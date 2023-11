https://www.middleeastmonitor.com/20231124-israel-shoots-at-displaced-palestinians-trying-to-return-home-to-north-gaza/



Esel tragen Familien zu ihren Häusern, während Tausende vertriebener Palästinenser zu Beginn der viertägigen humanitären Pause für Gefangenenaustausch und Hilfe im Huzaa-Viertel von Khan Yunis, Gaza, am 24. November 2023 [Ashraf Amra/Anadolu Agency] nach ihren Häusern sehen.

Israel schießt auf vertriebene Palästinenser, die versuchen, in den nördlichen Gazastreifen zurückzukehren

24. November 2023

Viele freudige, aber auch misstrauische Palästinenser verließen zu Beginn der viertägigen Waffenruhe im Gazastreifen am Freitag ihre Behelfsunterkünfte, um die lange Reise zurück in ihre Häuser anzutreten, berichtet Reuters.

In der südlichen Stadt Khan Yunis, die Tausende von vertriebenen Familien unter anderem aus dem schwer bombardierten nördlichen Gazastreifen beherbergt, waren die Straßen voll mit Menschen, die sich auf den Weg machten.

Hunderte machten sich auf den Weg in den Norden, obwohl Israel sie mit Flugblättern davor warnte, in ein Gebiet zurückzukehren, das es immer noch als gefährliches Kriegsgebiet bezeichnet.

Männer, Frauen und Kinder trugen ihre Habseligkeiten in Plastiktüten, Einkaufstaschen und Rucksäcken. Eine Familie saß auf dem Rücken eines Karrens, der mit Taschen vollgestopft war und von einem Esel gezogen wurde.

Einige Menschen blickten zum Himmel, als wollten sie sich vergewissern, dass sie nicht von israelischen Kampfflugzeugen angegriffen werden könnten.

„Ich bin jetzt sehr glücklich, ich fühle mich wohl“, sagte Ahmad Wael, der mit einer großen Matratze auf dem Kopf durch die Gegend stapfte.

Ich gehe zurück in meine Heimat, unsere Herzen sind ausgeruht, vor allem, weil es einen viertägigen offiziellen Waffenstillstand gibt, das ist besser, als wieder in Zelten zu leben. Ich bin sehr müde vom Sitzen dort, ohne Essen und Wasser. Dort (zu Hause) können wir leben, wir trinken Tee, machen Brot mit Feuer und Ofen.

In den sozialen Medien kursieren jedoch Videoaufnahmen, die zeigen, wie israelische Besatzungstruppen auf Palästinenser schießen, die versuchen, in ihre Häuser im nördlichen Gazastreifen zurückzukehren.

Nach Angaben der Vereinten Nationen sind etwa zwei Drittel der 2,3 Millionen Einwohner des Gazastreifens obdachlos, darunter der größte Teil der Bevölkerung von Gaza-Stadt und der Rest der nördlichen Hälfte der Enklave, die durch den israelischen Angriff in ein Ödland verwandelt wurde.

Auch Khan Yunis, die wichtigste Stadt im Süden, hat sich nicht als sicher erwiesen. Viele ihrer Gebäude liegen in Schutt und Asche, zerstört durch israelische Angriffe als Reaktion auf den tödlichen Hamas-Angriff im Süden Israels am 7. Oktober.

„Ehrlich gesagt ist es ein schönes Gefühl, nach so langer Zeit wieder nach Hause zu gehen und seine Familien und Angehörigen zu sehen, aber wir zögern noch und haben Angst“, sagte Souad Abou Nasirat, ein Bewohner von Khan Yunis.

„Ein viertägiger Waffenstillstand reicht nicht aus; die Menschen (im Norden) des Gazastreifens, möge Gott ihnen Geduld schenken. Wir machen uns Sorgen um sie.“

UN-Organisationen äußerten die Hoffnung, dass der Waffenstillstand zum ersten Mal seit Wochen wieder Hilfsgüter in den nördlichen Gazastreifen fließen lassen würde.

Einige Menschen bleiben

Alaa Al Moubachar, die mit ihren Kindern vor einem medizinischen Zentrum in Khan Yunis sitzt, sagte, das Viertel, in dem sie in Gaza-Stadt lebt, sei zerstört worden.

„Ich sehe Menschen kommen und gehen, kommen und gehen, und ich schwöre, meine Seele weint, mein Herz weint“, sagte sie. „Ich möchte einfach nur zurück, und sei es nur für eine Stunde, um mein Haus und mein Viertel zu sehen, um Gaza (Stadt) zu sehen und was damit passiert ist.

Wir sind mit nichts losgezogen; wir haben nur ein paar Sommerkleider mitgenommen. Wir sind in Schulen untergebracht, es ist kalt, windig und regnerisch, und wir haben keine Wintersachen oder so etwas. Wir sind geistig erschöpft. Wir stehen Schlange vor der Toilette, wir stehen Schlange vor der Bäckerei. Unser Leben ist sehr, sehr hart geworden

sagte sie.

Einige Palästinenser in Khan Yunis sagen, sie würden bis zum Ende des Krieges warten, bevor sie nach Hause zurückkehren.

„Selbst wenn ich nach Hause zurückkehren würde, hätte ich Angst, dass es einen weiteren Angriff auf das Gebiet geben würde und ich sterben würde. Ich werde erst wieder dorthin zurückkehren, wenn der Krieg vorbei ist“, sagte Ahmad Kabalan, 80, dessen Haus östlich von Khan Yunis liegt.

„Ich vertraue nicht auf das, was Israel verspricht, ich habe kein Vertrauen in sie, nicht einmal für eine Stunde. Was wäre, wenn es Artilleriebeschuss gäbe? Ich glaube nicht an diesen Waffenstillstand. Gott weiß, was passieren wird, ob wir leben oder sterben werden.“

