Israel richtet die Ältesten des Gazastreifens hin

Von Ali Abunimah

29. Dezember 2023



„Ich erinnere mich, dass Weihnachten in Gaza ein ganz besonderes Fest war“, sagt Hammam Farah in diesem Video.

Der in Gaza geborene palästinensisch-kanadische Therapeut erinnerte sich an Fotos vom Weihnachtsfest vor einem Jahr, als seine Verwandten und Freunde in der eng verbundenen christlichen Gemeinde des Gebiets zusammenkamen, um den Weihnachtsbaum zu entzünden.

„Diese Bilder sahen so festlich, so fröhlich aus“, erinnert sich Hammam. Was für ein schrecklicher Kontrast zur Gegenwart, in der die Weihnachtszeit in Gaza nicht durch Feiern, sondern durch den israelischen Völkermord geprägt ist.

Hammam Farah sprach letzte Woche im Livestream von Toronto aus mit The Electronic Intifada darüber, wie die christliche Gemeinde im Gazastreifen – eine der ältesten der Welt – durch das israelische Militär, das Moscheen, Kirchen, Krankenhäuser, Schulen, Häuser und Zivilisten als legitime Ziele behandelt, am Rande der Ausrottung steht.

Eines der Opfer des Völkermords, über das Hammam ausführlich berichtet, war eine geliebte ältere Frau aus Gaza, seine 84-jährige Großtante Elham Farah.

Die Musikerin und pensionierte Pädagogin war Anfang November in die Kirche der Heiligen Familie in Gaza-Stadt verlegt worden, aber Hammam zufolge „konnte sie es nicht mehr ertragen, in der Kirche untergebracht zu sein, also fand sie eine Mitfahrgelegenheit, die sie zu ihrem Haus zurückbrachte.“

„Verwandte versuchten, ihr zu sagen, dass sie zu ihrer eigenen Sicherheit in der Kirche bleiben sollte … aber sie war eine ziemlich unabhängige Frau“, sagt Hammam.

Der Fahrer wollte nicht riskieren, sie den ganzen Weg zu ihrem Haus zu fahren, also stieg sie aus. Als sie das letzte Stück zu Fuß zurücklegte, schoss ihr ein israelischer Scharfschütze unter das Knie und sie fiel zu Boden.

Zum Sterben auf der Straße zurückgelassen

Elham benutzte ihr Mobiltelefon, um Verwandte in der Kirche anzurufen, die sagten, sie würden versuchen, Hilfe zu schicken. Doch das erwies sich als unmöglich. Der Rote Halbmond hätte eine Genehmigung der israelischen Armee einholen müssen, die – wie üblich – den Zugang verweigerte.

Die Familienmitglieder riefen die Nachbarn an, aber niemand konnte etwas unternehmen, da so viele israelische Streitkräfte in der Gegend waren.

„Meine Großtante selbst sagte meinen Verwandten am Telefon: ‚Ich sehe Panzer und ich sehe überall Scharfschützen'“, sagt Hammam.

Während sie in Sichtweite anderer, die nichts tun konnten, verblutete, konnte Elham per Telefon mit ihren Angehörigen sprechen. Sie sprach auch mit dem Priester und bat ihn, für sie das Sterbegebet zu beten.

Erst am nächsten Morgen, als die Nachbarn nach Süden flohen, um dem gnadenlosen israelischen Angriff zu entgehen, konnten sie nach Elham sehen. Doch leider war sie an einer wahrscheinlich behandelbaren Verletzung gestorben.

Im Livestream verriet Hammam, dass seine Familie gerade erst erfahren hatte, dass während der so genannten humanitären Pause des israelischen Völkermords Ende November Mitarbeiter der Kirche versucht hatten, Elhams Leiche zu bergen.

„Sie fanden nur Teile ihres Körpers, weil er von einem Panzer überrollt wurde“, so Hammam.

Älteste hingerichtet, zu Tode gequetscht

Die grausame und offenbar vorsätzliche Ermordung von Elham Farah durch Israel ist leider alles andere als ein Einzelfall.

„Die israelische Armee hat Dutzende älterer Palästinenser im Gazastreifen in direkten Schießereien hingerichtet“, erklärte Euro-Med Human Rights Monitor letzte Woche.

„Diese unglaublich verletzliche Gruppe von Zivilisten leidet doppelt“, fügt die Menschenrechtsgruppe hinzu, „da Israel seit dem 7. Oktober, dem Beginn seines andauernden Völkermordes an den Palästinensern im Gazastreifen, alle Menschen im Gazastreifen zu Zielscheiben gemacht hat.“

Nach Angaben von Euro-Med wurden mehr als 1.000 ältere Menschen von Israel getötet, was etwa einem Prozent dieser Altersgruppe entspricht. Jeder 25. Tote des Völkermordes ist ein älterer Mensch.

„Die meisten von ihnen wurden unter den Trümmern ihrer Häuser oder der Notunterkünfte erdrückt, in denen sie Schutz suchten, nachdem israelische Flugzeuge ihre Häuser bombardiert hatten, oder sie waren gezwungen, auf den Straßen und Marktplätzen nach dem Nötigsten zu suchen“, so Euro-Med Monitor.

„Alarmierend ist jedoch, dass Dutzende von ihnen Opfer von Tötungen und Hinrichtungen vor Ort wurden.“

Die von der Menschenrechtsgruppe gesammelten Zeugenaussagen dokumentieren Vorfälle, in denen „Soldaten ältere Menschen sofort erschossen, nachdem sie ihnen befohlen hatten, ihre Häuser zu verlassen, und in einigen Fällen wurden sie nur wenige Augenblicke nach ihrer Entlassung aus stunden- oder tagelanger willkürlicher Haft hingerichtet.“

15 Gesichter von Männern und Frauen in einer Fotomontage zusammengesetzt

Die Gesichter einiger älterer Palästinenser, die von Israel während seines Völkermords in Gaza ermordet wurden. (Euro-Med Monitor)

Für Propagandazwecke fotografiert, dann erschossen

Israel executes Gaza’s elders

“I remember Christmas being a very special celebration in Gaza,” Hammam Farah says in this video.

The Gaza-born Palestinian Canadian therapist recalled seeing photos from the holiday season a year ago when his relatives and friends in the territory’s close-knit Christian community got together for the lighting of the Christmas tree.

“Those pictures looked so festive, so joyous,” Hammam recalls. What a terrible contrast with the present, when the Christmas season in Gaza is being marked not by celebrations but by Israel’s genocide.

Hammam Farah was speaking to The Electronic Intifada livestream last week from Toronto about how Gaza’s Christian community – among the world’s most ancient – is on the verge of extinction at the hands of Israel’s military, which treats mosques, churches, hospitals, schools, homes and civilians as legitimate targets.

One of the victims of the genocide Hammam talks about in detail was a beloved Gaza elder, his 84-year-old great aunt Elham Farah.

A musician and retired educator, she had been displaced to the Holy Family Church in Gaza City in early November but according Hammam, “she couldn’t stand being sheltered at the church anymore, so she found a ride to take her back to her house.”

“Relatives tried to tell her that she should stay in the church for her own safety … but she was quite an independent woman,” Hammam says.

The driver would not risk taking her all the way to her house, so she got out. As she walked the final stretch, an Israeli sniper shot her below the knee and she fell to the ground.

Left to die in the street

Elham used her mobile phone to call relatives back at the church who said they would try to send help. But that proved to be impossible. The Red Crescent would have to get permission from the Israeli army which – as they habitually do – denied access.

Family members called the neighbors but no one could do anything with so many Israeli forces in the area.

“My great aunt herself was telling my relatives over the phone, ‘I see tanks and I see snipers all over the place,’” Hammam says.

As she lay bleeding to death within sight of others who could do nothing to help, Elham was able to speak by phone with her loved ones. She also talked to the priest, asking him to pray for her the prayer of death.

It was only the next morning, when neighbors were fleeing south to escape the merciless Israeli onslaught, that they were able to check on Elham. But unfortunately she had died of what was likely a treatable injury.

On the livestream, Hammam revealed that his family had only just learned how during the so-called humanitarian pause in Israel’s genocide in late November, church personnel went to try to retrieve Elham’s body.

“They only found parts of her body because it was run over by a tank,” Hammam says.

Elders executed, crushed to death

Israel’s horrific and apparently deliberate murder of Elham Farah is sadly far from an isolated incident.

“The Israeli army has executed dozens of older Palestinians in the Gaza Strip in direct shooting operations,” Euro-Med Human Rights Monitor said last week.

“This incredibly vulnerable group of civilians is suffering twice over,” the human rights group adds, “as Israel has turned all people in the Strip into targets since the 7 October start of its ongoing genocide against Palestinians there.”

More than 1,000 older people have been killed by Israel, about one percent of this age group, according to Euro-Med. Seniors represent one in 25 of all deaths in the genocide.

“The majority of them were crushed to death under the debris of their homes or the shelter centers where they sought safety after Israeli aircraft bombed their homes, or while being forced to seek basic necessities in the streets and marketplaces,” Euro-Med Monitor states.

“Alarmingly, however, dozens were targeted in killings and field executions.”

Testimonies collected by the rights group document incidents of “soldiers shooting elderly people immediately after ordering them to evacuate their homes, and in some cases, executing them just moments after their release from hours or days of arbitrary detention.”

The faces of some of the older Palestinians murdered by Israel during its genocide in Gaza. (Euro-Med Monitor)



In einem besonders schockierenden Fall exekutierten die israelischen Besatzungstruppen am 10. November den 71-jährigen Bashir Hajji, der im Stadtteil al-Zaytoun von Gaza-Stadt lebte.

„Seine Ermordung erfolgte kurz nachdem die israelische Armee ein Bild veröffentlicht hatte, das einen ihrer Soldaten im Gespräch mit Hajji zeigt; auf dem Bild gibt der Soldat vor, palästinensische Zivilisten während ihrer Vertreibung zu schützen und zu unterstützen“, so Euro-Med Monitor.

Hala Hajji, seine Enkelin, sagte gegenüber Euro-Med Monitor, dass Hajji starb, nachdem er mehrfach in den Kopf und den Rücken geschossen wurde.

Das Armeefoto sowie Bilder von Hajji nach seiner Hinrichtung wurden damals von den Medien veröffentlicht.

Ausgeplündert und missbraucht

Israel hat auch die schwache Infrastruktur angegriffen, die sich um die am meisten gefährdeten älteren Menschen kümmert.

Im November bombardierte Israel das al-Wafa-Krankenhaus und Altenpflegeheim im Stadtteil al-Zahra in Gaza-Stadt und tötete dessen Direktor, Dr. Midhat Muhaisen.

Breaking: Israel tötete meinen Freund, Medhat Muhaisen, den Direktor des Al-Wafa-Krankenhauses für Altenpflege, sowie viele andere Ärzte und Patienten. pic.twitter.com/QE8tr39KPV

– Ramy Abdu| رامي عبده (@RamAbdu) November 17, 2023

Israel bombardiert die Umgebung des Al-Wafa Krankenhauses für Altenpflege. #Gaza pic.twitter.com/e1aMyF63iP

– Ramy Abdu| رامي عبده (@RamAbdu) October 24, 2023

Israel hat die Ältesten des Gazastreifens nicht von den Misshandlungen verschont, die es gegen den Rest der Bevölkerung anwendet.

Fotos und Videos, die zeigen, wie das israelische Militär in den letzten Tagen Hunderte von palästinensischen Männern im al-Yarmouk-Stadion festhält, „zeigen, dass die Gefangenen, darunter Kinder, ältere Menschen und Menschen mit Behinderungen, gezwungen werden, sich unter erniedrigenden Bedingungen bis auf die Unterwäsche auszuziehen“, erklärte die UN-Beobachtungsgruppe OCHA am Dienstag.

„All meine Habseligkeiten sind verschwunden.“

Ein älterer Mensch weint, nachdem sein Haus von israelischen Kampfflugzeugen zerstört worden ist.

كل حاجتي راحت pic.twitter.com/ONFP6DoQMz

– Ramy Abdu| رامي عبده (@RamAbdu) May 12, 2023

In Videoaussagen nach ihrer Freilassung gaben die Gefangenen, „darunter auch ältere Personen, an, in der Gefangenschaft gefoltert und misshandelt worden zu sein, wobei die Videoaufnahmen Blutergüsse und Verbrennungen an ihren Körpern zeigen“, so OCHA. „Sie berichteten auch, dass ihnen Nahrung, Wasser und der Zugang zu Toiletten vorenthalten wurde und sie den Elementen ausgesetzt waren.“

Palästinenser mit Familienangehörigen im Gazastreifen haben ihre Ältesten geehrt, von denen viele die Nakba, die von den Briten unterstützte ethnische Säuberung Palästinas durch die Zionisten im Jahr 1948, überlebt haben, um dann im israelischen Völkermord von 2023 ermordet zu werden.

Übersetzt mit Deepl.com

