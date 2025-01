https://www.palestinechronicle.com/ali-abunimah-arrested-in-switzerland-the-palestine-chronicle-confirms-details-from-zurich-sources/



Ali Abunimah in der Schweiz verhaftet: „The Palestine Chronicle“ bestätigt Details aus Zürcher Quellen

26. Januar 2025

Der palästinensisch-amerikanische Journalist Ali Abunimah. (Foto: via Electronic Intifada)

Von Palestine Chronicle Staff

Die Schweizer Behörden haben den palästinensisch-amerikanischen Journalisten Ali Abunimah, Mitbegründer von The Electronic Intifada, aufgrund von Anschuldigungen der Gefährdung der nationalen Sicherheit festgenommen – berichtet The Palestine Chronicle nach Gesprächen mit zuverlässigen Quellen in Zürich.

Die Schweizer Behörden nahmen Ali Abunimah, einen palästinensisch-amerikanischen Journalisten und Mitbegründer des unabhängigen Medienunternehmens The Electronic Intifada (EI), am Samstag, dem 25. Januar 2025, fest, was Proteste auslöste und Bedenken hinsichtlich der Unterdrückung pro-palästinensischer Stimmen in der Region aufkommen ließ.

Die „Palestina Chronicle“ sprach mit zuverlässigen Quellen in Zürich, um die Einzelheiten des Vorfalls zu bestätigen.

Abunimah, der sich zu einer von der „Palestine Teach-in Group of Zürich“ organisierten Bildungsveranstaltung in Zürich aufhielt, wurde von Polizisten in Zivil verhaftet und soll unter dem Vorwurf, eine Bedrohung für die innere Sicherheit der Schweiz darzustellen, abgeschoben werden.

Bildungsbesuch

Die Palestine Teach-in Group, die kürzlich in Watermelon University umbenannt wurde, hatte Abunimah eingeladen, auf ihrer achten Teach-in-Veranstaltung am 25. Januar zu sprechen, nachdem bereits sieben Veranstaltungen stattgefunden hatten, die darauf abzielten, die Öffentlichkeit über die Geschichte, die Rechte und die politische Zukunft Palästinas aufzuklären.

Laut den Quellen, die unter der Bedingung der Anonymität mit dem „Palestina Chronicle“ sprachen, hatte die Gruppe einen Veranstaltungsort gesichert, der den Mietvertrag am Morgen der Veranstaltung angeblich auf Druck hochrangiger Vorstandsmitglieder kündigte.

Als die Veranstaltung in einen Veranstaltungsort im Freien verlegt wurde, griff die Polizei Abunimah und einen begleitenden Organisator auf dem Weg dorthin ab.

Die Quellen berichteten dem „Palestina Chronicle“, dass „zwei Polizisten in Zivil, die sich weigerten, ihre Polizeiausweise vorzuzeigen, Ali grob festnahmen, ihn über eine Straße schleiften und in ein unmarkiertes Auto steckten“.

Der begleitende Organisator wurde Berichten zufolge daran gehindert, zu helfen.

Gerichtsverfahren und Abschiebung

Abunimah wurde auf Betreiben von Mario Fehr, Justizdirektor des Kantons Zürich, in Gewahrsam genommen, da die Schweizerische Bundespolizei (Fedpol) „ein Einreise- und Aufenthaltsverbot für Ali im gesamten Gebiet der Schweiz verhängt hat, weil er die innere Sicherheit der Schweiz gefährdet“, so die Quellen.

Obwohl Abunimah am Freitag, dem 24. Januar, legal und ohne vorherige Einschränkungen in die Schweiz eingereist ist, droht ihm nun die Abschiebung, da er nur die Staatsbürgerschaft der Vereinigten Staaten besitzt und mit einem US-Pass reist.

„Zum Zeitpunkt von Alis Einreise am Freitagnachmittag am Flughafen Zürich gab es kein Einreiseverbot und er reiste nach einer einstündigen Befragung durch die Polizei völlig legal ein“, erklärten die Quellen.

Die Abschiebung ist nun für Montag, den 27. Januar, geplant, da es am Wochenende zu Verzögerungen bei der Bearbeitung gekommen ist.

„Das bedeutet, dass er die Nächte von Samstag auf Sonntag und Sonntag auf Montag im Gefängnis verbringen muss, ohne Kontakt zur Außenwelt, außer zu seinem Anwalt persönlich“, so die Quellen.

Abunimahs Anwalt „fand heraus, wo er festgehalten wurde, und konnte während seiner Vernehmung bei ihm sein“.

„Etwa 50 Unterstützer versammelten sich vor dem Gefängnisgebäude und warteten drei Stunden darauf, dass sein Anwalt herauskam und uns die Situation erklärte“, erklärten die Quellen weiter.

Abunimah bleibt jedoch bis zu seiner Abschiebung in Haft und hat keinen Kontakt zu jemandem außer seinem Anwalt.

Der breitere Kontext der Unterdrückung

Der Vorfall ist Teil eines breiteren Trends der Einschränkungen palästinensischer Redner und Veranstaltungen in Zürich im Besonderen und im deutschsprachigen Raum im Allgemeinen, wo der pro-palästinensische Diskurs zunehmend auf institutionelle und politische Barrieren stößt.

Laut den Quellen sind „Politik und Presse fest in zionistischer Hand. Dies ist ein Beispiel dafür. Die Meinungsfreiheit wird in der deutschsprachigen Schweiz zu einem toten Buchstaben.“

Die Quellen wiesen auch darauf hin, dass eine zweite Veranstaltung, die vom Palästina-Komitee Zürich organisiert wurde und am 26. Januar stattfinden sollte, bereits abgesagt worden war.

Der ursprüngliche Veranstaltungsort, der Verein Zentralwäscherei, zog die Genehmigung auf Druck der sozialdemokratisch-grünen Mehrheit der Stadtregierung von Zürich zurück.

„Die gesamte Gemeinschaft der Palästina-Solidarität in Zürich und der ganzen Schweiz steht voll und ganz hinter Ali Abunimah und der Electronic Intifada, deren Geschäftsführer er ist“, so die Quellen und fügten hinzu:

„Wir würden ihn jederzeit wieder einladen, um uns über die Probleme aufzuklären und mit uns zu diskutieren, deren Lösung eines Tages zu Gerechtigkeit und Frieden in Palästina und im gesamten Nahen Osten führen wird.“

„Mutiger Intellektueller“

Ramzy Baroud, palästinensischer Journalist und Herausgeber der „Palestina Chronicle“, kommentierte den Vorfall wie folgt: „Ali Abunimah ist einer der mutigsten Intellektuellen unserer Zeit.“

„Er ist ein Beispiel dafür, dass man der Macht die Wahrheit sagen muss. Durch seine brillanten Analysen und sein unermüdliches Streben nach Gerechtigkeit ist Abunimah standhaft geblieben, wenn es darum ging, universelle, humanistische Prinzipien zu verteidigen, die im Völkerrecht, im humanitären Recht und im Grundrecht auf freie Meinungsäußerung verankert sind“, fügte Baroud hinzu.

„Die Inhaftierung von Abunimah ist eine beängstigende Erinnerung daran, wie westliche Regierungen der israelischen Agenda erlegen sind und von den grundlegendsten Prinzipien der Demokratie abweichen. Dies sollte uns alle beunruhigen, auch die Bürger dieser Länder, da ihre demokratischen Institutionen jetzt in Gefahr sind“, fuhr Baroud fort.

Baroud zufolge „dürfen die Vereinten Nationen nicht länger zu den rechtswidrigen Inhaftierungen, Deportationen und Freiheitsbeschränkungen für diejenigen schweigen, die sich für Menschenrechte und Gerechtigkeit für das palästinensische Volk einsetzen.“

Baroud forderte die UN-Berichterstatter außerdem auf, “die Führung zu übernehmen, um das Bewusstsein für dieses Problem zu schärfen und sich westlichen Regierungen entgegenzustellen, die sich weiterhin an diesen rechtswidrigen, illegalen und beleidigenden Praktiken beteiligen.“

(The Palestine Chronicle)

Übersetzt mit Deepl.com

