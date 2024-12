https://english.almayadeen.net/news/politics/hundreds-protest-in-damascus-following-burning-of-christmas



Hunderte protestieren in Damaskus nach Verbrennung des Weihnachtsbaums

Von Al Mayadeen Englisch

Quelle: Agenturen

24. Dezember 2024

Die Proteste wurden durch ein in den sozialen Medien kursierendes Video ausgelöst, das zeigt, wie vermummte Kämpfer einen Weihnachtsbaum in Suqaylabiyah in Brand setzen.

Hunderte von Demonstranten versammelten sich am frühen Dienstag in mehreren Stadtteilen von Damaskus, um gegen die Verbrennung eines Weihnachtsbaums in der Stadt Suqaylabiyah in der Nähe von Hama in Zentralsyrien zu protestieren, berichtete AFP.

„Wir fordern die Rechte der Christen“, skandierten die Demonstranten, als sie zum Sitz des orthodoxen Patriarchats im Stadtteil Bab Sharqi in der syrischen Hauptstadt marschierten.

Die Demonstrationen fanden etwas mehr als zwei Wochen nach dem Sturz der Regierung des syrischen Präsidenten Baschar al-Assad durch eine Koalition bewaffneter Gruppen unter Führung der Gruppe Hay’at Tahrir al-Sham (HTS) statt.

Einer der Demonstranten, der sich selbst als Georges bezeichnete, brachte seine Frustration zum Ausdruck und erklärte, er protestiere gegen die „Ungerechtigkeit gegenüber Christen“.

Verwandte Nachrichten

„Wenn es uns nicht erlaubt ist, unseren christlichen Glauben in unserem Land zu leben, wie wir es früher getan haben, dann gehören wir nicht mehr hierher“, betonte er.

Die Proteste wurden durch ein in den sozialen Medien kursierendes Video ausgelöst, das zeigt, wie vermummte Kämpfer einen Weihnachtsbaum in Suqaylabiyah in Brand setzen.

In einem separaten Video, das im Internet verbreitet wurde, wandte sich ein religiöser Führer der Gruppe Hay’at Tahrir al-Sham an die Bewohner und erklärte, dass die für das Verbrennen des Baums verantwortlichen Personen keine Syrer seien und versprach, dass sie mit Konsequenzen rechnen müssten.

„Der Baum wird bis morgen früh wieder aufgebaut und beleuchtet sein“, sagte er.

Lesen Sie mehr: Syrische Christen sollen Weihnachtsfeiern inmitten der Spannungen einschränken

Übersetzt mit Deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …