https://www.aljazeera.com/news/2024/10/15/israel-says-national-interests-will-dictate-retaliation-against-iran

Israel sagt, dass „nationale Interessen“ Vergeltungsmaßnahmen gegen den Iran diktieren werden

Das Büro von Premierminister Netanjahu sagt, dass es die „Meinungen“ der USA berücksichtigen wird, aber Israel seine eigene Entscheidung über einen Angriff auf den Iran treffen wird.

Veröffentlicht am 15. Oktober 2024

Israel wird die „Meinungen“ der Vereinigten Staaten berücksichtigen, aber letztendlich gegen einen iranischen Raketenangriff gemäß seinen eigenen „nationalen Interessen“ vorgehen, so das Büro von Premierminister Benjamin Netanjahu.

Der Iran feuerte am 1. Oktober etwa 200 Raketen auf Israel ab, als Vergeltung für Angriffe, bei denen der Hisbollah-Führer Hassan Nasrallah und der Kommandeur der Islamischen Revolutionsgarde (IRGC) des Iran, Abbas Nilforoushan, sowie der Hamas-Führer Ismail Haniyeh Anfang des Jahres getötet wurden.

„Wir hören uns die Meinungen der Vereinigten Staaten an, aber wir werden unsere endgültigen Entscheidungen auf der Grundlage unserer nationalen Interessen treffen“,

Die Erklärung folgte auf Nachrichtenberichte, in denen nicht genannte US-Beamte zitiert wurden, wonach Netanjahu dem Weißen Haus mitgeteilt habe, dass sich ein Gegenschlag auf militärische Einrichtungen beschränken würde, nicht auf Nuklear- oder Energieanlagen, was auf einen begrenzteren Angriff hindeutet, der einen umfassenden Krieg verhindern soll.

Das Wall Street Journal zitierte anonyme US-Beamte und sagte, die Zusicherung sei in einem Telefonat zwischen Netanjahu und US-Präsident Joe Biden in der vergangenen Woche sowie in Gesprächen zwischen US-Verteidigungsminister Lloyd Austin und seinem israelischen Amtskollegen Yoav Gallant gegeben worden.

Anzeige

Der Plan „wurde in Washington mit Erleichterung aufgenommen“, berichtete die Washington Post.

Mehr als ein Jahr nach Ausbruch des Krieges in Gaza hat Israel seine Offensive im belagerten palästinensischen Gebiet, bei der mehr als 42.000 Menschen getötet wurden, ausgeweitet und seine Offensive im Libanon verstärkt.

Biden hat erklärt, er würde einen Angriff auf die iranischen Nuklearanlagen nicht unterstützen, da dies eine weitere Eskalation auslösen und die USA in den Konflikt hineinziehen könnte.

Das Pentagon gab kürzlich bekannt, dass die USA ein fortschrittliches Raketenabwehrsystem, das Terminal High Altitude Area Defense (THAAD), nach Israel schicken werden, während Bidens Regierung einen seiner wichtigsten Verbündeten angesichts der zunehmenden Spannungen mit dem Iran weiterhin „uneingeschränkt“ unterstützt.

Israel hat Vergeltung für den iranischen Raketenangriff angekündigt, wobei Gallant sagte, die Reaktion werde „tödlich, präzise und überraschend“ sein.

Die Ölmärkte sind wegen der Aussicht auf einen israelischen Angriff auf iranische Ölfelder nervös, da ein solcher Angriff die globalen Energiepreise in die Höhe treiben könnte.

Die Golfstaaten haben bei den USA Lobbyarbeit betrieben, um Israel von einem Angriff auf die iranischen Ölfelder abzuhalten, da sie befürchten, dass ihre Ölanlagen von Teherans Stellvertretern unter Beschuss genommen werden könnten, falls der Konflikt eskaliert.

Quelle: Al Jazeera und Nachrichtenagenturen

Übersetzt mit Deeepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …