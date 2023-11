Israel pushes thousands of detained cross-border workers into war-torn Gaza Following weeks of detention in Israel, the cross-border workers are being sent into the battered enclave.

Palestinian labourers arrive at the Kerem Shalom Gaza border crossing after being sent back by Israel to the Strip [Ibraheem Abu Mustafa/Reuters]



Israel-Palästina-Konflikt

Israel schickt Tausende von inhaftierten Grenzarbeitern in den kriegsgebeutelten Gazastreifen

Die Grenzgänger kehren über den Grenzübergang Kerem Shalom zurück, nachdem sie in Israel inhaftiert und misshandelt worden waren.

Palästinensische Arbeiter, die sich während des Hamas-Angriffs vom 7. Oktober in Israel aufhielten, kommen am 3. November 2023 im südlichen Gazastreifen an der Grenze von Rafah an, nachdem sie von Israel in den Gazastreifen zurückgeschickt wurden.

Medienberichten zufolge werden Tausende von Palästinensern aus dem Gazastreifen, die zuvor in Israel und dem besetzten Westjordanland gearbeitet haben und dann von Israel festgenommen wurden, in die vom Krieg zerrüttete Enklave zurückgeschickt.

Filmaufnahmen zeigten, wie einige der Arbeiter am Freitag über den israelischen Grenzübergang Karem Abu Salem (Kerem Shalom), östlich des Grenzübergangs Rafah zwischen dem belagerten Gazastreifen und Ägypten, zurückkehrten.

Dies geschah, nachdem das Büro des israelischen Premierministers Benjamin Netanjahu am Donnerstagabend erklärt hatte, dass die „Arbeiter aus dem Gazastreifen, die sich am Tag des Kriegsausbruchs in Israel aufhielten, nach Gaza zurückgeschickt werden“.

Die Arbeiter, die in die palästinensische Enklave einreisten, gaben an, dass sie nach dem Angriff der Hamas, die den Gazastreifen beherrscht, auf den Süden Israels am 7. Oktober von den israelischen Behörden festgenommen und misshandelt worden seien. Einige trugen noch Plastikaufkleber mit Nummern um ihre Beine.

„Wir haben ihnen gedient, für sie gearbeitet, in Häusern, in Restaurants und auf Märkten, für die niedrigsten Preise, und trotzdem wurden wir gedemütigt“, sagte Jamal Ismail, ein Arbeiter aus dem Flüchtlingslager Maghazi im zentralen Gazastreifen.

Die Bewohner des nördlichen Gazastreifens müssen im Süden bleiben, nachdem die israelischen Streitkräfte am späten Donnerstag die Verbindungsstraßen zwischen den beiden Teilen der Enklave abgeschnitten haben, so palästinensische Beamte.

Video Dauer 01 Minuten 58 Sekunden 01:58

Arbeiter aus Gaza gestrandet: Hunderte können Familien in belagerter Enklave nicht erreichen

Vor dem Ausbruch des Krieges besaßen etwa 18.500 Bewohner des Gazastreifens eine Arbeitserlaubnis außerhalb des belagerten Gebiets.

Die genaue Zahl der Arbeiter, die sich zu Beginn der Feindseligkeiten in Israel aufhielten, ist nicht bekannt, aber es wird vermutet, dass Tausende von der israelischen Armee zusammengetrieben und an unbekannte Orte gebracht wurden.

Jessica Montell, Geschäftsführerin der in Israel ansässigen Menschenrechtsorganisation HaMoked, sagte im Oktober gegenüber Al Jazeera, dass sich seit Beginn des Krieges mehr als 400 Familien und Freunde von vermissten Arbeitern aus dem Gazastreifen an die Organisation gewandt hätten.

Eine Gruppe von sechs lokalen Organisationen, darunter HaMoked, hat beim Obersten Gerichtshof Israels eine Petition eingereicht, um die Namen und Aufenthaltsorte der Inhaftierten zu veröffentlichen und menschenwürdige Haftbedingungen zu gewährleisten.

Den Petenten zufolge wurden einige der Palästinenser in der Gegend von Almon sowie in Ofer bei Ramallah und Sde Teyman bei Beer al-Sabe (Be’er Sheva) in der südlichen Naqab- oder Negev-Wüste festgehalten.

Alan Fisher von Al Jazeera, der aus Ostjerusalem berichtet, berichtet, dass die Klage von Menschenrechtsgruppen Israel offenbar davon überzeugt hat, die Arbeiter freizulassen, von denen man annimmt, dass etwa 3.200 zum Grenzübergang Kerem Shalom gebracht wurden.

Dieselben Menschenrechtsorganisationen sagen nun, dass die Entsendung der Arbeiter nach Gaza ein Todesurteil bedeuten könnte, sagte er.

Auch die UNO zeigte sich beunruhigt. „Wir wissen nicht genau, wohin sie zurückgeschickt werden und ob sie überhaupt ein Zuhause haben“, sagte die Sprecherin des UN-Menschenrechtsbüros, Elizabeth Throssell, auf einer Pressekonferenz, und „wir sind sehr besorgt darüber“. Übersetzt mit Deepl.com

