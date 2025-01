Im Eifer des mörderischen Gefechts wohl „dumm gelaufen“

Israelischer Siedler bei Amoklauf im Westjordanland irrtümlich von israelischen Streitkräften getötet

Von Al Mayadeen Englisch

Quelle: Al Mayadeen

20. Januar 2025 23:39

Während des Angriffs der Siedler feuerten israelische Besatzungstruppen scharfe Munition ab, als Palästinenser sich den Übergriffen widersetzten.

Ein Foto zeigt die Folgen des Angriffs der Siedler auf die Dörfer al-Funduq und Jinsafut, darunter das Abbrennen palästinensischer Häuser, Geschäfte und Fahrzeuge (Social Media)

Ein israelischer Siedler wurde irrtümlich getötet und ein weiterer durch das Feuer der israelischen Streitkräfte während des Angriffs der Siedler auf die Stadt al-Funduq östlich von Qalqilya im besetzten Westjordanland verletzt.

Israelische Siedler setzten am Montagabend bei einem Angriff auf al-Funduq und die Stadt Jinsafut östlich von Qalqilya im Westjordanland palästinensische Häuser, Fahrzeuge und Geschäfte in Brand.

Infolge der Angriffe der Siedler erlitten viele Bewohner Verletzungen und Erstickungsanfälle.

Während des Angriffs feuerten israelische Besatzungstruppen scharfe Munition ab, als die Bewohner sich den Übergriffen widersetzten.

Außerdem führten die Besatzungstruppen eine Razzia in der Stadt Azzun östlich von Qalqilya durch und nahmen Dutzende Menschen fest.

Angriffe von Siedlern auf palästinensische Fahrzeuge südlich von al-Khalil

In diesem Zusammenhang stürmten israelische Siedler ein Haus in Masafer Yatta und griffen die Fahrzeuge der Bewohner in der Nähe von Dura südlich von al-Khalil im Westjordanland an.

Lokale Quellen berichteten, dass Siedler in das Haus von Osama Hamamdeh im Gebiet Khirbet Ma’in in Masafer Yatta eingebrochen seien und in der Umgebung eine provokative Tour durchgeführt hätten.

Ebenso bewarfen Dutzende von Siedlern Fahrzeuge am östlichen Eingang von Dura und in der Nähe des Flüchtlingslagers al-Fawwar südlich von al-Khalil mit Steinen und beschädigten mehrere Fahrzeuge.

Die Siedler riefen auch rassistische Parolen, die zu Gewalt und zur Vertreibung der Palästinenser aufriefen.

Siedler wüten in palästinensischen Städten aus Wut über Gaza-Abkommen

Israelische Siedler, begleitet von israelischen Besatzungstruppen, stürmten am Sonntagabend mehrere palästinensische Städte im besetzten Westjordanland, um ihre Empörung über ein Waffenstillstandsabkommen für Gaza zum Ausdruck zu bringen, das weithin als Niederlage für die israelische Entität angesehen wird.

Die Siedler griffen palästinensische Fahrzeuge an und blockierten wichtige Straßen in Gebieten wie Turmus Ayya, ‚Atara, Ein Siniya, Ein Ayoub, Qalqilya und Jaba.

In Sinjil wurden laut der Nachrichtenagentur WAFA zwei palästinensische Häuser und vier Fahrzeuge in Brand gesetzt. In den sozialen Medien wurden Aufnahmen von Siedlern veröffentlicht, die bei ihren Angriffen Steine und Molotow-Cocktails warfen.

Die Angriffe ereigneten sich nur wenige Stunden, bevor „Israel“ die erste Gruppe palästinensischer Häftlinge – 69 Frauen und 21 Kinder – im Austausch gegen drei israelische Gefangene im Rahmen eines Waffenstillstandsabkommens zwischen der palästinensischen Widerstandsbewegung Hamas und „Israel“ freiließ.

Rechtsextreme Israelis verurteilten den Waffenstillstand und forderten die Fortsetzung der Militäroffensive gegen Gaza.

Vor dem Abkommen ordnete der israelische Sicherheitsminister Israel Katz die Entlassung aller 16 Siedler an, die wegen ihrer Beteiligung an Angriffen auf Palästinenser im besetzten Westjordanland in Verwaltungshaft saßen.

Katz begründete die Entscheidung damit, dass sie „eine klare Botschaft der Stärkung und Ermutigung der Siedlungen“ vermitteln solle.

Übersetzt mit Deepl.com

