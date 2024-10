https://www.commondreams.org/opinion/year-one-of-genocide-gaza



Palästinenser, die bei israelischen Bombenangriffen verletzt wurden, kommen am 17. Oktober 2023 in Khan Yunis im südlichen Gazastreifen an.

(Foto von Ahmad Hasaballah/Getty Images)

Ein Jahr des Völkermords und die Stärke der Palästinenser

Von Ramzy Baroud

10. Oktober 2024

Trotz des unglaublichen Schmerzes und Verlustes gibt es jetzt eine starke Energie, die die Palästinenser in ihrer Sache und die Araber und die ganze Welt um Palästina herum vereint.

Niemand hatte erwartet, dass ein Jahr ausreichen würde, um die palästinensische Sache wieder in den Mittelpunkt des dringendsten Problems der Welt zu rücken und dass sich Millionen von Menschen auf der ganzen Welt erneut für die Freiheit der Palästinenser einsetzen würden.

Das letzte Jahr war geprägt von einem israelischen Völkermord in Gaza, beispielloser Gewalt im Westjordanland, aber auch von legendären Ausdrucksformen des palästinensischen Sumud, der Standhaftigkeit.

Nicht das Ausmaß des israelischen Krieges, sondern das Ausmaß des palästinensischen Sumud hat das in Frage gestellt, was einst als ausgemachte Sache im palästinensischen Kampf galt.

Es stellte sich jedoch heraus, dass das letzte Kapitel über Palästina noch nicht geschrieben werden konnte und dass es nicht der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu sein würde, der es schreiben würde.

Der anhaltende Krieg hat die Grenzen der israelischen Militärmaschinerie aufgezeigt. Die typische Entwicklung der Beziehungen Israels zu den besetzten Palästinensern basierte auf ungehinderter israelischer Gewalt und ohrenbetäubendem internationalen Schweigen. Es war größtenteils Israel, das allein den Zeitpunkt und die Ziele des Krieges bestimmte. Seine Feinde schienen bis vor kurzem kein Mitspracherecht in dieser Angelegenheit zu haben.

Dies ist jedoch nicht mehr der Fall. Auf israelische Kriegsverbrechen folgt nun palästinensische Einigkeit, arabische, muslimische und internationale Solidarität sowie erste, wenn auch ernsthafte Anzeichen für rechtliche Verantwortlichkeit.

Der andauernde Krieg hat die Grenzen der israelischen Militärmaschinerie aufgezeigt.

Das ist wohl kaum das, was sich Netanjahu erhofft hatte. Nur wenige Tage vor Beginn des Krieges stand er in der Generalversammlung der Vereinten Nationen und hielt eine Karte eines „Neuen Nahen Ostens“ in der Hand, auf der Palästina und die Palästinenser vollständig ausgelöscht waren.

„Wir dürfen den Palästinensern kein Vetorecht über den (..) Frieden einräumen“, sagte er, da ‚die Palästinenser nur 2 % der arabischen Welt ausmachen‘. Seine Arroganz hielt nicht lange an, denn dieser vermeintlich triumphale Moment war nur von kurzer Dauer.

Der umkämpfte Netanjahu ist nun vor allem um sein eigenes politisches Überleben besorgt. Er erweitert die Kriegsfront, um der Demütigung seiner Armee in Gaza zu entgehen, und hat Angst vor einem Haftbefehl des Internationalen Strafgerichtshofs.

Und während der Internationale Gerichtshof (IGH) weiterhin eine immer umfangreichere Akte untersucht und Israel des vorsätzlichen Völkermords im Gazastreifen beschuldigt, beschloss die UN-Generalversammlung am 18. September, dass Israel seine illegale Besetzung Palästinas innerhalb eines Jahres nach der Verabschiedung ihrer Resolution zu diesem Thema beenden muss.

Es muss für Netanjahu, der unermüdlich daran gearbeitet hat, seine Besetzung Palästinas zu normalisieren, äußerst enttäuschend sein, dass seine Pläne international auf völlige und donnernde Ablehnung stoßen. Das Gutachten des Internationalen Gerichtshofs vom 19. Juli, in dem erklärt wurde, dass „die Anwesenheit Israels im besetzten palästinensischen Gebiet rechtswidrig ist“, war ein weiterer Schlag für Tel Aviv, das trotz uneingeschränkter Unterstützung durch die USA den internationalen Konsens über die Illegalität der Besatzung nicht ändern konnte.

Zusätzlich zur unerbittlichen israelischen Gewalt wurde das palästinensische Volk als politischer Akteur an den Rand gedrängt. Seit dem Oslo-Abkommen im Jahr 1993 wurde ihr Schicksal größtenteils einer größtenteils nicht gewählten palästinensischen Führung anvertraut, die mit der Zeit die palästinensische Sache für ihre eigenen finanziellen und politischen Interessen monopolisierte.

Der Widerstand der Palästinenser in Gaza, die ein Jahr lang Massentötungen, absichtliches Verhungern und die totale Zerstörung aller Aspekte des Lebens ertragen mussten, trägt dazu bei, die politische Bedeutung einer lange marginalisierten Nation wieder zu bekräftigen.

Diese Verschiebung ist von grundlegender Bedeutung, da sie allem zuwiderläuft, was Netanjahu zu erreichen versucht hatte. In den Jahren vor dem Krieg schien Israel das letzte Kapitel seines Siedlerkolonialprojekts in Palästina zu schreiben. Es hatte die palästinensische Führung unterworfen oder kooptiert, seine Belagerung von Gaza perfektioniert und war bereit, einen Großteil des Westjordanlands zu annektieren.

Der Widerstand der Palästinenser in Gaza, die ein Jahr lang Massentötungen, absichtlichem Verhungernlassen und der totalen Zerstörung aller Aspekte des Lebens ausgesetzt waren, trägt dazu bei, die politische Bedeutung einer lange marginalisierten Nation wieder zu bekräftigen.

Gaza wurde zur geringsten Sorge Israels, da jede Diskussion darüber auf die hermetische israelische Belagerung und die daraus resultierende humanitäre, wenn auch nicht politische Krise beschränkt war.

Während die Palästinenser in Gaza die Welt unermüdlich anflehten, Druck auf Israel auszuüben, um die langwierige Belagerung zu beenden, die 2007 ernsthaft verhängt wurde, führte Tel Aviv seine Politik im Gazastreifen weiterhin nach der berüchtigten Logik des ehemaligen israelischen Spitzenbeamten Dov Weissglas durch, der die Gründe für die Blockade wie folgt erklärte: „Die Palästinenser sollen eine Diät machen, aber nicht an Hunger sterben.“

Aber nach einem Jahr Krieg sind die Palästinenser aufgrund ihrer eigenen Standhaftigkeit zum Mittelpunkt jeder ernsthaften Diskussion über eine friedliche Zukunft im Nahen Osten geworden. Ihr kollektiver Mut und ihre Standhaftigkeit haben die Fähigkeit der israelischen Militärmaschinerie, politische Ergebnisse durch Gewalt zu erzwingen, neutralisiert.

Zwar hat die Zahl der Toten, Vermissten und Verwundeten in Gaza bereits 150.000 überschritten. Der Streifen, der bereits verarmt und heruntergekommen war, liegt in Trümmern. Jede Moschee, Kirche oder jedes Krankenhaus wurde zerstört oder schwer beschädigt. Der größte Teil der Bildungsinfrastruktur der Region wurde vernichtet. Dennoch hat Israel keines seiner strategischen Ziele erreicht, die letztlich alle ein einziges Ziel verfolgen: das Streben der Palästinenser nach Freiheit für immer zum Schweigen zu bringen.

Trotz des unglaublichen Leids und Verlusts gibt es jetzt eine starke Energie, die die Palästinenser in ihrem Anliegen und die Araber und die ganze Welt um Palästina herum vereint. Dies wird Folgen haben, die noch viele Jahre anhalten werden, lange nachdem Netanyahu und seinesgleichen von Extremisten verschwunden sind.

Ramzy Baroud ist Journalist und Herausgeber des Palestine Chronicle. Er ist Autor von fünf Büchern, darunter: „These Chains Will Be Broken:

