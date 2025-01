https://www.richardsilverstein.com/2025/01/16/ceasefire-deal-how-long-before-israel-breaks-it/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_source_platform=mailpoet



Waffenstillstandsabkommen: Wie lange wird Israel es einhalten?

Richard Silverstein,

16. Januar 2025

Gazaner feiern bevorstehende Freilassung palästinensischer Geiseln

Es ist zwar eine wunderbare Nachricht, dass sowohl Israel als auch die Hamas Geiseln freilassen werden, aber der Teufel steckt im Detail. Die Vereinbarung hat mehrere bewegliche Teile, und wenn sich eine der beiden Seiten weigert, einen davon einzuhalten, wird der gesamte Plan gefährdet. Wie ich weiter unten feststelle, hat Israel in der Vergangenheit bei früheren Vereinbarungen genau das getan. Wir werden also mit „Hoffnung im Herzen“ und einer gesunden Portion Skepsis abwarten müssen, was passiert. Haaretz berichtet: „Katar wird weiterhin seinen Beitrag zur Umsetzung des Abkommens zwischen Israel und der Hamas leisten und dabei mit Ägypten und den USA zusammenarbeiten.“ Es ist jedoch unklar, welchen Einfluss Katar oder die beiden anderen Parteien haben, um die Verpflichtungen der Hamas und Israels im Rahmen der Bedingungen durchzusetzen.

Biden wandte sich an die Nation und sagte, dass das heutige Waffenstillstandsabkommen dasselbe ist, das er im vergangenen Mai vorgeschlagen hatte. Auch wenn er versucht, sich dafür Anerkennung zu verschaffen, zeugt es eher davon, wie erbärmlich sein Einfluss war, da er nicht in der Lage war, es zu verwirklichen. Er hatte keinen Einfluss. Zumindest keinen, den er bereit war zu nutzen. Und das ist nicht nur erbärmlich, sondern fast kriminell. Er hätte das Ende der Feindseligkeiten schon vor acht Monaten erzwingen können, und 10.000 Palästinenser, etwa 200 IDF-Soldaten und zehn oder mehr Geiseln hätten in der Zwischenzeit nicht sterben müssen.

Zvi Barel schreibt in der Haaretz zynisch, aber vorausschauend, dass Netanjahu, wenn er es mit dem Geiselaustausch ernst gemeint hätte, ein einziges umfassendes Abkommen hätte unterzeichnen können, das auf einmal umgesetzt worden wäre, anstatt eines mit drei Phasen:

… Der Prozess, das Abkommen über mehrere Phasen hinauszuzögern, deutet auf Böswilligkeit [von Seiten Israels] hin … So bleibt der Traum von der Kolonisierung des Gazastreifens lebendig und gut. Sie haben ihn nur um ein paar Wochen [bis zum Ende der ersten Phase] verzögert … Israel sollte sich auf ein Szenario vorbereiten, in dem der Austausch der 33 israelischen Geiseln [in der ersten Runde] zur Wiederaufnahme des Vernichtungskrieges in Gaza führen wird. Das Leben der verbleibenden Geiseln wird zum Kollateralschaden, der für die größere Vision nebensächlich ist.

Eine solch wackelige Vereinbarung ist wie dafür geschaffen, von Netanjahu (und möglicherweise auch von der Hamas) missverstanden und kritisiert zu werden. Ihre Parameter bieten reichlich Gelegenheit, sie in jeder Phase zu verletzen oder aufzuheben, wie Barel feststellt (und wie ich hier gewarnt habe).

Laut Ronen Bergman von Ynet, der Mossad-Quellen nahesteht, hat Präsident Trump Versprechungen gemacht, um Netanjahu dazu zu bewegen, das Abkommen zu besiegeln. Es ist ein wahres Potpourri an Leckereien, das ihn sicher in Versuchung führen wird. Vielleicht nicht auf dem Niveau der Cohiba-Zigarren (für ihn) und des Rosé-Champagners (für sie), die Arnon Milchan angeboten hat. Aber dennoch verlockend. Beim Lesen des Folgenden sollte man bedenken, dass Bergman hauptsächlich israelische Quellen zitiert, die ihre eigene, eigennützige Sicht der Dinge präsentieren.

Er weist auf die Zweideutigkeit der Formulierungen im Abkommen bezüglich der Beendigung der Feindseligkeiten hin. Dies stellt die Tragfähigkeit des gesamten Abkommens in Frage. Während die Hamas ein vollständiges Ende der Kämpfe gefordert hat, hat sich Israel dagegen gewehrt. Das Abkommen fordert „das Ende der Kämpfe“ oder „das Ende der Angriffe“, ohne ausdrücklich das Ende des Krieges zu fordern. Israel könnte, so Bergman, die Auslassung eines Aufrufs zum Kriegsende so interpretieren, dass eine Wiederaufnahme der Kämpfe erlaubt ist, wenn es angebracht ist. Dies steht natürlich in direktem Widerspruch zu den Bestimmungen des Abkommens. Aber Israel hat sich noch nie von bloßen Fakten davon abhalten lassen, seine Interessen zu verfolgen.

Trump hat laut Bergmans „vertrauenswürdiger Quelle“ (bei der es sich um Ron Dermer handeln könnte) Bibi einen Freifahrtschein angeboten: Er wird Israel unterstützen, wenn es sich für eine Wiederaufnahme der Kämpfe entscheidet, auch wenn dies gegen die Bedingungen des Abkommens verstoßen würde. Dies macht das Abkommen natürlich praktisch bedeutungslos. Wie Barel sagt, bedeutet dies, dass die erste Phase stattfinden und erfolgreich 33 israelische Geiseln befreien wird. Die übrigen, hauptsächlich IDF-Soldaten und Leichen von Geiseln, werden in Gaza verrotten, bis die Hölle zufriert.

Bergman deutet an, dass es noch weitere Vorteile für die NSO Group und ihre Cyberwaffe Pegasus geben könnte. Das zwielichtige Unternehmen wurde durch US-Sanktionen tödlich getroffen, nachdem einer seiner Kunden (möglicherweise Saudi-Arabien) eine Whatsapp-Schwachstelle ausgenutzt hatte, um 1.400 Benutzer auszuspionieren. Jetzt wirbt Bergman für die Aussicht, dass ein Trump-Weißes Haus diese Sanktionen aufhebt, damit NSO die Bespitzelung von Journalisten, Menschenrechtsaktivisten und sogar Lehrern durch autoritäre (und demokratische) Regime auf der ganzen Welt wieder aufnehmen kann.

Bergmans Lobeshymnen auf NSO könnten sogar als PR-Werbetext dienen:

Jetzt, da Trump wieder im Amt ist, können wir davon ausgehen, dass die Regierung den kritischen Teil [die US-Sanktionen] vergessen und vielleicht selbst die gleichen Maßnahmen ergreifen wird [Spionage-Software einsetzen, um Regierungsfeinde anzugreifen], ganz zu schweigen davon, dass sie Israel und dem NSO wieder eine zentrale Rolle in der internationalen Diplomatie einräumen wird.

Bergman preist ein elendes Unternehmen an, dessen Technologie zur Ermordung von Jamal Khashoggi und anderen Journalisten eingesetzt wurde. Er möchte, dass Trump NSO wieder auf den Markt lässt, damit das Unternehmen seine Bemühungen zur Sabotage der Demokratie und zum Angriff auf Demokratieaktivisten auf der ganzen Welt verdoppeln kann. Warum sollte man Journalist sein, wenn man als Werbetexter für ein Unternehmen arbeiten kann, das anständigen, ehrenwerten Menschen Leid und Elend bringt?

Trump hat zugestimmt, die von der Biden-Regierung verhängten US-Sanktionen gegen mehrere Siedler-Schläger aufzuheben, die einige der gewalttätigsten Pogrome im Westjordanland angeführt haben. Nicht, dass die Sanktionen wirksam oder sinnvoll gewesen wären. Die Siedler haben sie leicht umgangen und wurden in den Augen der jüdisch-terroristischen Bewegung zu Helden. Als Biden ankündigte, ein IDF-Bataillon zu sanktionieren, das aus Siedlersoldaten besteht, die für ihre Gewalt gegen Palästinenser bekannt sind, machte der Präsident fast sofort einen Rückzieher. Dies bewies, dass die Sanktionen im Wesentlichen kosmetischer Natur und zahnlos waren.

Der neue Präsident hat laut Bergman auch zugestimmt, gegen den IStGH in den Krieg zu ziehen, der Haftbefehle gegen Netanjahu und den ehemaligen Verteidigungsminister Yoav Gallant erlassen hat. Israel befürchtet auch, dass IDF-Offiziere ins Visier genommen werden, wenn sie ins Ausland reisen, weil sie Kriegsverbrechen in Gaza begangen haben. Trump hat angeboten, Israels Bemühungen, sie zu schützen, zu unterstützen.

Das Waffenstillstandsabkommen, für das Trump sich um den Friedensnobelpreis bewirbt, verspricht eine kosmetische Vereinbarung zu werden, die den Druck auf Trump und Netanjahu verringert, die Geiseln freizulassen, während der Völkermord in Gaza nicht beendet wird.

Übersetzt mit Deepl.com

