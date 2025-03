https://www.jonathan-cook.net/blog/



Israel tötet immer noch israelische Geiseln mit der Hannibal-Richtlinie – aber jetzt in Gaza selbst

Jonathan Cook

6. März 2025

Eine der größten Lügen, die von den USA und Israel verbreitet wird, ist die Behauptung, dass Israel mit der Ermordung der Kinder in Gaza im Interesse der in der Enklave festgehaltenen Israelis gehandelt habe

Diejenigen von uns, die immer wieder auf die Anwendung der sogenannten „Hannibal-Richtlinie“ durch Israel am 7. Oktober 2023 hinweisen – bei der Israel seine eigenen Bürger tötete, um zu verhindern, dass sie von der Hamas gefangen genommen werden – wurden als diejenigen verleumdet, die die Verbrechen der Hamas an diesem Tag entschuldigen.

Das ist nicht der Grund, warum wir das Thema ansprechen.

Zum Teil liegt es daran, dass einige der schrecklichsten Bilder vom 7. Oktober von verkohlten Leichen und zerstörten Autos und Häusern in Israel – die als Beweis für eine besondere Barbarei angeführt wurden, die angeblich typisch für Palästinenser ist – mit ziemlicher Sicherheit dadurch verursacht wurden, dass Israel an diesem Tag seine Richtlinie der verbrannten Erde anwendete.

Diese Bilder wurden zum Kernstück der Propagandakampagne, die Israel und seine Befürworter starteten, um das Massaker an den Kindern von Gaza in den darauffolgenden 17 Monaten zu rechtfertigen.

Es gibt jedoch auch einen weitaus dringlicheren und wichtigeren Grund, unsere Aufmerksamkeit auf die Rolle der Hannibal-Direktive zu richten. Und dieser Grund hat mit dem zu tun, was gerade jetzt geschieht.

Israel und die USA wenden die Hannibal-Direktive immer noch an – gegen die in Gaza festgehaltenen israelischen Gefangenen.

Der Sinn der Richtlinie bestand schon immer darin, den Feind daran zu hindern, israelische Geiseln als Druckmittel einzusetzen, um Israel in Verhandlungen zu verwickeln – in erster Linie, um es unter Druck zu setzen, eine der Tausenden palästinensischen Geiseln freizulassen, die es in seinen Gefängnis-Folter-Lagern festhält. Viele von ihnen wurden nie angeklagt oder vor Gericht gestellt.

Israel und die USA sagen uns, dass sie Gaza mit Flächenbombardements überziehen müssen – was laut dem höchsten Gericht der Welt einem „plausiblen“ Völkermord gleichkommt –, um die Hamas zur Rückgabe der israelischen Gefangenen zu zwingen. Tatsächlich töten Israel und die USA durch ihr Vorgehen jedoch rücksichtslos genau diese Gefangenen.

Warum? Damit sie nicht über einen Waffenstillstand verhandeln müssen. Damit sie mit dem Völkermord weitermachen können, ohne Druck, sich mit dem Schicksal der in Gaza festgehaltenen Israelis zu befassen.

Genau so rücksichtslos ging Israel am 7. Oktober vor, als es zeigte, dass es ihm gleichgültig ist, ob Israelis leben oder sterben, solange sie nicht gefangen genommen werden.

Deshalb hat das israelische Militär – in einem uns bekannten Fall – in ein Haus im Kibbuz Be’eri geschossen, obwohl es wusste, dass sich darin ein Dutzend oder mehr Israelis, darunter auch Kinder, befanden. Der Armee war es völlig gleichgültig, ob diese Israelis dabei getötet werden würden. Bis auf zwei wurden sie alle getötet. Diese Zeugen sind der Hauptgrund dafür, dass wir wissen, was wirklich passiert ist.

Deshalb schossen israelische Apache-Hubschrauber rücksichtslos auf Hunderte von Autos, die vom Nova-Musikfestival flohen, ohne Rücksicht darauf, ob sich in den Autos Hamas-Kämpfer oder israelische Bürger befanden.

Selbst der ehemalige Verteidigungsminister Yoav Gallant gibt zu, dass an diesem Tag die Direktive angewendet wurde.

Wir werden nie erfahren, wie viele Israelis getötet wurden – zum Teil, weil Israel uns das nie wissen lassen wird. Es hat sogar viele der zerstörten Autos vergraben, um eine forensische Untersuchung zu verhindern.

Was wir jedoch mit Sicherheit wissen, ist, dass das israelische Militär am 7. Oktober viele Israelis getötet hat.

Westliche Medien haben sich geflissentlich geweigert, über die Hannibal-Direktive zu berichten, obwohl sie in den israelischen Medien allgegenwärtig ist. (Siehe hier, hier, hier und hier.)

Das ist mehr als nur ein Versagen der westlichen Medien. Es ist ein Verbrechen gegen den Journalismus – wenn nicht sogar eine Mitschuld am Völkermord selbst.

Die westliche Öffentlichkeit muss wissen, dass die Hannibal-Richtlinie aus einem ganz einfachen Grund geltend gemacht wurde: Es handelt sich um eine entscheidende Information, wenn sie beurteilen soll, wie glaubwürdig die Behauptungen Israels und der USA sind, dass sie versuchen, die israelischen Gefangenen lebend zurückzubekommen, und wenn die westliche Öffentlichkeit die Motive Israels für die Rückkehr zum Völkermord in Gaza richtig abwägen soll.

Beachten Sie in Trumps neuestem gestörten Tweet, wie er die Hamas beschuldigt, die in Gaza festgehaltenen Israelis „ermordet“ zu haben. Das ist reine, von Israel inspirierte Desinformation.

Es ist klar, dass die meisten, wenn nicht alle der toten Gefangenen nicht von ihren Entführern der Hamas getötet wurden, sondern durch Israels massive, rücksichtslose 15-monatige Bombardierung des winzigen Gebiets von Gaza. Dieselbe Bombardierung, die sechs Hiroshimas entspricht, hat Gaza dem Erdboden gleichgemacht und viele Zehntausende – vielleicht Hunderttausende – Palästinenser getötet.

Warum ist Trump so erpicht darauf, uns in die Irre zu führen?

Weil er unsere Unterstützung für die Fortsetzung des Massakers an der Bevölkerung von Gaza durch Israel gewinnen und seine eigene Entscheidung rechtfertigen will, wie sein Vorgänger die für die Fortsetzung dieses Völkermords erforderlichen Waffen zu liefern.

Schließlich macht Trump seine eigene völkermörderische Absicht ausdrücklich deutlich, indem er sich an „die Menschen in Gaza“ wendet und ihnen sagt, dass sie alle „TOD“ sein werden, wenn die israelischen Gefangenen nicht übergeben werden. Dabei hat „das Volk von Gaza“ keine Kontrolle darüber, ob die Gefangenen freigelassen werden.

Beachten Sie auch, dass Trump die Hamas als „krank und verdreht“ bezeichnet, weil sie an den Leichen toter israelischer Gefangener festhält, obwohl es Israel ist, das gegen das Waffenstillstandsabkommen verstößt, das die Rückgabe dieser Leichen vorsieht.

Dies ist eine weitere Rechtfertigung Israels und der USA für die Tötung „des Volkes von Gaza“. Aber die Hamas hat den Wert des Einsatzes von Leichen als Verhandlungsmasse direkt von Israel gelernt.

Seit Jahren weigert sich die israelische Regierung, die Leichen der von ihr getöteten Palästinenser an ihre Familien zurückzugeben, auch in ihren Folterlagern. Diese Verletzung des Völkerrechts geht auf eine Zeit vor dem 7. Oktober zurück. Die israelischen Gerichte haben diese Politik wiederholt gebilligt und die Ansicht der Regierung akzeptiert, dass die Leichen als „Tauschobjekte“ gehalten werden sollten. Im Januar gab sie erneut ihre Unterstützung.

Wenn die Hamas also „krank und verdreht“ ist, dann nur, weil Israel noch kranker und verdrehter ist. Wenn Trump der Meinung ist, dass die Menschen in Gaza aufgrund der „kranken und verdrehten“ Entscheidungen ihrer Anführer einen Völkermord verdienen, sollte er dann nicht konsequent sein und argumentieren, dass die Menschen in Israel aufgrund der „kranken und verdrehten“ Entscheidungen ihrer eigenen Anführer ein ähnliches Schicksal verdienen?

Eine Kampagne aus Lügen und Desinformation hat in den letzten anderthalb Jahren dazu beigetragen, das Völkerrecht zu zerreißen. Und eine der größten Lügen ist der Vorwand, dass Israel mit dem Abschlachten der Kinder im Gazastreifen im Interesse der in der Enklave festgehaltenen Israelis gehandelt habe.

Die Monster stehen nicht nur in den Geschichtsbüchern. Sie leben unter uns. Sie sind überall.

