Israel startet Tage nach dem Waffenstillstand in Gaza Großoffensive in Dschenin

Groß angelegter Einfall in die Stadt im Westjordanland, genannt Operation „Eiserne Mauer“, beginnt mit tödlichen Luftangriffen

Der Palästinenser Fadi Al-Saadi reagiert neben dem Leichnam seines Bruders Abdel-Wahab, der bei einem israelischen Überfall getötet wurde, in Dschenin im von Israel besetzten Westjordanland 21. Januar 2025 (Reuters/Raneen Sawafta)

Von Muhammad Ateeq in Jenin und Fayha Shalash in Remallah, besetzt

Veröffentlicht am: 21. Januar 2025

Das Militär Israels bombardierte und stürmte am Dienstag Dschenin, als es einen Großangriff auf die im Norden des besetzten Westjordanlandes gelegene Stadt startete, nur wenige Tage nach Inkrafttreten eines Waffenstillstands in Gaza.

Bei den Angriffen wurden nach Angaben des palästinensischen Gesundheitsministeriums mindestens sieben palästinensische Zivilisten getötet und 35 weitere verletzt.

Die Bombardierung ging mit einem groß angelegten Bodenangriff israelischer Streitkräfte einher, der voraussichtlich mehrere Tage dauern wird, wie eine Militärquelle der Times of Israel mitteilte.

Die Sicherheitskräfte der Palästinensischen Autonomiebehörde (PA), die Dschenin seit Anfang Dezember belagern und angreifen, zogen sich zu Beginn der israelischen Offensive aus der Stadt zurück.

Reporter vor Ort berichteten Middle East Eye, dass israelische Streitkräfte sowohl das al-Amal-Krankenhaus als auch das Regierungskrankenhaus von Dschenin belagern

„Die Lage ist äußerst ernst, und es scheint, dass dies die heftigste Eskalation sein wird, die wir bisher erlebt haben“, sagte ein Reporter.

Asaad Salim, ein Einwohner von Dschenin, berichtete MEE, dass der israelische Angriff mit dem Eindringen von Spezialeinheiten in das östlich der Stadt gelegene Viertel Jabriyat begann.

Kurz darauf bombardierten israelische Kampfflugzeuge ein Fahrzeug außerhalb des Flüchtlingslagers von Dschenin und töteten den Fahrer.

„Auf den Straßen liegen Leichen, und viele Menschen sind verletzt, aber niemand kann sie erreichen“

– Asaad Salim, Einwohner von Dschenin

Die Kampfflugzeuge begannen dann, verschiedene Gebiete in der Stadt und im Lager mit schweren Geschützen zu beschießen.

Es kam auch zu bewaffneten Auseinandersetzungen zwischen palästinensischen Widerstandskämpfern und der israelischen Armee.

„Auf den Straßen liegen Leichen, und viele Menschen sind verletzt, aber niemand kann sie erreichen. Krankenwagen können sich aufgrund des heftigen und plötzlichen Angriffs nicht bewegen“, sagte er.

Ein Arzt und ein Sanitäter im al-Amal-Krankenhaus in Dschenin gehörten laut örtlichen Berichten zu den Verletzten.

Der Krankenwagenfahrer Hazem Masarwa berichtete MEE, dass die medizinischen Teams die Verwundeten nicht erreichen konnten.

Laut Masarwa liegen die Opfer an mehreren Orten auf dem Boden, darunter in Khallet al-Souha, al-Ghubaz, am al-Hussan-Kreisverkehr und in al-Hadaf.

„Auch eine Krankenschwester wurde hinter dem Al-Amal-Krankenhaus verletzt, und trotz wiederholter Versuche konnte niemand zu ihm vordringen“, fügte er hinzu.

Krankenwagen seien unter Beschuss geraten, als sie versuchten, die Verwundeten zu erreichen, und der Zugang zu mehreren Stadtvierteln sei blockiert worden, nachdem israelische Militärfahrzeuge an wichtigen Zufahrtsstraßen stationiert worden seien.

„Es ist sehr wahrscheinlich, dass es weitere Opfer gibt, von denen wir nichts wissen, wenn man die weit verbreitete Gewalt und die Unfähigkeit bedenkt, sich in der Stadt frei zu bewegen“, sagte Masarwa.

Israel strebt eine Veränderung im Westjordanland an, die der im Gazastreifen ähnelt

Die israelische Armee gab in einer gemeinsamen Erklärung mit Shin Bet, dem israelischen Inlandsgeheimdienst, bekannt, dass sie eine ‚Anti-Terror-Operation‘ in Dschenin begonnen hat. Sie nannte die Offensive die ‚Eiserne Mauer‘.

Laut israelischen Medienberichten war die Offensive mit einem massiven Einsatz israelischer Truppen, Spezialeinheiten und Shin-Bet-Agenten verbunden.

Die Jenin Brigades, die bekannteste bewaffnete Widerstandsgruppe in der Stadt, gab bekannt, dass ihre Kämpfer an verschiedenen Fronten gegen die „eindringenden Besatzungstruppen“ kämpften und diese aktiv mit Schüssen bekämpften.

Der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu kündigte die Offensive auf der Social-Media-Plattform X an.

„Dies ist ein weiterer Schritt zur Erreichung unseres Ziels, die Sicherheit im Westjordanland zu erhöhen“, sagte er.

Auch der israelische Finanzminister Bezalel Smotrich äußerte sich in einer kurzen Erklärung zu dem Angriff: “Heute verschiebt sich das Konzept der Sicherheit im Westjordanland, nach Gaza und dem Libanon, als Teil unserer umfassenderen Ziele, den Terrorismus in der Region zu beseitigen.“

Wie das letzte Pokerspiel der PA in Jenin zu ihrem Untergang führen könnte

Mehr erfahren »

Die Hamas rief zu einer allgemeinen Mobilisierung und Konfrontation mit der von ihr als „weit verbreitete [israelische] Besatzungsaggression“ bezeichneten Aktion in Dschenin auf und forderte die Unterstützung der Widerstandskämpfer bei der Konfrontation mit der israelischen Armee.

In einer Presseerklärung zeigte sie sich überrascht über das Vorgehen der Behörden der Palästinensischen Autonomiebehörde, die sich aus der Umgebung des Lagers von Dschenin zurückzogen, als die israelische Militäroperation begann, nachdem die Belagerung mehr als 48 Tage gedauert hatte.

Die Bewegung Islamischer Dschihad verurteilte den israelischen Angriff als „brutalen und barbarischen Akt“ und beschrieb ihn als Ausdruck der misslichen Lage Israels, nachdem es seine Ziele in Gaza nicht erreicht hatte. Sie behauptete, die Operation sei ein verzweifelter Versuch, die Regierungskoalition von Netanjahu zu retten.

„Ziel ist es, die freudige Stimmung unter den Menschen im Westjordanland zu stören, indem Israel gezwungen wird, eine große Anzahl von Gefangenen freizulassen, als Ausgleich für den Schock und den Schmerz, der die israelische Entität geplagt hat“, fügte die Erklärung hinzu.

Der israelische Angriff folgt auf das Scheitern eines Waffenstillstandsabkommens zwischen der Palästinensischen Autonomiebehörde und bewaffneten Gruppen in Dschenin in der vergangenen Woche.

Die PA hat seit Beginn ihrer eigenen Operation mindestens acht palästinensische Einwohner von Dschenin getötet, darunter mehrere unbewaffnete Zivilisten.

Mindestens sechs Mitglieder der Sicherheitskräfte der PA wurden ebenfalls getötet, einige davon bei Schusswechseln mit Mitgliedern der bewaffneten Gruppen.

Die PA gab an, dass die Kampagne gegen „Gesetzlose“ gerichtet sei und darauf abziele, „Recht und Ordnung“ wiederherzustellen. Die bewaffneten Gruppen bezeichnen ihren Kampf gegen Israel als legitim.

