https://mondoweiss.net/2025/01/israel-continues-to-wrestle-with-the-humiliating-failure-of-its-second-october-surprise/



Israel ringt weiterhin mit dem demütigenden Scheitern seiner zweiten Oktoberüberraschung

Von Miko Peled

26. Januar 2025

Die israelische Gesellschaft ringt weiterhin mit der Inkompetenz, imperialen Hybris und mangelnden Rechenschaftspflicht, die zu Israels demütigenden Fehlschlägen am 7. Oktober beigetragen haben.

FacebookXWhatsAppLinkedInMastodonBlueskyRedditE-Mail

Benjamin Netanyahu auf dem Jahrestreffen 2018 des Weltwirtschaftsforums in Davos am 25. Januar 2018. (Foto: World Economic Forum / Valeriano Di Domenico)

Am 21. Januar 2025 veröffentlichte die israelische Nachrichtenagentur Ynet ein Video, in dem der ehemalige israelische Premierminister Menahem Begin spricht, als er noch Oppositionsführer war. Es war nach dem Versäumnis der israelischen Armee, am 6. Oktober 1973 vorbereitet zu sein, als Israel von syrischen und ägyptischen Streitkräften angegriffen wurde. Infolgedessen trat der Stabschef der israelischen Armee, General David Elazar, zurück. „Ist es möglich, dass der Generalstabschef zurücktritt und sein Vorgesetzter, der Verteidigungsminister, im Amt bleibt?“, fragt Begin in seiner typischen rednerischen Art. Dann fährt er fort: “Ist es plausibel, dass der Verteidigungsminister sein Amt niederlegt und sein Vorgesetzter, der Premierminister, im Amt bleibt?“

Ynet veröffentlichte dieses Video unmittelbar nachdem General Herzi Halevi, der Stabschef der israelischen Armee, seinen Rücktritt aufgrund der Misserfolge vom 7. Oktober 2023 bekannt gegeben hatte. Die Botschaft, die Ynet vermittelte, war dieselbe wie die von Menachem Begin: Die Verantwortung hört nicht beim Militär auf, oder sollte zumindest nicht dort aufhören, und die Regierung sollte die Verantwortung für das Scheitern übernehmen. In einer ziemlich langen und detaillierten öffentlichen Erklärung vor dem Hintergrund des Konzentrationslagers Gaza sagte General Halevi, dass er die Verantwortung für das Scheitern vom 7. Oktober 2023 übernehme, aber auch für die Erfolge, die die Armee seither erzielt habe.

„Eine Armee ist eine Organisation, die dazu bestimmt ist, mit Notsituationen umzugehen und sie zu verhindern. Wir haben es zunächst versäumt, zu verhindern und zu verteidigen.“ ‚Dies ist ein schwieriger Krieg, aber wir hatten bedeutende Erfolge.‘ Er erwähnte, dass im Laufe des Krieges weitere Fronten entstanden seien, die Armee jedoch in der Lage gewesen sei, die Widerstandsführung sowohl in Gaza als auch im Libanon zu zerstören, und dass ‚Israel zwanzigtausend Terroristen in Gaza und 4000 im Libanon getötet hat‘. Weiterlesen bei mondoweiss.net

Übersetzt mit Deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …