfolgte fünf Monate nach der Ermordung Haniyehs in dem Zimmer des Gästehauses, in dem er wohnte. Er hatte einen Tag zuvor an der Amtseinführung des iranischen Präsidenten Masoud Pezeshkian teilgenommen.

Katz‘ Drohungen

„In diesen Tagen, in denen die Terrororganisation der Houthi Raketen auf Israel abfeuert, möchte ich ihnen eine klare Botschaft übermitteln: Wir haben die Hamas besiegt, wir haben die Hisbollah besiegt, wir haben die Verteidigungssysteme im Iran blind gemacht und die (Raketen-)Produktionssysteme beschädigt“, wird Katz von der Times of Israel zitiert.

„Wir haben das Assad-Regime in Syrien gestürzt, wir haben der ‚Achse des Bösen‘ schwere Schläge versetzt, und wir werden auch die Houthi-Terrororganisation im Jemen schwer treffen, die als letzte noch steht“, fuhr er fort.

Katz schwor, dass Israel „strategische Infrastrukturen angreifen und ihre Anführer enthaupten wird, so wie wir es mit Haniyeh, Sinwar und Nasrallah in Teheran, im Gazastreifen und im Libanon getan haben – wir werden es in Hodeidah und Sanaa tun“.

„Wer auch immer die Hand gegen Israel erhebt, dem wird die Hand abgeschlagen, und der lange Arm der IDF (israelische Armee – PC) wird zuschlagen und die Rechnung begleichen“, drohte er Berichten zufolge.

Wichtiges Verhandlungsmitglied

Als Leiter des Politbüros der Hamas war Haniyeh eine Schlüsselfigur bei den Waffenstillstandsverhandlungen mit Israel.

Im August gaben die iranischen Revolutionsgarden (IRGC) bekannt, dass technische Untersuchungen bestätigt hätten, dass das Attentat auf Haniyeh mit einem 7,5 Kilogramm schweren Projektil verübt worden sei.

„Diese Aktion wurde vom zionistischen Regime geplant und durchgeführt und von der kriminellen Regierung Amerikas unterstützt“, so die IRGC in einer Erklärung.

Die Hamas erklärte damals, wenn die Ermordung Haniyehs eines der Ziele Netanjahus sei, um den Verlauf der Verhandlungen zu ändern, dann habe er Wahnvorstellungen“.

Weitere Attentate

Israel hat sich bisher nicht öffentlich zu der Ermordung von Haniyeh und seinem Leibwächter Wassim Abu Shaaban bekannt. Millionen von Menschen nahmen in mehreren islamischen und arabischen Ländern und anderswo an den Trauergebeten für Haniyeh in Abwesenheit teil.

Anschließend ermordete Tel Aviv am 27. September den Hisbollah-Führer Hasan Nasrallah bei einem Bombenanschlag in Beirut und im Oktober Haniyehs Nachfolger Yahya Sinwar im Gazastreifen.

Israelische Medien, darunter Yedioth Ahronoth und Channel 12, stellten fest, dass Katz‘ Eingeständnis der Ermordung Haniyehs das erste öffentliche Eingeständnis der Operation durch einen hochrangigen israelischen Beamten sei, berichtete die Nachrichtenagentur Anadolu.

Die Äußerungen von Katz erfolgten, nachdem die mit der Ansarallah-Bewegung verbundenen jemenitischen Streitkräfte am Samstag eine israelische Militäranlage in Jaffa bei Tel Aviv mit einer Hyperschallrakete angegriffen hatten.

Die israelischen Behörden bestätigten, dass ihre Luftabwehrsysteme, darunter Iron Dome und David’s Sling, die jemenitische Rakete nicht abfangen konnten.

(The Palestina Chronicle)

