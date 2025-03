Geschieht das hier? David Helvarg

https://www.commondreams.org/opinion/fascism-in-america



Elon Musk, CEO von Tesla und SpaceX, gestikuliert, während er während der Eröffnungsparade in der Capitol One Arena in Washington, D.C., am 20. Januar 2025 spricht.

(Foto: Angela Weiss/AFP via Getty Images)

Geschieht das hier?

Zwei Generationen Familiengeschichte haben mich davon überzeugt, dass eine tief gespaltene Demokratie wie die Weimarer Republik von innen heraus zerstört werden kann, selbst eine, die seit mehr als zwei Jahrhunderten ihr Freiheitsrecht erweitert.

David Helvarg

Common Dreams

8. März 2025

Meine Mutter wurde von der Gestapo verhört, als sie neun Jahre alt war. Sie dachte, die Initialen für die Nazi-Arbeitsfront (Deutsche Arbeitsfront) stünden für Deutsche Affenfront (Deutsche Affefront), und weil sie Legasthenikerin war, sprach sie es laut aus. Ihre Mutter Emmy durfte nicht bei Eva sein, während sie verhört wurde, wer ihr gesagt hatte, sie solle sagen, was sie gesagt hatte. Danach wurde Emmy mitgeteilt, dass die gesamte Familie verhaftet würde, wenn das Kind nicht innerhalb von 24 Stunden außer Landes sei.

Eva wurde in einen Zug gesetzt und verbrachte die nächsten drei Jahre in einem Internat auf einem italienischen Berggipfel, bis sie schließlich 1939 wieder mit ihrer Familie in Holland vereint war. Dort halfen die amerikanischen Quäker der Familie, einschließlich ihres Vaters Fritz (der die Haft und Folter im Konzentrationslager Buchenwald überlebt hatte), auf das letzte Schiff nach Amerika zu gelangen, bevor die Nazis einmarschierten.

Meine Mutter war ihr Leben lang eine schwierige, emotional zerrüttete Person, was zum Teil, wie ich später glaubte, auf ihr Kindheitstrauma und die Trennung von ihrer Familie zurückzuführen war, für die sie sich unbewusst selbst die Schuld gab. Ich musste an sie denken, als US-Präsident Donald Trump in seiner ersten Amtszeit eine Politik der Trennung von Migrantenfamilien verfolgte, bei der Kinder von ihren Eltern weggesperrt wurden, einige von ihnen für mehr als drei Jahre.

Die Bedrohung in unserem Land scheint eine einzigartige amerikanische Form des Promi-Faschismus zu sein, gemischt mit einer Tech-Bro-Junta aus superreichen, raketenbesitzenden Oligarchen.

Ich bin in der amerikanischen Mittelschicht aufgewachsen, aber aufgrund der Herkunft meiner Eltern glaube ich, dass die Geschichte einem jederzeit den Boden unter den Füßen wegziehen kann. Während meine Mutter den Nazis entkommen war, waren mein Vater, seine Schwester und seine Mutter einem Massaker in ihrem Dorf in der Ukraine entkommen. Drei von zwanzig versteckten sich auf einem Dachboden, während Hunderte weitere auf der Straße und in ihren Häusern getötet wurden. Die Ukraine blutet immer noch, während Donald Trump sich mit ihren jüngsten Invasoren anfreundet, ihren Anführer angreift und ihre seltenen Mineralien fordert.

Meine Mutter starb 1974, mein Vater einige Jahre später. 2016, gleich nach Trumps erster Wahl, gehörte meine Tante Renate, 89, zu den Menschen, die tatsächlich Pläne machten, nach Kanada zu ziehen, in eine Kleinstadt in der Provinz Saskatchewan. Sie war nicht bereit, mit der Angst zu leben, die sie als Kind erlebt hatte. Die Leukämie holte sie ein, bevor sie den Umzug antreten konnte. Sie starb im Alter von 90 Jahren.

Vor der Wahl 2016 hatte ich Renate überredet, einen Artikel über ihre Kindheitserinnerungen an die Wahl zu schreiben, bei der Adolf Hitler an die Macht kam, obwohl er zuvor einen Putschversuch unternommen hatte. Darin hieß es unter anderem:

1932 ging das deutsche Volk zur Wahl, um zwischen Hitler und dem amtierenden Präsidenten Paul von Hindenburg zu wählen. Meine Eltern hatten Angst, in ihrer kleinen Heimatgemeinde zu wählen, in der sich die Bürger alle beim Namen kannten. Sie fürchteten Repressalien, weil sie leicht als Anti-Nazi-Wähler hätten identifiziert werden können. Als Familie fuhren wir in eine entfernte, größere Stadt, wo meine Mutter und mein Vater wählten.

Meine beiden Schwestern und ich warteten im Auto. Wir sprachen nicht. Wir hatten Angst, ohne zu wissen warum. Eine Atmosphäre der Gefahr und Heimlichkeit hielt uns gefangen, als wir die Nazi-Wachen in ihren braunen Uniformen und Hakenkreuzarmbändern vor der Wahlkabine auf und ab marschieren sahen. Als Juden war dies das letzte Mal, dass sie wählen gingen – um sich als deutsche Staatsbürger Gehör zu verschaffen.

Ich erinnere mich noch lebhaft an meine erste Wahl als amerikanische Staatsbürgerin im Jahr 1948 – Thomas Dewey gegen Harry Truman … Nachdem ich den schwarzen Vorhang der Wahlkabine geschlossen und die Knöpfe gedrückt hatte, musste ich einen Hebel ziehen, um meine Stimme abzugeben. Ich war beeindruckt von der Bedeutung dieser einfachen Geste: Ich war meinem Land und der Welt gegenüber dafür verantwortlich, das Wahlergebnis zu beeinflussen. In der Abgeschiedenheit des mit Vorhängen abgetrennten Raums brach ich in Tränen aus, dankbar dafür, dass ich meine Meinung ohne Angst vor Vergeltung äußern durfte und dass meine Stimme zusammen mit Millionen anderer Stimmen die politische Zukunft bestimmen würde, die die amerikanischen Bürger akzeptieren würden.

Bis 2020, als viele US-Bürger davon überzeugt waren, das Ergebnis einer freien und fairen Wahl nicht zu akzeptieren. Vier Jahre später brachte eine knappe Mehrheit Donald Trump trotz seines Putschversuchs wieder an die Macht. Heute verheißt die Quisling-ähnliche Gefügigkeit eines republikanischen Kongresses, der nicht bereit ist, seine verfassungsmäßige Rolle wahrzunehmen, und die mögliche Umgestaltung des FBI, der CIA und des Militärs (beginnend mit der ungerechtfertigten Entlassung des Kommandanten der Küstenwache am zweiten Tag von Trumps Rückkehr an die Macht und nun einer umfassenderen Säuberung im Pentagon) nichts Gutes für die sogenannten „Leitplanken“ der Demokratie.

Darüber hinaus ist die vollständige Amnestie der Randalierer, die am 6. Januar 2021 das Kapitol eingenommen und damit ihre Bereitschaft demonstriert haben, in seinem Namen Gewalt anzuwenden, ein weiterer klarer Hinweis darauf, wie sich die Dinge unter Trump 2.0 schnell entwickeln könnten. Zwei Generationen Familiengeschichte haben mich davon überzeugt, dass eine tief gespaltene Demokratie wie die Weimarer Republik von innen heraus zerstört werden kann, selbst eine, die seit mehr als zwei Jahrhunderten ihr Freiheitsrecht erweitert.

1968 protestierte ich in den Straßen von New York gegen eine Kundgebung im Madison Square Garden für den ehemaligen Gouverneur von Alabama, George Wallace, der als offen rassistischer Drittkandidat für das Präsidentenamt kandidierte. Es war eine wilde Aufruhr-Szene, die mich als 17-Jährigen in ihren Bann zog. Als ich später am Abend meiner Mutter besorgter Wut begegnete, sprach ich unüberlegt. In den 1930er Jahren, sagte ich, wären junge Menschen in Deutschland auf die Straße gegangen, wäre Hitler vielleicht nicht an die Macht gekommen.

Sieben Jahre später, als meine Mutter nach einer Lungenkrebsoperation im Krankenhaus lag und wusste, dass sie sterben würde, erinnerte sie mich an diese Nacht und daran, wie sehr ich ihr wehgetan hatte. „Ich war erst neun. Ich konnte nichts tun“, sagte sie unter Tränen.

Meine Mutter war zu jung, um dem Faschismus zu widerstehen, als er ihr Land und viele andere umhüllte und schließlich zerstörte. Die Bedrohung in unserem Land scheint eine einzigartig amerikanische Form des Promi-Faschismus zu sein, gemischt mit einer Tech-Bro-Junta aus superreichen, raketenbesitzenden Oligarchen.

Aber Amerikas letzte Generation von Antifaschisten – darunter meine Eltern, die beide im Zweiten Weltkrieg der US-Armee beitraten im Zweiten Weltkrieg der US-Armee anschlossen, eine ähnliche, wenn auch fortgeschrittenere Bedrohung an den Stränden der Normandie und darüber hinaus besiegt hat. Auch wenn meine Mutter mit neun Jahren zu jung war, bin ich selbst mit meinen über 70 Jahren nicht zu alt, um mich meinen Mitbürgern anzuschließen und mich zu mobilisieren, um die dunkle Bedrohung erneut zu stoppen, wenn nicht ein für alle Mal, dann zumindest dieses Mal in Amerika.

Übersetzt mit Deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …