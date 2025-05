Interview mit der ukrainischen Historikerin Marta Havryshko: „Die Ukraine ist keine Demokratie. Die Menschen haben Angst, ihre Meinung zu sagen.“

https://www.nachdenkseiten.de/?p=133046



Die ukrainische Historikerin und Dissidentin Marta Havryshko ist eine unabhängige Stimme, die sich offen gegen die Verharmlosung rechtsextremer Strukturen und gegen die zunehmende Repression gegenüber Friedensaktivisten und Regierungskritikern stellt. Für ihr Engagement zahlt sie einen hohen Preis: Sie erhält regelmäßig Todesdrohungen, weil sie den autoritären Umbau unter Präsident Selenskyj kritisiert. Zugleich verurteilt sie den russischen Angriff. Havryshko lehrt als Assistenzprofessorin an der Clark University in Massachusetts (USA). Im Interview spricht sie über die Macht neonazistischer Gruppen, die zunehmende Unterdrückung der Opposition und die verbreitete Kriegsmüdigkeit in der ukrainischen Bevölkerung. Den westlichen Leitmedien wirft sie vor, die Politik der ukrainischen Regierung und die grausame Realität eines sinnlosen Krieges zu beschönigen. Das Interview führte Michael Holmes. Weiterlesen in den nachdenkseiten. de

Deutsche Übersetzung ab 17.05.2025 11:00 Uhr nachzulesen auf: https://www.nachdenkseiten.de/?p=133046 Interview with Ukrainian historian Marta Havryshko: „Ukraine is not a democracy! People are afraid to speak their minds“ | NDS Ukrainian historian and dissident Marta Havryshko is an independent voice who openly opposes the trivialization of right-wing extremist structures and the increasing repression of peace activists and government critics.