https://www.commondreams.org/news/jabalia-massacre



Palästinenser versuchen, Menschen zu retten, die in den Trümmern eines Gebäudes eingeschlossen sind, das am 15. Oktober 2024 von israelischen Streitkräften in Dschabalija, Gaza, Palästina, bombardiert wurde.

(Foto: Omar al-Qattaa/AFP via Getty Images)

Israel soll angeblich die Familie eines Mannes aus Virginia in Gaza massakriert haben, darunter eine Person mit ständigem Wohnsitz in den USA

„Dies ist ein dokumentiertes israelisches Kriegsverbrechen, bei dem eine US-Bürgerin und ihre Großfamilie in Gaza hingerichtet wurden“, sagte ein Aktivist und forderte die Biden-Regierung auf, „die Lieferung amerikanischer Waffen an Israel einzustellen“.

Von Brett Wilkins

15. Oktober 2024

Die muslimische Interessenvertretung Council on American-Islamic Relations (CAIR) verurteilte am Dienstag als erste die israelischen Luftangriffe auf das Flüchtlingslager Jabalia im Gazastreifen, bei denen mindestens 14 Palästinenser getötet wurden – darunter die Mutter eines amerikanischen Staatsbürgers, der einen ständigen Wohnsitz in den USA hatte – und forderte die Biden-Regierung auf, die Waffenlieferungen an Israel einzustellen.

In einer Erklärung vom Dienstag forderte CAIR „die Biden-Regierung, das US-Außenministerium und gewählte Amtsträger in Virginia auf, von der israelischen Regierung die Einstellung ihrer Angriffe auf das Flüchtlingslager Jabalia in Gaza zu verlangen, nachdem die Mutter eines amerikanischen Staatsbürgers, der in den USA wohnhaft war, und andere Familienmitglieder Berichten zufolge bei einem erneuten israelischen Angriff auf ihr Wohnhaus getötet wurden, obwohl die Familie die israelischen Behörden wiederholt aufgefordert hatte, die Bombardierung einzustellen und die Evakuierung der überlebenden Familienmitglieder zuzulassen.“

Dies geschah, nachdem „ein amerikanischer Staatsbürger und Mann aus Virginia palästinensischer Abstammung CAIR darüber informierte, dass sein Familienhaus in Gaza bei einem israelischen Angriff auf das Flüchtlingslager Jabalia bombardiert wurde.“

„Berichten zufolge befanden sich 15 Personen im Haus, sieben davon Kinder, darunter die Mutter des Mannes, eine rechtmäßige ständige Einwohnerin der Vereinigten Staaten“, sagte CAIR, das keine der beschriebenen Personen identifizierte.

— (@)

CAIR fuhr fort:

Nach dem ersten israelischen Militärschlag auf das Wohnhaus der Familie wurden die in den USA lebende Mutter und eine unbekannte Anzahl von Verwandten Berichten zufolge verletzt, aber lebend unter den Trümmern begraben. Um die Überlebenden zu retten, kontaktierte die Familie die israelischen Behörden und gab ihnen die Wohnadresse und die GPS-Koordinaten ihres Hauses, um die sichere Durchfahrt eines Krankenwagens zu ermöglichen. Das israelische Militär nutzte diese Informationen jedoch offenbar, um das Haus ein zweites Mal zu bombardieren und dann den Krankenwagen ins Visier zu nehmen, als dieser versuchte, die Überlebenden zu retten, wobei der Arzt und mehrere Kinder getötet wurden. Nur ein siebenjähriger Junge überlebte den Vorfall.

Die Angriffe erfolgten inmitten eines verstärkten israelischen Bombardements von Jabalia und anderen Teilen des Gazastreifens, bei dem am Dienstag 50 Palästinenser getötet wurden, laut Angaben von Reuters. Israel, das zig Milliarden Dollar an Militärhilfe und diplomatischer Unterstützung von den USA erhält, einschließlich Vetos gegen mehrere Waffenstillstandsresolutionen des Sicherheitsrats der Vereinten Nationen, steht wegen Völkermordes vor dem Internationalen Gerichtshof.

Nach Angaben des Gesundheitsministeriums von Gaza und internationaler Organisationen hat der 375 Tage andauernde Angriff Israels auf Gaza mehr als 150.000 Palästinenser getötet oder verwundet, darunter mindestens 10.000 Menschen, die vermisst werden und vermutlich tot sind und unter den Trümmern von Hunderttausenden zerbombter Gebäude begraben liegen. Weitere Millionen Palästinenser wurden aus ihren Häusern vertrieben – oft mehrmals – und sind verhungert und erkrankt.

„Dies ist ein dokumentiertes israelisches Kriegsverbrechen, bei dem eine US-Bürgerin und ihre Großfamilie in Gaza hingerichtet wurden“, sagte Nihad Awad, nationaler Exekutivdirektor von CAIR, in einer Erklärung. “Die einzige Möglichkeit, die die Biden-Regierung hat, ist, die Lieferung amerikanischer Waffen an Israel einzustellen, die von den Steuerzahlern unserer Nation finanziert werden und mit denen unsere Bürger, rechtmäßige ständige Einwohner und ihre Familien getötet werden.“

„Die Biden-Regierung hat sich wenig um die Massenmorde an Palästinensern gekümmert, aber vielleicht kann sie dazu bewegt werden, die Leiche einer US-Bürgerin zu bergen, die auch Mutter eines amerikanischen Staatsbürgers ist“, fügte Awad hinzu. “Es muss einen sofortigen Waffenstillstand geben, um den Völkermord Israels zu beenden.“

Während Präsident Joe Biden und Vizepräsidentin Kamala Harris – die Präsidentschaftskandidatin der Demokraten für 2024 – wiederholt ihre unerschütterliche Unterstützung für Israel bekräftigt haben, berichteten mehrere Medien am Dienstag, dass die Biden-Regierung kürzlich damit gedroht hat, die Waffenlieferungen der USA einzustellen, wenn die israelische Regierung nicht innerhalb von 30 Tagen „dringende und nachhaltige Maßnahmen“ zur Verbesserung der humanitären Bedingungen in Gaza ergreift.

– (@)

„Es besteht keine Notwendigkeit, 30 Tage zu warten“, sagte CAIR in einer separaten Erklärung am Dienstag.

Übersetzt mit Deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …