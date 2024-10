https://electronicintifada.net/blogs/nora-barrows-friedman/israel-kills-journalists-threatens-hospitals-north-gaza



Israel tötet Journalisten und bedroht Krankenhäuser im Norden von Gaza

Nora Barrows-Friedman

Rechte und Rechenschaftspflicht

9. Oktober 2024

Palästinenser untersuchen die Schäden nach einem israelischen Luftangriff in der vergangenen Nacht auf das Flüchtlingslager Bureij im mittleren Gazastreifen, 8. Oktober 2024.

Omar Ashtawy APA-Bilder

Das Folgende ist aus der Nachrichtenzusammenfassung während des Livestreams vom 9. Oktober. Sehen Sie sich die gesamte Folge hier an.

In dieser Woche verübte Israel im Norden und in der Mitte des Gazastreifens eine Reihe von Massakern, die sich gegen Schulunterkünfte und Zelte von Vertriebenen richteten.

Im nördlichen Gazastreifen haben israelische Streitkräfte in den letzten vier Tagen eine Belagerung des Flüchtlingslagers Jabaliya verhängt, indem sie Zwangsräumungen anordneten und das Lager mit Panzern und bewaffneten Quadrocoptern umstellten.

Am Mittwoch wurden mindestens 10 Palästinenser getötet, als israelische Streitkräfte die Zelte von Vertriebenen in Jabaliya bombardierten.

Der Al-Jazeera-Reporter Tareq Abu Azzoum erklärte am Dienstag, dass die israelische Armee „systematisch daran arbeitet, den Norden des Gazastreifens zu leeren“.

Der Journalist Hossam Shabat berichtete, dass israelische Scharfschützen auf Menschen geschossen hätten, die versuchten, Jabaliya zu verlassen.

Mahmoud Shalha, der am Dienstag aus Jabaliya berichtete, filmte dieses Material von einem Quadrocopter, der im Lager Jabaliya schoss.

Die israelische Armee ordnete die Evakuierung des Al-Awda-Krankenhauses, des Indonesian Hospital und des Kamal Adwan Hospital an, die zu den wenigen medizinischen Einrichtungen im nördlichen Gazastreifen gehören, die teilweise noch funktionsfähig sind.

Abed Zwidie, ein weiterer Journalist im Norden, berichtete am Dienstag aus dem Kamal Adwan Hospital, dass die Armee die medizinische Einrichtung belagere, die bereits mit den Toten und Verletzten der jüngsten israelischen Angriffe überfordert sei.

Dr. Hussam Abu Safia, der Direktor des Kamal-Adwan-Krankenhauses, erklärte, dass sein Personal sich den Evakuierungsanweisungen widersetzen würde.

Er sagte gegenüber Al Jazeera: „Wir haben Babys und Neugeborene auf der Intensivstation. Selbst wenn wir einige Patienten evakuieren könnten, könnten wir das Krankenhaus nicht verlassen, weil es kein anderes Krankenhaus gibt, das Dienstleistungen und Behandlungen für Kinder anbietet, außer dem Kamal-Adwan-Krankenhaus.“

Ein Arzt des indonesischen Krankenhauses erklärte am Mittwochmorgen, dass „die Straße zum Krankenhaus seit zwei Tagen blockiert ist und wir es nicht erreichen können. Heute wurde dem Krankenhaus mit einer Evakuierung gedroht, sonst wird es bombardiert. Viele meiner Kollegen sind im Krankenhaus eingeschlossen und können es nicht verlassen, da Quadrocopter-Drohnen jede Bewegung rund um das Krankenhaus ins Visier nehmen.“

Laut palästinensischen medizinischen Quellen wurden allein am Dienstag mehr als 40 Palästinenser getötet.

Israel griff am Montag Gaza-Stadt an und zielte dabei auf Wohngebäude, wie der Journalist Ibrahim al-Khalili berichtete.

Angriff auf das Zentrum von Gaza

Am Montag griffen israelische Streitkräfte die Zelte von Vertriebenen im Flüchtlingslager al-Buredsch im Zentrum von Gaza an.

Gebiete im Zentrum von Gaza wurden in der vergangenen Woche mehrfach angegriffen, unter anderem durch mehrere Raketenangriffe am frühen Sonntagmorgen in Deir al-Balah auf die al-Aqsa-Märtyrer-Moschee und die Ibn-Rushid-Schule, die zu einem Zufluchtsort für Tausende vertriebene Palästinenser geworden ist.

Bei den beiden Angriffen wurden mindestens 26 Menschen getötet und mehr als 90 verletzt.

In Rafah wurden am Dienstag acht Palästinenser getötet, als eine israelische Drohne Menschen bombardierte, die sich an einer Tankstelle versammelt hatten, um Wasser zu holen, wie die palästinensische Nachrichtenagentur Wafa berichtete.

Journalisten getötet, erschossen

Israel hat in den letzten vier Tagen zwei Journalisten getötet, womit sich die Zahl der ermordeten Reporter und Medienschaffenden seit Oktober 2023 auf mindestens 175 erhöht.

Hasan Hamad war ein 19-jähriger Journalist, der für Al Jazeera und andere Medienunternehmen arbeitete. Er wurde am Sonntag bei einem israelischen Luftangriff auf sein Haus im Flüchtlingslager Jabaliya im Norden des Gazastreifens getötet, Tage nachdem er von einem israelischen Offizier gewarnt worden war, das Filmen in Gaza einzustellen, wie Al Jazeera berichtete.

Seine Freunde und Kollegen trugen seine Körperteile in Plastiktüten, zusammen mit seiner kugelsicheren Weste, auf der in großen Buchstaben „PRESS“ stand.

Am Mittwoch griff Israel eine Gruppe von Journalisten an, die über die anhaltende Belagerung des Lagers Jabaliya berichteten.

#Breaking Das Martyrium des Kameramanns Mohammad Al-Tanani von Al-Aqsa TV und die Verletzung des Korrespondenten Tamer Labad bei einem israelischen Luftangriff auf das Gebiet Abu Shrekh westlich des Lagers Jabalia im nördlichen Gazastreifen. pic.twitter.com/ZiH1A9d7hp

— أنس الشريف Anas Al-Sharif (@AnasAlSharif0) 9. Oktober 2024

Der Arzt hat mich vor kurzem darüber informiert, dass sich mein lieber Freund und Kollege Fadi Al-Wahidi, ein Kameramann von Al Jazeera, derzeit in einem kritischen Zustand befindet, nachdem er von israelischen Streitkräften angeschossen wurde, als er über die Belagerung des Lagers Jabalia im Norden des Gazastreifens berichtete.

Obwohl er eine Schutzweste trug, wurde Fadi … pic.twitter.com/IXCyIoJB4m

– Anas Al-Sharif Anas Al-Sharif (@AnasAlSharif0) 9. Oktober 2024

Der Reporter Anas al-Sharif gab an, dass der Kameramann von Al-Aqsa TV, Mohammad al-Tanani, getötet und der Korrespondent Tamer Labad verletzt wurde. Der Kameramann von Al Jazeera, Fadi al-Wahidi, wurde in den Hals geschossen und ebenfalls verletzt.

Ein Jahr „prominenter Verbrechen“

Der in Genf ansässige Euro-Med Human Rights Monitor veröffentlichte diese Woche einen Bericht, in dem „die prominentesten Verbrechen der letzten 12 Monate“ dokumentiert werden.

Seit Beginn des israelischen Völkermords vor einem Jahr wurden nach Angaben der Gruppe schätzungsweise 10 Prozent der Bevölkerung des Gazastreifens infolge israelischer Militärangriffe getötet, verletzt, als vermisst gemeldet oder inhaftiert.

Die israelische Armee setzt explizite Methoden ein, die darauf abzielen, der Bevölkerung schwere physische und psychische Traumata zuzufügen, erklärt Euro-Med.

„Dazu gehören Tausende systematischer militärischer Angriffe auf Zivilisten, eine dramatische Zunahme der Todesfälle unter Menschen im gebärfähigen Alter, die Trennung von Familien, Angriffe auf das Gesundheitssystem und die Auferlegung brutaler Lebensbedingungen, die von Hunger und Unterernährung geprägt sind“, fügt die Gruppe hinzu.

„Die Behinderung der humanitären Hilfe verschlimmert diese Gräueltaten noch weiter und führt zu lebensbedrohlichen Situationen für Tausende von Menschen.“

Die internationale Hilfsorganisation Oxfam gab diese Woche an, dass im vergangenen Jahr mehr Frauen und Kinder in Gaza durch das israelische Militär getötet wurden als im entsprechenden Zeitraum eines anderen Konflikts in den letzten zwei Jahrzehnten.

Die Gruppe gibt an, dass die Aufzeichnungen, die nicht vollständig sind, zeigen, dass israelische Sprengwaffen im Durchschnitt alle vier Stunden Häuser, alle 17 Stunden Zelte und provisorische Unterkünfte, alle vier Tage Schulen und Krankenhäuser und alle 15 Tage Hilfsgüterverteilungsstellen und Lagerhäuser treffen.

Gleichzeitig berichtet Euro-Med Monitor, dass die israelischen Streitkräfte daran gearbeitet haben, fast 80 Prozent der landwirtschaftlichen Nutzfläche im Gazastreifen für die Palästinenser unbrauchbar zu machen.

Die Gruppe gibt an, dass Israel dies „entweder durch Isolierung in Vorbereitung auf die gewaltsame Annexion an die sogenannte ‚Pufferzone‘ oder durch Planierung oder Zerstörung mit anderen Mitteln, wie z. B. Bombardierung, getan hat – was alles gegen das Völkerrecht verstößt.“

Laut dem Euro-Med Monitor-Feldteam haben israelische Streitkräfte erst vor zwei Wochen das Gebiet Al-Shimaa in Beit Lahia im Norden des Gazastreifens gestürmt.

„In Begleitung von Militär-Bulldozern begannen die Streitkräfte mit ihren Planierraupen und zerstörten mehr als 500 Dunam (124 Acres) neu bepflanztes Ackerland, das die Bedürfnisse der Menschen im Norden des Gazastreifens decken sollte, die einer willkürlichen Belagerung und systematischem Hunger durch Israel ausgesetzt sind“, so die Gruppe.

Unterdessen berichtete das palästinensische Gesundheitsministerium in Gaza diese Woche, dass seit letztem Oktober etwa 1.000 Mitarbeiter des Gesundheitswesens getötet wurden und nur die Hälfte der Krankenhäuser im Gazastreifen teilweise funktionsfähig ist.

Die Weltgesundheitsorganisation schätzt, dass es seit Oktober 2023 mindestens 516 Angriffe auf das Gesundheitswesen im Gazastreifen gegeben hat.

Israel hat auch verhindert, dass lebenswichtige Medikamente und medizinische Hilfsgüter in den Gazastreifen gelangen, wodurch die Lagerbestände aufgebraucht wurden.

Healthcare Workers Watch veröffentlichte diese Woche einen Bericht, aus dem hervorgeht, dass in den letzten 12 Monaten 105 leitende Ärzte vom israelischen Militär getötet oder inhaftiert wurden, was 23 Prozent der erfahrensten Ärzte im Gazastreifen entspricht.

Die Electronic Intifada veröffentlichte diese Woche einen Artikel von Rasha Abou Jalal, in dem sie beschreibt, wie ihr Schwager Yazan Younis versucht hat, Zugang zu grundlegender medizinischer Versorgung zu erhalten, während die Israelis die Gesundheitsinfrastruktur im Gazastreifen weiter zerstören.

„In den Krankenhäusern des Gazastreifens stehen eine halbe Million geplante Operationen auf der Warteliste“, sagte Dr. Abdul Latif al-Hajj vom Gesundheitsministerium zu Abou Jalal.

Übersetzt mit Deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …