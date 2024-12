https://www.caitlinjohnst.one/p/israel-is-killing-civilians-in-gaza?utm_source=post-email-title&publication_id=82124&post_id=153661125&utm_campaign=email-post-title&isFreemail=true&r=gp7s3&triedRedirect=true&utm_medium=email



Israel tötet absichtlich Zivilisten in Gaza, und das ist nicht einmal diskutabel

Caitlin Johnstone

27. DEZEMBER 2024

Notizen vom Rand der narrativen Matrix

Nur damit wir uns alle im Klaren sind: Es ist eine erwiesene Tatsache, dass die IDF direkt und absichtlich Zivilisten in Gaza tötet. In den frühen Tagen des Völkermords gab es eine Zeit, in der dies bestritten werden konnte, aber das ist nicht mehr der Fall. Die Fakten liegen vor und der Fall ist abgeschlossen. Es ist geschehen.

Israelische Soldaten erzählen der Presse, dass sie wissentlich Zivilisten töten und sie anschließend fälschlicherweise als Terroristen einstufen. Unzählige Ärzte haben ausgesagt, dass sie routinemäßig auf tote und verwundete Kinder treffen, denen israelische Scharfschützen in den Kopf geschossen haben. Aus israelischen Medienberichten geht hervor, dass die IDF absichtlich zivile Infrastrukturen ins Visier nimmt und KI-Systeme einsetzt, um gezielt auf mutmaßliche Hamas-Mitglieder zu zielen , wenn diese zu Hause bei ihren Familien sind und nicht auf dem Schlachtfeld.

Die Debatte ist vorbei. Das Argument der „menschlichen Schutzschilde“ ist vollständig und gründlich entkräftet worden. Wenn Sie immer noch leugnen, dass dies geschieht, so liegt das daran, dass Ihr Weltbild so falsch ist, dass es von Ihnen verlangt, Fakten und Realität zu leugnen.

Wir wurden mit Lügen darüber gefüttert, was am 7. Oktober geschah. Wir wurden mit Lügen über die israelischen Übergriffe gefüttert, die zum 7. Oktober führten. Wir wurden mit Lügen darüber gefüttert, was in den letzten 15 Monaten unter der Rechtfertigung des 7. Oktobers getan wurde. Und doch erwarten die Verteidiger Israels immer noch, ernst genommen zu werden, wenn sie als Antwort auf Kritik an Israels Aktionen vom 7. Oktober schwafeln.

Das muss nicht so sein. Wir werden von den Reichen und Mächtigen mit Bergen von Geschichten gefüttert, die erklären, warum die Dinge so bleiben müssen, wie sie sind – aber es sind nur Geschichten.

Jeder gesellschaftspolitische Status quo im Laufe der Geschichte hatte machtdienliche Erzählungen, die erklärten, warum die Dinge so sind, wie sie sind, und die rechtfertigten, warum die Leute, die das Sagen haben, so viel bequemer leben als die gewöhnlichen Menschen, die den wirklichen Beitrag in dieser Welt leisten. Früher sagte man den Menschen, dass Könige ihre Autorität direkt von Gott erhielten und deshalb besser und würdiger seien als die ungewaschenen Massen. Heute haben wir verschiedene Herrscher mit verschiedenen Erzählungen, die ihre Herrschaft rechtfertigen und erklären, warum große Ungleichheit gut und richtig ist, aber diese Erzählungen sind genauso fiktiv wie die alten Geschichten über das göttliche Recht der Könige.

Heute sind wir darauf trainiert zu glauben, dass die Plutokraten, die unsere Gesellschaft beherrschen, ihr riesiges Vermögen durch harte Beiträge und clevere Innovationen erlangt haben und dass ihnen jeder Penny zusteht, weil sie die produktivsten Mitglieder unserer Gesellschaft sind. So wie den Bauern früher das göttliche Recht der Könige gelehrt wurde, wird uns beigebracht, dass der Kapitalismus das fairste und gerechteste aller möglichen Systeme ist und dass die von den USA geführte Weltordnung sicherstellt, dass Freiheit und Demokratie zum Wohle aller geschützt und gefördert werden.

Das sind alles erfundene Geschichten, nicht wahrer als die Geschichte, dass Monarchen von einer unsichtbaren Gottheit mit magischen Königskräften ausgestattet wurden, weil ihr Blut besonders war. Aber sie werden von denen, die dafür verantwortlich sind, uns das Denken beizubringen, und von denen, die diese Indoktrination schlucken, als ernstzunehmende Fakten behandelt.

In Wirklichkeit können wir die Dinge ändern, wie sie sind, wann immer wir wollen, und es gibt keinen guten Grund, es nicht zu tun. Wir sind viel mehr als unsere Herrscher, und die Oligarchen und Imperiumsmanager, die derzeit das Steuer in der Hand halten, zerstören unsere Biosphäre, während sie die Ungleichheit und Ausbeutung verstärken und uns an mehreren Fronten in Richtung Atomkrieg treiben.

Wir haben die Möglichkeit, ihnen das Steuerrad zu entreißen, wenn nur genug von uns den Willen dazu aufbringen. Alle gegenteiligen Geschichten, die wir vielleicht glauben, sind nur fiktive Gedankengebäude, die unsere Herrscher zu ihrem eigenen Vorteil in unsere Köpfe setzen.

Es ist nichts Falsches daran, an diesem Punkt der Geschichte politisch heimatlos zu sein. Die Menschheit als Ganzes ist in diesem speziellen Abschnitt der Raumzeit immer noch wild verwirrt und dysfunktional, und selbst die besten politischen Fraktionen werden von hochgradig neurotischen Menschen beherrscht, die keine Verantwortung für ihren psychologischen Zustand und ihre innere Klarheit übernehmen. Wenn Sie eine politische Partei oder Fraktion gefunden haben, der Sie vertrauen, dann ist das großartig, aber wenn nicht, dann ist es völlig in Ordnung, als Individuum zu bleiben und sich von Fall zu Fall für lohnenswerte Anliegen und Bewegungen einzusetzen, wenn sie auftauchen, ohne sich dauerhaft an den Wagen eines anderen zu hängen.

Wir haben noch einen langen Weg vor uns, um als Spezies zu reifen, und es könnte eine Weile dauern, bis eine einheitliche politische Fraktion entsteht, der man vertrauen kann, dass sie konsequent im höchsten Interesse handelt.

