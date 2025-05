https://www.aljazeera.com/news/liveblog/2025/5/14/live-israel-attacks-gaza-hospitals-as-trump-says-working-to-end-war-soon



LIVE: Israel tötet 70 Menschen in Gaza; Russland, China und Großbritannien lehnen US-amerikanisch-israelischen Hilfsplan ab

Journalist unter den Opfern eines israelischen Angriffs auf ein Krankenhaus in Gaza

Von Federica Marsi

Veröffentlicht am 14. Mai 2025

Israelische Streitkräfte verstärken ihre Angriffe auf Gaza und töten seit Mitternacht mindestens 70 Palästinenser, wie Sanitäter berichten. Unter den Opfern sind 50 Menschen, die im Norden Gazas getötet wurden.

Russland, China und Großbritannien haben einen US-amerikanisch-israelischen Plan zur Verteilung von Hilfsgütern in Gaza abgelehnt und stattdessen Israel aufgefordert, seine zweimonatige Blockade Gazas aufzuheben.

US-Präsident Donald Trump, der sich derzeit in Saudi-Arabien aufhält, sagt, er arbeite daran, den Konflikt in Gaza so schnell wie möglich zu beenden, aber der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu erklärt, dass „es keine Situation geben wird, in der wir den Krieg beenden“.

Bei Israels Krieg gegen den Gazastreifen sind nach Angaben des Gesundheitsministeriums in Gaza mindestens 52.908 Palästinenser getötet und 119.721 verletzt worden. Das Regierungsmedienbüro aktualisierte die Zahl der Todesopfer auf mehr als 61.700 und erklärte, dass Tausende Menschen unter den Trümmern vermisst und vermutlich tot seien.

Bei den von der Hamas angeführten Angriffen am 7. Oktober 2023 wurden in Israel schätzungsweise 1.139 Menschen getötet und mehr als 200 gefangen genommen.

GCC-US-Gipfel geprägt von mangelnder Dringlichkeit in Bezug auf Gaza

Die mangelnde Dringlichkeit, mit der die Staats- und Regierungschefs des Golf-Kooperationsrats (GCC) auf den Krieg in Gaza reagieren, steht in krassem Gegensatz zu der Botschaft, die der oberste humanitäre Vertreter der Vereinten Nationen vor dem UN-Sicherheitsrat übermittelt hat, sagt der Politologe Sultan Barakat gegenüber Al Jazeera.

„Die Einigung in Syrien wurde als großer Erfolg dargestellt, obwohl sie schon lange überfällig war“, so Barakat, der an der Hamad Bin Khalifa University in Katar öffentliche Politik lehrt.

Die Aufhebung der Sanktionen gegen Syrien und das Treffen zwischen Trump und al-Sharaa seien „als Ersatz für das Scheitern substanzieller Fortschritte in Gaza herhalten müssen“.

„Als arabische Länder mussten wir Stabilität und Wohlstand an die Beendigung des Konflikts in Palästina knüpfen“, fügte er hinzu.

