Libanesen werden am 11. Oktober 2024 inmitten der Trümmer eines israelischen Luftangriffs auf Beirut gesehen, bei dem mindestens 22 Menschen getötet wurden.

(Foto: Sami Boudra/Middle East Images/AFP via Getty Images)

Israel setzte bei seinem Angriff auf Beirut, bei dem mindestens 22 Libanesen getötet wurden, eine von den USA gelieferte Bombe ein

Brett Wilkins

11. Oktober 2024

„Die Biden-Harris-Regierung hat Israel allein von Oktober bis Dezember 2023 mindestens 3.000 dieser Munition geliefert“, so ein Experte.

Mindestens eine von den USA gelieferte Bombe wurde von Israel bei einem nächtlichen Luftangriff am Donnerstag eingesetzt, bei dem in der libanesischen Hauptstadt Beirut mindestens 22 Menschen getötet und über 115 weitere verletzt wurden, wie aus einer am Freitag veröffentlichten Analyse des Guardian hervorgeht.

Die Abteilung für Krisen, Konflikte und Waffen von Human Rights Watch und ein ehemaliger Sprengstoffexperte des US-Militärs analysierten Schrapnell einer Bombe, die von Israel bei einem Angriff auf einen Wohnkomplex im dicht besiedelten Stadtteil Basta in der Nähe des Stadtzentrums von Beirut eingesetzt wurde, und kamen zu dem Schluss, dass sie von einer von Boeing hergestellten Joint Direct Attack Munition (JDAM) stammte.

„Das Bolzenmuster, seine Position und die Form des Überrests stimmen mit der Heckflosse eines in den USA hergestellten JDAM-Leitsatzes für aus der Luft abgeworfene Munition der MK80-Serie überein“, sagte Richard Weir, leitender Forscher bei Human Rights Watch, gegenüber The Guardian.

JDAMs der MK80-Serie werden an sogenannte „dumme“ Bomben mit einem Gewicht von 500 bis 2.000 Pfund angebracht, um sie in GPS-gesteuerte „intelligente“ Munition umzuwandeln.

„Der Einsatz dieser Waffen in dicht besiedelten Gebieten wie diesem setzt Zivilisten und zivile Objekte in der unmittelbaren Umgebung einem hohen Risiko aus, unmittelbar und dauerhaft Schaden zu nehmen“, sagte Weir.

Im Mai setzte die Biden-Regierung, die Israel Waffenhilfe in zweistelliger Milliardenhöhe genehmigt hat, obwohl der wichtigste Verbündete wegen Völkermordes vor dem Internationalen Gerichtshof steht, die Lieferung von 500- und 2.000-Pfund-Bomben aus, aus Angst, dass die verheerende Munition bei Luftangriffen auf Rafah, die Stadt im Süden des Gazastreifens, in der mehr als eine Million Palästinenser Zuflucht gesucht hatten, eingesetzt werden könnte.

Zu diesem Zeitpunkt hatte Israel bereits Hunderte von 2.000-Pfund-Bomben auf Gaza abgeworfen – die das US-Militär in zivilen Gebieten nicht einsetzt, weil sie ganze Stadtviertel zerstören können –, darunter auch bei einem Angriff auf das dicht besiedelte Flüchtlingslager Jabalia am 31. Oktober, bei dem mehr als 120 Zivilisten getötet wurden.

Das Menschenrechtsbüro der Vereinten Nationen erklärte im Juni, dass der Einsatz von 2.000-Pfund-Bomben und anderen von den USA gelieferten Waffen durch Israel wahrscheinlich gegen das Völkerrecht verstößt, da bei unverhältnismäßigen Angriffen gezielt Zivilisten angegriffen werden. Auch israelische Militärkommandeure wurden kritisiert, weil sie Bombenangriffe, von denen sie wissen, dass sie hohe Opferzahlen unter der Zivilbevölkerung verursachen werden, auf der Grundlage von Zielauswahl mit künstlicher Intelligenz genehmigen.

Die Biden-Regierung nahm die Lieferung von 500-Pfund-Bomben an Israel im Juli wieder auf, während das vorübergehende Verbot von 2.000-Pfund-Munition in Kraft blieb.

Während israelische Streitkräfte und die Hisbollah grenzüberschreitende Angriffe durchführen, seit der bewaffnete Flügel der im Libanon ansässigen politischen und paramilitärischen Gruppe nach dem von der Hamas geführten Angriff vom 7. Oktober 2023 aus Solidarität mit Gaza begann, Raketen und andere Waffen auf Israel abzufeuern, hat die Intensität der israelischen Angriffe seit letztem Monat dramatisch zugenommen.

Seitdem wurden in zwei von Israel geplanten Detonationswellen, die Tausende von Pagern und anderen Kommunikationsgeräten zum Ziel hatten, Dutzende von Menschen getötet, darunter Mitglieder der Hisbollah und Zivilisten, darunter zwei Kinder. Später im September entfesselten israelische Streitkräfte eine Luftbombardierungskampagne im Libanon, darunter der Angriff vom 27. September, bei dem der politische Führer der Hisbollah, Hassan Nasrallah, und andere hochrangige Mitglieder der Gruppe ermordet wurden.

Expertenanalysen kamen zu dem Schluss, dass Israel bei dem Angriff auf einen dicht besiedelten Vorort von Beirut, bei dem mehrere Wohngebäude zerstört wurden, von den USA gelieferte 2.000-Pfund-Bomben einsetzte.

Nach Angaben des libanesischen Gesundheitsministeriums wurden seit letztem Oktober mehr als 2.200 Menschen – darunter mindestens 127 Kinder – von israelischen Streitkräften getötet und über 10.000 weitere verwundet. Im gleichen Zeitraum wurden bei Angriffen der Hisbollah 28 Zivilisten und 39 Soldaten in Israel getötet.

Am Freitag schloss sich der Generalsekretär der Vereinten Nationen, António Guterres, den Außenministern von Ländern wie China, Frankreich, Italien, Indonesien und der Türkei sowie Menschenrechtsorganisationen auf der ganzen Welt an, um die israelischen Angriffe auf UN-Personal im Südlibanon zu verurteilen, nachdem zwei indonesische UN-Friedenstruppen durch israelisches Panzerfeuer verwundet worden waren.

