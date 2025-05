https://english.almayadeen.net/news/politics/-israel–launches-multi-axis-assault-in-gaza-under–gideon-s



Israel startet unter dem Namen „Gideons Streitwagen“ einen Angriff auf mehrere Fronten in Gaza

17. Mai 2025

Während „Israel“ seine Offensive an fünf Fronten in Gaza verstärkt, steigt die Zahl der zivilen Opfer, humanitäre Hilfe bleibt blockiert und internationale Gremien warnen vor einer möglichen ethnischen Säuberung.

Die israelische Besatzungsmacht hat ihre Angriffe auf fünf militärische Achsen in Gaza verstärkt und in der Nacht Luftangriffe und Bodenoffensiven gestartet, die sie als „Operation Gideon’s Chariots“ bezeichnet, wie der Korrespondent von Al Mayadeen im Gazastreifen berichtet. Die Bombardements haben zu weiteren zivilen Opfern und Zerstörungen in dem belagerten Gebiet geführt.

Ein Palästinenser wurde getötet und mehrere weitere verletzt, als ein israelischer Angriff eine Gruppe von Zivilisten östlich von Khan Yunis traf. Gleichzeitig wurden auch Wohngebäude in der Stadt al-Qarara, ebenfalls im südlichen Teil des Gazastreifens, zerstört.

Israelische Artillerie beschoss mehrere Gebiete, darunter Abu Holi, Abu al-‚Ajin und al-Ja’frawi, während es südöstlich von Deir al-Balah im Zentrum des Gazastreifens zu heftigen Gefechten kam. Außerdem wurde der östliche Stadtteil al-Tuffah in Gaza-Stadt mit Artillerie beschossen.

Unser Korrespondent bestätigte, dass Zivilschutzteams aufgrund der Schwere der Bombardements nicht in der Lage waren, die bei den Angriffen zerstörten Häuser zu erreichen. Nach Angaben des Zivilschutzes in Gaza wurden innerhalb von 24 Stunden mehr als 100 Palästinenser bei israelischen Luft- und Bodenangriffen getötet.

Augenzeugen beschrieben es als „Nacht des Terrors“, in der Rettungskräfte unter unerbittlichen israelischen Luftangriffen Leichen aus den Trümmern bargen.

Gaza steht angesichts von Bodenoffensiven vor einer neuen Eskalation

In einer gefährlichen Eskalation und angesichts zunehmender Forderungen israelischer Politiker nach einer dauerhaften Besetzung des Gazastreifens ist die israelische Armee an mehreren Fronten vorgerückt. In diesem Zusammenhang berichtete der Korrespondent von Al Mayadeen, dass das israelische Militär nun die vollständige Kontrolle über Rafah im südlichen Teil des Gazastreifens übernommen habe.

Zusätzlich zur vollständigen Kontrolle über Rafah hat die israelische Besatzungsmacht koordinierte Angriffe auf mehrere andere Achsen im Gazastreifen gestartet.

Laut dem Korrespondenten von Al Mayadeen rückten israelische Streitkräfte östlich von Deir al-Balah vor und kontrollieren nun vollständig eine strategisch wichtige Anhöhe. Gleichzeitige Operationen richteten sich gegen die östlichen Stadtteile al-Tuffah und al-Shujaiya in Gaza-Stadt, während am Freitag ein neuer Vorstoß in den Norden von Beit Lahia gestartet wurde. Weiter östlich von Jabalia setzte die israelische Armee Militärfahrzeuge und mit Sprengfallen versehene Roboter ein, um ihren Vorstoß zu verstärken.

Diese Offensiven erfolgen, nachdem der Sprecher der israelischen Armee den Beginn der ersten Phase der „Operation Gideon’s Chariots“ angekündigt hat, mit der die Besatzungsmacht ihre „Kriegsziele“ erreichen will, darunter die Zerschlagung des palästinensischen Widerstands und die Befreiung der in Gaza festgehaltenen Gefangenen.

Humanitäre Hilfe blockiert, während UN vor Hungersnot warnt

Trotz wachsender internationaler Besorgnis blockiert „Israel“ weiterhin humanitäre Hilfe für den Gazastreifen. Nach Schätzungen der Vereinten Nationen stehen derzeit 70 % des Gazastreifens unter Evakuierungsbefehl oder sind als militärische Sperrzone eingestuft.

Im Rahmen der Vereinbarung mit Washington, die zur Freilassung von Idan Alexander führte, erklärte der hochrangige Hamas-Vertreter Taher al-Nounou gegenüber AFP, dass die Gruppe „darauf warte und erwarte, dass die US-Regierung weiteren Druck auf Israel ausübt“, „die Grenzübergänge zu öffnen und die sofortige Einreise humanitärer Hilfe zu ermöglichen“.

Al-Nounous Äußerungen folgten auf eine scharfe Reaktion der Hamas auf US-Präsident Donald Trump, der erneut die Idee einer Umwandlung des Gazastreifens in eine „Freizone“ ins Spiel gebracht hatte. Die Gruppe wies diesen Vorschlag zurück und erklärte, dass der Gazastreifen nicht „zum Verkauf“ stehe.

Die von den USA unterstützte Nichtregierungsorganisation Gaza Humanitarian Foundation hat Berichten zufolge Pläne zur Verteilung von Hilfsgütern im Norden des Gazastreifens angekündigt. Die Vereinten Nationen erklärten jedoch, sie würden sich nicht an diesem Mechanismus beteiligen, da sie Bedenken hinsichtlich der Neutralität und Unabhängigkeit hätten.

Internationale Verurteilung, Vorwürfe der ethnischen Säuberung

Die internationale Verurteilung der israelischen Aktionen im Gazastreifen nimmt zu. Der UN-Hochkommissar für Menschenrechte, Volker Türk, erklärte, die jüngste Eskalation könne eine ethnische Säuberung darstellen.

In einer aktuellen Erklärung betonte er: „Die jüngste Bombardierung, die Menschen unter Androhung verstärkter Angriffe zur Flucht zwingt, die systematische Zerstörung ganzer Stadtteile und die Verweigerung humanitärer Hilfe unterstreichen, dass offenbar eine dauerhafte demografische Veränderung in Gaza angestrebt wird, die gegen das Völkerrecht verstößt und einer ethnischen Säuberung gleichkommt.“

Darüber hinaus äußerte Turk seine Besorgnis, dass die Eskalation den Beginn einer umfassenderen israelischen Militäraktion markieren könnte, und forderte alle Parteien, insbesondere Staaten mit direktem Einfluss, zum Eingreifen auf. „Wir müssen diesen Wahnsinn stoppen“, mahnte er.

Medizinisches System steht vor dem Zusammenbruch

Der Hohe Kommissar betonte auch, dass das Gesundheitssystem in Gaza kurz vor dem Zusammenbruch steht, dass Vertreibungsbefehle den Platz in Notunterkünften verringern und dass Familien in Zelten unter unmenschlichen Bedingungen leben, während sich die extreme Hungersnot unter der anhaltenden israelischen Blockade verschärft.

Es ist erwähnenswert, dass auch sieben europäische Staaten ein Ende der Aggression und die Aufhebung der Blockade forderten. Der Europarat bezeichnete die Situation als „absichtliche Aushungerung“.

Netanjahu verspielte „historische Chance“

In einem anderen Zusammenhang warf das Forum der Familien von Geiseln dem israelischen Premierminister Benjamin Netanjahu vor, „eine historische Chance vertan“ zu haben, während eine andere Gruppe, das Tikva-Forum, sich für verstärkten militärischen Druck und eine totale Belagerung einschließlich der Unterbrechung der Wasser- und Stromversorgung aussprach, um die Freilassung der verbleibenden 57 Geiseln zu erreichen.

Das Forum der Familien von Geiseln erklärte: „Diese historische Chance zu vertun, wäre ein katastrophaler Fehler, der für immer ein Schandfleck bleiben würde.“

Weiterlesen: Gaza und die Logik der Nekropolitik: Souveränität gemessen an der Zahl der Toten

