Ich danke meinem geschätzten Freund AS’AD AbuKHALIL für diesen informativen und aufklärenden Artikel über die Hamas. Gerade für die deutschen Leser ein besonderer Gewinn, jenseits der Propaganda deutscher Politik und Medien.

Eine Hamas-Kundgebung in Ramallah im Jahr 2007. (Hoheit/Creative Commons Namensnennung-Weitergabe unter gleichen Bedingungen 2.0 Deutschland)

AS’AD AbuKHALIL: Hamas vor und nach dem 7. Oktober

Hamas vor und nach dem 7. Oktober

Von As’ad AbuKhalil

Speziell für Consortium News

27. November 2023

Die Hamas ist seit ihrer Gründung im Jahr 1987 ein wichtiger Faktor in der arabischen Politik. Von Anfang an sorgte sie für Kontroversen: Viele beanstandeten die Bezugnahme auf die widerwärtigen Protokolle der Weisen von Zion (die berüchtigte antisemitische Fälschung) in der Gründungsurkunde, und sie zeigte antijüdische – und anfangs sogar antichristliche – Tendenzen.

Aber die palästinensische Gesellschaft war – im Gegensatz zum Libanon – für ihre Abneigung gegen Sektierertum bekannt, trotz der Verbreitung der sektiererischen salafistischen Ideologie vom Golf.

Die Hamas war gezwungen, ihre Rhetorik zu ändern, und ihr letztes politisches Dokument (genau wie das der Hizbullah) stellt klar, dass sie den Zionismus und nicht das Judentum ablehnt. (Einige Hamas-Führer und -Anhänger äußern sich noch immer antijüdisch). Die Hamas spürte den Druck der palästinensischen Gesellschaft und bemühte sich, zu zeigen, dass die palästinensischen Christen als Teil der größeren palästinensischen Gesellschaft wahrgenommen werden.

Der Aufstieg der Hamas verlief nicht gleichmäßig; die Bewegung durchlief verschiedene Veränderungen und Wandlungen; auch ihre Außenbeziehungen änderten sich: manchmal stand sie dem Iran näher als Katar, manchmal umgekehrt.

In der zweiten Intifada stand sie hinter vielen der Bombenanschläge, die nicht auf militärische Ziele gerichtet waren. Die Behauptung, dies habe die öffentliche Meinung im Westen verunsichert, wäre irrelevant, denn westliche Regierungen, Medien und einige in der Gesellschaft standen Palästinensern und Arabern im Allgemeinen feindselig (sogar rassistisch) gegenüber, unabhängig davon, was die Palästinenser gegen die grausame israelische Besatzung unternahmen.

Es gab auch eine Debatte, die auf Arabisch geführt wurde, abseits der neugierigen westlichen Augen. Menschen (Palästinenser und Araber) diskutierten über den Nutzen und die Moral zielloser Gewalt abseits strikter militärischer Ziele (Auslöser war der Bombenanschlag der Hamas auf eine Pizzeria im Jahr 2001).

Unter den Arabern gab es keinen Konsens darüber, ob israelische Erwachsene aufgrund ihres Dienstes in der militärischen Reserve als legitime militärische Ziele behandelt werden sollten. In der Presse wurde offen über solche Fragen diskutiert. Andere waren anderer Meinung und forderten eine Änderung der Formen des bewaffneten Kampfes der Palästinenser, um nicht gegen die traditionellen islamisch-arabischen Kriegsnormen zu verstoßen.

Das saudi-arabische Regime betrieb bereits Propaganda, um das AIPAC zu beeindrucken; in der saudi-arabischen Presse wurden Artikel veröffentlicht, in denen die Gewalt der Hamas und anderer palästinensischer Gruppen als reiner Terrorismus bezeichnet wurde. Dies beleidigt natürlich viele Araber, die Israel als Pionier und Spezialist für die Ausübung des Terrorismus in der Region im 20. und 21.

Wahlsieg der Hamas

Der israelische Premierminister Yitzhak Rabin bei einem Treffen mit dem PLO-Vorsitzenden Yasser Arafat in Casablanca im Jahr 1994. (flickr/Israel Government Press Office)

Die Hamas wurde von der Fatah als Bedrohung für ihre politische Vorherrschaft angesehen. (Die Fatah wurde nach Oslo zu einem Arm der Besatzung, obwohl Arafat in seinen letzten Tagen versuchte, beide Seiten zu spielen und den bewaffneten Flügel der Fatah wiederzubeleben, nachdem er vom „Friedensprozess“ zunehmend desillusioniert war).

Schnell wurde klar, dass die Hamas zur zweiteinflussreichsten politischen Organisation nach der Fatah wurde (nur zu Arafats Zeiten), da die linken palästinensischen Gruppen ihren Niedergang erlebten. Die Fatah war sich sicher, dass sie die Wahlen 2006 gewinnen würde, und die Israelis stimmten zu, aber die Fatah wurde schwächer, nachdem Arafat langsam auf den Weg des bewaffneten Kampfes zurückkehrte – und deshalb von Israel mit Unterstützung der USA getötet wurde.

Die Wahlen wurden 2006 zugelassen und die Hamas gewann. Die Hamas gewann als reine Abstimmung gegen die korrupte, angeschlagene Fatah. Das palästinensische Volk betrachtete die Fatah zu Recht als Verräterin und als rücksichtsloses Werkzeug der Besatzung.

Das palästinensische politische Spektrum war zwischen dem Weg der Fatah und dem Weg der Hamas gespalten. Die Fatah stand für die Koordinierung mit der israelischen Besatzung, die Aufgabe des bewaffneten Kampfes, das Vertrauen in die USA und die Hoffnung, dass Israel den Palästinensern gnädigerweise einen Staat zugestehen würde.

Die Hamas hingegen stand für die Ablehnung des Friedens mit Israel, den festen Glauben an die Wirksamkeit des bewaffneten Kampfes und die Entschlossenheit, dass nur eine islamistische Ideologie die Bevölkerung wirksam mobilisieren kann.

Eine Rechnung zu begleichen

Die Hamas glaubte, dass eine Rückkehr zur islamischen Lehre notwendig sei, um gegen Israel zu gewinnen. Die Erfahrungen der PLO (insbesondere nach der Flucht aus Beirut 1982) standen für Scheitern und Niederlage. Die Hamas war damals das, was die Fatah nach 1967 war, als sie sich als revolutionäre Alternative zu gescheiterten arabischen Regimen darstellte.

Die USA und Israel konnten den Sieg der Hamas nicht akzeptieren, und der Journalist David Rose enthüllte 2008 in diesem Artikel, dass sowohl die USA als auch Israel auf einen Staatsstreich hinarbeiteten, um die Hamas in Gaza zu stürzen. So viel zu Bushs Rhetorik, Demokratie und Wahlurnen.

Im Gegensatz zur Fatah, die seit ihrer Gründung unter Infiltration und Sicherheitslücken litt, hat die Hamas einen effektiven Geheimdienstapparat aufgebaut und kam dem Putsch ihrer Feinde, einschließlich der Fatah, zuvor.

Außerdem hatte die Hamas noch eine Rechnung mit der Fatah offen, da sie nach Oslo in den Kerkern der Palästinensischen Autonomiebehörde gefoltert worden war. Westliche Regierungen hatten keine Skrupel vor Folterungen durch Israel und die Palästinensische Autonomiebehörde, solange die Opfer Islamisten waren und an den bewaffneten Kampf glaubten.

Kurz vor dem 7. Oktober hatte die Hamas eine Identitätskrise. Sie wurde – wie die Palästinensische Autonomiebehörde in gewisser Weise – mit einer repressiven Regierung in Gaza assoziiert. Die Lage war zwar nicht so schlimm wie unter den Schlägern der PA in Ramallah, aber die Hamas griff zunehmend zu Repressionen, um Widerstand und Unmut zu bekämpfen.

Die wirtschaftlichen Nöte waren nicht auf die Hamas-Herrschaft zurückzuführen (nach einer fast zwei Jahrzehnte andauernden israelischen Blockade), aber die Menschen hatten nur eine Adresse, gegen die sie protestieren konnten. Es gab zwar nicht die zügellose Korruption der Fatah, aber die palästinensische Bevölkerung in Gaza hatte die Nase voll von der Handhabung der Belagerung durch die Hamas.

Die Menschen in Gaza hatten die Auswirkungen der Belagerung auf ihr Leben satt. Der Gazastreifen ist kein virtuelles Gefängnis. Es ist in Wirklichkeit ein Freiluftgefängnis, dessen Luft, Meer und Einreisepunkte alle von der israelischen Besatzung kontrolliert werden. Israel und die unterwürfigen Medien behaupten immer noch, Israel habe sich 2005 aus dem Gazastreifen „zurückgezogen“. Tatsächlich hat die Besetzung des Gazastreifens nie geendet.

Israel hat lediglich die Besatzungstruppen nach außerhalb des Gazastreifens verlegt und gleichzeitig eine strenge Belagerung über den Streifen verhängt. Die ägyptische Regierung von Sisi ist ein vollwertiger Partner bei der Belagerung (in der Zeit von Husni Mubarak erlaubte die ägyptische Regierung den Schmuggel, um die wirtschaftlichen Bedingungen in Gaza zu erleichtern).

Die USA haben in der Regel Israel überlassen, was es mit dem Gazastreifen machen will, und wann immer Israel beschloss, eine brutale Militärkampagne gegen die Menschen in Gaza zu starten, haben die USA (rechts, links und in der Mitte) mitgemacht und Israel voll unterstützt.

Die Hamas kann nicht mit Gewalt besiegt werden

Die IDF sucht nach Hamas-Tunneln in und um Gaza. (IDF/Creative Commons CC BY-NC 4.0)

Im Jahr 2018 versuchte die Bevölkerung von Gaza, friedlich gegen die Belagerung zu protestieren. Israel reagierte schnell: Es schoss auf die Demonstranten, ohne Rücksicht auf das Leben der Zivilbevölkerung. Die Nachsicht der USA erlaubte es Israel, die armen Bewohner des Gazastreifens mit Gleichgültigkeit und Rachsucht zu behandeln.

Über die Planung der Operation Aqsa-Sintflut am 7. Oktober ist nicht viel bekannt. Sowohl die Hisbollah als auch der Iran bestätigten, dass sie keine Kenntnis von der Operation hatten. Es gibt Stimmen, die glauben, dass die Hamas nicht allein gehandelt hat, sondern dass der Islamische Dschihad und noch kleinere Gruppen nach der Öffnung der Grenzen aus dem Gaza-Gefängnis ausgebrochen sind und sich an den israelischen Geiseln bedient haben. Die Hamas gab später zu, dass nicht alle Geiseln in ihrem Gewahrsam waren.

Die USA und Israel reagierten schnell, indem sie die Hamas mit ISIS gleichsetzten, und Präsident Joe Biden betonte, die Hamas repräsentiere nicht das palästinensische Volk. WINIP (der schlecht getarnte Forschungsarm der israelischen Lobby) legte eine Umfrage vor, um zu beweisen, dass die Hamas nicht populär ist, und die westlichen Medien erklärten fast das Ende der Hamas.

Aber die Hamas kann nicht mit Gewalt beendet werden. Berichten zufolge steigt ihre Popularität im Westjordanland, wo sie von der PA verboten worden war. Die ganze Woche über waren im Westjordanland und in den arabischen Ländern Sprechchöre für die Hamas zu hören.

Die Dinge laufen nicht immer nach Plan, wenn Kolonialmächte mit schwerer Feuerkraft strategisch vorgehen.

Das Bild von Abu ‚Ubyadah (dem militärischen Sprecher der Hamas) wurde überall in den arabischen sozialen Medien und sogar auf den Straßen des Libanon gepostet, dem einzigen arabischen Land mit (fast) unbegrenzter Freiheit.

Die Freilassung der palästinensischen Gefangenen ging mit einer Unterstützungsbekundung für die Hamas einher. Und trotz des massiven Ausmaßes an Zerstörung und Tod im Gazastreifen gab es in der palästinensischen Bevölkerung Unmutsäußerungen gegen die Hamas. Damit Israel der Hamas ein Ende setzen kann, muss es alle Palästinenser im Westjordanland, im Gazastreifen und in allen Flüchtlingslagern in Jordanien, im Libanon und in Syrien töten oder vertreiben.

Die Regierung Biden hätte gegen einen solchen mörderischen Plan offenbar nichts einzuwenden.

As’ad AbuKhalil ist ein libanesisch-amerikanischer Professor für Politikwissenschaft an der California State University, Stanislaus. Er ist Autor des Historischen Wörterbuchs des Libanon (1998), Bin Laden, Islam and America’s New War on Terrorism (2002), The Battle for Saudi Arabia (2004) und betreibt den beliebten Blog The Angry Arab. Er twittert als @asadabukhalil

