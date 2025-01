https://www.palestinechronicle.com/israel-kills-another-journalist-in-gaza-death-toll-rises-to-205/



Israel tötet einen weiteren Journalisten in Gaza – Zahl der Todesopfer steigt auf 205

16. Januar 2025

Über 200 Journalisten wurden in Gaza getötet. (Foto: via QNN)

Von Palestina Chronicle Staff

Die Zahl der Journalisten, die infolge des anhaltenden israelischen Angriffs auf Gaza getötet wurden, ist seit Oktober 2023 auf 205 gestiegen.

Das Palestine Media Forum hat die Tötung des Gaza-Journalisten Ahmed Al-Shayah durch Israel verurteilt, der als Korrespondent, Redakteur und Produzent für mehrere Medienunternehmen tätig war.

Sein Tod erhöht die Zahl der seit Oktober 2023 von Israel in Gaza getöteten Journalisten auf 205, berichtete der Middle East Monitor (MEMO) unter Berufung auf das Forum.

Al-Sayah wurde getötet, nachdem Israel eine Lebensmittelverteilung in Al-Mawasi, westlich des Gouvernements Khan Yunis im südlichen Gazastreifen, ins Visier genommen hatte.

Am Dienstag wurde die Journalistin Ahlam Al Nafed bei einem israelischen Angriff getötet, als sie zum al-Shifa-Krankenhaus in Gaza-Stadt ging.

Internationales Recht

Das Palästina-Medienforum verurteilte das internationale Schweigen und die Unfähigkeit, palästinensische Journalisten zu schützen und ihnen zu ermöglichen, ihre berufliche Tätigkeit im Einklang mit internationalem Recht und humanitären Chartas auszuüben, heißt es in dem Bericht.

Das Medienbüro der Regierung von Gaza verurteilte ebenfalls aufs Schärfste die gezielte Tötung und Ermordung palästinensischer Journalisten durch die israelische Besatzung, fügte der Bericht hinzu.

Es forderte die Internationale Journalisten-Föderation (IJF), die Föderation arabischer Journalisten und alle journalistischen Gremien auf, diese systematischen Verbrechen gegen palästinensische Journalisten und Medienfachleute im Gazastreifen zu verurteilen.

Die IJF und das Palästinensische Journalisten-Syndikat (PJS) haben die Tötungen und fortgesetzten Angriffe auf Journalisten verurteilt und eine sofortige Untersuchung ihrer Todesfälle gefordert.

Andauernder Völkermord

Der andauernde israelische Angriff auf den Gazastreifen, der am 7. Oktober 2023 begann, hat zu einer humanitären Krise von beispiellosem Ausmaß geführt. Da die Zahl der Todesopfer unter den belagerten und ausgehungerten palästinensischen Zivilisten täglich weiter steigt, wird Israel derzeit vor dem Internationalen Gerichtshof (IGH) wegen Völkermordes an den Palästinensern angeklagt.

Nach Angaben des Gesundheitsministeriums von Gaza wurden bei dem seit dem 7. Oktober 2023 andauernden Völkermord Israels in Gaza mindestens 46.707 Palästinenser getötet und 110.265 verwundet.

Die Zahl der Opfer wird voraussichtlich weiter steigen, da mindestens 11.000 Menschen noch immer vermisst werden und vermutlich unter den Trümmern ihrer Häuser in Gaza tot sind.

Frauen und Kinder

Der Krieg, den die Palästinenser „Operation Al-Aqsa Flood“ nennen, begann nach einer Militäroperation der Hamas auf israelischem Gebiet. Israel berichtet, dass 1.139 seiner Soldaten und Zivilisten bei dem ersten Angriff am 7. Oktober getötet wurden. Israelische Medien haben jedoch Bedenken geäußert, dass eine beträchtliche Anzahl israelischer Opfer durch „friendly fire“ während des Angriffs verursacht wurde.

Palästinensische und internationale Menschenrechtsorganisationen berichten, dass die überwältigende Mehrheit der Opfer in Gaza Frauen und Kinder sind. Die anhaltende Gewalt hat auch eine akute Hungersnot verschärft, wobei sich unter den Toten Tausende von Kindern befinden, was die Schwere der humanitären Katastrophe verdeutlicht.

Der Krieg hat fast zwei Millionen Menschen in Gaza aus ihren Häusern vertrieben, wobei die Mehrheit der Vertriebenen in die bereits überfüllte südliche Region des Gazastreifens gezwungen wurde. Die Bevölkerung in Gaza ist weiterhin in dem anhaltenden Konflikt gefangen und hat kaum Zugang zu Grundbedürfnissen wie Nahrung, Wasser und medizinischer Versorgung.

(PC, MEMO)

